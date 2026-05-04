4 મે 2026નું રાશિફળ: મીન રાશિના લોકો સોમવારે ચિંતાથી પરેશાન રહેશે, કામમાં અવરોધ આવશે

આજના દિવસે આ રાશિના જાતકો ચિંતિંત રહેશે. શરીરમાં થાક અને આળશનો અનુભવ થશે. અધિકારીઓ સાથે વાતચીતમાં સાવધાની રાખો.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 4, 2026 at 7:24 AM IST

મેષ - ચંદ્ર આજે, સોમવાર, 4 મે, 2026ના રોજ વૃશ્ચિક રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી આઠમા ભાવમાં રહેશે. તમારો દિવસ મિશ્ર પરિણામોવાળો રહેશે. તમને ખરાબ સ્વાસ્થ્ય અને ચિંતાનો અનુભવ થશે. તમે થાકેલા, સુસ્ત અને બેચેન અનુભવશો. તમે થોડા ગુસ્સે થઈ શકો છો, જે તમારા કાર્યમાં અવરોધ લાવી શકે છે. તમારા સોંપાયેલા કાર્યો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરો. ધાર્મિક યાત્રાનું આયોજન કરવામાં આવશે. આજે તમે જે પણ પ્રયાસ કરો છો તે ખોટી દિશામાં જઈ શકે છે. ધીરજ રાખો. કામ પર કોઈની સાથે વિવાદ શક્ય છે. બીજાના કામમાં વધુ પડતું દખલ કરવી ખર્ચાળ સાબિત થઈ શકે છે.

વૃષભ - ચંદ્ર આજે, સોમવાર, 4 મે, 2026ના રોજ વૃશ્ચિક રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી સાતમા ભાવમાં રહેશે. આજે સાવધાની સાથે કાર્ય કરો. આજે કોઈ નવું કાર્ય શરૂ ન કરો. તમારું સ્વાસ્થ્ય બગડી શકે છે. તમારા માટે તમારા આહારનું ખાસ ધ્યાન રાખવું મહત્ત્વપૂર્ણ છે. તમે શારીરિક થાક અને માનસિક ચિંતાનો અનુભવ કરશો. કામના ભારણને કારણે તમે કામ પર વધુ થાક અનુભવશો. મુસાફરી ફાયદાકારક રહેશે નહીં. આધ્યાત્મિક સાધના માટે થોડો સમય કાઢો.

મિથુન - ચંદ્ર આજે, સોમવાર, 4 મે, 2026ના રોજ વૃશ્ચિક રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી છઠ્ઠા ભાવમાં રહેશે. તમારા અધૂરા કાર્યો આજે પૂર્ણ થશે. ઘરમાં શાંતિ અને આનંદનું વાતાવરણ તમને ખુશ રાખશે. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. નાણાકીય લાભ શક્ય બનશે. વ્યવસાયમાં દલીલો અથવા મતભેદ થવાની શક્યતાઓ હોઈ શકે છે. સાવચેત રહેવું જરૂરી છે. તમે તમારા નાના ભાઈ-બહેનો સાથે ક્યાંક જવાનું પણ આયોજન કરી શકો છો. પરિવારમાં મહેમાનોનું આગમન આનંદ લાવશે. તમે આજે તમારા પ્રિયજનોને ભેટ આપવા માટે થોડી ખરીદી કરી શકો છો. બપોર પછી, સમય તમારા પક્ષમાં રહેશે.

કર્ક - ચંદ્ર આજે, સોમવાર, 4 મે, 2026ના રોજ વૃશ્ચિક રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી પાંચમા ભાવમાં રહેશે. આજે શાંતિપૂર્ણ દિવસ જાળવો. તમારું શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે નહીં. તમને પેટમાં દુખાવો થશે, જે તમને તમારા કામ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં અટકાવશે. તમે માનસિક રીતે પણ ચિંતિત રહેશો. અણધાર્યા ખર્ચ થશે. દલીલો ટાળો. મુસાફરી કરશો નહીં કે નવું કાર્ય શરૂ કરશો નહીં. સમયસર કામ ન કરી શકવાને કારણે, તમને ઓફર કરાયેલ પ્રોજેક્ટ કોઈ બીજાને આપી શકાય છે.

સિંહ - ચંદ્ર આજે, 4 મે, 2026, સોમવાર, વૃશ્ચિક રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિના ચોથા ભાવમાં હશે. આજે તમે શારીરિક રીતે અસ્વસ્થ અને માનસિક રીતે ચિંતિત રહેશો. ઘરમાં પરિવારના સભ્યો સાથે ગેરસમજ થઈ શકે છે. તમારી માતા સાથે વિવાદ થઈ શકે છે. તમે ઘરની મહિલાઓના સ્વાસ્થ્ય વિશે ચિંતિત રહેશો. સરકાર અથવા મિલકત સંબંધિત મહત્ત્વપૂર્ણ દસ્તાવેજો પર હસ્તાક્ષર કરવા માટે આજનો દિવસ સારો નથી. જો કામ પર વસ્તુઓ યોજના મુજબ ન ચાલે તો તમે નિરાશ થઈ શકો છો.

કન્યા - ચંદ્ર આજે, 4 મે, 2026, સોમવાર, વૃશ્ચિક રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિના ત્રીજા ભાવમાં રહેશે. તમારે વિચાર્યા વિના કોઈપણ કાર્યમાં ઉતાવળ કરવાનું ટાળવું જોઈએ. સાથીદારો સાથે સમય સારો રહેશે. ભાવનાત્મક સંબંધોમાં તમે નરમ રહેશો. તમે મિત્રો અને સંબંધીઓને મળશો. તમને તમારા ભાઈ-બહેનોથી ફાયદો થશે. તમે વિરોધીઓનો સામનો કરી શકશો. તમે આધ્યાત્મિક બાબતોમાં સફળતા પ્રાપ્ત કરશો. ધ્યાન તમારા મનને શાંત રાખશે. કામ પર તમને નવું લક્ષ્ય મળી શકે છે. જોકે, તમારા સાથીદારો તરફથી સહયોગ ન મળવાથી તમે નિરાશ થઈ શકો છો.

તુલા - ચંદ્ર આજે, 4 મે, 2026, સોમવાર, વૃશ્ચિક રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિના બીજા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ આનંદદાયક રહેશે. તમે તમારા વિરોધીઓને હરાવી શકશો. તમે દરેક પ્રયાસમાં સફળ થશો. આજે તમે તમારા સંબંધીઓ સાથે મુલાકાત કરશો. તમે માનસિક રીતે ખુશ રહેશો. ધાર્મિક પ્રવાસો માનસિક આનંદ લાવશે. સંબંધોમાં ઉતાર-ચઢાવ તમને તકલીફ આપશે. આજે કામ પર કામ કરવાનું મન નહીં થાય. વેપારીઓનો પણ દિવસ સામાન્ય રહેશે.

વૃશ્ચિક - ચંદ્ર આજે, 4 મે, 2026, સોમવાર, વૃશ્ચિક રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિના પહેલા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ શુભ રહેશે. તમે શારીરિક અને માનસિક રીતે ખુશ રહેશો. તમે પરિવારના સભ્યો સાથે ખુશ સમય વિતાવશો. મિત્રો અથવા સંબંધીઓ તરફથી ભેટો મળશે. પ્રિયજનો સાથે મુલાકાત સફળ રહેશે. કોઈ શુભ કાર્યક્રમમાં હાજરી આપવાની શક્યતા છે. નાણાકીય લાભ તમારા મનમાં ખુશી લાવી શકે છે. ટૂંકી યાત્રા થવાની શક્યતા છે. તમારા લગ્નજીવનમાં મધુરતા રહેશે. તમારા પ્રેમજીવનમાં નકારાત્મકતા દૂર થશે.

ધન - ચંદ્ર આજે, સોમવાર, 4 મે, 2026ના રોજ વૃશ્ચિક રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી 12મા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ તમારા માટે થોડો પડકારજનક હોઈ શકે છે. તમારા પરિવારના સભ્યો સાથે દલીલો થઈ શકે છે. કોઈનું આક્રમક વર્તન તમને પરેશાન કરી શકે છે. તમારે તમારી વાણી પર સંયમ રાખવાની અને તમારી લાગણીઓને કાબૂમાં રાખવાની જરૂર પડશે. અકસ્માતોનું જોખમ છે, તેથી વાહનોનો કાળજીપૂર્વક ઉપયોગ કરો. શારીરિક સ્વાસ્થ્ય બગડી શકે છે. અણધાર્યા નાણાકીય ખર્ચ થઈ શકે છે. સ્વાસ્થ્ય મધ્યમ રહેશે.

મકર - ચંદ્ર આજે, સોમવાર, 4 મે, 2026ના રોજ વૃશ્ચિક રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી 11મા ભાવમાં રહેશે. મિત્રો અને સંબંધીઓ સાથે મુલાકાત તમારા દિવસમાં આનંદ લાવશે. આજનો દિવસ તમારા માટે સામાજિક, વ્યવસાયિક અને નાણાકીય દ્રષ્ટિએ ફાયદાકારક રહેશે. જીવનસાથીની શોધ કરનારાઓ સંબંધ સુરક્ષિત કરે તેવી શક્યતા છે. મિત્રો સાથે બહાર જવાની તક ઊભી થઈ શકે છે. ઘરમાં કોઈ શુભ ઘટના બનવાની શક્યતા છે. કામકાજમાં ઉત્સાહ રહેશે. ઉદ્યોગપતિઓને નાણાકીય લાભ થઈ શકે છે. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ સમય સારો છે.

કુંભ - ચંદ્ર આજે, સોમવાર, 4 મે, 2026ના રોજ વૃશ્ચિક રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી દસમા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ શુભ છે. તમે દરેક પ્રયાસમાં સફળતા મેળવશો. તમે માનસિક રીતે ખુશ રહેશો. તમારા ઉપરી અધિકારીઓની ખુશીને કારણે કામકાજમાં પ્રમોશનની શક્યતા છે. તમને તમારા વડીલોના આશીર્વાદ પણ પ્રાપ્ત થશે.

