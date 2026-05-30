30 મે, 2026 આજનું રાશિફળ: કન્યા રાશિ માટે શનિવારનો દિવસ ભાગ્યશાળી, રોકાણ લાભ લાવશે
આ રાશિ હેઠળ જન્મેલા લોકો આજે કોઈપણ નિર્ણય લેવા માટે મુશ્કેલ સ્થિતિમાં હશે. નવા સાહસો શરૂ કરવાનું ટાળો.
Published : May 30, 2026 at 7:14 AM IST
મેષ - શનિવાર, 30 મે, 2026 ના રોજ, તુલા રાશિમાં ચંદ્ર તમારા સાતમા ભાવમાં રહેશે. તમે પ્રિયજનો અને મિત્રો સાથે આનંદમાં દિવસ પસાર કરશો. તમે નવા કપડાં અને ઘરેણાં ખરીદશો. તમને માન મળશે. બપોરે, તમારે સંયમ રાખવાની જરૂર પડશે. નવા સંબંધો બનાવતા પહેલા કાળજીપૂર્વક વિચારો. ખર્ચ વધુ રહેશે. નુકસાન પહોંચાડી શકે તેવા લોકોથી સાવધ રહો. તમારા સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો. બહાર ખાવાથી કે બહાર મુસાફરી કરવાથી તમારા સ્વાસ્થ્યને નુકસાન થશે. તમારી વાણી અને વર્તનમાં સંયમ રાખો.
વૃષભ - શનિવાર, 30 મે, 2026 ના રોજ, તુલા રાશિમાં ચંદ્ર તમારા છઠ્ઠા ભાવમાં રહેશે. આ દિવસ વ્યવસાય માટે ખૂબ જ ફાયદાકારક છે. આવક વધશે. પારિવારિક વાતાવરણ શાંતિપૂર્ણ અને ખુશ રહેશે. ઘરેલું જીવનમાં જૂના મતભેદો દૂર થશે. તમે તમારા વિરોધીઓ પર વિજયી થશો. નોકરીમાં રહેલા લોકોને સાથીદારો તરફથી ખાસ સહયોગ મળશે. બપોર પછી, તમે મનોરંજનમાં વ્યસ્ત રહેશો. તમે ક્યાંક બહાર જઈ શકો છો. ભાગીદારીના કામમાં તમારે કાળજીપૂર્વક કામ કરવાની જરૂર પડશે. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ, આ સમય સારો ગણી શકાય.
મિથુન - શનિવાર, 30 મે, 2026 ના રોજ, તુલા રાશિમાં ચંદ્ર તમારા પાંચમા ભાવમાં રહેશે. તમારો દિવસ ખાસ ચર્ચામાં પસાર થઈ શકે છે. તમે તમારી કલ્પનાશક્તિથી કંઈક નવું બનાવી શકશો. કામ પર તમારા કાર્યની પ્રશંસા થશે. વ્યવસાયમાં નવા ગ્રાહકો મેળવવાથી નાણાકીય લાભ થવાની પણ શક્યતા રહેશે. તમે શારીરિક અને માનસિક રીતે ખુશ અનુભવી શકો છો. બપોર પછી, કેટલીક વ્યવસાયિક મુશ્કેલીઓ ઊભી થઈ શકે છે. ઘરમાં શાંતિપૂર્ણ વાતાવરણ રહેશે. તમે તમારા વિરોધીઓ પર વિજય મેળવશો. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ, આ સમય ફાયદાકારક રહેશે.
કર્ક - શનિવાર, 30 મે, 2026 ના રોજ, તુલા રાશિમાં ચંદ્ર તમારા ચોથા ભાવમાં રહેશે. તમે આજે વધુ ચિંતિત રહેશો. આજે મુસાફરી મુલતવી રાખો. કાયમી મિલકતના મામલાઓમાં તમારે ખૂબ કાળજી રાખવાની જરૂર છે. આજે, તમે તમારી માતાના સ્વાસ્થ્ય વિશે ચિંતિત રહી શકો છો. તમે કોઈ બાબતમાં મૂંઝવણમાં પણ રહી શકો છો. બપોરે તમે શારીરિક રીતે ખુશ અનુભવશો, જોકે નવા કાર્યમાં સફળતા મળવાની શક્યતા ઓછી છે. આજે તમે અધૂરા કાર્યો પૂર્ણ કરવા પર વધુ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશો.
સિંહ - શનિવાર, 30 મે, 2026 ના રોજ, તુલા રાશિમાં ચંદ્ર તમારા ત્રીજા ભાવમાં રહેશે. ધાર્મિક યાત્રા શક્ય છે. તમે આજે કોઈપણ નવું કાર્ય શરૂ કરી શકશો. વિદેશથી લાભદાયી સમાચાર મળવાની શક્યતા છે. મૂડી રોકાણ કરનારાઓ માટે આ સારો સમય રહેશે. બપોરે, તમે કોઈ બાબતમાં વધુ ભાવનાત્મક રહેશો. તમે કોઈ બાબતમાં ચિંતા કરી શકો છો. આ દરમિયાન તમારું સ્વાસ્થ્ય પણ નબળું રહેશે. આજે સ્થાવર મિલકત સંબંધિત કોઈપણ કાર્ય ટાળો.
કન્યા - શનિવાર, 30 મે, 2026 ના રોજ, તુલા રાશિમાં ચંદ્ર તમારા બીજા ભાવમાં રહેશે. તમે આજે કોઈ નિર્ણય લઈ શકશો નહીં. નવું કાર્ય શરૂ કરવું યોગ્ય નથી. મોટાભાગે મૌન રહેવું, નહીં તો કોઈની સાથે મતભેદ થઈ શકે છે. તમારું શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય મધ્યમ રહેશે. બપોરે તમારી પરિસ્થિતિ બદલાશે. તમે પરિવારના અન્ય સભ્યો સાથે બેસીને મહત્વપૂર્ણ બાબતો અંગે નિર્ણયો લઈ શકશો. કોઈ યાત્રા કે પ્રવાસનું આયોજન થશે. આજે મૂડીનું રોકાણ તમારા હિતમાં રહેશે. આજનો દિવસ ભાગ્યમાં વધારો કરવાનો છે.
તુલા - શનિવાર, 30 મે, 2026 ના રોજ, તુલા રાશિનો ચંદ્ર તમારા માટે પ્રથમ ભાવમાં રહેશે. દિવસની શરૂઆત સારી રહેશે. તમે દૃઢ મનથી જે પણ કાર્ય કરો છો તે સફળ થશે. તમે કામ પર સમયસર તમારું કાર્ય પૂર્ણ કરી શકશો. તમે નવા કપડાં અને ઘરેણાં ખરીદવામાં પૈસા ખર્ચ કરશો. બપોરે તમે માનસિક રીતે નબળા અનુભવશો. આ સમય દરમિયાન નકારાત્મક વિચારો તમને પરેશાન કરશે. પરિવારના સભ્યો સાથે મતભેદોનું નિરાકરણ લાવો. સાંજે કોઈ મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લેવાનું ટાળો. તમારા અહંકારને કાબૂમાં રાખીને કામ કરો.
વૃશ્ચિક - શનિવાર, 30 મે, 2026 ના રોજ, તુલા રાશિનો ચંદ્ર તમારા માટે બારમા ભાવમાં રહેશે. આધ્યાત્મિકતા અને ભગવાન પ્રત્યેની ભક્તિ તમારા મનમાં શાંતિ લાવશે. નકારાત્મક લાગણીઓને નિયંત્રિત કરવી મહત્વપૂર્ણ રહેશે. કોર્ટના મામલાઓમાં સાવચેત રહો. શારીરિક સ્વાસ્થ્ય બગડવાની શક્યતા છે. બપોરે કામ પૂર્ણ થશે. આજે તમે શારીરિક અને માનસિક રીતે સ્વસ્થ રહેશો. તમારો આત્મવિશ્વાસ વધશે. તમે મનોરંજન પર પૈસા ખર્ચ કરશો. તમે તમારા જીવનસાથી સાથે સારો સમય વિતાવશો.
ધનુ - શનિવાર, 30 મે, 2026 ના રોજ, તુલા રાશિનો ચંદ્ર તમારા અગિયારમા ભાવમાં રહેશે. તમારી આવક વધશે અને નફો વધશે. સામાજિક કાર્યમાં ભાગ લેવાથી આનંદ થશે. તમે કામ પર તમારા લક્ષ્યોને સરળતાથી પ્રાપ્ત કરશો. આ સમય દરમિયાન તમને માન-સન્માન મળશે. વ્યવસાયમાં નફો થવાની સંભાવના છે. કાળજીપૂર્વક વાહન ચલાવો. બપોર પછી તમારું શારીરિક સ્વાસ્થ્ય બગડવાની શક્યતા છે. ખર્ચ આવક કરતાં વધુ થશે. તમારી વાણીમાં સંયમ રાખો. કોઈની સાથે દલીલ કરવાનું ટાળો. તમારા પ્રેમ જીવનમાં સકારાત્મક વલણ રાખો.
મકર - શનિવાર, 30 મે, 2026 ના રોજ, તુલા રાશિનો ચંદ્ર તમારા દસમા ભાવમાં રહેશે. સ્થાવર મિલકત સંબંધિત કામ માટે આજનો દિવસ ઉત્તમ છે. તમને વ્યવસાયમાં સફળતા મળશે. તમે તમારા વ્યવસાયને વિસ્તૃત કરવા માટે નવી યોજના પર કામ કરશો. તમારા ઉપરી અધિકારીઓ તમારા કાર્યથી ખુશ થશે. આજે પ્રમોશનની શક્યતા છે. પારિવારિક વાતાવરણ સારું રહેશે. કોઈને ઉધાર આપેલા પૈસા પાછા મળી શકે છે. સામાજિક અને નાણાકીય ક્ષેત્રમાં લાભ થશે. મિત્રો તરફથી પણ લાભ થવાની સંભાવના છે. તમે આજે કોઈપણ કાર્ય સમયસર પૂર્ણ કરી શકશો. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ આજનો સમય સારો છે.
કુંભ - શનિવાર, 30 મે, 2026 ના રોજ, તુલા રાશિનો ચંદ્ર તમારા નવમા ભાવમાં રહેશે. ઉદ્યોગપતિઓએ સાવધાનીપૂર્વક આગળ વધવું જોઈએ. તમારા ઉપરી અધિકારીઓ સાથે વાતચીત કરતી વખતે ખૂબ કાળજી રાખો. તમે તમારા બાળકના સ્વાસ્થ્ય અથવા અભ્યાસ વિશે ચિંતિત રહેશો. તમે લાંબી યાત્રાનું આયોજન કરી શકો છો. ધાર્મિક સ્થળની યાત્રા શક્ય બની શકે છે. બપોર પછી, કાર્યસ્થળનું વાતાવરણ અનુકૂળ રહેશે. તમારા પારિવારિક જીવનમાં આનંદ રહેશે. વ્યવસાયિક ભાગીદારીમાં તમને સહયોગ મળશે. દિવસ સફળ અને શુભ રહેશે.
મીન - શનિવાર, 30 મે, 2026 ના રોજ, તુલા રાશિનો ચંદ્ર તમારા આઠમા ભાવમાં રહેશે. કોઈની સાથે દલીલ કરવાનું ટાળો. આજે તમારા ગુસ્સા પર કાબુ રાખો. તમે ધાર્મિક અથવા જ્યોતિષીય બાબતોમાં રસ રાખતા રહેશો. ઊંડા ચિંતનથી તમારા મનમાં શાંતિ આવશે. બપોર વધુ અનુકૂળ રહેશે. તમે લેખનમાં સક્રિય રહી શકશો. વિદેશમાં રહેતા મિત્રો તરફથી સમાચાર મળવાથી તમને આનંદ થશે. આજે વ્યવસાયમાં સાવધાનીપૂર્વક કામ કરો. નોકરીમાં રહેલા લોકોએ અધિકારીઓ સાથે ચર્ચા અને વાદવિવાદ ટાળવા જોઈએ. સ્વાસ્થ્ય નબળું રહી શકે છે.