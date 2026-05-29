29 મે, 2026 આજનું રાશિફળ: સિંહ રાશિના લોકોને શુક્રવારે એક મહત્વપૂર્ણ તક મળશે, નાણાકીય લાભ શક્ય
Published : May 29, 2026 at 7:14 AM IST
મેષ - આજે, 29 મે, 2026, શુક્રવાર છે, ચંદ્ર તુલા રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી સાતમા ભાવમાં છે. તમે પરિવાર અને મિત્રો સાથે ખુશીથી દિવસ પસાર કરશો. તમે નવા કપડાં અને ઘરેણાં ખરીદી શકશો. તમને સામાજિક માન-સન્માન મળશે. બપોરે તમારે સંયમ રાખવાની જરૂર પડશે. નવા સંબંધો બનાવતા પહેલા કાળજીપૂર્વક વિચારો. ખર્ચ વધુ રહેશે. એવા લોકોથી સાવધ રહો જે તમને નુકસાન પહોંચાડી શકે છે. તમારા સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો. બહાર ખાવા-પીવાનું ટાળો. તમારી વાણી અને વર્તનમાં સંયમ રાખો. લોકો સાથે વાતચીત કરતી વખતે ખૂબ કાળજી રાખો.
વૃષભ - આજે, 29 મે, 2026, શુક્રવાર છે, ચંદ્ર તુલા રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી છઠ્ઠા ભાવમાં છે. આજનો દિવસ વ્યવસાય માટે ખૂબ જ ફાયદાકારક છે. કૌટુંબિક વાતાવરણ ખુશ અને શાંતિપૂર્ણ રહેશે. તમે તમારા વિરોધીઓ પર કાબુ મેળવશો. આજે તમે તમારા પરિવાર સાથે કંઈક ખાસ કરી શકશો. બપોર પછી, તમે મનોરંજનમાં વ્યસ્ત રહેશો. પ્રવાસનું આયોજન થશે. આજે તમે મિત્રોને મળશો. તમે બાળપણની યાદોમાં ખોવાઈ શકો છો. તમે સોશિયલ મીડિયા પર દૂરના સંબંધીઓ સાથે વાત કરશો. આજે ભાગીદારીના કામમાં તમારે સાવધાની રાખવાની જરૂર પડશે.
મિથુન - આજે, શુક્રવાર, 29 મે, 2026, ચંદ્ર તુલા રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી પાંચમા ભાવમાં છે. તમે તમારા બાળકો અને જીવનસાથીના સ્વાસ્થ્ય વિશે ચિંતિત હોઈ શકો છો. દલીલો અથવા વાદવિવાદ ટાળો. તમે મિત્રો પર પૈસા ખર્ચ કરી શકો છો, પરંતુ તમારે આવક અને ખર્ચ વચ્ચે સંતુલન જાળવવાની જરૂર પડશે. બિનજરૂરી વાદવિવાદ ટાળો. બપોરે તમને થાક લાગશે. તમારે તમારા ખાવા-પીવાની આદતો પર નિયંત્રણ રાખવું જોઈએ. તમને પેટમાં દુખાવો અથવા અસ્વસ્થતાનો અનુભવ થઈ શકે છે. આજે કોઈપણ નવી શરૂઆત ટાળો. તમારા પરિવાર સાથે રહો અને તમારા સંબંધોને મજબૂત બનાવો. સાંજ તમારા માટે સારો સમય રહેશે.
કર્ક - આજે, શુક્રવાર, 29 મે, 2026, ચંદ્ર તુલા રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી ચોથા ભાવમાં છે. આજે તમે આળસ અને ડરનો અનુભવ કરશો. તમે હતાશ અનુભવશો. તમને છાતીમાં દુખાવો અથવા અસ્વસ્થતાનો અનુભવ થઈ શકે છે. પરિવાર અને સંબંધીઓ સાથે ચર્ચા અને વિવાદ શક્ય છે. તમે ઊંઘી શકતા નથી. જાહેરમાં તમારા આત્મસન્માનને ઠેસ ન પહોંચે તેનું ધ્યાન રાખો. ખર્ચ વધારે થશે. પર્યટન સ્થળોની મુલાકાત લેતી વખતે સાવધાની રાખો. કામ પર ઉતાવળ કરવાથી નુકસાન થઈ શકે છે.
સિંહ - આજે, શુક્રવાર, 29 મે, 2026, ચંદ્ર તુલા રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી ત્રીજા ભાવમાં છે. આજે તમને શારીરિક અને માનસિક અસ્વસ્થતાનો અનુભવ થઈ શકે છે. તમારા ભાઈઓ સાથેના સંબંધો મજબૂત થશે. તમે તમારી ઇચ્છા મુજબ કામ કરી શકશો. તમને કામ પર રસપ્રદ કામ મળી શકે છે. તમારી વ્યવસાયિક વિસ્તરણ યોજનાઓને પૂર્ણ કરવા માટે તમારી મુલાકાત અથવા ટૂંકી યાત્રા થઈ શકે છે. તમને આજે કોઈ મહત્વપૂર્ણ તક મળી શકે છે. તમે તમારા વિરોધીઓને હરાવી શકશો. પ્રિયજનો સાથેના તમારા સંબંધો મજબૂત થશે. નાણાકીય લાભ પણ શક્ય છે.
કન્યા - આજે, શુક્રવાર, 29 મે, 2026, ચંદ્ર તુલા રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી બીજા ભાવમાં છે. આજે, તમારા પરિવારમાં સુખ અને શાંતિનો અનુભવ થશે, અને તમે તમારા પરિવાર સાથે સમય પસાર કરી શકશો. લોકો તમારી વાણીથી પ્રભાવિત થશે. મુસાફરી પણ શક્ય છે. તમે મીઠાઈઓનો આનંદ માણશો. આયાત-નિકાસના વ્યવસાયમાં નફો જોવા મળશે. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. ગરમાગરમ દલીલો અથવા ચર્ચાઓ ટાળો. કામ પર તમારા ઉપરી અધિકારીઓ સાથે તકરાર ટાળો. આજે બપોર પછી, ફક્ત તમારા કામ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરો. તમારા પ્રેમ જીવનમાં, તમારા પ્રેમીની વાત પર ધ્યાન આપો.
તુલા - આજે, શુક્રવાર, 29 મે, 2026, ચંદ્ર તુલા રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિના પહેલા ભાવમાં છે. આજે તમારી સર્જનાત્મક ક્ષમતાઓ તેમના શિખર પર હશે, અને તમને કંઈક નવું બનાવવામાં રસ હશે. તમારી વૈચારિક દૃઢતા તમારા બધા પ્રયત્નોમાં સફળતા તરફ દોરી જશે. તમે કપડાં, ઘરેણાં, આનંદ અને મનોરંજન પર પૈસા ખર્ચ કરશો. તમારો આત્મવિશ્વાસ વધશે. તમે તમારા જીવનસાથી અને પ્રિયજનો સાથે ખુશ ક્ષણોનો આનંદ માણશો. તમે તમારા કાર્યમાં લાભ જોશો. વ્યવસાયિકો માટે પણ દિવસ શુભ છે.
વૃશ્ચિક - આજે, શુક્રવાર, 29 મે, 2026, ચંદ્ર તુલા રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિના બારમા ભાવમાં છે. તમારે તમારા ગુસ્સા અને વાણી પર નિયંત્રણ રાખવાની જરૂર છે. શારીરિક થાક અને માનસિક ચિંતા તમને પરેશાન કરશે. વાહન ચલાવતી વખતે અકસ્માત થવાની શક્યતા છે. જો શક્ય હોય તો, આજે કોઈપણ શસ્ત્રક્રિયા અથવા નવી સારવાર મુલતવી રાખો. પ્રિયજનો અને પરિવારના સભ્યો સાથે દલીલ થવાની સંભાવના છે. કોર્ટ સંબંધિત બાબતોમાં સાવધાની રાખો, નહીં તો મુલતવી રાખો. આનંદ અને આનંદ પર પૈસા ખર્ચવાની સંભાવના છે. બપોર પછી સમય બદલાશે.
ધન - આજે, શુક્રવાર, 29 મે, 2026, ચંદ્ર તુલા રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી અગિયારમા ઘરમાં છે. આજનો દિવસ તમારા માટે ફાયદાકારક બની શકે છે. તમારા પારિવારિક જીવનમાં સુખ અને શાંતિ રહેશે. કોઈ પ્રિયજનને મળવું ખૂબ જ યાદગાર સાબિત થશે. તમે મિત્રો સાથે બહાર જઈ શકો છો. સ્વાદિષ્ટ ભોજન તમને ખુશ રાખશે. તમને પૈસા મળી શકે છે. વ્યવસાયમાં નફાની શક્યતા છે. તમને કામ પર તમારા કાર્યનું યોગ્ય પરિણામ મળશે. આ સમય વિદ્યાર્થીઓ માટે પણ ફાયદાકારક છે. તમારા સ્વાસ્થ્યનું ખાસ ધ્યાન રાખો.
મકર - આજે, શુક્રવાર, 29 મે, 2026, ચંદ્ર તુલા રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી દસમા ઘરમાં છે. આજનો દિવસ લગ્નજીવન માટે સારો રહેશે. પરિવારના સભ્યો સાથે ખુશનુમા વાતાવરણ રહેશે. વ્યવસાયમાં પ્રગતિની શક્યતા છે. તમારા માટે સમય અનુકૂળ છે. તમે બપોરે મિત્રોને મળશો. કોઈ પર્યટન સ્થળની મુલાકાત લેવાની શક્યતા છે. આવકમાં વધારો થવાની શક્યતા છે. વિદ્યાર્થીઓ આજે અભ્યાસ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી શકશે નહીં. આજે તમે નવા કપડાં અને ઘરેણાં અને સ્વાદિષ્ટ ભોજનનો આનંદ માણી શકો છો. તમે સોશિયલ મીડિયા પર દૂરના સંબંધીઓ સાથે વાતચીત કરવામાં પણ વ્યસ્ત હોઈ શકો છો.
કુંભ - આજે, શુક્રવાર, 29 મે, 2026, ચંદ્ર તુલા રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી નવમા ભાવમાં છે. આજે તમે શારીરિક અસ્વસ્થતા અનુભવશો. તમારા શરીરમાં તાજગીનો અભાવ તમને કામ માટે ઉત્સાહ ગુમાવશે. ઉપરી અધિકારીઓ સાથે મતભેદ થવાની સંભાવના છે. તમે મનોરંજન અથવા મુસાફરી પર પૈસા ખર્ચ કરી શકો છો. તમે લાંબા અંતરની યાત્રા પર જઈ શકો છો. તમને વિદેશથી સારા સમાચાર મળશે. તમે બાળકની સમસ્યા અંગે ચિંતા અનુભવશો. તમારા વિરોધીઓ સાથે વધુ પડતા દલીલો અથવા ચર્ચા ટાળો.
મીન - આજે, શુક્રવાર, 29 મે, 2026, ચંદ્ર તુલા રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી આઠમા ભાવમાં છે. તમને તમારી વાણીમાં સંયમ રાખવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. છુપાયેલા શત્રુઓથી સાવધ રહો. તમારા સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો. આધ્યાત્મિક પ્રગતિ માટે દિવસ સારો છે. તમને વિદેશમાં રહેતા મિત્રો અને પ્રિયજનો તરફથી સારા સમાચાર મળશે. ભાગીદારીનો વ્યવસાય ખાસ કરીને ફાયદાકારક રહેશે. કોઈની સાથે દલીલો ટાળો. આજે તમારે બહાર ખાવા-પીવાનું ટાળવું જોઈએ. પાચન સંબંધી સમસ્યાઓ ઊભી થઈ શકે છે. વિદ્યાર્થીઓનો દિવસ પણ સરેરાશ રહેશે. પરિવારના સભ્યો સાથે સુમેળ જાળવો.