9 માર્ચ 2026નું રાશિફળ: સોમવારે આ રાશીના જાતકોની આવકમાં થશે વધારો, જાણો અન્ય રાશિ માટે કેવો રહેશે દિવસ
આજના દિવસે આ રાશિના જાતકોની આવકમાં વધારો અને લાભ થશે. સામાજિક કામમાં ભાગ લેવાથી મન પ્રસન્ન રહેશે
Published : March 9, 2026 at 6:49 AM IST
મેષ - આજનો દિવસ પ્રિયજનો અને મિત્રો સાથે આનંદનો રહેશે. તમે નવા કપડાં અને ઘરેણાં ખરીદી શકશો. તમને સામાજિક માન-સન્માન મળશે. બપોર પછી, તમારે સંયમ રાખવાની જરૂર પડશે. નવા સંબંધો બનાવતા પહેલા કાળજીપૂર્વક વિચારો. ખર્ચ વધારે થશે. નુકસાન પહોંચાડી શકે તેવા લોકોથી સાવધ રહો. તમારા સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો. બહાર ખાવાથી કે બહાર મુસાફરી કરવાથી તમારા સ્વાસ્થ્યને નુકસાન થશે. તમારી વાણી અને વર્તનમાં સંયમ રાખો.
વૃષભ - આજનો દિવસ વ્યવસાય માટે ખૂબ જ નફાકારક છે. આવક વધશે. પારિવારિક વાતાવરણ શાંતિપૂર્ણ અને ખુશ રહેશે. તમારા ઘરેલું જીવનમાં જૂના મતભેદો દૂર થશે. તમે તમારા વિરોધીઓ પર વિજયી થશો. નોકરીમાં રહેલા લોકોને સાથીદારો તરફથી ખાસ સહયોગ મળશે. બપોરે, તમે મનોરંજનમાં વ્યસ્ત રહેશો. તમે ફરવા જઈ શકો છો. ભાગીદારીના કામમાં તમારે કાળજીપૂર્વક કામ કરવાની જરૂર પડશે. સ્વાસ્થ્યના દૃષ્ટિકોણથી, સમય સારો ગણી શકાય.
મિથુન - આજનો દિવસ ખાસ ચર્ચામાં પસાર થઈ શકે છે. તમે તમારી કલ્પનાશક્તિ સાથે નવીનતા લાવી શકશો. કામ પર તમારા કાર્યની પ્રશંસા થશે. વ્યવસાયમાં નવા ગ્રાહકો પણ નાણાકીય લાભની શક્યતા ઊભી કરશે. તમે શારીરિક અને માનસિક રીતે ખુશ રહી શકો છો. બપોર પછી વ્યવસાયમાં કેટલીક મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે. ઘરમાં શાંતિપૂર્ણ વાતાવરણ રહેશે. તમે તમારા વિરોધીઓ પર કાબુ મેળવશો. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ આ સમયગાળો ફાયદાકારક રહેશે.
કર્ક - આજે તમે કોઈ બાબતને લઈને ચિંતિત રહેશો. મુસાફરી મુલતવી રાખો. તમારે તમારી સ્થાયી સંપત્તિ સંબંધિત બાબતોમાં ખૂબ કાળજી રાખવાની જરૂર છે. આજે તમે તમારી માતાના સ્વાસ્થ્ય વિશે ચિંતિત હોઈ શકો છો. તમે કોઈ બાબતને લઈને મૂંઝવણમાં પણ હોઈ શકો છો. બપોર પછી, તમે શારીરિક રીતે ખુશ અનુભવશો, જોકે નવા પ્રયાસોમાં સફળતા મળવાની શક્યતા નથી. તમે આજે અધૂરા કાર્યો પૂર્ણ કરવા પર વધુ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશો.
સિંહ - આજે ધાર્મિક યાત્રા શક્ય છે. તમે આજે કોઈ નવું સાહસ શરૂ કરી શકશો. વિદેશથી ફાયદાકારક સમાચાર મળવાની શક્યતા છે. મૂડી રોકાણ કરનારાઓ માટે આ સારો સમય રહેશે. બપોર પછી, તમે કોઈ બાબતને લઈને વધુ ભાવનાત્મક રહેશો અને કોઈ બાબતની ચિંતા કરી શકો છો. આ સમય દરમિયાન તમારું સ્વાસ્થ્ય પણ નબળું રહેશે. આજે સ્થાયી સંપત્તિ સંબંધિત કોઈપણ પ્રયાસ કરવાનું ટાળો.
કન્યા - આજે તમે કોઈ નિર્ણય લઈ શકશો નહીં. નવું કાર્ય શરૂ કરવું સલાહભર્યું નથી. મોટાભાગે મૌન રહો, કારણ કે આનાથી કોઈની સાથે મતભેદ થઈ શકે છે. તમારું શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય મધ્યમ રહેશે. બપોર પછી તમારી પરિસ્થિતિ બદલાશે. તમે પરિવારના અન્ય સભ્યો સાથે બેસીને મહત્ત્વપૂર્ણ નિર્ણયો લઈ શકશો. મુસાફરી અથવા પર્યટનનું આયોજન કરવામાં આવશે. આજે મૂડી રોકાણ ફાયદાકારક રહેશે. ભાગ્યમાં વધારો થવાનો દિવસ છે.
તુલા - દિવસની શરૂઆત સારી રહેશે. મજબૂત મનથી તમે જે પણ કાર્ય કરો છો તે સફળ થશે. તમે કામ પર સમયસર તમારું કામ પૂર્ણ કરી શકશો. કપડાં અને ઘરેણાં ખરીદવામાં પૈસા ખર્ચ થશે. બપોર પછી તમે માનસિક રીતે નબળાઇ અનુભવશો. આ સમય દરમિયાન નકારાત્મક વિચારો તમને પરેશાન કરશે. પરિવારના સભ્યો સાથે મતભેદો દૂર કરો. સાંજે કોઈપણ મહત્ત્વપૂર્ણ નિર્ણય લેવાનું ટાળો. તમારા અહંકારને કાબૂમાં રાખીને કામ કરો.
વૃશ્ચિક - આધ્યાત્મિકતા અને ભગવાન પ્રત્યેની ભક્તિ આજે તમારા મનમાં શાંતિ લાવશે. નકારાત્મક લાગણીઓને નિયંત્રિત કરવી મહત્ત્વપૂર્ણ રહેશે. કોર્ટના મામલાઓમાં સાવધાની સાથે આગળ વધો. તમારું શારીરિક સ્વાસ્થ્ય બગડવાની શક્યતા છે. બપોર પછી કામ પૂર્ણ થશે. તમે આજે શારીરિક અને માનસિક રીતે સ્વસ્થ રહેશો. તમારો આત્મવિશ્વાસ વધશે. તમે મનોરંજન પર પૈસા ખર્ચ કરશો. તમારા જીવનસાથી સાથે તમારો સમય સારો રહેશે.
ધન - આજે આવક અને નફામાં વધારો થશે. સામાજિક કાર્યમાં ભાગ લેવાથી આનંદ થશે. તમે કામ પર તમારા લક્ષ્યોને સરળતાથી પ્રાપ્ત કરી શકશો. આ સમય દરમિયાન તમને માન-સન્માન મળશે. વ્યવસાયમાંથી નફો થવાની સંભાવના છે. કાળજીપૂર્વક વાહન ચલાવો. બપોર પછી તમારું શારીરિક સ્વાસ્થ્ય બગડવાની શક્યતા છે. ખર્ચ આવક કરતાં વધુ થશે. તમારી વાણીમાં સંયમ રાખો. કોઈની સાથે દલીલ કરવાનું ટાળો. તમારા પ્રેમ જીવનમાં સકારાત્મક વલણ રાખો.
મકર - સ્થાવર મિલકત સંબંધિત કામ માટે આજનો દિવસ ઉત્તમ છે. તમને વ્યવસાયમાં સફળતા મળશે. તમે તમારા વ્યવસાયને વિસ્તૃત કરવા માટે નવી યોજના પર કામ કરશો. તમારા ઉપરી અધિકારીઓ તમારા કાર્યથી ખુશ થશે. આજે પ્રમોશનની શક્યતા છે. પારિવારિક વાતાવરણ સારું રહેશે. કોઈને ઉધાર આપેલા પૈસા પાછા મળી શકે છે. સામાજિક અને નાણાકીય ક્ષેત્રમાં લાભ થશે. મિત્રો તરફથી પણ લાભ થવાની સંભાવના છે. તમે આજે કોઈપણ કાર્ય સમયસર પૂર્ણ કરી શકશો. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ આજનો સમય સારો છે.
કુંભ - ઉદ્યોગપતિઓએ આજે સાવધાની સાથે આગળ વધવું જોઈએ. કામ પર ઉપરી અધિકારીઓ સાથે વાતચીત કરતી વખતે ખૂબ કાળજી રાખવી જોઈએ. તમારા બાળકના સ્વાસ્થ્ય કે અભ્યાસ અંગે ચિંતાઓ ઉભી થશે. લાંબી યાત્રાનું આયોજન થશે. ધાર્મિક સ્થળની યાત્રા શક્ય છે. બપોર પછી કાર્યસ્થળનું વાતાવરણ અનુકૂળ રહેશે. પારિવારિક જીવન આનંદથી ભરેલું રહેશે. વ્યવસાયમાં ભાગીદારી સહાય પૂરી પાડશે. દિવસ સફળ અને શુભ રહેશે.
મીન - કોઈની સાથે દલીલ કરવાનું ટાળો. આજે તમારા ગુસ્સા પર કાબુ રાખો. તમે ધાર્મિક અથવા જ્યોતિષીય બાબતોમાં રસ રાખતા રહેશો. ઊંડા ચિંતનથી તમારા મનમાં શાંતિ આવશે. બપોર વધુ અનુકૂળ રહેશે. તમે લેખનમાં સક્રિય રહી શકશો. વિદેશમાં રહેતા મિત્રો તરફથી સમાચાર આનંદ લાવશે. આજે વ્યવસાયમાં સાવધાની રાખો. નોકરીમાં રહેલા લોકોએ ઉપરી અધિકારીઓ સાથે ચર્ચા અને વાદવિવાદ ટાળવા જોઈએ. તમારું સ્વાસ્થ્ય નબળું પડી શકે છે.
