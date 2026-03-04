4 માર્ચ 2026નું રાશિફળ: આ રાશિના જાતકો માટે દિવસ લાભદાયી, અન્ય રાશિ માટે કેવો રહેશે દિવસ
આ રાશિ હેઠળ જન્મેલા લોકો આજે કામ પર નિરાશ થશે. પરિવારના સભ્યો સાથે તણાવ ઉભો થઈ શકે છે.
Published : March 4, 2026 at 6:47 AM IST
મેષ - સાહિત્ય અને કલામાં રસ ધરાવતા લોકો માટે આજનો દિવસ શુભ છે. પ્રિયજનો સાથે મુલાકાત તમને આનંદ આપશે. બપોર પછી ઘરમાં શાંતિપૂર્ણ વાતાવરણ રહેશે. વિરોધીઓ સાથે દલીલો શક્ય છે. નોકરી કરતા લોકો ઉપરી અધિકારીઓ સાથે દલીલો કરી શકે છે. બપોર પછી મોટાભાગે મૌન રહેવાનો પ્રયાસ કરો. નકારાત્મક વિચારોને તમારા મનમાં પ્રવેશવા ન દો. તમે તમારા કામ સમયસર પૂર્ણ કરી શકશો નહીં.
વૃષભ - આજે તમે તમારી માતાના સ્વાસ્થ્ય વિશે ચિંતિત રહેશો. સ્થાવર મિલકત સંબંધિત કામ મુલતવી રાખો. નકારાત્મક વિચારોથી દૂર રહો. બપોર પછી તમારા શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્યમાં સુધારો થશે. વિદ્યાર્થીઓ આજે તમારી સર્જનાત્મકતામાં વધારો જોશે. તમે કેટલાક ધાર્મિક કાર્યમાં વ્યસ્ત રહેશો. તમારા જીવનસાથી સાથે સુમેળ જળવાઈ રહેશે. કામ પર, તમારે તમારા પોતાના કામમાં ધ્યાન આપવું જોઈએ અને બીજાના કામમાં બિનજરૂરી દખલગીરી ટાળવી જોઈએ.
મિથુન - કોઈ ચોક્કસ કાર્યમાં સફળતા તમને આનંદ આપશે. વિરોધીઓ પણ તમારાથી હારશે. બપોર પછી ઘરમાં થોડો સંઘર્ષ થશે. તમારી માતાના સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો. નકારાત્મક વિચારો તમને નિરાશા તરફ દોરી શકે છે. આજે ભાગ્ય તમારો સાથ આપશે. તમને તમારી નોકરી અને વ્યવસાયમાં ફાયદો થશે.
કર્ક - આજે તમારું મન કોઈ બાબતમાં વ્યસ્ત રહેશે, જે તમને કોઈ ચોક્કસ કાર્ય પૂર્ણ કરવાથી નિરાશ કરશે. પરિવારના સભ્યો સાથે તણાવપૂર્ણ પરિસ્થિતિ ઊભી થઈ શકે છે. તમને કોઈ ચોક્કસ કાર્યમાં ઓછી સફળતા મળશે. બપોર પછી, તમારો સમય સારો રહેશે. તમારું શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. તમને તમારા ભાઈ-બહેનોથી ફાયદો થશે. તમે કોઈની સાથે ભાવનાત્મક જોડાણ વિકસાવશો. તમારી ચિંતાઓ દૂર થશે.
સિંહ - આજે, તમે આત્મવિશ્વાસથી ભરપૂર રહેશો. તમે દરેક કાર્યને દ્રઢ નિશ્ચય સાથે કરશો. આનાથી તમને સફળતા મળશે. આજે તમને થોડો ગુસ્સો આવશે, તેથી મોટાભાગની પરિસ્થિતિઓમાં મૌન રહો. સરકારી કામ ફાયદાકારક રહેશે. તમને પરિવારના સભ્યો તરફથી સહયોગ મળશે. આવક કરતાં ખર્ચ વધુ રહેશે.
કન્યા - આજે, તમે થોડા લાગણીશીલ રહેશો. તમારી લાગણીઓને કારણે કોઈ ખોટા નિર્ણય ન લેવાનું ધ્યાન રાખો. આજે ચર્ચાઓ અને વાદ-વિવાદોથી દૂર રહો. કોઈની સાથે આક્રમક વર્તન ટાળો. બપોર પછી, તમારો આત્મવિશ્વાસ વધશે. સમાજમાં તમારી પ્રતિષ્ઠા વધશે. જોકે, તમારા ગુસ્સા પર નિયંત્રણ રાખો.
તુલા - આજનો દિવસ નફાકારક છે. તમને વ્યવસાયમાં લાભ થશે. તમારા બાળકો સાથેના તમારા સંબંધો સારા રહેશે. બપોર પછી, તમારા માનસિક અને શારીરિક સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો. કોઈપણ બાબતમાં વધુ પડતા ભાવનાત્મક થવાનું ટાળો. મૂંઝવણ દૂર થશે. કાનૂની બાબતોમાં તમને ખૂબ કાળજી રાખવાની સલાહ આપવામાં આવે છે.
વૃશ્ચિક - મજબૂત મનોબળ અને આત્મવિશ્વાસ સાથે, દરેક કાર્ય પૂર્ણ થશે. વ્યવસાયમાં પણ તમારી પ્રતિભાની પ્રશંસા થશે. તમારા ઉપરી અધિકારીઓ તમારા કાર્યથી ખુશ થશે, જેના કારણે પ્રમોશન થશે. તમારા પિતા સાથેના તમારા સંબંધો સુમેળભર્યા રહેશે, અને તમને તેમનાથી પણ ફાયદો થશે. બપોર પછી, તમે મૂંઝવણમાં મુકાઈ શકો છો. તમે મિત્રો સાથે ગુણવત્તાયુક્ત સમય વિતાવશો.
ધન - આજે તમે ધાર્મિક રહેશો. તમને કોઈ ધાર્મિક અથવા શુભ કાર્યક્રમમાં હાજરી આપવાની તક મળી શકે છે. આજે તમારું વર્તન પણ સારું રહેશે. તમે ખોટા કામ કરવાનું ટાળશો. તમારા ગુસ્સા પર નિયંત્રણ રાખો. બપોર પછી, તમારો દિવસ ખૂબ સારો અને સફળ રહેશે. તમારા કાર્યો સરળતાથી પૂર્ણ થશે. તમારા ઉપરી અધિકારીઓ કામ પર તમારી પ્રશંસા કરશે. તમારા પારિવારિક જીવનમાં મધુરતા રહેશે.
મકર - આજે સાવચેત રહો. તમારા સ્વાસ્થ્ય પ્રત્યે બેદરકાર ન બનો. નકારાત્મક વિચારો તમારા પર હાવી ન થવા દો. આનાથી તમારા ઘણા કાર્યો સરળ બનશે. અણધાર્યા ખર્ચાઓ માટે તૈયાર રહો. જોકે, બપોરે વસ્તુઓ થોડી હળવી લાગશે. ધાર્મિક સ્થળની યાત્રા શક્ય છે. તમે ગુસ્સે અને આક્રમક હોઈ શકો છો. તમારી વાણી પર સંયમ રાખો.
કુંભ - આજે, તમારા લગ્ન જીવનમાં સરળ બાબતો પર વિવાદો ઉભા થઈ શકે છે. તમે સાંસારિક બાબતો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી શકશો નહીં. કોર્ટના મામલાઓમાં સાવધાની રાખો. કોઈ સામાજિક કાર્યક્રમમાં તમારો કોઈ સાથે વિવાદ થઈ શકે છે. નવું કાર્ય શરૂ કરવાનું ટાળો. તમે શારીરિક રીતે નિરર્થક અને બેચેની અનુભવશો. આધ્યાત્મિકતા તમને માનસિક શાંતિ લાવશે.
મીન - આજે તમે ચિંતિત રહેશો. કામ પર સફળતા પ્રાપ્ત કરવામાં તમને અવરોધોનો સામનો કરવો પડશે. કામ પર તમને સાથીદારો તરફથી ટેકો મળશે નહીં. પરિણીત યુગલો વચ્ચે વિવાદ થઈ શકે છે. પરિવારમાં શાંતિ જાળવી રાખો. વ્યવસાયિક ભાગીદારીમાં સાવધાની રાખો. વાહન કાળજીપૂર્વક ચલાવો. તમારે કામ અથવા વ્યવસાયિક મીટિંગ માટે બહાર જવું પડી શકે છે.
આ પણ વાંચો: