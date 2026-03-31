31 માર્ચ 2026નું રાશિફળ: મંગળવારે આ રાશિના જાતકોને થશે ધન લાભ, મળશે માન-સન્માન
આજના દિવસે આ રાશિના લોકોના તમામ કામ સરળતાથી પૂર્ણ થશે. નોકરી કરતા લોકોને કોઇ આસાન ટાર્ગેટ મળી શકે છે.
Published : March 31, 2026 at 6:50 AM IST
મેષ - આજનો દિવસ તમારા માટે મધ્યમ ફળદાયી છે. તમારા સ્વાસ્થ્યમાં થોડી વધઘટ રહી શકે છે. તમે શારીરિક થાક અનુભવશો. જો શક્ય હોય તો, મુસાફરી કરવાનું ટાળો. કોઈપણ મુદ્દા પર જીદ્દી ન રહો. તમારા સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો, કારણ કે પેટ સંબંધિત બીમારીઓ થવાની શક્યતા છે. તમે તમારા બાળકો સંબંધિત બાબતો અંગે ચિંતિત રહી શકો છો. કામની દોડધામ વચ્ચે, તમને તમારા પરિવાર માટે ઓછો સમય મળી શકે છે, જેના કારણે પરિવારના સભ્યો સાથે ઘર્ષણ થઈ શકે છે. વેપારીઓ માટે દિવસ મધ્યમ રહેશે. કોઈપણ રોકાણ યોજના બનાવવાનું ટાળો.
વૃષભ - આજનો દિવસ તમારા માટે મધ્યમ ફળદાયી છે. તમારે દરેક કાર્ય મજબૂત ઇચ્છાશક્તિ અને સંપૂર્ણ આત્મવિશ્વાસ સાથે કરવું જોઈએ. તમારા પિતા તરફથી અને પૈતૃક સંપત્તિ દ્વારા લાભ મેળવવાના સંકેતો છે. તમારા પિતાનું તમારા પ્રત્યે વલણ પણ અનુકૂળ રહેશે. તમને તમારા પિતા તરફથી નાણાકીય સહાય મળી શકે છે. કલાકારો અને રમતવીરો માટે આજનો દિવસ ઉત્તમ છે, કારણ કે તેમને તેમની પ્રતિભા દર્શાવવાની તકો મળશે. તમારા બાળકો સંબંધિત બાબતોમાં પૈસા ખર્ચવાના સંકેતો છે. સ્વાસ્થ્ય દ્રષ્ટિકોણથી, આજનો દિવસ અનુકૂળ છે.
મિથુન - નવી યોજનાઓને અમલમાં મૂકવા માટે આ શુભ દિવસ છે. પગારદાર નોકરી કરનારાઓને તેમના ઉપરી અધિકારીઓ અને સરકાર તરફથી તેમની મહેનતનું ઉત્તમ ફળ મળશે. વ્યવસાયિક ભાગીદારો સાથે કામ કરતી વખતે તમને કોઈ મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડશે નહીં. તમે તમારા પડોશીઓ, ભાઈ-બહેનો અને મિત્રોના વર્તુળ સાથે આનંદદાયક સમય વિતાવશો. તમારા ભાગ્યમાં વૃદ્ધિની તકો ઊભી થશે. મુસાફરીની શક્યતા છે. તમે કોઈ પ્રિય વ્યક્તિ સાથે વાતચીત કરવામાં આનંદ માણશો. સફળતા પ્રાપ્ત કરવા માટે તમારે કોઈ વધારાનો પ્રયાસ કરવાની જરૂર રહેશે નહીં.
કર્ક - ગેરસમજ અને નકારાત્મક વર્તન ચિંતા અને પસ્તાવાની લાગણી પેદા કરી શકે છે. તમારા સ્વાસ્થ્ય અંગે, તમે ખાસ કરીને તમારી આંખો સંબંધિત સમસ્યાઓનો અનુભવ કરી શકો છો. પરિવારના સભ્યો સાથે અભિપ્રાયમાં મતભેદો ઉદ્ભવી શકે છે. તમે તમારા કાર્ય અંગે સંતોષની લાગણી અનુભવશો. ખર્ચ થવાની સંભાવના છે. અનૈતિક વૃત્તિઓ તરફ વળવાનું ટાળવા માટે તમારે તમારા મનને નિયંત્રણમાં રાખવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. વિદ્યાર્થીઓને તેમના અભ્યાસમાં તેમની ઇચ્છિત સફળતા પ્રાપ્ત કરવા માટે થોડી વધુ રાહ જોવી પડી શકે છે.
સિંહ - આજે તમારો આત્મવિશ્વાસ ખૂબ મજબૂત હોવાથી, તમે કોઈપણ બાબતમાં ઝડપથી નિર્ણયો લઈ શકશો. આ તમારી પ્રગતિનો માર્ગ સરળ બનાવશે. તમારી પ્રતિષ્ઠા અને સામાજિક દરજ્જો વધશે. જો કે, તમારા આક્રમક વર્તન અને તીક્ષ્ણ વાણીથી અન્ય લોકો સાથે સંઘર્ષ થઈ શકે છે. તમને તમારા પિતા અથવા વડીલો તરફથી થોડો લાભ મળશે. તમારા સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો. તમારા લગ્ન જીવનમાં સંવાદિતા પ્રબળ રહેશે. તમને સરકારી કામોથી ફાયદો થશે.
કન્યા: આજે તમે કેટલીક ચિંતાઓમાં વ્યસ્ત રહી શકો છો. કોઈની સાથે દલીલ અપમાનનું કારણ બની શકે છે. પગારદાર નોકરી કરનારાઓને સલાહ આપવામાં આવે છે કે તેઓ પોતાના કામમાં ધ્યાન રાખે, કારણ કે સાથીદારો તેમને મુશ્કેલીમાં મૂકી શકે છે. આજે અણધાર્યો ખર્ચ થઈ શકે છે. તમારા વૈવાહિક જીવનમાં મતભેદ થવાની સંભાવના છે. તમારે દિવસનો મોટાભાગનો સમય મૌન રહીને વિતાવવો જોઈએ. તમારું શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે.
તુલા: તમે તમારા ઘરેલું જીવનમાં ખુશી અને આનંદનો અનુભવ કરશો. તમારું પ્રેમ જીવન સકારાત્મક રહેશે. આવકમાં વધારો થવાના સંકેતો છે. તમારા કાર્યસ્થળ અને તમારા વ્યવસાયમાં વાતાવરણ અનુકૂળ રહેશે. પ્રમોશનની શક્યતાઓ છે. તમે તમારા વ્યવસાયને વિસ્તૃત કરવા માટે એક ખાસ યોજના પર પણ કામ શરૂ કરી શકો છો. પરિવારના સભ્યો અને મિત્રો તમારી કંપનીથી ખુશ થશે. તમે સુખદ પ્રવાસનો આનંદ માણશો. વ્યવસાયિક વ્યાવસાયિકોને નફો મળશે. તમે ઉત્તમ વૈવાહિક સુખનો અનુભવ કરશો. વિદ્યાર્થીઓ માટે પણ દિવસ અનુકૂળ છે.
વૃશ્ચિક: તમારા બધા કાર્યો સરળતાથી પૂર્ણ થશે. પગારદાર કર્મચારીઓને સરળ લક્ષ્ય સોંપવામાં આવી શકે છે. તમારા ઉપરી અધિકારીઓ તમારા કાર્યથી ખુશ થશે. વ્યવસાયમાં, તમે તમારા સ્પર્ધકોને પાછળ છોડી શકશો. તમે તમારા પરિવારના વડીલોના આશીર્વાદ અને કૃપાનો આનંદ માણશો. તમારા બાળકોની પ્રગતિ જોઈને તમે અપાર આનંદ અનુભવશો. બાકી લેણાં અથવા ચૂકવણી વસૂલ કરવામાં આવશે. તમે તમારા ઘરેલું જીવનમાં ખુશી અને સંતોષનો અનુભવ કરશો. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. તમે સમાજમાં આદર અને સન્માન મેળવશો.
ધન: આજે તમારે તમારા સ્વાસ્થ્યનું યોગ્ય ધ્યાન રાખવું જોઈએ. કામ પ્રત્યેનો તમારો ઉત્સાહ ઓછો હોઈ શકે છે. તમે કોઈ ચોક્કસ મુદ્દાને લઈને ભય અથવા ચિંતાની લાગણી અનુભવી શકો છો. તમારા બાળકો સંબંધિત સમસ્યાઓ તમને પરેશાન કરી શકે છે. તમારે તમારી નોકરી અથવા વ્યવસાયમાં પણ મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે. કોઈપણ મહત્વપૂર્ણ પગલું ભરતા પહેલા ઊંડાણપૂર્વક વિચાર કરવો જરૂરી છે. જો તમે તમારા કાર્યમાં અપેક્ષિત સફળતા પ્રાપ્ત ન કરો તો તમે નિરાશ થઈ શકો છો. તમારા હરીફો અથવા વિરોધીઓ સાથે મતભેદ વધી શકે છે.
મકર: આજે, તમારે નકારાત્મક વિચારોથી દૂર રહેવાની અને તમારા આહાર પર ખાસ ધ્યાન આપવાની જરૂર છે. તમને અચાનક ખર્ચ થઈ શકે છે. આજે તમારા સ્વાસ્થ્ય પ્રત્યે બેદરકારી મોંઘા સાબિત થઈ શકે છે. તમારા વ્યવસાયિક ભાગીદારો સાથે મતભેદો વધી શકે છે. તમારે તમારા ગુસ્સા અને આવેગો પર નિયંત્રણ રાખવાની જરૂર પડશે. સામાજિક કાર્ય સંબંધિત મુસાફરીના સંકેતો છે. ઓફિસમાં તમારી વહીવટી કુશળતામાં વધારો થશે. દરેક વ્યક્તિ તમારી પ્રતિભાની પ્રશંસા કરશે. તમારા પ્રેમ જીવનમાં પ્રગતિ જોવા મળશે.
કુંભ: પ્રેમ, રોમાંસ, મુસાફરી, પર્યટન અને મનોરંજન આજે તમારા દિવસનો અભિન્ન ભાગ બનશે. પરિવારના સભ્યો અને મિત્રો સાથે ભોજન કરવાની તકો ઉભી થશે. સુંદર કપડાં, ઘરેણાં અને વાહન મેળવવાના સંકેતો છે. વ્યવસાયિક ભાગીદારો સાથેના તમારા સંબંધો સૌહાર્દપૂર્ણ રહેશે. તમે જાહેર ક્ષેત્રમાં નામ અને પ્રતિષ્ઠા મેળવશો. અતૂટ આત્મવિશ્વાસ દ્વારા તમારા પ્રયત્નોમાં સફળતા પ્રાપ્ત થશે. તમારા જીવનસાથી સાથેનો તમારો સંબંધ મજબૂત બનશે. વિદ્યાર્થીઓ માટે આ અનુકૂળ સમય છે.
મીન: તમારા દૈનિક કાર્યો કોઈપણ અવરોધ વિના પૂર્ણ થશે. તમારા કાર્યસ્થળ પર તમને એક નવું, પ્રમાણમાં સરળ કાર્ય સોંપવામાં આવી શકે છે. ઘરમાં શાંતિ અને સુમેળનું વાતાવરણ રહેશે. તમે કંઈક અંશે ઉત્સાહી અથવા અડગ સ્વભાવ દર્શાવી શકો છો. તમે વ્યવસાયમાં તમારા હરીફોને હરાવી શકશો. તમારા સાથીદારોનો સહયોગ વ્યાવસાયિક ક્ષેત્રમાં તમારા કાર્યોને સરળ બનાવશે. તમને તમારા માતૃત્વ સંબંધીઓ તરફથી લાભ મળશે. તમે તમારા પ્રિયજન સાથે ગુણવત્તાયુક્ત સમય વિતાવી શકશો. વિદ્યાર્થીઓ શૈક્ષણિક ચિંતાઓથી મુક્ત રહેશે.
