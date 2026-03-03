3 માર્ચ 2026નું રાશિફળ: મંગળવારે આ રાશિના જાતકો માટે દિવસ રહેશે અનુકૂળ, લાભ થશે
આજે, આ રાશિના જાતકોને તેમના ઉપરી અધિકારીઓ તરફથી યોગ્ય પુરસ્કાર મળી શકે છે. ભાઈ-બહેનો સાથેના કોઈપણ વિવાદોનો ઉકેલ આવશે.
Published : March 3, 2026 at 6:45 AM IST
મેષ - તમારે તમારા ઉગ્ર સ્વભાવ અને જીદ પર કાબુ રાખવાની જરૂર પડશે. તમે મહેનતુ રહેશો. જોકે, જો તમારા પ્રયત્નો ફળ ન આપે તો તમે નિરાશ થઈ શકો છો. તમારા સ્વાસ્થ્ય બગડવાનું પણ જોખમ છે. જો તમે પ્રવાસનું આયોજન કરી રહ્યા છો, તો સમય તમારા માટે અનુકૂળ નથી. તમે તમારા બાળકો વિશે ચિંતિત રહેશો. વિચાર્યા વગર કંઈ ન કરો. તમને સરકારી કામમાં સફળતા મળશે. વિદ્યાર્થીઓને વધારાની મહેનત કરવાની જરૂર પડશે.
વૃષભ - આજે તમે ખૂબ જ આત્મવિશ્વાસપૂર્ણ રહેશો. આનાથી બધા કાર્યો પૂર્ણ કરવાનું સરળ બનશે. વિદ્યાર્થીઓ અભ્યાસમાં રસ રાખશે. તમે સરકારી કામમાં સફળતા મેળવશો. બાળકો પર પૈસા ખર્ચ થશે. કલાકારો અને રમતવીરો તેમની પ્રતિભા ખૂબ સારી રીતે દર્શાવી શકશે. મિલકત સંબંધિત કોઈપણ દસ્તાવેજીકરણ માટે આજનો દિવસ સારો નથી.
મિથુન - આજનો દિવસ નવો પ્રોજેક્ટ શરૂ કરવા માટે અનુકૂળ છે. સરકારી કામ નફાકારક રહેશે. તમને અધિકારીઓ તરફથી યોગ્ય પુરસ્કાર પણ મળી શકે છે. ભાઈ-બહેનો સાથેના કોઈપણ વિવાદનો ઉકેલ આવશે. વિચારો સતત બદલાતા રહેશે. નાણાકીય બાબતોમાં સાવધાની રાખવી જરૂરી છે. ઉતાવળમાં કરેલું રોકાણ ભવિષ્યમાં નુકસાનકારક સાબિત થઈ શકે છે. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ, આ તમારા માટે સારો સમય છે, પરંતુ બેદરકારી નુકસાન પહોંચાડી શકે છે.
કર્ક - નકારાત્મક વિચારો તમારા મનને પરેશાન કરી શકે છે. તમે માનસિક રીતે સ્વસ્થ નહીં અનુભવો. નિરાશા અને અસંતોષની લાગણી તમને તમારા કામ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાથી રોકશે. આજે કામ બોજ જેવું લાગશે. તમારા પરિવારના સભ્યો સાથે દલીલો થઈ શકે છે. આ સમય દરમિયાન તમારે ખૂબ કાળજી રાખવાની જરૂર પડશે. વિદ્યાર્થીઓને તેમના અભ્યાસના અપેક્ષિત પરિણામો ન દેખાય. ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓથી દૂર રહો. બહાર ખાવા-પીવાનું ટાળો.
સિંહ - આજનો દિવસ તમારા માટે શુભ છે. તમે આત્મવિશ્વાસથી ભરપૂર રહેશો અને દરેક કાર્ય દૃઢ નિશ્ચયથી પૂર્ણ કરી શકશો. કામ પર તમારી પ્રતિભાની પ્રશંસા થશે. તમને સરકારી કામ કે સરકારમાંથી લાભ થશે. તમને તમારા પિતા અને વડીલો તરફથી ટેકો મળશે. તમને સામાજિક ક્ષેત્રમાં માન મળશે. ઓફિસના કામમાં ઉતાવળ ન કરો. તમે કોઈ વાત પર ગુસ્સે થઈ શકો છો. તમને પેટની સમસ્યાનો અનુભવ થઈ શકે છે, તેથી તમારા આહારનું ધ્યાન રાખો. બપોર આનંદપ્રદ રહેશે.
કન્યા - તમારા અહંકારને કારણે આજે કોઈની સાથે સંઘર્ષ થવાની સંભાવના છે. આજનો દિવસ શારીરિક અને માનસિક ચિંતાનો રહેશે. ચિંતાના કારણે કામમાં વિક્ષેપ પડી શકે છે. વિવાદોને કારણે સહકાર્યકરો સહકાર ન આપી શકે. પરિવાર અને મિત્રો સાથે મતભેદ થઈ શકે છે. અણધાર્યા નાણાકીય ખર્ચ થઈ શકે છે. ધાર્મિક પ્રવૃત્તિઓમાં ભાગ લેવાની તક ઊભી થશે. કોર્ટના કામકાજમાં સાવધાની રાખો. કોઈપણ મોટી રોકાણ યોજનાઓને અમલમાં મૂકતા પહેલા, તમારે સંપૂર્ણ માહિતી મેળવવી જોઈએ.
તુલા - આજનો દિવસ શુભ છે. તમને ઘણા ફાયદા થવાની શક્યતા છે. મિત્રો સાથે મુલાકાત અને કેટલાક સુંદર સ્થળોએ ફરવાનું આયોજન થઈ શકે છે. તમારા પારિવારિક જીવનમાં, તમને તમારા પુત્ર અને પત્ની તરફથી ખુશી મળશે. સંપત્તિ મેળવવાની અને આવકમાં વધારો થવાની શક્યતા છે. ઉદ્યોગપતિઓને સારો નફો જોવા મળી શકે છે. મિત્રોને ફાયદો થશે. તમને ઉત્તમ વૈવાહિક આનંદનો અનુભવ થશે. આજે તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. તમે તમારા મનને ખુશ રાખવા માટે મનોરંજન પ્રવૃત્તિઓ તરફ વળશો.
વૃશ્ચિક - આજનો દિવસ શુભ છે. તમારા પારિવારિક જીવનમાં આનંદ અને ખુશી છવાઈ જશે. તમારા બધા કાર્ય અવરોધો વિના પૂર્ણ થશે. તમને માન અને સન્માન મળી શકે છે. તમારી નોકરી અને વ્યવસાયમાં પ્રગતિ થશે. તમને ઉપરી અધિકારીઓ અને વડીલોના આશીર્વાદ મળશે. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. નાણાકીય લાભ થવાની શક્યતા છે. તમારી પાસે વ્યવસાયિક મીટિંગ હોઈ શકે છે. મિત્રો અને સંબંધીઓ સાથે તમારી મુલાકાત સુખદ રહેશે. તમારા બાળકોની પ્રગતિ સંતોષકારક રહેશે.
ધન - આજે કોઈપણ યાત્રા મુલતવી રાખવી તમારા હિતમાં રહેશે. તમે થાક અનુભવશો. તમારું સ્વાસ્થ્ય થોડું અસ્થિર રહેશે. તમારું મન બેચેન રહેશે. તમે તમારા બાળકો વિશે ચિંતા કરી શકો છો. વ્યવસાયમાં અવરોધોનો સામનો કરવો પડશે. એવું લાગશે કે નસીબ તમારા પક્ષમાં નથી. જોખમી વિચારો ટાળો. કામમાં સફળતા મેળવવા માટે તમારે વધારાના પ્રયત્નો કરવા પડશે. ઉપરી અધિકારીઓ સાથે વિવાદ શક્ય છે. ધીરજથી દિવસ જીવવાનો પ્રયાસ કરો. તમે તમારા પોતાના કામને ધ્યાનમાં રાખીને વિવાદો ટાળી શકશો.
મકર - આજે અચાનક ખર્ચ થવાની સંભાવના છે. આ ખર્ચ સ્વાસ્થ્યના કારણોસર હોઈ શકે છે. તમારે વ્યવહારિક અથવા સામાજિક કાર્ય માટે બહાર જવું પડી શકે છે. તમારા આહારનું ધ્યાન રાખો. ગુસ્સો અને નકારાત્મક વિચારો ટાળો. તમારી નોકરી અથવા વ્યવસાયમાં અનુકૂળ પરિસ્થિતિઓ રહેશે. ભાગીદારી પ્રોજેક્ટ્સમાં આંતરિક મતભેદો ઉભા થઈ શકે છે. આજે, તમારે મોટાભાગનો સમય મૌન રહેવું જોઈએ અને ફક્ત તમારા કામ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું જોઈએ. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ, સમય મધ્યમ છે. પરિવારના સભ્યો સાથેની તમારી વાતચીતમાં નકારાત્મકતા ટાળો.
કુંભ - આજનો દિવસ રોમાંસ માટે અનુકૂળ છે. લાંબા સમય પછી તમે તમારા પ્રિયજન સાથે ઘણો સમય વિતાવવાનો આનંદ માણશો. તમે મજબૂત મનોબળ અને આત્મવિશ્વાસ સાથે દરેક કાર્ય પૂર્ણ કરશો. તમને ક્યાંક બહાર જવાની તક મળી શકે છે. તમને સારું ભોજન અને નવા કપડાંનો આનંદ મળશે. વ્યવસાયિક ભાગીદારી લાભ લાવશે. તમને વાહનની સુવિધાનો આનંદ મળશે. કામ પર, તમે તમારી કુશળતાનો ઉપયોગ કરીને લાંબા સમયથી અટકેલા કાર્યને પૂર્ણ કરી શકશો.
મીન - આજનો દિવસ તમારા માટે શુભ રહેશે. તમારું મનોબળ અને આત્મવિશ્વાસ મજબૂત લાગશે. તમારું શારીરિક સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. ઘરમાં શાંતિપૂર્ણ વાતાવરણ રહેશે. તમારા જીવનસાથી સાથેના જૂના મતભેદો દૂર થશે. આજે તમે સ્વભાવે રોમેન્ટિક રહેશો. તમારા સ્વભાવ અને વાણીમાં થોડી આક્રમકતા આવી શકે છે. મહિલાઓ તેમના પરિવાર સાથે ખુશીથી દિવસ પસાર કરશે. નોકરીમાં રહેલા લોકોને તેમના સાથીદારોનો સહયોગ મળશે. અધિકારીઓ પણ તેમના કામથી સંતુષ્ટ રહેશે.
