2 માર્ચ 2026નું રાશિફળ: આ રાશિના જાતકોને વિવિધ ક્ષેત્રોથી લાભ થવાની સંભાવના, અન્ય રાશિ માટે કેવો રહેશે દિવસ

આજે આ રાશિ હેઠળ જન્મેલા લોકોને તેમના ઉપરી અધિકારીઓ તરફથી પ્રશંસા મળશે. તમે તમારા વિરોધીઓને હરાવી શકશો.

2 માર્ચ 2026નું રાશિફળ
2 માર્ચ 2026નું રાશિફળ (ETV Bharat)
Published : March 2, 2026 at 6:47 AM IST

મેષ - પરિવારના સભ્યો સાથેના વિવાદો તમારા મનને ચિંતાથી ભરી દેશે. છાતીમાં દુખાવો અથવા અન્ય શારીરિક અસ્વસ્થતા તમને નબળાઈ અનુભવ કરાવશે. બિનજરૂરી નાણાકીય ખર્ચ ટાળો. આજે વ્યવસાય અને કામમાં સાવધાની રાખો. તમે કામ પર સમયસર કાર્યો પૂર્ણ કરી શકશો નહીં. જો તમારી પાસે કોઈ મુસાફરીની યોજના છે, તો આજે તેને મુલતવી રાખવી શ્રેષ્ઠ છે. વિવાદાસ્પદ ચર્ચાઓ ટાળો. આજે તમારા જીવનસાથી સાથે મતભેદ થવાની સંભાવના છે. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ, આજનો દિવસ મધ્યમ ફળદાયી છે.

વૃષભ - આજે તમે જે કંઈ કરો છો તેમાં તમે સફળતા પ્રાપ્ત કરશો. કામ પર તમારા લક્ષ્યોને પૂર્ણ કરવાથી તમારા ઉપરી અધિકારીઓ તરફથી તમને પ્રશંસા મળશે. તમે તમારા વિરોધીઓને દૂર કરી શકશો. તમે સામાજિક રીતે માન મેળવશો. બપોર પછી, સંઘર્ષની શક્યતા રહેશે. તમારી ઉર્જા ઓછી થશે. આ સમય દરમિયાન, પરિવારના સભ્યો સાથે દલીલો ટાળો. આળસ પ્રબળ રહેશે. વિવાદો બદનક્ષી તરફ દોરી શકે છે, તેથી સાવચેત રહો. મોટાભાગે મૌન રહો. સ્વાસ્થ્ય મધ્યમ રહેશે.

મિથુન - આજે કોઈપણ બાબતમાં નકારાત્મક વિચારો ટાળો. અસંતોષ પેદા થઈ શકે છે. કૌટુંબિક વિવાદ થવાની સંભાવના હોઈ શકે છે. તમે શારીરિક રીતે સ્વસ્થ નહીં રહો. વિદ્યાર્થીઓને ભણવાનું મન નહીં થાય. બપોર પછી તમે ખુશ રહેશો. જોકે, આજે નવું કામ શરૂ કરવાનું ટાળો. તમે તમારા વિરોધીઓ પર વિજય મેળવશો. મિત્રો સાથે મુલાકાત તમારા મનમાં આનંદ લાવશે. આજે આનંદપ્રદ સફરની પણ શક્યતા છે.

કર્ક - આજે તમારી લાગણીઓમાં ડૂબી ન જાઓ. ટૂંકી સફર થવાની શક્યતા છે. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે અને તમારું મન ખુશ રહેશે. કામના અભાવે બપોર પછી તમે ચીડિયા રહેશો. આજે કોઈ ખોટું કામ ટાળો. ઘણા પૈસા ખર્ચ થશે. તમારા માતાપિતા સાથે દલીલો ટાળો. તમે આજે પરિવારના સભ્યોને પૂરતો સમય આપી શકશો નહીં.

સિંહ - આજે તમે નિર્ણયો લેવાની સ્થિતિમાં નહીં હોવ. કૌટુંબિક બાબતોમાં પૈસા ખર્ચ થશે. તમારી વાણીમાં સંયમ રાખો. તમારી નોકરી કે વ્યવસાયમાં સમસ્યાઓ ઉકેલવા માટે તમને વડીલોની મદદની જરૂર પડી શકે છે. સંબંધીઓ સાથે તકરાર થશે. બપોરે મિત્રો સાથે મુલાકાત તમારા મનમાં આનંદ લાવશે. આજે તમને કામ પર નવું લક્ષ્ય પણ મળી શકે છે. વ્યવસાય અને વેપાર માટે આજનો દિવસ સામાન્ય રહેશે.

કન્યા - આજે તમને વિવિધ ક્ષેત્રોથી લાભ થવાની સંભાવના છે. તમારા વ્યવસાયમાં નફો સ્પષ્ટ થશે. તમને તમારા સહકાર્યકરો તરફથી સંપૂર્ણ સહયોગ મળશે. તમે મિત્રો પર પૈસા ખર્ચ કરી શકો છો. મુસાફરી અથવા મુસાફરી શક્ય છે. બપોર પછી તમારું મન મૂંઝવણમાં રહેશે. આ સમય દરમિયાન તમારું કામ ધીમું થશે. સંબંધીઓ સાથે ભેદભાવ પણ થઈ શકે છે. ગુસ્સામાં કોઈની સાથે દલીલ થવાની સંભાવના છે. તમારું સ્વાસ્થ્ય ઉપર-નીચે રહેશે.

તુલા - આજે પારિવારિક વાતાવરણ સારું રહેશે. પરિવારના સભ્યો સાથે સારો વ્યવહાર તમારા સંબંધોને મજબૂત બનાવશે. તમે તમારા ઘરની સજાવટમાં પણ ફેરફાર કરશો, જે તમારા જીવનમાં તાજગી લાવશે. તમને વ્યવસાયિક ભાગીદાર તરફથી આર્થિક લાભ થશે. તમે તમારા રોકાણોનું સમજદારીપૂર્વક આયોજન કરી શકશો. તમારું સ્વાસ્થ્ય પણ સારું રહેશે. તમે તમારા બાળકો તરફથી માનસિક શાંતિ અને ખુશીનો અનુભવ કરશો.

વૃશ્ચિક - આજનો દિવસ તમારા માટે શુભ દિવસ છે. તમને વિદેશમાં પ્રિયજનો તરફથી સારા સમાચાર મળશે. તમારું શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. ધાર્મિક યાત્રા થવાની સંભાવના છે. નાણાકીય લાભ પણ શક્ય છે. વ્યવસાયમાં પ્રગતિ થવાની સંભાવના છે. તમારા બધા કાર્ય સફળ અને પૂર્ણ થશે. આજે તમને તમારી માતા તરફથી વિશેષ આશીર્વાદ મળી શકે છે. તમને માન અને સન્માન મળશે. તમારું પારિવારિક જીવન આનંદમય રહેશે.

ધન - આજે સવારે તમારા સ્વાસ્થ્યમાં ઉતાર-ચઢાવ આવી શકે છે. નકારાત્મક વિચારો તમને પરેશાન કરી શકે છે. તમારા વિચારોમાં સંયમ રાખવો મહત્વપૂર્ણ છે. તમે નાણાકીય મુશ્કેલીઓનો અનુભવ કરશો. બપોર પછી, તમારું શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. અણધાર્યા નાણાકીય લાભની શક્યતા છે. વ્યવસાયમાં નફો જોવા મળશે. તમે મિત્રો અને પ્રિયજનો સાથે આનંદદાયક સમય વિતાવશો. મુસાફરી પણ શક્ય છે.

મકર - આજે તમે તમારા પરિવાર સાથે પ્રવાસનો આનંદ માણશો. સવારે તમે ખુશ અનુભવશો, પરંતુ બપોર પછી, તમે કોઈ બાબતની ચિંતા કરી શકો છો. વધુ પડતો ખર્ચ નાણાકીય મુશ્કેલીઓ તરફ દોરી જશે. સરકારી કામમાં અવરોધોનો સામનો કરવો પડશે. અનૈતિક પ્રવૃત્તિઓથી દૂર રહો. તમારા પારિવારિક જીવનમાં સંવાદિતા પ્રવર્તશે. ધીમે વાહન ચલાવો. તમારું સ્વાસ્થ્ય મધ્યમ રહેશે, તેથી તમારે બહાર ખાવા-પીવાનું ટાળવું જોઈએ.

કુંભ - આજનો દિવસ સુખ અને શાંતિનો રહેશે. તમારા પારિવારિક જીવનમાં આનંદ રહેશે. શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. તમે વાહનના આનંદની સાથે આનંદ અને આનંદનો આનંદ માણશો. તમને વ્યવસાયમાં લાભ થશે. તમે નવા કપડાં અને ઘરેણાં પર પૈસા ખર્ચ કરશો. તમે પ્રવાસ પર જઈ શકો છો. તમારા જીવનસાથી સાથે લાંબા સમયથી ચાલી રહેલા મતભેદો દૂર થશે. કામ પર પણ તમને ફાયદો થશે.

મીન - આજે તમે કોઈ વ્યક્તિ અથવા વસ્તુ તરફ આકર્ષિત થશો. કોઈની સાથે દલીલો ટાળો. આજે નવું કામ શરૂ કરવાનું મુલતવી રાખો. બપોર પછી તમારી સ્થિતિમાં અચાનક સુધારો થશે. તમે શારીરિક અને માનસિક રીતે સ્વસ્થ અનુભવશો. વ્યવસાયિક વાતાવરણ અનુકૂળ રહેશે. તમે તમારા વિરોધીઓને દૂર કરી શકશો. નાણાકીય રોકાણોમાં ઉતાવળ ન કરો. આજે તમારું મન ખુશ રહી શકે છે કારણ કે બધા કામ સમયસર પૂર્ણ થઈ શકે છે.

