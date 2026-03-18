18 માર્ચ 2026નું રાશિફળ:આ રાશિના જાતકોને નોકરીમાં પ્રમોશનની શક્યતા, સંપત્તિ અને સામાજિક પ્રતિષ્ઠા મળશે
વૃષભ રાશિના જાતકોને નોકરીમાં પ્રમોશનના સમાચાર મળશે, અધિકારીઓનો સહયોગ પણ મળશે.
Published : March 18, 2026 at 6:59 AM IST
મેષ - આજે તમે મિત્રો સાથે ખૂબ વ્યસ્ત રહેવાની શક્યતા છે. તમને સંબંધીઓ તરફથી ભેટ મળી શકે છે. તમે તમારા મિત્રો પર પણ પૈસા ખર્ચ કરશો. આજે બનેલી નવી મિત્રતા ભવિષ્યમાં ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે. તમને તમારા બાળકો દ્વારા પણ લાભ થશે. બહાર ફરવાની યોજનાઓ આકાર લઈ શકે છે. નોકરી કરતા વ્યક્તિઓને બપોર દરમિયાન તેમના લક્ષ્યોને પૂર્ણ કરવામાં મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે. તમને સરકારી સંબંધિત કાર્યમાં સફળતા મળશે. વ્યવસાયમાં, સહયોગી સાહસો નફો આપી શકે છે. વિદ્યાર્થીઓ માટે આ સમય અનુકૂળ છે.
વૃષભ - તમને તમારી નોકરીમાં પ્રમોશનના સમાચાર મળશે. તમને તમારા ઉપરી અધિકારીઓ તરફથી સમર્થન મળશે. સરકારી નિર્ણયો તમારા પક્ષમાં આવવાથી લાભ થશે. તમારા ઘરેલું જીવનમાં શાંતિ અને સુમેળ પ્રવર્તશે. તમે તમારા પ્રિયજનની સંગતમાં ખુશ અને સંતુષ્ટ અનુભવશો. તમે નવા પ્રોજેક્ટ્સનું આયોજન હાથ ધરશો. તમે બાકી રહેલા કાર્યો પૂર્ણ કરી શકશો. તમારા વૈવાહિક જીવનમાં મીઠાશ રહેશે. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. તમને સંપત્તિ અને સામાજિક પ્રતિષ્ઠા બંને મળશે. બાકી લેણાં વસૂલવા માટે વ્યવસાયિકો માટે શુભ દિવસ છે.
મિથુન - આજે, તમારે કેટલાક વિરોધનો સામનો કરવો પડી શકે છે. તમારું સ્વાસ્થ્ય બગડી શકે છે; પરિણામે, કોઈપણ કાર્ય કરવા માટેનો તમારો ઉત્સાહ ઓછો રહી શકે છે. કાર્યસ્થળ પર, તમારા સાથીદારો અને ઉપરી અધિકારીઓનું વલણ ખૂબ સહકારી ન હોઈ શકે. તમને નવા કાર્યો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં મુશ્કેલી પડી શકે છે. તમે તમારા બાળકો વિશે ચિંતા અનુભવી શકો છો. તમારા વિરોધીઓ સાથે દલીલો અથવા વાદવિવાદમાં પડવાનું ટાળવું સલાહભર્યું છે. તમે તમારા પિતાના સ્વાસ્થ્ય વિશે ચિંતિત હોઈ શકો છો. વ્યવસાયમાં, વધુ પડતા નફાના લોભથી નાણાકીય નુકસાન થઈ શકે છે. ખાતરી કરો કે તમે તમારા જીવનસાથીના મંતવ્યો અને વિચારોનો આદર કરો છો.
કર્ક - આજે નકારાત્મક વિચારો તમારા મન પર પ્રભુત્વ મેળવી શકે છે. પરિણામે, તમે માનસિક હતાશાથી ઘેરાયેલા અનુભવી શકો છો. તમે વધુ પડતા ગુસ્સાનો અનુભવ કરી શકો છો. તમને સ્વાસ્થ્ય સંબંધિત સમસ્યાઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે. અનૈતિક પ્રવૃત્તિઓથી દૂર રહો અને તમારા વિચારો પર સંયમ રાખો; નહીં તો, તમને નોંધપાત્ર નુકસાન થઈ શકે છે. પરિવારના સભ્યો સાથે દલીલો અથવા વિવાદ થવાની સંભાવના છે. તમારી નાણાકીય સ્થિતિ નબળી રહી શકે છે. આ સમય દરમિયાન આધ્યાત્મિકતામાં આશ્વાસન મેળવો. તમારા પ્રેમ જીવનમાં, ખાતરી કરો કે તમે તમારા જીવનસાથીની લાગણીઓનો આદર કરો છો. વિદ્યાર્થીઓને તેમના અભ્યાસમાં કોઈ મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડશે નહીં.
સિંહ – આજે તમારા અને તમારા જીવનસાથી વચ્ચે કોઈ ચોક્કસ મુદ્દા પર વિવાદ થઈ શકે છે. તમારે આજે તમારા સ્વાસ્થ્ય પર ખાસ ધ્યાન આપવું જોઈએ. આજે તમારા કામ કે વ્યવસાય પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં તમને મુશ્કેલી પડી શકે છે. તમારા પ્રયત્નોનો શ્રેય કોઈ બીજું લઈ શકે છે. વ્યવસાયિક ભાગીદારો સાથેના તમારા વ્યવહારમાં અભિપ્રાય કે વર્તનમાં મતભેદો આવી શકે છે. કોર્ટ સંબંધિત કોઈપણ બાબતોને મુલતવી રાખવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. આજે તમારે વાહનો, મિલકત કે જમીન સંબંધિત દસ્તાવેજો સંભાળવાનું પણ ટાળવું જોઈએ. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ, આ મધ્યમ સમયગાળો છે; તમારે બેદરકારીથી બચવું જોઈએ.
કન્યા: આજનો દિવસ તમારા માટે શુભ છે. ઘરમાં શાંતિ અને ખુશીનું વાતાવરણ રહેશે, અને તમારું મન ખુશ રહેશે. આનંદ અને આનંદની તકો ઉભી થશે. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે, અને બીમારીઓથી પીડાતા લોકો તેમની સ્થિતિમાં સુધારો જોશે. તમે નાણાકીય લાભનો અનુભવ કરશો અને ઓળખ મેળવશો. તમને તમારા સાથીદારો તરફથી સંપૂર્ણ સહયોગ મળશે. સ્ત્રીઓને તેમના માતૃગૃહ તરફથી સારા સમાચાર મળી શકે છે. આજે, તમે તમારા પ્રિયજન સાથે ગુણવત્તાયુક્ત સમય વિતાવી શકશો. કોઈપણ બાકી કાર્ય પૂર્ણ થવાથી તમને ખુશી મળશે.
તુલા: આજનો દિવસ તમારા માટે મધ્યમ ફળદાયી છે. તમારા બાળકોની ચિંતા તમને પરેશાન કરી શકે છે. તમારા શૈક્ષણિક કાર્યોમાં અવરોધો આવી શકે છે. દલીલો અથવા બૌદ્ધિક ચર્ચાઓથી દૂર રહેવું શ્રેષ્ઠ છે. આજે કોઈ નવા પ્રોજેક્ટ શરૂ ન કરો. તમને કોઈ પ્રિયજન સાથે મળવાની તક મળી શકે છે. જો તમે કોઈ વિવાદમાં ફસાઈ જાઓ છો તો પ્રતિષ્ઠા ગુમાવવાનું જોખમ રહેલું છે. પગારદાર નોકરી કરનારાઓએ આજે ફક્ત તેમના કામ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું જોઈએ; તમે તમારા ઉપરી અધિકારીઓ પાસેથી સમયસર કાર્યો પૂર્ણ થાય તે માટે મદદ લઈ શકો છો. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ, આ મધ્યમ સમયગાળો છે.
વૃશ્ચિક: આજે, તમે શારીરિક અને માનસિક બંને રીતે ભય અથવા ચિંતાની લાગણી અનુભવી શકો છો. કેટલીક ચિંતા અથવા ચિંતા તમને પરેશાન કરી શકે છે. પરિવારના સભ્યો અને સંબંધીઓ સાથે મતભેદ અથવા ગેરસમજ થવાની સંભાવના છે. તમારી માતાનું સ્વાસ્થ્ય બગડી શકે છે. જમીન, વાહન અથવા અન્ય સંપત્તિની ખરીદી સંબંધિત દસ્તાવેજો સંભાળતી વખતે સાવધાની રાખો. પગારદાર નોકરી કરનારાઓને આજે તેમની ફરજો નિભાવવામાં મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે. વ્યવસાય કરનારાઓ માટે, દિવસ નાના પડકારોથી ભરેલો રહેવાની સંભાવના છે.
ધન: આજે, તમે તમારી જાતને ઊંડા રહસ્યો અને આધ્યાત્મિકતાના ક્ષેત્રમાં ડૂબેલા જોશો. તમે આ વિષયોમાં ઊંડા ઉતરવાની ઇચ્છા અનુભવશો. તમે નવા પ્રોજેક્ટ્સ અથવા કાર્યો શરૂ કરી શકશો. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે, અને તમારું મન ખુશ રહેશે. ટૂંકી મુસાફરીની શક્યતા છે. મિત્રો અને સંબંધીઓ સાથે મુલાકાત સુખદ સાબિત થશે. નસીબ તમારા પક્ષમાં રહેશે, અને તમારો વ્યવસાય પ્રગતિ માટે તૈયાર છે. નોકરી કરતા વ્યક્તિઓને તેમના લક્ષ્યો પ્રાપ્ત કરવામાં કોઈ મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડશે નહીં. પરિવારના સભ્યો સાથેના સંબંધોમાં કોઈપણ કડવાશ દૂર થશે.
મકર: આજે, પરિવારના સભ્યો સાથે વિવાદો ઉભા થઈ શકે છે. તમારી વાણીમાં સંયમ રાખવાથી તમને આ મુશ્કેલીઓમાંથી બહાર નીકળવામાં મદદ મળશે. તમે શેરબજારમાં મૂડી રોકાણોની યોજના બનાવી શકશો. તમારું સ્વાસ્થ્ય મધ્યમ રહેશે; તમને આંખમાં તાણ અથવા દુખાવો થઈ શકે છે. પરિણામે, જે લોકો કમ્પ્યુટર પર વધુ કામ કરે છે તેઓને થોડી અસ્વસ્થતાનો સામનો કરવો પડી શકે છે. આજે તમારા જીવનસાથી સાથેના તમારા સંબંધો સુમેળભર્યા રહેશે. વિદ્યાર્થીઓએ તેમના અભ્યાસ પર વધુ ધ્યાન આપવાની જરૂર પડશે.
કુંભ: આજનો દિવસ તમારા માટે શારીરિક, માનસિક અને નાણાકીય રીતે અનુકૂળ રહેવાનું વચન આપે છે. પરિવારના સભ્યોની સાથે તમે સ્વાદિષ્ટ ભોજનનો આનંદ માણશો. મિત્રો સાથે બહાર જવાની યોજનાઓ સાકાર થવાની શક્યતા છે. વધુમાં, આજે તમારી ચિંતન શક્તિ અને આધ્યાત્મિક શક્તિમાં વધારો થશે. તમે તમારા વૈવાહિક જીવનની મધુરતાનો આનંદ માણી શકશો. નાણાકીય લાભના સંકેતો છે, અને આખો દિવસ આનંદમય મૂડમાં પસાર થશે.
મીન: આજે, તમારા મનમાં એકાગ્રતાનો અભાવ હોઈ શકે છે. તમે ભય અને મૂંઝવણ અનુભવી શકો છો. ધાર્મિક પ્રવૃત્તિઓ સંબંધિત ખર્ચ થવાની સંભાવના છે. પ્રિયજનોથી અલગ થવાથી તમને તકલીફ થઈ શકે છે. તમારે કાનૂની બાબતોમાં સાવધાની રાખવી જોઈએ. તમારી વાણી પર નિયંત્રણ રાખવામાં નિષ્ફળતા નુકસાન તરફ દોરી શકે છે. ઝડપી નફો મેળવવાની લાલચમાં ન બનો. બપોર પછી પરિસ્થિતિ સારી થવાની સંભાવના છે; પછી તમે તમારી જાતને તમારા બધા કાર્યો સમયસર પૂર્ણ કરવાની સ્થિતિમાં જોશો.
