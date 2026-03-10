10 માર્ચ 2026નું રાશિફળ: આ રાશિના જાતકો માટે અધૂરા કાર્યો પૂર્ણ કરવા માટે આજનો દિવસ શુભ
આજે આ રાશિના જાતકોને થશે લાભ, મિત્રો અને સ્નેહીજનોને મળીને આનંદનોો અનુભવ કરશે
Published : March 10, 2026 at 6:48 AM IST
મેષ - આજે તમે દુન્યવી બાબતો ભૂલી જશો અને આધ્યાત્મિક કાર્યો પર વધુ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશો. ઊંડું ચિંતન તમારા માનસિક થાકને દૂર કરશે. યોગ આધ્યાત્મિક સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવા માટે ખૂબ જ સારો છે. બોલતી વખતે સંયમ રાખો. છુપાયેલા દુશ્મનો નુકસાન પહોંચાડી શકે છે. આજે કોઈ નવું કાર્ય શરૂ કરવાનું ટાળો. તમારા ભાઈ-બહેનો સાથે સૌહાર્દપૂર્ણ સંબંધો જાળવો. તમારું મનપસંદ ખોરાક ખાવાથી તમારા હૃદયમાં આનંદ આવશે. તમે પરિવાર સાથે સુખદ સાંજ વિતાવશો.
વૃષભ - તમે તમારા ઘરેલું અને વૈવાહિક જીવનમાં સુખ અને શાંતિનો અનુભવ કરશો. તમને પરિવારના સભ્યો અને નજીકના મિત્રો સાથે સ્વાદિષ્ટ ભોજનનો આનંદ માણવાની તક મળશે. તમને ટૂંકી યાત્રા પર આમંત્રણ મળી શકે છે. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. દૂર રહેતા પ્રિયજનો તરફથી સમાચાર તમને ખુશ કરશે. ભાગીદારી લાભ લાવશે અને તમને જાહેર જીવનમાં માન મળશે. તમે આજે કોઈને ભેટ પણ આપી શકો છો. લોકો તમારી પ્રગતિની ઈર્ષ્યા પણ કરી શકે છે.
મિથુન - અધૂરા કાર્યો પૂર્ણ કરવા માટે આજનો દિવસ શુભ છે. પરિવારમાં આનંદ અને ખુશીનું વાતાવરણ રહેશે. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. કામમાં સફળતા તમારી ખ્યાતિમાં વધારો કરશે. વાતચીત દરમિયાન તમારા ગુસ્સા પર નિયંત્રણ રાખો. તમારી વાણી પર સંયમ રાખવાથી સંઘર્ષ અટકશે. તમને ધન પ્રાપ્ત થશે. તમે જરૂરી વસ્તુઓ પર પૈસા ખર્ચ કરશો. તમે તમારા વિરોધીઓ પર વિજય મેળવશો. નોકરીમાં રહેલા લોકોને ફાયદો થશે. તમારા જીવનસાથી સાથે તમારો સમય સારો રહેશે. તમારા પ્રેમ જીવનમાં પણ સંતોષ રહેશે.
કર્ક - આજનો દિવસ વ્યવસાયમાં નફાકારક રહેશે. તમને ઓફિસમાં સાથીદારો તરફથી સહયોગ મળશે. તમે તમારા પરિવાર સાથે સુખદ સમયનો આનંદ માણશો. તમે સંપૂર્ણ માનસિક સુખાકારીનો અનુભવ કરશો. તમે તમારા વિરોધીઓ પર કાબુ મેળવશો. તમે કામ પર સફળતા મેળવશો. ખર્ચ મધ્યમ રહેશે. તમારા જીવનસાથી સાથે તમારા સંબંધો મજબૂત બનશે. અપરિણીત લોકો આજે લગ્નની ચર્ચા કરી શકે છે.
સિંહ - આજનો સમય શારીરિક અને માનસિક તણાવનો રહેશે. પરિવારના સભ્યો સાથે વિવાદ થવાની શક્યતા છે. તમે તમારી માતાના સ્વાસ્થ્ય વિશે ચિંતિત હોઈ શકો છો. આજનો દિવસ જમીન, વાહન અથવા ઘર ખરીદવા અથવા તેમના માટે દસ્તાવેજો તૈયાર કરવા માટે અનુકૂળ નથી. નકારાત્મક વિચારો નિરાશાનું કારણ બની શકે છે. આજે કોઈની સાથે વધુ પડતા દલીલો ટાળો. કામ પર તમે લક્ષ્યો પૂર્ણ કરવામાં મોડું કરી શકો છો. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ, આ સમય મધ્યમ ફળદાયી છે.
કન્યા - શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. ખુશ મન તમને તમારા કામ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં મદદ કરશે. તમે પ્રેમાળ સંબંધોથી ભરાઈ જશો. તમે તમારા પ્રિયજનને ભેટ આપી શકો છો. તમે તમારા ભાઈ-બહેનો સાથે ગુણવત્તાયુક્ત સમય વિતાવશો અને તેનો લાભ મેળવશો. તમારા વિરોધીઓની કાવતરાઓ નિરર્થક રહેશે. નસીબમાં વધારો થવાની શક્યતા છે, પરંતુ ઉતાવળ નુકસાન પહોંચાડી શકે છે. તમને આધ્યાત્મિક બાબતોમાં સફળતા મળશે. આ સમય તમારા માટે નાણાકીય લાભનો સમય રહેશે.
તુલા - આજે તમારી માનસિક સ્થિતિ અનિર્ણાયક રહેશે. તેથી, કોઈપણ મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લેવાનું ટાળો. નવા પ્રોજેક્ટ્સ શરૂ કરશો નહીં. તમે તમારા કામ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી શકશો નહીં. ભાગીદારી પ્રોજેક્ટ્સમાં ધીરજ ગુમાવવાથી નુકસાન થશે. તમારી વાણી પર નિયંત્રણ રાખવાથી પરિવારના સભ્યો સાથે દલીલો અટકશે. કોઈપણ બાબતમાં હઠીલા ન બનો. બપોર પછી નાણાકીય લાભ શક્ય છે. તમારા સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો અને નકારાત્મક વિચારોથી પોતાને દૂર રાખો.
વૃશ્ચિક - તમે શારીરિક અને માનસિક આનંદનો અનુભવ કરશો. તમે સ્વાદિષ્ટ ભોજનનો આનંદ માણશો અને પરિવાર અને મિત્રો સાથે મુસાફરી કરશો. પ્રિયજનો સાથેના સંબંધો ગાઢ બનશે. નાણાકીય લાભ શક્ય છે. તમારે કોઈ શુભ પ્રસંગમાં હાજરી આપવા માટે બહાર જવું પડી શકે છે. તમને ખુશખબર મળશે. નસીબ તમારા પક્ષમાં છે. આજે તમારા ઉપરી અધિકારીઓ તમારા કામની પ્રશંસા કરશે. તમને તમારા વ્યવસાયમાં નવા ગ્રાહકો મળી શકે છે. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે.
ધન - આજનો દિવસ થોડો પડકારજનક છે, તેથી તમારે સાવધાની સાથે આગળ વધવું જોઈએ. પરિવારના સભ્યો સાથે મતભેદ શક્ય છે. તમારા સ્વભાવ અને ગુસ્સાને કારણે સંઘર્ષનું જોખમ વધી શકે છે. સ્વાસ્થ્ય મધ્યમ રહેશે. તમારી વાણીમાં સંયમ રાખો. અકસ્માતોનું જોખમ છે, તેથી ધીમે વાહન ચલાવો. કેટલાક નોંધપાત્ર ખર્ચ થશે. કોર્ટ કેસોમાં સાવધાની રાખો. બિનજરૂરી કામ તમારી શાંતિ બગાડી શકે છે.
મકર - આજનો દિવસ ફાયદાકારક છે. મિત્રો અને પ્રિયજનોને મળવાનું આનંદદાયક રહેશે. તમે તમારા પ્રિયજનો સાથે રોમાંચક પ્રવાસ પર જઈ શકો છો. થોડી મહેનતથી, લગ્નમાં રસ ધરાવતા લોકો સંબંધ સુરક્ષિત કરી શકે છે. તમારી નોકરી અને વ્યવસાયમાં આવક વધશે. પરિણીત યુગલો વચ્ચે રોમાંસ ચાલુ રહેશે. તમે નવી વસ્તુઓ ખરીદી શકો છો. આજે તમે આધ્યાત્મિકતા તરફ પણ ઝુકાવ રાખશો. કાર્યકારી વ્યાવસાયિકોને તેમના સાથીદારોના સહયોગથી તેમના લક્ષ્યોને પૂર્ણ કરવામાં સરળતા રહેશે. સ્વાસ્થ્યના દૃષ્ટિકોણથી, આ એક ફાયદાકારક સમય છે.
કુંભ - તમે તમારા બધા કાર્યો સરળતાથી પૂર્ણ કરી શકશો. વ્યવસાય અને કાર્યમાં પ્રગતિ થશે. સરકારી કામ સરળતાથી પૂર્ણ થશે. તમને ઉચ્ચ અધિકારીઓ તરફથી સહયોગ મળતો રહેશે. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. આજે, તમારું મન ખુશ રહેશે કારણ કે તમે કોઈપણ ચિંતાઓથી મુક્ત થશો. નાણાકીય પ્રગતિ શક્ય છે. તમારું લગ્નજીવન સુખી રહેશે, અને લોકોનો તમારા પ્રત્યે આદર વધશે. વિદ્યાર્થીઓ માટે પણ આજનો દિવસ શુભ છે.
મીન - આજે તમને સ્વાસ્થ્ય ખરાબ રહેશે. તમારામાં શારીરિક તાજગીનો અભાવ રહેશે. કોઈ કામમાં વિલંબ થવાને કારણે તમે નિરાશ થઈ શકો છો. તમને લાગશે કે નસીબ તમારા પક્ષમાં નથી. આજે ઓફિસમાં ઉપરી અધિકારીઓ અને સાથીદારો સાથે વાતચીતમાં સાવધાની રાખો. તમે તમારા બાળકો વિશે ચિંતિત રહેશો. કેટલાક બિનજરૂરી ખર્ચાઓ થઈ શકે છે. ધીરજથી દિવસ પસાર કરો. જોકે, સાંજ પછી પરિસ્થિતિ સુધરશે, અને તમારા મનમાં સકારાત્મક વિચારો આવશે.
આ પણ વાંચો: