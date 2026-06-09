9 જૂન 2026નું રાશિફળ: આ રાશિના જાતકોને વેપારમાં થઇ શકે છે લાભ, અન્ય રાશી માટે કેવો રહેશે દિવસ
આ રાશિના જાતકો શારીરિક અને માનસિક રીતે આખો દિવસ ખુશ રહેશે. વેપાર ક્ષેત્રમાં તમારા કાર્યની પ્રશંસા તમારા ઉત્સાહમાં વધારો કરશે.
Published : June 9, 2026 at 6:36 AM IST
મેષ- મંગળવાર, 9 જૂન, 2026ના રોજ, મીન રાશિનો ચંદ્ર તમારા બારમા ભાવમાં રહેશે. તમને શારીરિક અને માનસિક અસ્વસ્થતાનો અનુભવ થઈ શકે છે. તમને શરદી, ખાંસી અથવા તાવ આવી શકે છે; ડૉક્ટરની સલાહ લીધા વિના કોઈપણ દવા ન લો. આજે સામાજિક અથવા ધાર્મિક પ્રવૃત્તિઓ સંબંધિત ખર્ચ થવાની સંભાવના છે. રોકાણો અંગે સાવધાની રાખો અને આકર્ષક ઓફરોમાં ફસાઈ જવાનું ટાળો. જમીન અથવા મિલકત સંબંધિત દસ્તાવેજો અંગે છેતરપિંડીનું જોખમ છે. તમારી માતાના સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો. તમારી પાસે નિર્ણાયકતાનો અભાવ હોઈ શકે છે. કાર્યસ્થળ પર કામનો ભાર ભારે હોઈ શકે છે; તણાવ ટાળવાનો પ્રયાસ કરો.
વૃષભ- મંગળવાર, 9 જૂન, 2026ના રોજ, મીન રાશિનો ચંદ્ર તમારા અગિયારમા ભાવમાં રહેશે. આ સમયે ભાગ્ય તમારી તરફેણ કરે છે. તમારા પરિવારમાં ખુશી અને શાંતિનું વાતાવરણ રહેશે. તમે પરિવારના સભ્યો અને મિત્રો સાથે આનંદદાયક સમય વિતાવી શકશો. તમારો વ્યવસાય વિસ્તરશે, અને તમારી આવક વધશે. તમે કોઈ પર્યટન સ્થળની મુસાફરી કરી શકો છો. તમને સમાજમાં માન અને સન્માન મળશે. નવા લોકો સાથે જોડાણો વધશે, જેનાથી લાભ થશે. તમારા બાળકો અને જીવનસાથી અંગે સારા સમાચાર મળતાં તમને ખુશી થશે.
મિથુન - મંગળવાર, 9 જૂન, 2026ના રોજ, મીન રાશિનો ચંદ્ર તમારા દસમા ભાવમાં રહેશે. તમે શારીરિક અને માનસિક રીતે આખો દિવસ ખુશ રહેશો. વ્યાવસાયિક ક્ષેત્રમાં તમારા કાર્યની પ્રશંસા તમારા ઉત્સાહમાં વધારો કરશે. તમને સાથીદારો તરફથી સહયોગ મળશે. તમે સામાજિક વર્તુળોમાં પણ માન મેળવશો. તમે પરિવારના સભ્યો સાથે ગુણવત્તાયુક્ત સમય વિતાવી શકશો. નોકરીમાં બઢતીની શક્યતા છે. સરકારી ક્ષેત્રને લગતા કાર્યો સરળતાથી પૂર્ણ થશે. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે.
કર્ક - મંગળવાર, 9 જૂન, 2026ના રોજ, મીન રાશિનો ચંદ્ર તમારા નવમા ભાવમાં રહેશે. સારા શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્યની સાથે, વૃદ્ધિ પામેલા ભાગ્યની તકો તમારી ખુશીમાં વધારો કરશે. તમને વિદેશથી શુભ સમાચાર મળશે. ધાર્મિક પ્રવૃત્તિઓ, પૂજા સ્થળોની મુલાકાત અને ધાર્મિક યાત્રાઓ કરવાથી તમને આનંદ મળશે. તમે તમારા પરિવારના સભ્યો સાથે સુખદ સમય વિતાવી શકશો. વિદેશ જવા માંગતા અને કામ કરતા વ્યાવસાયિકોને લાભ થવાની સંભાવના છે. સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે.
સિંહ – મંગળવાર, 9 જૂન, 2026ના રોજ, મીન રાશિનો ચંદ્ર તમારા આઠમા ભાવમાં રહેશે. તમારે તમારા સ્વાસ્થ્ય પર ખાસ ધ્યાન આપવાની જરૂર છે. બીમારીને કારણે તમારે દવા પર પૈસા ખર્ચ કરવા પડી શકે છે. તમારા ગુસ્સા અને વાણી પર નિયંત્રણ રાખો. પરિવારના સભ્યો સાથે મતભેદ થઈ શકે છે. બહાર ખાવા-પીવાથી તમારું સ્વાસ્થ્ય ખરાબ થઈ શકે છે. નકારાત્મક વિચારો તમારા મન પર હાવી થઈ શકે છે. અનૈતિક પ્રવૃત્તિઓમાં સામેલ ન થવાનું ધ્યાન રાખો. આ સમયે આધ્યાત્મિકતા તરફ વળવાથી તમારા મનમાં રાહત થશે.
કન્યા – મંગળવાર, 9 જૂન, 2026ના રોજ, મીન રાશિનો ચંદ્ર તમારા સાતમા ભાવમાં રહેશે. આજે કોઈ નવું કાર્ય શરૂ કરશો નહીં. તમારા સ્વાસ્થ્ય પ્રત્યે સાવધ રહો; ખાસ કરીને, બહાર ખાવા-પીવાનું ટાળો. આજે તમે વધુ ચીડિયાપણું અનુભવી શકો છો, તેથી તમારી વાણીમાં સંયમ રાખો. પરિવારના સભ્યોનું આક્રમક વર્તન તમને માનસિક તકલીફ આપી શકે છે. નોંધપાત્ર નાણાકીય ખર્ચ થશે. જળસ્ત્રોતોની મુલાકાત લેવાનું ટાળો અને નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરતી કોઈપણ પ્રવૃત્તિઓમાં ભાગ ન લો. કાર્યસ્થળ પર મનસ્વી રીતે વર્તવું તમારા માટે ખર્ચાળ સાબિત થઈ શકે છે. વિદ્યાર્થીઓ માટે સમય સરેરાશ છે.
તુલા – મંગળવાર, 9 જૂન, 2026ના રોજ, મીન રાશિનો ચંદ્ર તમારા છઠ્ઠા ભાવમાં રહેશે. તમારો દિવસ આનંદ અને મનોરંજનમાં પસાર થશે. મિત્રોનો સંગાથ તમારા જીવનમાં આનંદ ઉમેરશે. તમે નવા કપડાં ખરીદી શકો છો અથવા ઘરેણાં ખરીદવાનું મન કરી શકો છો. શારીરિક અને માનસિક સુખાકારી ઉત્તમ રહેશે, અને તમે અન્ય લોકોમાં આદર મેળવશો. તમે સારા ભોજનનો પણ આનંદ માણશો. વિવાહિત જીવનમાં રોમાંસ ખીલશે. કાર્યસ્થળ પર, તમે તમારા ઉપરી અધિકારીઓના સારા વિચારોમાં રહેશો; તમને કોઈ નવું કાર્ય પણ સોંપવામાં આવી શકે છે. વ્યવસાયમાં લાભ થવાના સંકેતો છે.
વૃશ્ચિક – મંગળવાર, 9 જૂન, 2026 ના રોજ, મીન રાશિનો ચંદ્ર તમારા પાંચમા ભાવમાં રહેશે. તમારા ઘરેલુ જીવનમાં શાંતિ અને ખુશીનું વાતાવરણ રહેશે. શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. બીમાર લોકોના સ્વાસ્થ્યમાં સુધારો થઈ શકે છે. ઓફિસમાં તમને સાથીદારો તરફથી સંપૂર્ણ સહયોગ મળશે અને બાકી રહેલા કાર્યો સરળતાથી પૂર્ણ કરી શકશો. તમે મિત્રોને મળશો, અને સ્ત્રીઓને તેમના માતૃ પરિવાર તરફથી સારા સમાચાર મળી શકે છે. નાણાકીય લાભ થવાની સંભાવના છે, અને અટકેલા કાર્યો પૂર્ણ થશે. તમે કોઈ મોટી રોકાણ યોજના પણ બનાવી શકો છો.
ધન - મંગળવાર, 9 જૂન, 2026ના રોજ, મીન રાશિનો ચંદ્ર તમારા ચોથા ભાવમાં રહેશે. આજે, તમારી પાસે શારીરિક અને માનસિક ઉર્જા અને તાજગીનો અભાવ હોઈ શકે છે. પરિવારમાં તણાવપૂર્ણ વાતાવરણ તમને હતાશ અનુભવી શકે છે, અને અનિદ્રા તમને પરેશાન કરી શકે છે. તમારી માતાના સ્વાસ્થ્ય અંગે સાવધાની રાખો. જાહેરમાં અપમાનજનક પરિસ્થિતિઓ ઊભી થઈ શકે છે, અને નાણાકીય નુકસાન શક્ય છે. બિનજરૂરી ખર્ચ પણ તમને ચિંતાનું કારણ બની શકે છે. તમારા અને તમારા જીવનસાથીના વિચારોમાં સુમેળનો અભાવ હોઈ શકે છે.
મકર - મંગળવાર, 9 જૂન, 2026ના રોજ, મીન રાશિનો ચંદ્ર તમારા ત્રીજા ભાવમાં રહેશે. તમારો દિવસ સુખદ રીતે પસાર થશે. અનુકૂળ પરિસ્થિતિઓ પ્રવર્તતા, તમે બધા કાર્યો સરળતાથી પૂર્ણ કરી શકશો. તમે ખુશ અને સંતુષ્ટ અનુભવશો. તમને વ્યવસાયમાં નાણાકીય લાભ થઈ શકે છે અને ભાગીદારી સાહસોથી લાભ થઈ શકે છે. તમે તમારા ભાઈ-બહેનો સાથે ગુણવત્તાયુક્ત સમયનો આનંદ માણશો અને આજે કોઈ નવો પ્રોજેક્ટ પણ શરૂ કરી શકો છો. વિદ્યાર્થીઓ તેમના અભ્યાસમાં સફળતા પ્રાપ્ત કરશે. મિત્રો અને સંબંધીઓ સાથે મુલાકાત પરિવારમાં આનંદદાયક વાતાવરણ બનાવશે.
કુંભ - મંગળવાર, 9 જૂન, 2026 ના રોજ, મીન રાશિમાં ચંદ્ર તમારા બીજા ભાવમાં રહેશે. માનસિક અનિર્ણાયકતા તમારી પસંદગી કરવાની ક્ષમતામાં અવરોધ લાવી શકે છે. તમે કોઈ ચોક્કસ બાબતને લઈને ચિંતામાં વધારો અનુભવી શકો છો. તમારું સ્વાસ્થ્ય થોડું નાજુક હોઈ શકે છે. તમારી વાણીમાં સંયમ રાખો; નહીં તો, દલીલો પ્રિયજનો સાથે મતભેદ તરફ દોરી શકે છે. તમારા પ્રયત્નોમાં સફળતામાં વિલંબ થઈ શકે છે. બિનજરૂરી ખર્ચ અને નાણાકીય નુકસાનની સંભાવના છે. વિદ્યાર્થીઓને તેમના અભ્યાસમાં અવરોધોનો સામનો કરવો પડી શકે છે.
મીન - મંગળવાર, 9 જૂન, 2026ના રોજ, ચંદ્ર મીન રાશિના પ્રથમ ભાવમાં રહેશે. તમારો દિવસ આનંદ અને આનંદથી ભરેલો રહેશે. પરિવારમાં ખુશી અને શાંતિનું વાતાવરણ રહેશે. કોઈ શુભ ઘટના બનવાની શક્યતા છે. નવા કાર્યો શરૂ કરવા માટે પણ આ સારો દિવસ છે. તમે મિત્રો અને સંબંધીઓને મળી શકો છો, અને બહાર ફરવાની યોજના બનાવી શકો છો. નાણાકીય લાભ થવાની શક્યતા છે. તમે શારીરિક અને માનસિક સુખાકારીનો અનુભવ કરશો, અને નસીબ તમારા પક્ષમાં રહેશે. તમારા કાર્યસ્થળ પર તમને કોઈ નવું કાર્ય સોંપવામાં આવી શકે છે.
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