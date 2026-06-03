ETV Bharat / spiritual

3 જૂન 2026નું રાશિફળ: આ રાશિના જાતકોએ સાવધાની સાથે દિવસ વિતાવવો જોઇએ, જાણો અન્ય રાશી માટે કેવો રહેશે દિવસ

આજે આ રાશિના લોકોના પરિવારમાં સંઘર્ષ અથવા મતભેદ થવાની શક્યતા છે; સાવધાની રાખો.

3 જૂન 2026નું રાશિફળ
3 જૂન 2026નું રાશિફળ (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 3, 2026 at 6:41 AM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

મેષ - આજે, બુધવાર, 3 જૂન, 2026, ચંદ્ર ધન રાશિમાં સ્થિત છે. તમારી રાશિમાંથી, ચંદ્ર નવમા ભાવમાં રહે છે. આજે તમને તમારા ગુસ્સા પર સંયમ રાખવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. ગુસ્સાના કારણે તમારા કામ અને સંબંધોમાં મુશ્કેલી પડી શકે છે. તમે માનસિક અશાંતિ અને બેચેની અનુભવી શકો છો. પરિવારના સભ્યો સાથે મતભેદ પણ શક્ય છે. આજે તમારા પ્રેમ જીવનમાં સકારાત્મકતા જાળવવા માટે, તમારા જીવનસાથીના વિચારો અને મંતવ્યોને યોગ્ય મહત્વ આપવું જરૂરી છે. તમારા સ્વાસ્થ્યમાં પણ થોડી વધઘટ રહી શકે છે. તમે કોઈ ધાર્મિક મેળાવડા અથવા કોઈ શુભ સામાજિક કાર્યક્રમમાં ભાગ લઈ શકો છો.

વૃષભ - આજે, બુધવાર, 3 જૂન, 2026, ચંદ્ર ધન રાશિમાં સ્થિત છે. તમારી રાશિમાંથી, ચંદ્ર આઠમા ભાવમાં રહે છે. શારીરિક અસ્વસ્થતા અને તમારા કાર્યમાં સફળતા પ્રાપ્ત કરવામાં વિલંબને કારણે તમે નિરાશા અનુભવી શકો છો. આજે કોઈપણ નવા પ્રોજેક્ટ શરૂ કરવાનું ટાળો. તમારા આહારની પસંદગીઓનું ધ્યાન રાખો અને સ્વસ્થ આહાર જાળવો. ભારે કામકાજને કારણે, તમે માનસિક સુસ્તી અથવા થાક અનુભવી શકો છો. મુસાફરી દરમિયાન પણ અવરોધો આવી શકે છે. યોગ, ધ્યાન અને આધ્યાત્મિકતા તરફ વળીને માનસિક શાંતિ પ્રાપ્ત કરવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરો. તમે તમારા જીવનસાથી સાથેના કોઈપણ મતભેદોને દૂર કરવા માટે પ્રયાસો કરશો.

મિથુન - આજે, બુધવાર, 3 જૂન, 2026, ચંદ્ર ધન રાશિમાં સ્થિત છે. તમારી રાશિથી, ચંદ્ર સાતમા ભાવમાં રહે છે. તમારો દિવસ ખૂબ જ ઉર્જા અને ઉત્સાહ સાથે શરૂ થશે. તમે મિત્રો અને પરિવારના સભ્યો સાથે બહાર જઈ શકો છો, અને પાર્ટી અથવા સામાજિક મેળાવડાનું આયોજન થઈ શકે છે. તમે મનોરંજન અને મનોરંજન પ્રવૃત્તિઓમાં ઊંડો રસ લેશો. આજે, સારા કપડાં મળવાની, સારા ખોરાકનો આનંદ માણવાની અને વાહનની આરામનો અનુભવ થવાની સંભાવના છે. તમારા લગ્ન જીવનમાં સંબંધો મધુર અને વધુ સુમેળભર્યા બનશે. તમે નવા મિત્રો બનાવવા તરફ આકર્ષિત થઈ શકો છો. તમારા પ્રેમ જીવનમાં સંતોષની ભાવના પ્રબળ થશે. કાર્યસ્થળ પર, તમારા ઉપરી અધિકારીઓ તમારા કાર્ય માટે તમારી પ્રશંસા કરી શકે છે. તમારા સ્વાસ્થ્યમાં સુધારો થવાની અપેક્ષા છે.

કર્ક - આજે, બુધવાર, 3 જૂન, 2026, ચંદ્ર ધન રાશિમાં સ્થિત છે. તમારી રાશિથી, ચંદ્ર છઠ્ઠા ભાવમાં રહે છે. તમારો દિવસ ખૂબ જ સરળતાથી પસાર થવાનો છે. તમારા ઘરમાં શાંતિ અને આનંદનું વાતાવરણ રહેશે. શુભ અને સુખદ ઘટનાઓ બનવાની શક્યતા છે. આજે તમે જે પણ કાર્ય હાથ ધરશો તેમાં તમને માન્યતા અને સફળતા મળશે. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. તમે ઘરમાં પરિવારના સભ્યો સાથે આનંદ અને ઉત્સવના વાતાવરણમાં સમય પસાર કરશો. પગારદાર નોકરી કરનારાઓને વ્યાવસાયિક લાભનો અનુભવ થશે. તમને તમારા ગૌણ સાથીદારોથી પણ લાભ થશે. મિત્રો સાથે મુલાકાત તમારા મનમાં આનંદ લાવશે. તમે તમારા શત્રુઓ પર વિજય મેળવશો.

સિંહ - આજે, બુધવાર, 3 જૂન, 2026, ચંદ્ર ધન રાશિમાં સ્થિત છે. તમારી રાશિથી, ચંદ્ર પાંચમા ભાવમાં રહે છે. તમે સર્જનાત્મક પ્રયાસોમાં જોડાવા માટે પ્રેરણા અનુભવશો, ખાસ કરીને સાહિત્યના ક્ષેત્રમાં. વિદ્યાર્થીઓ માટે સમય અનુકૂળ હોવાથી, તેઓ તેમના અભ્યાસમાં સફળતા પ્રાપ્ત કરી શકશે. તમને પ્રેમના મામલાઓમાં સફળતા મળશે. કોઈ પ્રિય વ્યક્તિ સાથે મુલાકાત તમને ખુશીની લાગણી લાવશે. તમને તમારી સ્ત્રી મિત્રો તરફથી સહાય મળશે. તમારું શારીરિક સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. તમે ધર્મ અને જાહેર કલ્યાણ સંબંધિત પ્રવૃત્તિઓમાં વ્યસ્ત રહેશો. તમારા જીવનસાથી સાથેના તમારા સંબંધો સુમેળભર્યા રહેશે. જૂના વિવાદનો ઉકેલ તમારા મનને શાંતિ આપશે.

કન્યા - આજે, બુધવાર, 3 જૂન, 2026, ચંદ્ર ધન રાશિમાં સ્થિત છે. તમારી રાશિથી, ચંદ્ર ચોથા ભાવમાં રહે છે. આજે, તમારે કેટલીક નાની મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવા માટે તૈયાર રહેવું જોઈએ. તમારું સ્વાસ્થ્ય થોડું નાજુક હોઈ શકે છે. તમારું મન ચિંતાઓથી ઘેરાયેલું રહેશે. તમારી માતા સાથે તમારા મતભેદો થઈ શકે છે, અથવા તેમનું સ્વાસ્થ્ય બગડી શકે છે. સંબંધીઓ સાથે ગરમાગરમ દલીલો દૂર થઈ શકે છે. તમારા આત્મસન્માન સાથે ચેડા ન થાય તેની ખાતરી કરો. મિલકત, વાહનો અથવા સમાન સંપત્તિ ખરીદવા અથવા વેચવા માટે આ અનુકૂળ સમય નથી. વિરોધીઓથી પોતાને બચાવવા માટે, તમારે સત્તાવાળાઓ સાથે ખુલ્લા સંપર્ક જાળવવા જરૂરી છે.

તુલા - આજે, બુધવાર, 3 જૂન, 2026, ચંદ્ર ધન રાશિમાં સ્થિત છે. તમારી રાશિથી, ચંદ્ર ત્રીજા ભાવમાં રહે છે. નવા પ્રોજેક્ટ્સ અથવા સાહસો શરૂ કરવા માટે આજનો દિવસ ઉત્તમ છે. તમારું નસીબ તમારા પક્ષમાં રહેશે, અને નાણાકીય લાભ થવાની પ્રબળ શક્યતા છે. તમારા વ્યવસાયના વિસ્તરણ માટે તમે જે પ્રયત્નો કર્યા છે તેના માટે તમને યોગ્ય ફળ મળશે. તમારે કોઈ સામાજિક મેળાવડા અથવા સમારંભમાં હાજરી આપવા માટે બહાર જવું પડી શકે છે. તમે કોઈ ધાર્મિક મંદિર અથવા પૂજા સ્થળની મુલાકાત પણ લઈ શકો છો. તમને વિદેશથી સારા સમાચાર મળવાની શક્યતા છે. તમારા ભાઈ-બહેનો સાથેના તમારા સંબંધો સુધરશે. તમે શારીરિક અને માનસિક સુખાકારીનો અનુભવ કરશો.

વૃશ્ચિક - આજે, બુધવાર, 3 જૂન, 2026, ચંદ્ર ધન રાશિમાં સ્થિત છે. ચંદ્ર તમારી રાશિના બીજા ભાવમાં સ્થિત હશે. પરિવારમાં સંઘર્ષ અથવા મતભેદ થવાની સંભાવના છે; તેથી, સાવધાની રાખો. તમારે તમારા પ્રિયજનોના મંતવ્યો અને મંતવ્યોનો પણ આદર કરવો જોઈએ. નકારાત્મકતાથી દૂર રહેવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. આજે, તમને કાર્યસ્થળ પર કામ પર તમારું મન કેન્દ્રિત કરવામાં મુશ્કેલી પડી શકે છે. વિદ્યાર્થીઓ માટે સમય અનુકૂળ નથી. બિનજરૂરી અથવા નકામા ખર્ચાઓ ટાળવા માટે સાવચેત રહો. તમે શારીરિક અને માનસિક બેચેની અનુભવી શકો છો. તમે શરદી અથવા તાવથી પીડાઈ શકો છો. તમારે આજે બહાર જવાનું ટાળવું જોઈએ. જો શક્ય હોય તો, આરામ કરો અને તમારો મોટાભાગનો સમય એકાંતમાં વિતાવો.

ધન - આજે, બુધવાર, 3 જૂન, 2026, ચંદ્ર ધન રાશિમાં સ્થિત છે. ચંદ્ર તમારી રાશિના સંબંધમાં પ્રથમ ભાવમાં સ્થિત હશે. આજે, તમારે ધાર્મિક અથવા સામાજિક કાર્ય માટે ક્યાંક મુસાફરી કરવી પડી શકે છે. તમે તમારા નિર્ધારિત કાર્યો સરળતાથી પૂર્ણ કરી શકશો. તમારા સારા શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્યને કારણે, તમે તાજગી અને ખુશખુશાલ અનુભવશો. પરિવારમાં શુભ ઘટનાઓ બનવાની શક્યતા છે. સંબંધીઓ અને પ્રિયજનો સાથે મુલાકાત તમારા મનમાં આનંદ લાવશે. સામાજિક રીતે, તમારી પ્રતિષ્ઠા અને પ્રતિષ્ઠામાં વધારો થવાની તૈયારી છે. વિદ્યાર્થીઓ માટે આ ઉત્તમ સમય છે; આજે, તેઓ મુશ્કેલ વિષયોમાં સરળતાથી નિપુણતા મેળવી શકશે.

મકર - આજે, બુધવાર, 3 જૂન, 2026, ચંદ્ર ધન રાશિમાં સ્થિત છે. ચંદ્ર તમારી રાશિના સંબંધમાં બારમા ભાવમાં સ્થિત રહેશે. તમારો દિવસ ધાર્મિક પ્રવૃત્તિઓમાં વ્યસ્ત રહેશે. સામાજિક કારણો અથવા ઘટનાઓ પર ખર્ચ થઈ શકે છે. પરિવારના સભ્યો અને સંબંધીઓ સાથે વાતચીત કરતી વખતે તમારે સાવધાની રાખવી જોઈએ; નહિંતર, તમારા શબ્દો અજાણતાં તેમની લાગણીઓને ઠેસ પહોંચાડી શકે છે. જો તમે જે પરિણામો મેળવો છો તે તમે કરેલી મહેનતના પ્રમાણમાં ન લાગે તો તમે નિરાશ થઈ શકો છો. તમારે તમારા સ્વાસ્થ્ય પર ખૂબ ધ્યાન આપવાની જરૂર છે. આજે બહાર જમવા જવું કે બહાર ફરવા જવું લાંબા ગાળે તમારા સ્વાસ્થ્ય માટે હાનિકારક સાબિત થઈ શકે છે. તમારા વૈવાહિક જીવનમાં મંતવ્યોના મતભેદો ઉભા થઈ શકે છે, જે તમને તકલીફ આપી શકે છે.

કુંભ - આજે, બુધવાર, 3 જૂન, 2026, ચંદ્ર ધન રાશિમાં સ્થિત છે. ચંદ્ર તમારી રાશિના સંબંધમાં અગિયારમા ભાવમાં સ્થિત હશે. આજે, તમે કોઈ નવું કાર્ય શરૂ કરી શકશો. વ્યવસાયમાં નફા ઉપરાંત, તમે વધારાની આવક પણ પ્રાપ્ત કરશો. મિત્રો સાથે મુલાકાત દ્વારા તમે આનંદનો અનુભવ કરશો, ખાસ કરીને બાળપણના મિત્રો સાથે. તમને સમાજમાં ખ્યાતિ અને પ્રતિષ્ઠા મળવાની શક્યતા છે. તમે તમારા જીવનસાથી દ્વારા ખુશી અને સંતોષનો અનુભવ કરશો. એવા મજબૂત સંકેતો છે કે અપરિણીત વ્યક્તિઓ માટે લગ્ન જોડાણ નક્કી થઈ શકે છે. તમે શરીર અને મન બંનેમાં આનંદ અનુભવશો. કોઈપણ ક્રોનિક સાંધાનો દુખાવો ઓછો થઈ શકે છે. વિદ્યાર્થીઓ તેમના અભ્યાસમાં ઊંડો રસ રાખશે.

મીન - આજે, બુધવાર, 3 જૂન, 2026, ચંદ્ર ધન રાશિમાં સ્થિત છે. ચંદ્ર તમારી રાશિના સંબંધમાં દસમા ભાવમાં સ્થિત હશે. તમારા બધા કાર્યો સરળતાથી પૂર્ણ થશે. ભાગ્ય તમારા પક્ષમાં છે. તમે તમારા વ્યાવસાયિક પ્રયાસોમાં પ્રમોશન અથવા વિસ્તરણનો અનુભવ કરી શકો છો. તમને તમારા વ્યવસાયિક વ્યવહારોમાં નફો મળશે. તમને તમારા પિતા અને વડીલોના આશીર્વાદ પ્રાપ્ત થશે. તમને આર્થિક અને ઘરેલું બંને સુખ મળશે. આજે તમે રોમેન્ટિક મૂડમાં રહેશો. તમે તમારા પ્રેમ જીવનમાં સફળતા પ્રાપ્ત કરશો. તમને સરકાર અથવા જાહેર વહીવટ સંબંધિત બાબતોમાં પણ લાભ મળી શકે છે. સમાજમાં તમારી પ્રતિષ્ઠા વધશે, અને તમારા પરિવારમાં શાંતિ અને સુમેળ રહેશે. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ, આજનો દિવસ તમારા માટે અનુકૂળ છે.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

TODAY RASHIFAL
ZODIAC SIGNS
HOROSCOPE FOR JUNE 3 2026
RASHIFAL
HOROSCOPE FOR JUNE 3 2026

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.