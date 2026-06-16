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16 જૂન 2026નું રાશિફળ: આ રાશિના જાતકો માટે આજનો દિવસ લાભદાયી, નાણાકીય લાભ થઇ શકે છે

આજે, આ રાશિના વ્યક્તિઓ નવા સાહસો શરૂ કરશે. ઉદ્યોગપતિઓ અને પગારદાર વ્યાવસાયિકો બંને માટે પોતપોતાના ક્ષેત્રમાં પ્રગતિની સંભાવનાઓ છે.

16 જૂન 2026નું રાશિફળ
16 જૂન 2026નું રાશિફળ (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 16, 2026 at 6:46 AM IST

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મેષ- ચંદ્ર આજે, મંગળવાર, 16 જૂન, 2026ના રોજ મિથુન રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિમાંથી ત્રીજા ભાવમાં સ્થિત હશે. તમારા વિચારોમાં અસ્થિરતા તમને મૂંઝવણભરી પરિસ્થિતિમાં મૂકી શકે છે. તમારે તમારા કામ અને વ્યવસાયમાં સ્પર્ધાત્મક વાતાવરણનો સામનો કરવો પડશે. તમે નવા કાર્યો કરવા માટે પ્રેરિત થશો. ટૂંકી યાત્રા થવાની સંભાવના છે. આજનો દિવસ બૌદ્ધિક અને લેખન સંબંધિત કાર્ય માટે અનુકૂળ છે. આજે કોઈ મોટા નિર્ણયો લેવાનું ટાળો. તમારે સમયસર લક્ષ્યો પૂરા કરવા માટે દબાણનો સામનો કરવો પડી શકે છે. પરિવારના સભ્યો સાથેના સંબંધો સામાન્ય રહેશે, જોકે તમારા જીવનસાથી સાથે મતભેદ તમને થોડી તકલીફ આપી શકે છે.

વૃષભ- ચંદ્ર આજે, મંગળવાર, 16 જૂન, 2026ના રોજ મિથુન રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિમાંથી બીજા ભાવમાં સ્થિત હશે. અનિર્ણાયક વર્તન આજે તમને મુશ્કેલીમાં મૂકી શકે છે. હઠીલા સ્વભાવને કારણે, કોઈની સાથેની સામાન્ય વાતચીત પણ દલીલમાં પરિણમી શકે છે. આજે મુસાફરીની યોજનાઓ સાકાર ન થઈ શકે અને તેને રદ કરવી પડી શકે છે; આ ખરેખર તમારા ફાયદામાં કામ કરી શકે છે. લેખકો, કારીગરો અને કલાકારોને તેમની પ્રતિભા દર્શાવવાની તકો મળશે. પરિવારના સભ્યો સાથે નાની તકરાર વધી શકે છે; મૌન જાળવવાથી તમને સંઘર્ષ ટાળવામાં મદદ મળી શકે છે. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ, દિવસ મિશ્ર પરિણામો આપે છે.

મિથુન- ચંદ્ર આજે, મંગળવાર, 16 જૂન, 2026ના રોજ મિથુન રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિના પહેલા ભાવમાં સ્થિત હશે. આર્થિક રીતે, આજનો દિવસ તમારા માટે લાભદાયી છે. તમે શારીરિક અને માનસિક તાજગી અને ખુશીનો અનુભવ કરશો. તમને સ્વાદિષ્ટ ભોજનનો આનંદ માણવાની અને સુંદર કપડાં પહેરવાની તક મળશે. તમે મિત્રો અને પરિવાર સાથે ખુશીથી દિવસ પસાર કરશો, અને તેમની પાસેથી ભેટો પણ મળી શકે છે. નાણાકીય લાભ થવાના સંકેત છે. નકારાત્મક વિચારોને દૂર રાખવાનો પ્રયાસ કરો. આજે વૈવાહિક જીવન સુખદ રહેશે.

કર્ક- ચંદ્ર આજે, મંગળવાર, 16 જૂન, 2026ના રોજ મિથુન રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિના બારમા ભાવમાં સ્થિત હશે. આજે તમે માનસિક રીતે અસ્વસ્થ અને બેચેન અનુભવી શકો છો. પરિવારના સભ્યો સાથે મતભેદ ઘરમાં અપ્રિય વાતાવરણ બનાવી શકે છે. તમારી નિર્ણય લેવાની ક્ષમતા નબળી પડી શકે છે. અન્ય લોકો સાથે સંભવિત દલીલો ટાળવા માટે તમારી વાણીમાં સાવચેત રહો. તમારું સ્વાસ્થ્ય બગડી શકે છે. બિનજરૂરી ખર્ચ થવાની અને તમારા આત્મસન્માનને નુકસાન થવાની શક્યતા છે. ગેરસમજ દૂર થવાથી માનસિક રાહત મળશે.

સિંહ - આજે, 16 જૂન, 2026, ચંદ્ર મિથુન રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી અગિયારમા ભાવમાં સ્થિત હશે. દિવસ તમારા માટે અનુકૂળ રહેશે; જોકે, અનિર્ણાયકતાની સ્થિતિ તમને તક ગુમાવવાનું કારણ બની શકે છે. તમારું મન વ્યસ્ત અથવા વિચલિત રહી શકે છે. આજે કોઈપણ નવા કાર્ય શરૂ કરવાનું ટાળો. બપોરે મિત્રોને મળવું સુખદ અને ફાયદાકારક હોઈ શકે છે. મિત્રો સાથે બહાર જવાની યોજનાઓ બની શકે છે, અને તમે ખરીદી પણ કરી શકો છો. વ્યવસાય નફાકારક રહેશે, અને નાણાકીય લાભના સંકેતો છે.

કન્યા - આજે, 16 જૂન, 2026, ચંદ્ર મિથુન રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી દસમા ભાવમાં સ્થિત હશે. નવા સાહસો શરૂ કરવા માટે બનાવેલી યોજનાઓ સાકાર થશે. તમને તમારા પિતા તરફથી લાભ થશે. ઉદ્યોગપતિઓ અને વ્યાવસાયિકોને પોતપોતાના ક્ષેત્રમાં આગળ વધવાની તક મળશે. સંપત્તિ અને સામાજિક પ્રતિષ્ઠામાં વધારો થશે. તમને સરકાર તરફથી લાભ મળી શકે છે. સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે, અને તમારા ગૃહસ્થ જીવનમાં શાંતિ અને ખુશી રહેશે. તમારે વ્યવસાય સંબંધિત કામ અથવા લેણાંની વસૂલાત માટે મુસાફરી કરવાની જરૂર પડી શકે છે.

તુલા - આજે, 16 જૂન, 2026, ચંદ્ર મિથુન રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી નવમા ભાવમાં સ્થિત હશે. તમે આજે યાત્રા પર જઈ શકો છો અથવા કોઈ પૂજા સ્થળની મુલાકાત લઈ શકો છો. વિદેશ પ્રવાસ કરવા માંગતા લોકો માટે અનુકૂળ પરિસ્થિતિઓ ઊભી થઈ શકે છે. તમારા બાળકો અંગે ચિંતાઓ તમને પરેશાન કરી શકે છે. નોકરીમાં રહેલા લોકોને ઉપરી અધિકારીઓ તરફથી ટેકો ન મળી શકે. કોઈની સાથે દલીલ કરવાનું ટાળો. અચાનક ખર્ચ થવાની પણ શક્યતા છે. તમારા જીવનસાથી સાથેના તમારા સંબંધો સુમેળભર્યા રહેશે.

વૃશ્ચિક - આજે, 16 જૂન, 2026, ચંદ્ર મિથુન રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી આઠમા ભાવમાં સ્થિત રહેશે. આજે તમારી વાણી અને વર્તનમાં સંયમ રાખવો જરૂરી છે. નિયમિત કાર્યો ઉપરાંત, નવા પ્રોજેક્ટ્સ હાથ ધરવા યોગ્ય નથી. તમે બીમાર પડી શકો છો, તેથી તમારા આહાર પર ધ્યાન આપો. અચાનક નાણાકીય લાભ થવાની સંભાવના છે. ચિંતા કરવાને બદલે, આજે રચનાત્મક ચિંતનમાં વ્યસ્ત રહો. આધ્યાત્મિક કાર્યોમાં સમય વિતાવવાથી માનસિક શાંતિ મળશે. તમારા સ્વાસ્થ્યને જાળવવા માટે બહારનો ખોરાક ખાવાનું ટાળો. જો તમારા જીવનસાથી સાથે મતભેદો ઉભા થાય છે, તો તેને વ્યક્તિગત રીતે ઉકેલવાનો પ્રયાસ કરો.

ધન- ચંદ્ર આજે, મંગળવાર, 16 જૂન, 2026ના રોજ મિથુન રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિના સાતમા ભાવમાં સ્થિત હશે. પાર્ટીઓ, પિકનિક, મુસાફરી અને ઉત્તમ ભોજન અને કપડાંનો આનંદ માણવો એ દિવસના મુખ્ય મુદ્દાઓ હશે. તમે મનોરંજન પ્રવૃત્તિઓમાં વ્યસ્ત રહેશો. નવા મિત્રોને મળવું રોમાંચક રહેશે. તમે તમારા લગ્ન જીવનમાં ખૂબ ખુશીનો અનુભવ કરશો. તમને જાહેર સન્માન અને ખ્યાતિ મળશે. બૌદ્ધિક વિચારોનું આદાન-પ્રદાન થશે. ભાગીદારી નફાકારક સાબિત થશે. તમે કોઈ મોટા રોકાણની યોજના બનાવી શકો છો. વિદ્યાર્થીઓને તેમના અભ્યાસ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં મુશ્કેલી પડી શકે છે.

મકર- ચંદ્ર આજે, મંગળવાર, 16 જૂન, 2026ના રોજ મિથુન રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિના છઠ્ઠા ભાવમાં સ્થિત રહેશે. આજનો દિવસ વ્યવસાય વિસ્તરણ અને નાણાકીય આયોજન માટે અનુકૂળ છે. તમે બાકી લેણાં વસૂલવામાં અથવા નાણાકીય વ્યવહારો સંભાળવામાં સફળ થશો. આયાત-નિકાસ પ્રવૃત્તિઓ નફો આપશે. પરિવારમાં આનંદમય વાતાવરણ રહેશે. નાણાકીય લાભ શક્ય છે. કાનૂની ગૂંચવણો અંગે સાવધ રહો. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. વિરોધીઓ દ્વારા તમને રોકવાના પ્રયાસો નિષ્ફળ જશે.

કુંભ - ચંદ્ર આજે, મંગળવાર, 16 જૂન, 2026ના રોજ મિથુન રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી પાંચમા ભાવમાં સ્થિત થશે. તમે તમારી બૌદ્ધિક કુશળતાનો ઉપયોગ કરીને લેખન અને સર્જનાત્મક કાર્યો પૂર્ણ કરી શકશો. તમારા વિચારો એક જ વિષય પર સ્થિર નહીં રહે અને બદલાતા રહેશે. સ્ત્રીઓએ તેમની વાણીમાં સંયમ રાખવો જોઈએ. શક્ય હોય તો મુસાફરી મુલતવી રાખો. તમે તમારા બાળકો વિશે ચિંતા કરી શકો છો. આજે કોઈ નવું કાર્ય શરૂ કરશો નહીં. અણધાર્યા ખર્ચ માટે તૈયાર રહો.

મીન - આજે, મંગળવાર, 16 જૂન, 2026, ચંદ્ર મિથુન રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિના ચોથા ભાવમાં સ્થિત હશે. તમારે તમારા ઘર, વાહન વગેરે સંબંધિત દસ્તાવેજોનું ખૂબ ધ્યાન રાખવું જોઈએ. કૌટુંબિક વાતાવરણ બગડતું અટકાવવા માટે દલીલો ટાળો. તમારી માતાનું સ્વાસ્થ્ય બગડી શકે છે. નાણાકીય નુકસાન અથવા તમારી પ્રતિષ્ઠાને ફટકો પડવાનું જોખમ છે. સ્ત્રીઓ સાથેની વાતચીતમાં સાવધાની રાખો. તમારામાં તાજગી અને ઉર્જાનો અભાવ હોઈ શકે છે. મુસાફરી મુલતવી રાખો અને જળાશયોથી દૂર રહો. ઉપરાંત, વધુ પડતા ભાવનાત્મક બનવાનું ટાળો.

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