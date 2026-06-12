12 જૂન 2026નું રાશિફળ: શુક્રવારે આ રાશિના જાતકો ખોટા ખર્ચાથી બચો, સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો
આજે આ રાશિના લોકો પરેશાન રહેશે. તમારી આંખોનું ધ્યાન રાખો. બહાર જવાનું ટાળો.
Published : June 12, 2026 at 6:40 AM IST
મેષ - શુક્રવાર, 12 જૂન, 2026 ના રોજ, ચંદ્ર મેષ રાશિમાં રાશિ બદલશે. ચંદ્ર પ્રથમ ભાવમાં રહેશે. આજે કામ ધીમું રહેશે. પેટની સમસ્યાઓ તમને પરેશાન કરશે. વિરોધીઓ તમારા કામમાં અવરોધ લાવવાનો પ્રયાસ કરશે. નોકરી કરતા લોકો માટે તેમના ઉપરી અધિકારીઓથી થોડું અંતર રાખવું શ્રેષ્ઠ છે. તમારા સ્વભાવ પર નિયંત્રણ રાખો. ધાર્મિક અને આધ્યાત્મિક વ્યવહાર માનસિક શાંતિ લાવશે. તમારા ઘરેલું જીવનમાં સંઘર્ષ અને મતભેદ ટાળવા માટે, મૌનમાં વધુ સમય વિતાવવો ફાયદાકારક રહેશે. તમારા વ્યવસાયને વિસ્તૃત કરવાના તમારા પ્રયત્નોના ફળની રાહ જોવાશે.
વૃષભ - શુક્રવાર, 12 જૂન, 2026ના રોજ, ચંદ્ર મેષ રાશિમાં રાશિ બદલશે. ચંદ્ર બારમા ભાવમાં રહેશે. આજે તમારું મન વિવિધ મુશ્કેલીઓથી ભરેલું રહેશે. તમારું સ્વાસ્થ્ય નબળું રહેશે, ખાસ કરીને તમારી આંખોનું ધ્યાન રાખો. આ સમય દરમિયાન બહાર જવાનું ટાળો. પરિવારના સભ્યો અને પ્રિયજનો તરફથી વિરોધનું વાતાવરણ રહેશે. તમારે મૌન રહીને સંઘર્ષ ટાળવાનો પ્રયાસ કરવો જોઈએ. ખર્ચ વધશે. તમે જે કાર્ય શરૂ કર્યું છે તે અધૂરું રહી શકે છે, અને તમારી સખત મહેનત છતાં, તમને ઓછી સફળતા મળશે. ધીમે ધીમે વાહન ચલાવો, કારણ કે અકસ્માતનું જોખમ છે.
મિથુન - શુક્રવાર, 12 જૂન, 2026ના રોજ, ચંદ્ર મેષ રાશિમાં રાશિ બદલશે. ચંદ્ર અગિયારમા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ તમારા માટે બધી રીતે ફાયદાકારક રહેશે. અપરિણીત લોકોને યોગ્ય જીવનસાથી મળી શકે છે. આજનો દિવસ નાણાકીય લાભ માટે શુભ છે. મિત્રો સાથે તમારી મુલાકાત સુખદ રહેશે, તેમનાથી લાભ થશે. તમને સ્વાદિષ્ટ ભોજનનો આનંદ મળશે. તમને તમારી પત્ની અને પુત્ર તરફથી લાભ થશે. તમને તમારા બાળકો તરફથી સારા સમાચાર મળશે. તમે આજે કોઈ નવો પ્રોજેક્ટ અથવા સાહસ શરૂ કરી શકો છો. તમારી આવક વધશે. જો તમે શેરબજારમાં રોકાણ કરવા માંગતા હો, તો આગળ વધતા પહેલા સંશોધન કરો. તમારું લગ્નજીવન ખુશ રહેશે.
કર્ક - શુક્રવાર, 12 જૂન, 2026ના રોજ, ચંદ્ર મેષ રાશિ બદલશે. ચંદ્ર દસમા ભાવમાં રહેશે. બધા કાર્યો કોઈપણ અવરોધ વિના પૂર્ણ થશે. કાર્ય અનુકૂળ રહેશે. કામ પર ઉપરી અધિકારીઓ સાથે ચર્ચા થશે. તમને નવું કામ પણ મળી શકે છે. તમને વ્યવસાયમાં પણ ફાયદો થશે. તમે પરિવારના સભ્યો સાથે ચર્ચા કરશો. તમે ઘરની સજાવટ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશો. કામ કે વ્યવસાય માટે બહાર જવાની શક્યતા છે. તમારી માતા સાથે તમારા સંબંધો સારા રહેશે. સરકારી કામમાં લાભ થવાની શક્યતા છે. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. યોગ અને ધ્યાનને તમારા જીવનમાં સામેલ કરવાનો પ્રયાસ કરો.
સિંહ - શુક્રવાર, 12 જૂન, 2026ના રોજ, ચંદ્ર તેની રાશિ બદલીને મેષ રાશિમાં જશે. ચંદ્ર તમારા માટે નવમા ભાવમાં રહેશે. આ મિશ્ર અને ફળદાયી અનુભવોનો દિવસ છે. તમે સમયસર નિર્ધારિત કાર્યો પૂર્ણ કરવાનો પ્રયાસ કરશો. તમારું વર્તન તટસ્થ રહેશે. આજે તમે તમારા લક્ષ્યો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશો. તમને ધાર્મિક અને શુભ કાર્યોમાં ભાગ લેવાની તક મળશે. તમને વિદેશમાં મિત્રો અથવા સંબંધીઓ તરફથી સારા સમાચાર મળશે. મંદિર અથવા પવિત્ર સ્થળની મુલાકાત લેવાની તક મળશે. બપોરે ગુસ્સાનું સ્તર વધશે. માનસિક બીમારી અને તમારા બાળકો વિશે ચિંતાઓને કારણે તમે ચિંતા અનુભવશો. વ્યવસાયમાં સમસ્યાઓ ઊભી થઈ શકે છે.
કન્યા - શુક્રવાર, 12 જૂન, 2026ના રોજ, ચંદ્ર પોતાની રાશિ બદલીને મેષ રાશિમાં જશે. ચંદ્ર તમારા માટે આઠમા ભાવમાં રહેશે. આજે તમારા માટે તમારી વાણી પર નિયંત્રણ અને સંયમ રાખવો મહત્વપૂર્ણ છે. પરિવારના સભ્યો સાથે તમારી વાતચીત મજબૂત રહેશે. તમારા વૈવાહિક જીવનમાં નિકટતા પ્રબળ રહેશે. કોઈની સાથે મતભેદ શક્ય છે. તમારા વિરોધીઓ તમારા માટે સમસ્યાઓ ઉભી કરી શકે છે, તેથી સાવચેત રહો. નવું કાર્ય શરૂ કરવા માટે આ અનુકૂળ સમય નથી. ખર્ચ વધી શકે છે. તમને આધ્યાત્મિક બાબતોમાં વધુ રસ હશે. આજે પરિવારના સભ્યો સાથે ધીરજથી વાત કરો. તમારા સ્વાસ્થ્ય પ્રત્યે બેદરકાર ન બનો.
તુલા - શુક્રવાર, 12 જૂન, 2026ના રોજ, ચંદ્ર રાશિ બદલીને મેષ રાશિમાં આવશે. ચંદ્ર તમારા માટે સાતમા ભાવમાં રહેશે. તમારી દિનચર્યામાંથી રાહત અને મનોરંજન મેળવવા માટે, તમે સંગીત સાંભળશો અથવા ટીવી પર ફિલ્મ જોશો. તમે ખરીદી કરવા જઈ શકો છો. આજે તમે પ્રિયજનો પર પૈસા ખર્ચવામાં પણ ખુશ રહેશો. મિત્રોને મળવાની શક્યતા છે. કોઈ પ્રિય વ્યક્તિ સાથે નિકટતા તમને આનંદ આપશે. તમે કોઈ સારા પ્રસંગ માટે ખરીદી કરી શકો છો. તમને લોકો તરફથી માન-સન્માન મળશે અને તમારા જીવનસાથી સાથે નિકટતા પણ મળશે. તમારા સ્વાસ્થ્યથી તમને ફાયદો થશે.
વૃશ્ચિક - શુક્રવાર, 12 જૂન, 2026ના રોજ, ચંદ્ર મેષ રાશિમાં રાશિ બદલશે. તમારા માટે, ચંદ્ર છઠ્ઠા ભાવમાં રહેશે. કૌટુંબિક સુખ અને શાંતિ તમને શારીરિક અને માનસિક સુખાકારી લાવશે. તમે તમારા સોંપાયેલા કાર્યોમાં સફળતા મેળવશો. તમને ઓફિસમાં સાથીદારો તરફથી ટેકો મળશે. તમારા વિરોધીઓ અને શત્રુઓના કાવતરા સફળ થશે નહીં. તમને નાણાકીય લાભ થશે. આજે તમે આવકના નવા સ્ત્રોતો પણ શોધશો. તમને તમારા માતૃ પરિવાર તરફથી સારા સમાચાર મળશે. તમે આજે જરૂરી વસ્તુઓ પર પૈસા ખર્ચ કરશો. બીમાર વ્યક્તિનું સ્વાસ્થ્ય સુધરશે, જોકે તમારે બહાર ખાવાનું ટાળવું જોઈએ.
ધન - શુક્રવાર, 12 જૂન, 2026ના રોજ, ચંદ્ર રાશિ બદલીને મેષ રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. તમારા માટે, ચંદ્ર પાંચમા ભાવમાં રહેશે. તમે તમારા બાળકના શિક્ષણ અને સ્વાસ્થ્ય વિશે ચિંતિત રહેશો. પેટની સમસ્યાઓ શક્ય છે. આ સમય દરમિયાન તમારે તમારી ખાવા-પીવાની આદતો પર નિયંત્રણ રાખવાની જરૂર પડશે. જો તમારું કામ નિષ્ફળ જાય તો તમે નિરાશાનો અનુભવ કરશો. તમારે તમારા ગુસ્સા પર કાબુ રાખવો જોઈએ. કામ પર કોઈ જૂનો વિવાદ ફરી ઉભરી શકે છે. તમને કલા અને સાહિત્યમાં રસ વધશે. કોઈ પ્રિયજનને મળ્યા પછી તમે ઉત્સાહનો અનુભવ કરશો. તમારા જીવનસાથીની લાગણીઓનો આદર કરો. જો શક્ય હોય તો, તમારા પરિવારના સભ્યોને પણ સમય આપો.
મકર - શુક્રવાર, 12 જૂન, 2026ના રોજ, ચંદ્ર મેષ રાશિમાં રાશિ બદલશે. ચંદ્ર ચોથા ભાવમાં રહેશે. તમારે મુશ્કેલ પરિસ્થિતિઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે. કૌટુંબિક સમસ્યાઓ તમારા મન પર ભારે પડશે. તમે તમારી માતાના સ્વાસ્થ્ય વિશે ચિંતિત રહેશો. તમને સમાજમાં અપમાનિત થવાનો ડર રહેશે. તમારા શરીરને આરામ આપો, નહીં તો તમારું સ્વાસ્થ્ય બગડી શકે છે. મિત્રો તરફથી નુકસાન થવાનું જોખમ છે. વિદ્યાર્થીઓ તેમના અભ્યાસ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી શકશે નહીં. કામ પર કોઈ સાથે વિવાદ પણ થઈ શકે છે. સાવચેત રહો.
કુંભ - શુક્રવાર, 12 જૂન, 2026ના રોજ, ચંદ્ર મેષ રાશિમાં રાશિ બદલશે. ચંદ્ર ત્રીજા ભાવમાં રહેશે. આજે તમે માનસિક રીતે ઘણું હળવાશ અનુભવશો. તમારા મન પર છવાયેલા ચિંતાના વાદળો દૂર થશે, જેનાથી તમારો ઉત્સાહ વધશે. ઘરમાં તમારા ભાઈ-બહેનો સાથેના તમારા સંબંધો સારા રહેશે. તમે તેમની સાથે ખુશીથી સમય પસાર કરશો. તમે મિત્રો અને સંબંધીઓને મળશો. તમે નજીકમાં ક્યાંક ફરવાની યોજના બનાવી શકો છો. તમે તમારા વિરોધીઓ પર કાબુ મેળવશો. તમારું ભાગ્ય વધશે. તમે વૈવાહિક આનંદનો અનુભવ કરશો.
મીન - શુક્રવાર, 12 જૂન, 2026ના રોજ, ચંદ્ર પોતાની રાશિ બદલીને મેષ રાશિમાં જશે. ચંદ્ર તમારા બીજા ભાવમાં રહેશે. તમને તમારા ગુસ્સા અને વાણી તેમજ તમારા ખર્ચ પર નિયંત્રણ રાખવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. કોઈની સાથે વિવાદ થવાની શક્યતા છે. નાણાકીય બાબતો અથવા વ્યવહારોમાં સાવધાની રાખો. પરિવારના સભ્યો સાથે મતભેદો ઉભરી આવશે. નકારાત્મક વિચારો તમારા મન પર પ્રભુત્વ મેળવશે, જેના કારણે તેમને ઉકેલવા માટે પ્રયત્નો કરવા પડશે. ખાવા-પીવામાં બેદરકારી સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓ તરફ દોરી જશે. વિદ્યાર્થીઓ માટે આ સમય મુશ્કેલ હોઈ શકે છે, ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં મુશ્કેલી પડી શકે છે.
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