1 જૂન 2026નું રાશિફળ: મહિનાનો પ્રથમ દિવસ આ રાશીઓનું નસીબ ખોલશે, વાંચો ભવિષ્યફળ
આજે ચંદ્ર વૃશ્ચિક રાશિમાંથી ગોચર કરી રહ્યો છે. બધી રાશિઓ માટે વિગતવાર આગાહી જાણો.
Published : June 1, 2026 at 6:41 AM IST
મેષ - ચંદ્ર આજે, સોમવાર, 1 જૂન, 2026ના રોજ વૃશ્ચિક રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી આઠમા ભાવમાં સ્થિત રહેશે. આજે, તમે સાંસારિક બાબતોથી અલગ રહેશો અને આધ્યાત્મિક કાર્યોમાં ડૂબેલા રહેશો. ઊંડા ચિંતનની તમારી ક્ષમતા તમને દરેક પડકારને પાર કરવામાં મદદ કરશે. આજે તમે રહસ્યમય વિષયો પ્રત્યે વધુ આકર્ષણ અનુભવશો. આધ્યાત્મિક અનુભૂતિ પ્રાપ્ત કરવાની પણ શક્યતા છે. તમારી વાણી પર સંયમ રાખીને, તમે સંભવિત મુશ્કેલીઓ ટાળી શકશો. ગુપ્ત દુશ્મનોથી સાવધ રહો. આજે કોઈપણ નવા પ્રોજેક્ટ શરૂ કરવાથી દૂર રહો. અચાનક નાણાકીય લાભ થવાની શક્યતા છે. કાર્યસ્થળ પર, તમારા કાર્યો સમયસર પૂર્ણ થશે.
વૃષભ - ચંદ્ર આજે, સોમવાર, 1 જૂન, 2026ના રોજ વૃશ્ચિક રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી સાતમા ભાવમાં સ્થિત થશે. આજનો દિવસ ખૂબ જ શુભ અને ફળદાયી રહેવાનું વચન આપે છે. તમે આજે ઉત્તમ શારીરિક સ્વાસ્થ્યનો આનંદ માણશો. તમે માનસિક સંતોષનો અનુભવ કરશો. તમે પરિવારના સભ્યો અને નજીકના સાથીઓ સાથે નોંધપાત્ર સમય વિતાવશો. તમારા સામાજિક જીવનમાં, તમને સફળતા અને પ્રતિષ્ઠા બંને મળવાની શક્યતા છે. વિદેશ અથવા દૂરના સ્થળેથી સારા સમાચાર મળવાની શક્યતા છે. તમારા વૈવાહિક જીવનમાં સંવાદિતા પ્રવર્તશે, જેનાથી તમને વૈવાહિક આનંદ મળશે. તમને અચાનક નાણાકીય લાભ થઈ શકે છે. તમારા પ્રેમ જીવનમાં સકારાત્મક વાતાવરણ પ્રવર્તશે.
મિથુન - ચંદ્ર આજે, સોમવાર, 1 જૂન, 2026 ના રોજ વૃશ્ચિક રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી છઠ્ઠા ભાવમાં સ્થિત હશે. આજે, તમારા પરિવારમાં વાતાવરણ આનંદમય અને ઉત્સવપૂર્ણ રહેશે. તમે શારીરિક જોમ અને માનસિક ઉલ્લાસ બંનેનો અનુભવ કરશો. તમારા બાકી રહેલા કાર્યો પૂર્ણ થવાથી તમને ખુશીમાં વધારો થશે. તમારા કાર્યસ્થળ અથવા વ્યવસાયિક પરિસરમાં વાતાવરણ અનુકૂળ રહેશે. નાણાકીય લાભની પ્રબળ સંભાવના છે. બપોરે, તમારું ધ્યાન મનોરંજન અને મનોરંજન પ્રવૃત્તિઓ તરફ વળી શકે છે. તમને મિત્રો અને સંબંધીઓ સાથે બહાર જવાની તક મળશે. તમને સન્માન અને આદર મળી શકે છે. આ તમારા માટે લાભદાયી સમયગાળો છે. વિદ્યાર્થીઓ પોતાને તેમના અભ્યાસ પર સંપૂર્ણ રીતે કેન્દ્રિત જોશે.
કર્ક - ચંદ્ર આજે, સોમવાર, 1 જૂન, 2026ના રોજ વૃશ્ચિક રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી પાંચમા ભાવમાં સ્થિત હશે. આજે તમારે થોડી સાવધાની રાખવાની જરૂર છે. તમારું શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય બગડવાની સંભાવના છે. કોઈ પણ નવા સાહસ શરૂ કરવા માટે આ શુભ દિવસ નથી. માનસિક અશાંતિ અને ચિંતા તમારા મન પર ભારે પડશે. તમે નાની નાની બાબતોમાં ચીડિયાપણું અનુભવી શકો છો. તમને પેટમાં દુખાવો અથવા અપચો થવાની સંભાવના છે. અણધાર્યા નાણાકીય ખર્ચાઓ થઈ શકે છે. કોઈ નજીકનો મિત્ર અજાણતાં તમારી લાગણીઓને ઠેસ પહોંચાડી શકે છે. આજે તમારી કોઈપણ મુસાફરીની યોજનાઓ મુલતવી રાખવાની સલાહ આપવામાં આવે છે.
સિંહ- આજે, સોમવાર, 1 જૂન, 2026 ના રોજ, ચંદ્ર વૃશ્ચિક રાશિમાં સ્થિત છે. તે તમારી રાશિના સંબંધમાં ચોથા ભાવમાં રહે છે. દિવસ આનંદ અને આનંદથી ભરેલો રહેવાનું વચન આપે છે. તમે આજે ખાસ કરીને કલ્પનાશીલ અનુભવશો. તમે સર્જનાત્મક લેખનમાં જોડાવા અથવા મૂળ કવિતા લખવા માટે પ્રેરણા અનુભવી શકો છો. કોઈ પ્રિય મિત્ર સાથેની મુલાકાત ખૂબ જ ફળદાયી સાબિત થશે. પરિણામે, તમારો ઉત્સાહ દિવસભર ઉચ્ચ રહેશે. તમારા બાળકોની પ્રગતિ અથવા સિદ્ધિઓ વિશે તમને સમાચાર મળશે. વિદ્યાર્થીઓ માટે આ ઉત્તમ સમય છે. આજે તમે પરોપકારી અથવા સખાવતી પ્રવૃત્તિઓમાં સક્રિયપણે વ્યસ્ત રહેશો.
કન્યા– આજે, સોમવાર, 1 જૂન, 2026, ચંદ્ર વૃશ્ચિક રાશિમાં સ્થિત છે. તે તમારી રાશિના સંબંધમાં ત્રીજા ભાવમાં રહે છે. આજે તમારે ચોક્કસ પ્રતિકૂળતાઓનો સામનો કરવા માટે તૈયાર રહેવું જોઈએ. તમે તમારા સ્વાસ્થ્ય અંગે ચિંતા અનુભવી શકો છો. પરિવારના સભ્યો સાથે મતભેદ અથવા મતભેદ થઈ શકે છે. આજે તમારી માતાના સ્વાસ્થ્ય પર ધ્યાન આપો. વિદ્યાર્થીઓ માટે અભ્યાસ અંગે વર્તમાન સમય અનુકૂળ નથી. તમને તમારા વાહન અથવા સ્થાવર મિલકત સંબંધિત સમસ્યાઓ અથવા મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે. ખર્ચમાં વધારો થવાની પણ શક્યતા છે.
તુલા – આજે, સોમવાર, 1 જૂન, 2026, ચંદ્ર વૃશ્ચિક રાશિમાં સ્થિત છે. તે તમારી રાશિના સંબંધમાં બીજા ભાવમાં રહે છે. આજે તમારું મનોબળ ઓછું થઈ શકે છે. કોઈ ચોક્કસ નિર્ણય પર પહોંચવું મુશ્કેલ સાબિત થઈ શકે છે. આજે કોઈ નવા પ્રોજેક્ટ શરૂ કરવાથી કે મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયો લેવાથી દૂર રહો. પરિવારના સભ્યો સાથે દલીલો કે મતભેદ થઈ શકે છે. તમારા જીવનસાથી સાથે તમારા મતભેદો થઈ શકે છે. તમારી વાતચીતમાં કઠોર કે કઠોર વલણ અપનાવવાનું ટાળો. જે લોકો પગારદાર નોકરી કરે છે તેઓ ચિંતા કે ચિંતા અનુભવી શકે છે. વ્યવસાયિક વ્યાવસાયિકો માટે, દિવસ સામાન્ય રહેવાની શક્યતા છે; વધુ પડતા નફાના લોભને વશ થવાનું ટાળો.
વૃશ્ચિક – આજે, સોમવાર, 1 જૂન, 2026, ચંદ્ર વૃશ્ચિક રાશિમાં સ્થિત છે. તે તમારી રાશિના સંબંધમાં પ્રથમ ભાવમાં રહે છે. આજનો દિવસ તમારા માટે મધ્યમ ફળદાયી છે. બિનજરૂરી ખર્ચાઓ પર નિયંત્રણ રાખો. તમારી વાણી પર સંયમ રાખીને, તમે પરિવારમાં શાંતિ અને સુમેળ જાળવી શકશો. નકારાત્મકતાની ભાવના તમારા વિચારોને ઘેરી શકે છે; તેને દૂર કરવાનો પ્રયાસ કરો. ધાર્મિક પ્રવૃત્તિઓ સંબંધિત ખર્ચાઓ શક્ય છે. વિદ્યાર્થીઓ માટે સમય ખાસ અનુકૂળ નથી. કાર્યસ્થળ પર કોઈની સાથે વિવાદ તમારા માટે હાનિકારક સાબિત થઈ શકે છે.
ધન – આજે, સોમવાર, 1 જૂન, 2026, ચંદ્ર વૃશ્ચિક રાશિમાં સ્થિત છે. તે તમારી રાશિના સંબંધમાં બારમા ભાવમાં સ્થિત રહેશે. દિવસ થોડો પડકારજનક લાગે છે. પરિવારના સભ્યો સાથે મતભેદો ઉભા થઈ શકે છે. તમારું વર્તન આક્રમક બની શકે છે, અને તમે ચીડિયા રહેવાની શક્યતા છે. કોઈની સાથે ઉગ્ર દલીલ પણ થઈ શકે છે. તમારું સ્વાસ્થ્ય બગડી શકે છે. તમારે તમારા વર્તન અને વાણી પર કડક નિયંત્રણ રાખવું જોઈએ. અકસ્માતો ટાળવા માટે સાવચેતી રાખવી જોઈએ. ખર્ચ વધારે થવાની શક્યતા છે. કોર્ટ અને કાનૂની કાર્યવાહી સંબંધિત બાબતોમાં સાવધાની રાખવી જોઈએ. વિદ્યાર્થીઓએ આજે વધારાનો પ્રયાસ કરવો પડી શકે છે. બપોર પછી, તમારું મન કોઈ મુદ્દા પર ઉદાસ થઈ શકે છે.
મકર– આજે, સોમવાર, 1 જૂન, 2026, ચંદ્ર વૃશ્ચિક રાશિમાં સ્થિત છે. તે તમારી રાશિના સંબંધમાં અગિયારમા ભાવમાં સ્થિત રહેશે. આજે સાવધાની રાખો. તમે નિરાશ થઈ શકો છો કારણ કે નોંધપાત્ર પ્રયાસોથી મર્યાદિત સફળતા મળે છે. પરિવારના સભ્યો સાથે વિવાદ થવાની શક્યતા છે. આસપાસનું વાતાવરણ પણ અશાંત રહી શકે છે. સ્વાસ્થ્ય સંબંધિત ફરિયાદો ઊભી થઈ શકે છે. અકસ્માતોનો ભય કાયમ રહી શકે છે. વ્યવસાય સંબંધિત બાબતોમાં સરકારી દખલગીરી વધવાની શક્યતા છે. કોર્ટ અને કાનૂની કાર્યવાહીને લગતા મામલાઓમાં કાળજીપૂર્વક કામ કરો. તમે ધાર્મિક અને સામાજિક કાર્યક્રમોમાં ભાગ લેશો. ધાર્મિક પ્રવૃત્તિઓમાં પણ પૈસા ખર્ચ થશે.
કુંભ- આજે, સોમવાર, 1 જૂન, 2026, ચંદ્ર વૃશ્ચિક રાશિમાં સ્થિત છે. તે તમારી રાશિના સંબંધમાં દસમા ભાવમાં સ્થિત હશે. આજે, તમે નવા કાર્યો હાથ ધરશો. નસીબ તમારા પક્ષમાં રહેશે. તમારા નોકરી અને વ્યવસાય બંનેમાં આવકના નવા સ્ત્રોત ઉભરી આવશે. તમને તમારા મિત્રો તરફથી લાભ મળવાની શક્યતા છે. સમાજમાં તમારું માન અને સન્માન વધશે, અને તમને પ્રતિષ્ઠા મળશે. તમે તમારા પરિવારના સભ્યો દ્વારા સંતોષ અને ખુશીનો અનુભવ કરશો. યાત્રાઓ...
મીન - આજે, સોમવાર, 1 જૂન, 2026, ચંદ્ર વૃશ્ચિક રાશિમાં સ્થિત છે. તે તમારી રાશિના સંદર્ભમાં નવમા ભાવમાં રહે છે. આ દિવસ તમારા માટે શુભ પરિણામોનું વચન આપે છે. તમારા કાર્યમાં સફળતા અને ઉપરી અધિકારીઓ તરફથી પ્રોત્સાહન તમારા ઉત્સાહને બમણો કરશે. ઉદ્યોગપતિઓ પણ આવકમાં વધારો અનુભવશે. આજે, તમે રોકાણ સંબંધિત યોજનાઓ બનાવી શકશો. તમને કોઈ પાસેથી લોનની ચુકવણી મળી શકે છે, અને બાકી લેણાં ચૂકવવાની શક્યતા છે. તમને તમારા પિતા અને વડીલો તરફથી લાભ મળશે. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે, અને પરિવારમાં શાંતિ અને સુમેળનું વાતાવરણ રહેશે. પ્રગતિની તકો ઊભી થશે, અને તમને સરકારી કામકાજ સંબંધિત બાબતોથી લાભ થશે.
