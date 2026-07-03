3 જુલાઈ, 2026 આજનું રાશિફળ: શુક્રવારે કુંભ રાશિના લોકોનો ખર્ચ વધશે, સાવચેત રહો
આ રાશિ હેઠળ જન્મેલા લોકોએ આજે પક્ષપાત કરવાનું ટાળવું જોઈએ, નહીં તો તેમના પર પક્ષપાતનો આરોપ લાગી શકે છે.
Published : July 3, 2026 at 7:13 AM IST
મેષ - આજે, શુક્રવાર, 3 જુલાઈ, 2026 ના રોજ, ચંદ્ર મકર રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી દસમા ભાવમાં રહેશે. તમે જે પણ કાર્ય અથવા પ્રોજેક્ટ હાથ ધરશો તેનાથી સરકાર તરફથી લાભ થશે. તમે ઓફિસમાં તમારા ઉપરી અધિકારીઓ સાથે મહત્વપૂર્ણ બાબતોની ચર્ચા કરશો. તમારે કામ માટે બહાર જવું પડશે, પરંતુ તમારા કાર્યભાર વધશે. તમે કૌટુંબિક બાબતોમાં ઊંડો રસ લેશો અને પરિવારના સભ્યો સાથે વાતચીત કરશો. તમને ઘર સજાવટમાં પણ રસ હશે. તમે તમારી માતા સાથે ગાઢ સંબંધનો અનુભવ કરશો. તમારા જીવનસાથી સાથે ચાલી રહેલા કોઈપણ મતભેદો દૂર થશે. તમારું પ્રેમ જીવન સંતોષથી ભરેલું રહેશે.
વૃષભ - આજે, શુક્રવાર, 3 જુલાઈ, 2026 ના રોજ, ચંદ્ર મકર રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી નવમા ભાવમાં રહેશે. વિદેશથી સારા સમાચાર મળ્યા પછી તમે આનંદનો અનુભવ કરશો. જે લોકો વિદેશ યાત્રા કરવા માંગે છે તેઓ તૈયારીઓ શરૂ કરી શકે છે. યાત્રા કે યાત્રાની શક્યતા છે. ઓફિસમાં ઘણું કામ હશે, જે તમને થોડા ચીડિયા બનાવી શકે છે. વ્યવસાય માટે દિવસ સામાન્ય રહેશે. સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. બપોર પછી તમારી માનસિક સ્થિતિમાં ફેરફાર થશે, અને તમારો દૃષ્ટિકોણ સકારાત્મક રહેશે.
મિથુન - આજે, શુક્રવાર, 3 જુલાઈ, 2026 ના રોજ, ચંદ્ર મકર રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી આઠમા ભાવમાં રહેશે. તમારે તમારા સ્વભાવ પર નિયંત્રણ રાખવું જોઈએ. ખોટા વિચારો રાખવાથી નુકસાન થઈ શકે છે. વધુ પડતો ખર્ચ નાણાકીય કટોકટી તરફ દોરી શકે છે. પરિવારના સભ્યો અને કામ પર સાથીદારો સાથે મતભેદ તમને હતાશ અનુભવશે. જે લોકો બીમાર છે તેઓએ આજે કોઈ નવી સારવાર કે સર્જરીનો વિચાર ન કરવો જોઈએ. ધાર્મિક વ્યવહાર દ્વારા તમને શાંતિ મળશે. વ્યવસાય માટે દિવસ સામાન્ય છે. તમારે કોઈપણ મોટા રોકાણથી બચવું જોઈએ.
કર્ક - આજે, શુક્રવાર, 3 જુલાઈ, 2026 ના રોજ, ચંદ્ર મકર રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી સાતમા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ સામાજિક અને વ્યાવસાયિક ક્ષેત્રે ફાયદાકારક સાબિત થશે. તમે મનોરંજનની વસ્તુઓ, ઘરેણાં અને વાહનો ખરીદશો. મનોરંજનમાં સમય પસાર થશે. કોઈ નવા વ્યક્તિ સાથેની રોમાંચક મુલાકાત ખુશી લાવશે. તમે તમારા લગ્ન જીવનમાં પ્રેમનો અનુભવ કરશો. તમે તમારા પ્રેમ જીવનમાં સકારાત્મક રહેશો. વ્યવસાયમાં ભાગીદારી લાભ લાવશે. ઓફિસમાં તમારું કામ સમયસર પૂર્ણ થશે, જે ઉત્સાહ લાવશે. તમારે ક્યાંક બહાર જવું પડી શકે છે. સ્વાસ્થ્ય માટે સારો સમય છે.
સિંહ - આજે, શુક્રવાર, 3 જુલાઈ, 2026 ના રોજ, ચંદ્ર મકર રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી છઠ્ઠા ભાવમાં રહેશે. તમે ઉદાસીનતા અને ભયનો અનુભવ કરશો, જોકે ઘરમાં શાંતિ અને ખુશી રહેશે. તમારી દિનચર્યા અસ્તવ્યસ્ત રહેશે. તમે સખત મહેનતમાં પાછળ રહેશો નહીં, પરંતુ ઉપરી અધિકારીઓ સાથે વધુ પડતી દલીલો અથવા ચર્ચાઓ ટાળો. કામ પર લક્ષ્યોને પૂર્ણ કરવામાં તમને મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે. હમણાં તમારા વ્યવસાયને વિસ્તૃત કરવાની કોઈપણ યોજના પર કામ ન કરો. તમારે દિવસને ધીરજથી પસાર કરવો જોઈએ. સ્વાસ્થ્યના દૃષ્ટિકોણથી, દિવસ મધ્યમ ફળદાયી છે. તમારી ખાવાની આદતોમાં બેદરકારી ટાળો.
કન્યા - આજે, શુક્રવાર, 3 જુલાઈ, 2026 ના રોજ, ચંદ્ર મકર રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી પાંચમા ભાવમાં રહેશે. તમે ચિંતા અને ભયથી પરેશાન રહેશો. પેટની સમસ્યાઓ શક્ય છે. વિદ્યાર્થીઓ તેમના અભ્યાસ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી શકશે નહીં. અચાનક મોટો ખર્ચ થવાની સંભાવના છે. કામ પર તમારા કામની ગતિ ધીમી રહેશે. આજે તમે કોઈ બૌદ્ધિક ચર્ચામાં ભાગ લઈ શકો છો. તમારી મુલાકાત કોઈ પ્રિયજન સાથે થશે. તમે કોઈના પ્રત્યે આકર્ષિત થશો. શેરબજારમાં રોકાણ કરવાનું ટાળો.
તુલા - આજે, શુક્રવાર, 3 જુલાઈ, 2026 ના રોજ, ચંદ્ર મકર રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી ચોથા ભાવમાં રહેશે. આજે તમારે સાવધ રહેવાની જરૂર છે. સતત વિચાર કરવાથી તમારી માનસિક સ્થિતિ નબળી પડશે. તમે તમારી માતા અને ઘરમાં અન્ય મહિલાઓ વિશે ચિંતિત રહી શકો છો. આજે મુસાફરી કરવાનું ટાળવું તમારા હિતમાં રહેશે. પૂરતું ભોજન અને ઊંઘ ન મળવાને કારણે તમને અસ્વસ્થતા અનુભવાશે. તમારે પૂર્વજોની મિલકત સંબંધિત બાબતોમાં સાવધાનીપૂર્વક આગળ વધવું જોઈએ. સરકારી બાબતોમાં બેદરકારી ટાળવી જોઈએ. તમારે વ્યવસાયમાં વધુ મહેનત કરવી પડશે.
વૃશ્ચિક - આજે, શુક્રવાર, 3 જુલાઈ, 2026 ના રોજ, ચંદ્ર મકર રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી ત્રીજા ભાવમાં રહેશે. તમે આખો દિવસ ખુશ રહેશો. તમે કંઈક નવું શરૂ કરી શકશો. તમે તમારા ઉપરી અધિકારીઓ સાથે કોઈ મહત્વપૂર્ણ બાબત પર ચર્ચા કરશો. તમે કામ પર કોઈ નવો પ્રોજેક્ટ પણ શરૂ કરી શકો છો. તમે સાથીદારો તરફથી ખુશી અને આનંદનો અનુભવ કરશો. તમે મિત્રો અને સંબંધીઓને મળી શકો છો. આજે તમે કોઈપણ પ્રયાસમાં સફળ થશો. નાણાકીય લાભ અને નસીબમાં વધારો થવાની શક્યતા છે. તમને તમારા ભાઈ-બહેનોથી લાભ થશે. તમે તમારા વિરોધીઓ પર કાબુ મેળવશો. ટૂંકી યાત્રા શક્ય છે.
ધન - આજે, શુક્રવાર, 3 જુલાઈ, 2026 ના રોજ, ચંદ્ર મકર રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિના બીજા ભાવમાં રહેશે. આ દિવસ મિશ્ર રહેશે. પરિવારના સભ્યો સાથે મતભેદ અથવા મતભેદ થવાની શક્યતા છે. તમારા પ્રિયજનના મંતવ્યોને મહત્વ ન આપવાને કારણે તમે સંબંધોમાં તણાવ અનુભવી શકો છો. મનોબળના અભાવે આજે નિર્ણયો લેવામાં મુશ્કેલી પડશે. નોકરી કરતા લોકોએ તેમના કામ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું જોઈએ. આજે તમારે વ્યવસાયમાં કોઈપણ મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયો લેવાનું ટાળવું જોઈએ. ખોટી દિશામાં પૈસા ખર્ચવા અથવા વધુ પડતું કામ કરવાથી અસ્વસ્થતા થઈ શકે છે. નાણાકીય મોરચે આજનો દિવસ એકદમ સામાન્ય છે. તમારા સ્વાસ્થ્યને અવગણશો નહીં.
મકર - આજે, શુક્રવાર, 3 જુલાઈ, 2026 ના રોજ, ચંદ્ર મકર રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિના પહેલા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ ભક્તિમય રહેશે. તમે પ્રાર્થના અને પૂજામાં સમય પસાર કરશો. તમારા બધા કાર્યો પૂર્ણ થશે. તમને મિત્રો અને સંબંધીઓ તરફથી ભેટો મળી શકે છે. તમારું મન અને શરીર આનંદ અને ઉત્સાહથી ભરેલું રહેશે. તમે તમારા કાર્ય અને વ્યવસાયમાં પ્રગતિ અને સફળતા પ્રાપ્ત કરશો. આજે, કાર્યસ્થળ પર તમારા કાર્ય પૂર્ણ કરીને તમે તમારા ઉપરી અધિકારીઓ પાસેથી પ્રશંસા મેળવશો. તમારું લગ્નજીવન સુખી રહેશે. તમારા જીવનસાથી સાથેનો જૂનો વિવાદ ઉકેલાઈ શકે છે. સ્વાસ્થ્ય માટે સારો સમય છે.
કુંભ - આજે, શુક્રવાર, 3 જુલાઈ, 2026 ના રોજ, ચંદ્ર મકર રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિના બારમા ભાવમાં રહેશે. આજે પક્ષ લેવાનું ટાળો, નહીં તો તમારા પર પક્ષપાતનો આરોપ લાગી શકે છે. કોઈની સાથે નાણાકીય વ્યવહાર ન કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. ખર્ચ વધી શકે છે. પરિવારના સભ્યો સાથે મતભેદ થઈ શકે છે. કોઈનું ભલું કરતી વખતે તમે મુશ્કેલીમાં મુકાઈ શકો છો. તમારે તમારા ગુસ્સા પર કાબૂ રાખવો જોઈએ, નહીં તો તમારું અપમાન થઈ શકે છે. તમારા પ્રેમ જીવનમાં સકારાત્મક વર્તન તમને તમારા પ્રિયજનની નજીક લાવશે.
મીન - આજે, શુક્રવાર, 3 જુલાઈ, 2026 ના રોજ, ચંદ્ર મકર રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિના અગિયારમા ભાવમાં રહેશે. તમે આજે કોઈ કાર્યક્રમમાં હાજરી આપી શકશો. મિત્રો અને પરિવારજનોને મળીને તમને ખુશી થશે. કોઈ સુંદર જગ્યાએ મુસાફરી કરવાની પણ શક્યતા છે. તમને કોઈ સારા સમાચાર મળી શકે છે. તમને તમારી પત્ની અને બાળકો તરફથી પણ ફાયદો થઈ શકે છે. અચાનક નાણાકીય લાભ શક્ય છે. ખરીદી માટે આજનો દિવસ સારો છે. ઉદ્યોગપતિઓને નફાકારક લાગશે, પરંતુ કોઈપણ ઉતાવળિયા રોકાણ ટાળો.