18 જુલાઈ, 2026 આજનું રાશિફળ: મીન રાશિના લોકો આજે આત્મવિશ્વાસ અને સારા સ્વાસ્થ્યનો અનુભવ કરશે
આજે, આ રાશિ હેઠળ જન્મેલા લોકો માટે ઘરમાં શાંતિ અને શાંતિનું વાતાવરણ રહેશે. તમારા જીવનસાથી સાથેના જૂના મતભેદો દૂર થશે.
Published : July 18, 2026 at 7:34 AM IST
મેષ - શનિવાર, 18 જુલાઈ, 2026 ના રોજ, સિંહ રાશિનો ચંદ્ર તમારા પાંચમા ભાવમાં રહેશે. તમારે તમારા આક્રમક સ્વભાવ અને જીદ પર નિયંત્રણ રાખવાની જરૂર પડશે. તમે મહેનતુ રહેશો, જોકે જો તમારા પ્રયત્નોનું પરિણામ ન આવે તો તમે નિરાશ થઈ શકો છો. તમારા સ્વાસ્થ્ય બગડવાનું પણ જોખમ છે. જો તમે પ્રવાસનું આયોજન કરી રહ્યા છો, તો સમય તમારા માટે અનુકૂળ નથી. તમે તમારા બાળકો વિશે ચિંતિત રહેશો. વિચાર્યા વિના કંઈ કરવાનું ટાળો. તમને સરકારી કાર્યમાં સફળતા મળશે. વિદ્યાર્થીઓને વધારાની મહેનત કરવાની જરૂર પડશે.
વૃષભ - શનિવાર, 18 જુલાઈ, 2026 ના રોજ, સિંહ રાશિનો ચંદ્ર તમારા ચોથા ભાવમાં રહેશે. તમે આત્મવિશ્વાસ રાખશો. બધા કાર્યો સરળતાથી પૂર્ણ થશે. વિદ્યાર્થીઓ અભ્યાસમાં રસ રાખશે. તમને સરકારી કાર્યમાં સફળતા મળશે. બાળકો પાછળ પૈસા ખર્ચ થશે. કલાકારો અને રમતવીરો પોતાની પ્રતિભા ખૂબ સારી રીતે દર્શાવી શકશે. મિલકત સંબંધિત કોઈપણ દસ્તાવેજીકરણ માટે આજનો દિવસ સારો નથી.
મિથુન - શનિવાર, 18 જુલાઈ, 2026 ના રોજ, સિંહ રાશિનો ચંદ્ર તમારા ત્રીજા ભાવમાં રહેશે. નવા પ્રોજેક્ટ શરૂ કરવા માટે આજનો દિવસ અનુકૂળ છે. સરકારી કામ ફાયદાકારક રહેશે. તમને તમારા અધિકારીઓ તરફથી યોગ્ય પુરસ્કાર પણ મળી શકે છે. ભાઈ-બહેનો સાથેના કોઈપણ વિવાદનો ઉકેલ આવશે. વિચારો સતત બદલાતા રહેશે. નાણાકીય બાબતોમાં સાવધાની રાખવી જરૂરી છે. ઉતાવળમાં રોકાણ નુકસાનકારક સાબિત થઈ શકે છે. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ, સમય તમારા માટે સારો છે, પરંતુ બેદરકારીથી નુકસાન થઈ શકે છે.
કર્ક - શનિવાર, 18 જુલાઈ, 2026 ના રોજ, સિંહ રાશિનો ચંદ્ર તમારા બીજા ભાવમાં રહેશે. નકારાત્મક વિચારો તમારા મનને પરેશાન કરી શકે છે. તમે માનસિક રીતે સ્વસ્થ નહીં અનુભવો. નિરાશા અને અસંતોષની લાગણીઓ તમને કામ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાથી અટકાવશે. આજે કામ તમારા માટે બોજારૂપ લાગશે. કોઈ વિષય પર પરિવારના સભ્યો સાથે દલીલો થઈ શકે છે. આ સમય દરમિયાન તમારે ખૂબ કાળજી રાખવાની જરૂર પડશે. વિદ્યાર્થીઓને તેમના અભ્યાસના અપેક્ષિત પરિણામો દેખાશે નહીં. ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓથી દૂર રહો. બહાર ખાવા-પીવાનું ટાળો.
સિંહ - શનિવાર, 18 જુલાઈ, 2026 ના રોજ, સિંહ રાશિનો ચંદ્ર તમારા માટે પ્રથમ ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ તમારા માટે શુભ રહેશે. તમે આત્મવિશ્વાસથી ભરપૂર રહેશો અને દરેક કાર્ય દૃઢ નિશ્ચયથી પૂર્ણ કરી શકશો. કામ પર તમારી પ્રતિભાની પ્રશંસા થશે. તમને સરકારી કામ કે સરકારમાંથી લાભ થશે. તમને તમારા પિતા અને વડીલો તરફથી ટેકો મળશે. સામાજિક ક્ષેત્રમાં તમને માન મળશે. ઓફિસના કામમાં ઉતાવળ ન કરો. તમને કોઈ વાત પર ગુસ્સો આવી શકે છે. પેટની સમસ્યાઓ થઈ શકે છે, તેથી તમારા આહાર પર ધ્યાન આપો. બપોર પછી આખો દિવસ ખુશીથી પસાર થશે.
કન્યા - શનિવાર, 18 જુલાઈ, 2026 ના રોજ, સિંહ રાશિનો ચંદ્ર તમારા માટે બારમા ભાવમાં રહેશે. તમારા અહંકારને કારણે કોઈની સાથે સંઘર્ષ થવાની શક્યતા છે. દિવસ શારીરિક અને માનસિક ચિંતા સાથે પસાર થશે. તમારા આવેગજન્ય સ્વભાવથી તમારું કામ બગડી શકે છે. સંઘર્ષને કારણે, સહકાર્યકરો સહકાર નહીં આપે. પરિવાર અને મિત્રો સાથે મતભેદ થશે. અણધાર્યા નાણાકીય ખર્ચ થશે. તમને ધાર્મિક પ્રવૃત્તિઓમાં ભાગ લેવાની તક મળશે. કોર્ટના મામલાઓમાં સાવધાની રાખો. કોઈપણ મોટી રોકાણ યોજનાઓ લાગુ કરતા પહેલા, તમારે તેમના વિશે સંપૂર્ણ માહિતી એકત્રિત કરવી જોઈએ.
તુલા - શનિવાર, 18 જુલાઈ, 2026 ના રોજ, સિંહ રાશિનો ચંદ્ર તમારા અગિયારમા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ શુભ છે. તમને ઘણા ફાયદા થવાની શક્યતા છે. તમે મિત્રો સાથે મળવાનું અને કેટલીક સુંદર જગ્યાઓની મુલાકાત લેવાનું આયોજન કરી શકો છો. તમારા પુત્ર અને પત્નીથી તમારા પારિવારિક જીવનમાં ખુશી મળશે. નાણાકીય લાભની શક્યતા છે. આવકમાં વધારો થઈ શકે છે. ઉદ્યોગપતિઓને સારો નફો મળી શકે છે. તમને મિત્રોથી લાભ થશે. તમને ઉત્તમ વૈવાહિક આનંદનો અનુભવ થશે. આજે તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. તમે તમારા મનને ખુશ રાખવા માટે મનોરંજન પ્રવૃત્તિઓમાં વ્યસ્ત રહી શકો છો.
વૃશ્ચિક - શનિવાર, 18 જુલાઈ, 2026 ના રોજ, સિંહ રાશિનો ચંદ્ર તમારા દસમા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ શુભ છે. તમારા પારિવારિક જીવનમાં આનંદ અને ખુશીનો માહોલ રહેશે. તમારા બધા કાર્ય અવરોધો વિના પૂર્ણ થશે. તમને માન અને સન્માન મળી શકે છે. તમે તમારી નોકરી અને વ્યવસાયમાં પ્રગતિ કરશો. તમને ઉપરી અધિકારીઓ અને વડીલોના આશીર્વાદ મળશે. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. નાણાકીય લાભની શક્યતા છે. તમારી વ્યવસાયિક મુલાકાત થઈ શકે છે. મિત્રો અને સંબંધીઓ સાથે તમારી સુખદ મુલાકાત થશે. તમારા બાળકની પ્રગતિ સંતોષકારક રહેશે.
ધન - શનિવાર, 18 જુલાઈ, 2026 ના રોજ, સિંહ રાશિનો ચંદ્ર તમારા નવમા ભાવમાં રહેશે. આજે કોઈપણ યાત્રા મુલતવી રાખવી તમારા હિતમાં રહેશે. તમે થાક અનુભવશો. તમારું સ્વાસ્થ્ય થોડું અસ્થિર રહેશે. તમારું મન ચિંતિત રહેશે. તમે તમારા બાળકો વિશે ચિંતા કરી શકો છો. વ્યવસાયમાં અવરોધોનો સામનો કરવો પડી શકે છે. એવું લાગી શકે છે કે નસીબ તમારા પક્ષમાં નથી. જોખમી વિચારો ટાળો. કામમાં સફળતા મેળવવા માટે તમારે વધારાના પ્રયત્નો કરવાની જરૂર પડશે. ઉપરી અધિકારીઓ સાથે વિવાદ શક્ય છે. ધીરજથી દિવસનો સામનો કરો. તમારા પોતાના કામમાં ધ્યાન રાખીને, તમે વિવાદોથી બચી શકશો.
મકર - શનિવાર, 18 જુલાઈ, 2026 ના રોજ, સિંહ રાશિનો ચંદ્ર તમારા આઠમા ભાવમાં રહેશે. આજે અચાનક ખર્ચ થવાની શક્યતા છે. આ ખર્ચ સ્વાસ્થ્યના કારણોસર પણ હોઈ શકે છે. તમારે વ્યવહારિક અથવા સામાજિક કાર્ય માટે બહાર જવું પડી શકે છે. તમારા આહારનું ધ્યાન રાખો. ગુસ્સો અને નકારાત્મક વિચારોથી દૂર રહો. તમારી નોકરી અથવા વ્યવસાયમાં અનુકૂળ પરિસ્થિતિઓ રહેશે. ભાગીદારીના કાર્યમાં આંતરિક મતભેદો ઉભા થઈ શકે છે. આજે તમારે મોટાભાગનો સમય મૌન રહેવું જોઈએ અને ફક્ત તમારા કામ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું જોઈએ. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ, સમય મધ્યમ છે. પરિવારના સભ્યો સાથેની વાતચીતમાં નકારાત્મકતા ટાળો.
કુંભ - શનિવાર, 18 જુલાઈ, 2026 ના રોજ, સિંહ રાશિનો ચંદ્ર તમારા સાતમા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ રોમાંસ માટે અનુકૂળ છે. તમે લાંબા સમય પછી તમારા પ્રિયજન સાથે સમય પસાર કરવાનો આનંદ માણશો. આજે તમે મજબૂત મનોબળ અને આત્મવિશ્વાસ સાથે દરેક કાર્ય પૂર્ણ કરશો. બહાર જવાની તક મળી શકે છે. તમે સારા ખોરાક અને નવા કપડાંનો આનંદ માણશો. વ્યવસાયમાં ભાગીદારી ફાયદાકારક રહેશે. તમે વાહનની વૈભવીતાનો આનંદ માણશો. તમે તમારી કુશળતાનો ઉપયોગ કરીને કામ પર લાંબા સમયથી બાકી રહેલા કાર્યને પૂર્ણ કરી શકશો.
મીન - શનિવાર, 18 જુલાઈ, 2026 ના રોજ, સિંહ રાશિનો ચંદ્ર તમારા છઠ્ઠા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ તમારા માટે શુભ રહેશે. તમે મનોબળ અને આત્મવિશ્વાસમાં વધારો અનુભવશો. તમારું શારીરિક સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. ઘરમાં શાંતિપૂર્ણ વાતાવરણ રહેશે. તમારા જીવનસાથી સાથે જૂના મતભેદો દૂર થશે. આજે, તમે સ્વભાવે રોમેન્ટિક રહેશો. તમારો સ્વભાવ અને વાણી ઉગ્ર હોઈ શકે છે. મહિલાઓ તેમના પરિવાર સાથે ખુશહાલીભર્યો દિવસ માણશે. નોકરી કરતા લોકોને સાથીદારોનો સહયોગ મળશે. તમારા ઉપરી અધિકારીઓ પણ તમારા કામથી સંતુષ્ટ રહેશે.