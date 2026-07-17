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17 જુલાઈ, 2026 આજનું રાશિફળ: શુક્રવારે કુંભ રાશિનો આત્મવિશ્વાસ વધશે, સમયનો સારો ઉપયોગ કરો

આ રાશિ હેઠળ જન્મેલા લોકો આજે ટૂંકી યાત્રાનું આયોજન કરી શકે છે. તમે સ્વાદિષ્ટ ભોજનનો આનંદ માણી શકશો.

17 જુલાઈ, 2026 આજનું રાશિફળ
17 જુલાઈ, 2026 આજનું રાશિફળ (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 17, 2026 at 7:21 AM IST

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મેષ - શુક્રવાર, 17 જુલાઈ, 2026 ના રોજ ચંદ્ર સિંહ રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી પાંચમા ભાવમાં રહેશે. તમારે તમારા આક્રમક સ્વભાવ અને જીદ પર નિયંત્રણ રાખવાની જરૂર છે. તમે સખત મહેનત કરશો, પરંતુ ઇચ્છિત પરિણામો ન મળવાથી નિરાશા થશે. તમારું સ્વાસ્થ્ય બગડી શકે છે. જો તમે પ્રવાસનું આયોજન કરી રહ્યા છો, તો સમય અનુકૂળ નથી. તમે તમારા બાળકો વિશે ચિંતિત રહેશો. કોઈપણ વિચારવિહીન કાર્ય નુકસાન તરફ દોરી જશે. તમને સરકારી કામમાં સફળતા મળશે.

વૃષભ - શુક્રવાર, 17 જુલાઈ, 2026 ના રોજ ચંદ્ર સિંહ રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી ચોથા ભાવમાં રહેશે. આજે તમને ઘણા કાર્યોમાં સફળતા મળશે. તમારો આત્મવિશ્વાસ ઊંચો રહેશે. વિદ્યાર્થીઓ તેમના અભ્યાસમાં રસ રાખશે. તમે સરકારી કામમાં સફળતા મેળવી શકશો. તમે તમારા બાળકો પર વધુ પૈસા ખર્ચ કરશો. કલાકારો અને રમતવીરો તેમની પ્રતિભાને શ્રેષ્ઠ રીતે પ્રદર્શિત કરી શકશે. મિલકત સંબંધિત કોઈપણ કાર્ય માટે આ સારો દિવસ નથી. નોકરી કરતા લોકોએ વધારાનું કામ કરવું પડી શકે છે.

મિથુન - શુક્રવાર, 17 જુલાઈ, 2026 ના રોજ ચંદ્ર સિંહ રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી ત્રીજા ભાવમાં રહેશે. નવા પ્રોજેક્ટ શરૂ કરવા માટે આ એક શુભ દિવસ છે. સરકારી લાભ થવાની સંભાવના છે. તમને તમારા વ્યવસાયિક ભાગીદાર તરફથી સારો સહયોગ મળશે. ટૂંકી યાત્રાનું આયોજન થઈ શકે છે. મિત્રો, સંબંધીઓ અથવા પડોશીઓ સાથેના જૂના વિવાદો ઉકેલાઈ જશે. તમારા સંબંધો સકારાત્મક પરિણામો જોશે. તમે તમારા વિરોધીઓ પર કાબુ મેળવશો. જો કે, નાણાકીય દ્રષ્ટિકોણથી સાવધાની રાખવાનો સમય છે. ઉતાવળિયા રોકાણો ટાળો.

કર્ક - શુક્રવાર, 17 જુલાઈ, 2026 ના રોજ ચંદ્ર સિંહ રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી બીજા ભાવમાં રહેશે. આજે નકારાત્મક માનસિકતા સાથે કામ કરવાનું ટાળો. તમે શારીરિક અને માનસિક રીતે અસ્વસ્થ રહેશો. તમને ઉદાસી અને અસંતોષની લાગણીઓનો અનુભવ થઈ શકે છે. આંખમાં દુખાવો થવાની શક્યતા છે. પારિવારિક વાતાવરણ અનુકૂળ નહીં રહે. પરિવારના સભ્યો સાથે ગેરસમજ ન થાય તેનું ધ્યાન રાખો. અભ્યાસમાં રસ હોવા છતાં, વિદ્યાર્થીઓ ઇચ્છિત પરિણામો પ્રાપ્ત કરી શકશે નહીં. અનૈતિક વૃત્તિઓથી દૂર રહો. વધુ પડતો ખર્ચ થશે.

સિંહ - આજે, શુક્રવાર, 17 જુલાઈ, 2026 ના રોજ, ચંદ્ર સિંહ રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિના પહેલા ભાવમાં રહેશે. આજે તમે આત્મવિશ્વાસથી ભરપૂર રહેશો. તેથી, તમે તમારા બાકી રહેલા કાર્યો પૂર્ણ કરવામાં વ્યસ્ત રહેશો. કોઈપણ કાર્યમાં ઉતાવળ કરશો નહીં, નહીં તો નુકસાન થઈ શકે છે. તમને તમારા પિતા અને વડીલો તરફથી લાભ થશે. તમારું સામાજિક સન્માન વધશે. તમારી વાણી અને વર્તનમાં આક્રમક ન બનવાનું ધ્યાન રાખો. બપોરે, કોઈ કારણોસર ગુસ્સો વધુ સ્પષ્ટ થશે. તમારા સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો. પરિવારના સભ્યો સાથે મતભેદ થઈ શકે છે.

કન્યા - આજે, શુક્રવાર, 17 જુલાઈ, 2026 ના રોજ, ચંદ્ર સિંહ રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિના બારમા ભાવમાં રહેશે. તમારો દિવસ શારીરિક અને માનસિક ચિંતાઓથી ભરેલો રહેશે. ખાસ કરીને કોઈના અહંકાર સાથે ટકરાવ ન થાય તેનું ધ્યાન રાખો. કોર્ટના મામલાઓમાં સાવધાની રાખો. અણધાર્યા નાણાકીય ખર્ચ થશે. મિત્રો સાથે મતભેદ થઈ શકે છે. ધાર્મિક કાર્યોમાં પૈસા ખર્ચ થશે. શાંત મનથી કામ કરો. માનસિક ચિંતા ચાલુ રહેશે. તમારું સ્વાસ્થ્ય બગડે નહીં તેનું ધ્યાન રાખો. નોકરી કરતા વ્યક્તિઓએ તેમના ગૌણ અધિકારીઓથી સાવધ રહેવું જોઈએ. વ્યવસાયમાં સાવધાની રાખવી જોઈએ.

તુલા - આજે, શુક્રવાર, 17 જુલાઈ, 2026 ના રોજ, ચંદ્ર સિંહ રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી અગિયારમા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ તમારા માટે શુભ છે. તમને ઘણા ક્ષેત્રોમાં લાભ થશે. તમારી આવકમાં વધારો થઈ શકે છે. તમને મિત્રો તરફથી લાભ થશે. તમે તેમના પર પૈસા પણ ખર્ચ કરી શકો છો. કોઈ પર્યટન સ્થળની યાત્રા તમને ઉત્સાહિત કરશે. પરિવારના સભ્યોને મળવાનું આનંદદાયક બની શકે છે. લગ્નયોગ્ય યુગલો સંબંધ સુરક્ષિત કરી શકશે. તમે સ્વાદિષ્ટ ભોજનનો આનંદ માણશો. આજે તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. તણાવ દૂર થઈ શકે છે. તમારા જીવનસાથી સાથેના તમારા સંબંધો સૌહાર્દપૂર્ણ રહેશે.

વૃશ્ચિક - આજે, શુક્રવાર, 17 જુલાઈ, 2026 ના રોજ, ચંદ્ર સિંહ રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી દસમા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ તમારા માટે સારો રહેશે. કાર્યસ્થળ પર વાતાવરણ અનુકૂળ રહેશે. તમારા ઉપરી અધિકારીઓ તમારા નોકરીમાં રહેલા લોકોથી ખુશ થશે. આજે તમારા બધા કાર્ય સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ થશે. તમારી પ્રતિષ્ઠામાં વધારો થશે. કાર્યસ્થળ પર પ્રમોશન પણ શક્ય છે. તમે તમારા બાળકોની તમારા પારિવારિક જીવનમાં પ્રગતિથી સંતુષ્ટ અનુભવશો. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ, તમારો દિવસ ફાયદાકારક છે. તમે નાણાકીય રોકાણો અંગે મોટી યોજનાઓ બનાવી શકો છો.

ધન - આજે, શુક્રવાર, 17 જુલાઈ, 2026 ના રોજ, ચંદ્ર સિંહ રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી નવમા ભાવમાં રહેશે. આજે તમારું સ્વાસ્થ્ય નબળું પડી શકે છે. તમે આળસ અને ચિંતાનો અનુભવ કરશો. આનાથી તમે કામ પર તમારા કામ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી શકતા નથી. વ્યવસાયમાં મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડશે. ખોટા કાર્યોથી દૂર રહો. કોઈપણ યોજના કાળજીપૂર્વક બનાવો. વિરોધીઓ સાથે સંઘર્ષ ટાળવાનો પ્રયાસ કરો. આજે ઘરે રહો અને તમારા શરીર અને મનને આરામ આપો. તમારું પારિવારિક જીવન ખુશ રહેશે.

મકર - આજે, શુક્રવાર, 17 જુલાઈ, 2026 ના રોજ, ચંદ્ર સિંહ રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી આઠમા ભાવમાં રહેશે. વ્યવહારિક અને સામાજિક પ્રવૃત્તિઓને કારણે અણધાર્યા નાણાકીય ખર્ચ થઈ શકે છે. તમારા આહારનું ધ્યાન રાખો. ગુસ્સો ટાળો. સકારાત્મકતા સાથે નકારાત્મક લાગણીઓને દૂર કરવાનો પ્રયાસ કરો. કાર્યસ્થળ પર અનુકૂળ પરિસ્થિતિઓ રહેશે. ખાતરી કરો કે ભાગીદારો સાથે કોઈ મતભેદ ન થાય. તમે સરકાર સંબંધિત કામમાં તમારી ક્ષમતાઓનો ઉપયોગ કરી શકશો.

કુંભ - આજે, શુક્રવાર, 17 જુલાઈ, 2026 ના રોજ, ચંદ્ર સિંહ રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી સાતમા ભાવમાં રહેશે. તમે આત્મવિશ્વાસ સાથે દરેક કાર્ય પૂર્ણ કરશો. તમે ટૂંકી યાત્રાનું આયોજન કરી શકો છો. તમને સ્વાદિષ્ટ ભોજનનો આનંદ મળશે. તમને નવા કપડાં પહેરવાની તક મળશે. તમને વ્યવસાયિક ભાગીદારો તરફથી લાભ થશે. તમને વાહનનો આનંદ મળશે. તમે પરિવાર સાથે ગુણવત્તાયુક્ત સમય વિતાવશો. તમારા સમયનો સારો ઉપયોગ કરો. કામ પર કામ બાકી ન રાખો. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. તમારા પ્રેમ જીવનમાં, તમારા પ્રિયજનની વાતને પણ મહત્વ આપો.

મીન - આજે, શુક્રવાર, 17 જુલાઈ, 2026 ના રોજ, ચંદ્ર સિંહ રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી છઠ્ઠા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ શુભ છે. તમારું મનોબળ અને આત્મવિશ્વાસ ઊંચો રહેશે. તમે ઉત્સાહથી તમારા કાર્યને ઝડપથી પૂર્ણ કરવાનો પ્રયાસ કરશો. તમે શારીરિક રીતે સ્વસ્થ રહેશો. પારિવારિક વાતાવરણ પણ શાંતિપૂર્ણ રહેશે. તમે તમારા વિરોધીઓ પર વિજય મેળવશો. ગુસ્સો અને આક્રમકતાને દૂર રાખો અને તમારી વાણીમાં સંયમ રાખો. આજે નોકરી કરતા લોકોને સાથીદારો તરફથી સારો સહયોગ મળશે. સ્ત્રીઓ સુખદ વાતચીતમાં વ્યસ્ત રહેશે.

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FRIDAY 17TH JULY 2026 RASHIFAL
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