ETV Bharat / spiritual

15 જુલાઇ 2026નું રાશિફળ: આ રાશિના જાતકો માટે આજનો દિવસ લાભદાયી,કાર્યો સરળતાથી પૂર્ણ થશે

આજના દિવસે આ રાશિના લોકોએ ખાવા-પીવામાં ખાસ ધ્યાન રાખવાની જરૂર છે. કાર્યમાં વિલંબ થતા નિરાશાનો અનુભવ થશે.

15 જુલાઇ 2026નું રાશિફળ
15 જુલાઇ 2026નું રાશિફળ (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 15, 2026 at 6:53 AM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

મેષ- બુધવાર, 15 જુલાઈ, 2026ના રોજ, કર્ક રાશિનો ચંદ્ર તમારા ચોથા ભાવમાં રહેશે. આજે તમે ઉગ્ર લાગણીઓનો અનુભવ કરશો; કોઈના શબ્દો કે વર્તનથી તમારી લાગણીઓ દુભાઇ શકે છે. તમે તમારી માતાના સ્વાસ્થ્ય વિશે ચિંતા કરી શકો છો. આજે કાર્યસ્થળ પર મૌન રહેવું અને તમારા કાર્યો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું સલાહભર્યું છે. અન્ય લોકો સાથે બિનજરૂરી દલીલો ટાળો. આહાર અને ઊંઘમાં અનિયમિતતા ઉદાસીની લાગણી પેદા કરી શકે છે. વિદ્યાર્થીઓ માટે આ મધ્યમ સમય છે; માનસિક શાંતિ માટે આધ્યાત્મિકતા તરફ વળો. સ્થાવર મિલકત સંબંધિત ચર્ચાઓ મુલતવી રાખો.

વૃષભ- બુધવાર, 15 જુલાઈ, 2026ના રોજ, કર્ક રાશિનો ચંદ્ર તમારા ત્રીજા ભાવમાં રહેશે. તમારી ચિંતાઓ ઓછી થતાં તમે ખૂબ જ રાહત અનુભવશો. તમે આજે ખૂબ જ ભાવનાત્મક અને સંવેદનશીલ રહેશો, જે તમારી કલ્પનાશક્તિ અને સર્જનાત્મકતાને આગળ લાવશે. તમે સાહિત્ય અને કલાના ક્ષેત્રોમાં યોગદાન આપી શકશો. પરિવારના સભ્યો, ખાસ કરીને તમારી માતા સાથેના સંબંધો મજબૂત બનશે. ટૂંકી યાત્રાનું આયોજન થઈ શકે છે. તમે નાણાકીય બાબતો પર ધ્યાન આપશો, અને દિવસ આનંદથી પસાર થશે.

મિથુન- બુધવાર, 15 જુલાઈ, 2026ના રોજ, કર્ક રાશિનો ચંદ્ર તમારા બીજા ભાવમાં રહેશે. નાણાકીય દ્રષ્ટિકોણથી, આજનો દિવસ લાભદાયી છે. મિત્રો અને પરિવારના સહયોગથી કાર્યો સરળતાથી પૂર્ણ થશે. તમે ઉત્તમ ભોજન અને વસ્ત્રોનો આનંદ માણશો. નકારાત્મક વિચારો રાખવાથી તમારી પ્રગતિમાં અવરોધ આવી શકે છે. અનુકૂળ વ્યવસાયિક વાતાવરણ તમને ખુશ રાખશે. બપોર પછીનો સમય ઉત્સાહ અને તાજગીથી ભરેલો રહેશે; તેનો આનંદ માણો. નોકરી કરતા લોકો આજે હળવા મૂડમાં રહેશે.

કર્ક- બુધવાર, 15 જુલાઈ, 2026ના રોજ, કર્ક રાશિનો ચંદ્ર તમારા પહેલા ભાવમાં રહેશે. તમે આજે પ્રેમ અને સ્નેહની લાગણીઓમાં ડૂબી જશો. તમને મિત્રો અને સંબંધીઓ તરફથી ભેટો મળી શકે છે અને તમે તેમની સાથે ખુશીથી દિવસ પસાર કરી શકો છો. મુસાફરી, સ્વાદિષ્ટ ભોજન અને પ્રિયજનોનો સાથ તમને રોમાંચિત કરશે. તમારા જીવનસાથીનો ખાસ સાથ તમારા મનને ખુશ રાખશે. લાંબા સમયથી ચાલતા મતભેદો દૂર થઈ શકે છે. આજે કાર્યસ્થળ પર તમને કોઈ નવું કાર્ય સોંપવામાં આવી શકે છે. વ્યવસાયિક લોકો માટે, દિવસ ખાસ ફળદાયી ન હોઈ શકે.

સિંહ - બુધવાર, 15 જુલાઈ, 2026ના રોજ, કર્ક રાશિનો ચંદ્ર તમારા બારમા ભાવમાં રહેશે. આજે તમને ગુસ્સો અને આવેગની લાગણી થઈ શકે છે; અન્ય લોકો સાથે વાતચીત કરતી વખતે સાવધાની રાખો. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ, દિવસ શુભ નથી, અને તમે કોઈ બાબતને લઈને ચિંતિત થઈ શકો છો. પરિવારના સભ્યો સાથે દલીલો શક્ય છે, જોકે બપોરે તમારો મૂડ સુધરશે. મિત્રો સાથે બહાર જવાની યોજના બની શકે છે. તમારા ખર્ચાઓ પર કાબુ રાખો. જો શક્ય હોય તો, સંભવિત વિવાદો ટાળવા માટે સવારના સમયે મૌન રહો.

કન્યા - બુધવાર, 15 જુલાઈ, 2026ના રોજ, કર્ક રાશિનો ચંદ્ર તમારા અગિયારમા ભાવમાં રહેશે. તમને ઘર, પરિવાર અને વ્યવસાય સહિત વિવિધ ક્ષેત્રોમાં લાભ મળશે. મિત્રો સાથે આનંદદાયક ફરવાની શક્યતા છે, અને તમે તમારા લગ્ન જીવનમાં વધુ નિકટતાનો અનુભવ પણ કરશો. તમને સ્ત્રી મિત્રો તરફથી ખાસ લાભ મળશે. નાણાકીય લાભ માટે પણ સમય અનુકૂળ છે. તમે વ્યવસાયિક હેતુ માટે કોઈ ચોક્કસ સ્થાન પર મુસાફરી કરી શકો છો. અપરિણીત વ્યક્તિઓ જીવનસાથી શોધવામાં સફળ થઈ શકે છે. આજનો દિવસ લાભદાયી રહેશે.

તુલા- બુધવાર, 15 જુલાઈ, 2026ના રોજ, કર્ક રાશિનો ચંદ્ર તમારા દસમા ભાવમાં રહેશે. ઘર અને કાર્યસ્થળ પર સુખદ વાતાવરણ હોવાથી તમે ખુશ રહેશો. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. નોકરીમાં રહેલા લોકો માટે પ્રમોશનની શક્યતા છે, અને ઉપરી અધિકારીઓ તમારા કામની પ્રશંસા કરશે. પરિવારમાં આનંદનું વાતાવરણ રહેશે. તમને તમારી માતા તરફથી લાભ મળશે, અને સરકારી કાર્યોમાં સફળતાનો સંકેત મળશે. તમને કામ પર નવું લક્ષ્ય સોંપવામાં આવી શકે છે.

વૃશ્ચિક- બુધવાર, 15 જુલાઈ, 2026ના રોજ, કર્ક રાશિનો ચંદ્ર તમારા નવમા ભાવમાં રહેશે. આધ્યાત્મિકતા અને દેવતાની પ્રાર્થના તમને દુર્ભાગ્ય ટાળવામાં મદદ કરશે. તમે શારીરિક અને માનસિક રીતે અસ્વસ્થ અનુભવી શકો છો. બધા સાથે સૌહાર્દપૂર્ણ વર્તન રાખો; તમારી વાણીમાં સંયમ રાખવાથી પરિસ્થિતિઓ અનુકૂળ રહેશે. વ્યવસાયમાં તમને કેટલીક મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે. ભાગીદારી સંબંધિત બાબતોમાં સાવધાની રાખો. તમે તમારા માતાપિતાના સ્વાસ્થ્ય વિશે ચિંતિત હોઈ શકો છો. સાંજે મિત્રો સાથે બહાર જવાની યોજના બનાવી શકાય છે.

ધન- બુધવાર, 15 જુલાઈ, 2026ના રોજ, કર્ક રાશિનો ચંદ્ર તમારા આઠમા ભાવમાં રહેશે. આજે તમારે તમારા આહારનું ધ્યાન રાખવાની જરૂર છે. કામમાં વિલંબ નિરાશા તરફ દોરી શકે છે; કાર્યો સમયસર પૂર્ણ ન થઈ શકે છે, અને કામનો બોજ ભારે રહેશે. કોઈપણ નવા પ્રોજેક્ટ શરૂ કરવાનું ટાળો. તમારું શારીરિક સ્વાસ્થ્ય નબળું પડી શકે છે, અને તમારું મન બેચેન અથવા બેચેન હોઈ શકે છે. તમારી વાણી પર સંયમ રાખો. ખર્ચ વધુ રહેશે. પરિવારના સભ્યો સાથે વિવાદ ટાળવા માટે, દિવસનો મોટાભાગનો સમય મૌન રહેવાની સલાહ આપવામાં આવે છે.

મકર- બુધવાર, 15 જુલાઈ, 2026ના રોજ, કર્ક રાશિનો ચંદ્ર તમારા સાતમા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ નાણાકીય દ્રષ્ટિએ ઉત્તમ રહેશે. વ્યવસાયમાં વૃદ્ધિના સંકેતો છે; વધુમાં, દલાલી, વ્યાજ અથવા કમિશનમાંથી થતી કમાણી દ્વારા તમારી સંપત્તિમાં વધારો થશે. પ્રેમીઓ માટે પણ આ દિવસ અનુકૂળ છે, અને તમે કોઈ નવા વ્યક્તિ પ્રત્યે આકર્ષિત થઈ શકો છો. તમે સ્વાદિષ્ટ ભોજન, નવા કપડાં અને વાહનની સુવિધાનો આનંદ માણશો. આજે મહેમાનો તમારા ઘરે આવી શકે છે. તમે બપોરે મિત્રો સાથે ફરવાનું આયોજન કરી શકો છો.

કુંભ- બુધવાર, 15 જુલાઈ, 2026ના રોજ, કર્ક રાશિનો ચંદ્ર તમારા છઠ્ઠા ભાવમાં રહેશે. તમને તમારા કાર્યમાં સફળતા મળશે, જેનાથી તમારી પ્રતિષ્ઠા વધશે. તમારું શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે, અને તમારી સામાજિક સ્થિતિ સુધરશે. બપોરે, તમે મનોરંજન, ખરીદી અને સમાન પ્રવૃત્તિઓમાં રસ લઈ શકો છો. તમારો મિત્રો સાથે આનંદદાયક સમય પસાર થશે, અને પરિવારના સભ્યો સાથે બહાર જવાની યોજના પણ બની શકે છે; તમે આ સમયનો આનંદ માણી શકશો. જોકે, તમારી સ્વાસ્થ્ય સ્થિતિ સરેરાશ રહેશે, અને ભારે કામના ભારણને કારણે તમે થાક અનુભવી શકો છો.

મીન - બુધવાર, 15 જુલાઈ, 2026ના રોજ, ચંદ્ર કર્ક રાશિમાં રહેશે, જે તમારા પાંચમા ભાવમાં સ્થિત હશે. વિદ્યાર્થીઓ માટે આજનો દિવસ સારો રહેવાનું વચન આપે છે; તેઓ તેમના અભ્યાસમાં સફળતા પ્રાપ્ત કરશે અને પ્રગતિ માટે નવી તકો મેળવશે. તમે તમારી કલ્પનાશક્તિનો ઉપયોગ કરીને સાહિત્યમાં નવું સર્જનાત્મક કાર્ય કરી શકો છો. યુગલો એકબીજાના સાથનો આનંદ માણી શકશે. તમે સામાન્ય કરતાં વધુ ભાવનાત્મક અનુભવી શકો છો. તમે મિત્રો પર પૈસા ખર્ચ કરી શકો છો, અને તમે નવા લોકો સાથે જોડાણો બનાવશો. વ્યવસાયિક લોકો માટે આ દિવસ અનુકૂળ છે. તમે સાંજ તમારા પરિવાર સાથે મજામાં વિતાવશો.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

TODAY RASHIFAL
HOROSCOPE FOR JULY 15 2026
ZODIAC SIGN
RASHIFAL
HOROSCOPE FOR JULY 15 2026

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.