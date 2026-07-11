ETV Bharat / spiritual

11 જુલાઈ, 2026 આજનું રાશિફળ: સિંહ રાશિના જાતકોએ શનિવારે મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયો લેવાનું ટાળવું

આ રાશિ હેઠળ જન્મેલા લોકોને આજે તેમના કાર્યમાં સફળતા મળશે. કામ પર અથવા ઘરે જવાબદારીનો ભાર વધશે.

11 જુલાઈ, 2026 આજનું રાશિફળ
11 જુલાઈ, 2026 આજનું રાશિફળ (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 11, 2026 at 7:18 AM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

મેષ - ચંદ્ર આજે, 11 જુલાઈ, 2026, શનિવાર, વૃષભ રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિના બીજા ભાવમાં રહેશે. આજે તમારા ખર્ચ પર નિયંત્રણ રાખો. બિનજરૂરી બાબતોમાં પૈસા ખર્ચ થઈ શકે છે. તમામ નાણાકીય અને નાણાકીય વ્યવહારોમાં સાવધાની રાખવાની જરૂર છે. કામ પર કોઈની સાથે દલીલ ન કરો. મિત્રો અને પરિવાર સાથે મતભેદ થવાની સંભાવના છે. આજનો દિવસ મધ્યમ ફળદાયી છે. તમારા પ્રેમ જીવનમાં સંતોષનો અભાવ રહેશે. આજે તમારા સ્વાસ્થ્ય પ્રત્યે બેદરકારી ટાળો. તમારા જીવનસાથી સાથે સંઘર્ષ ટાળવા માટે, તેમની લાગણીઓનો આદર કરવો મહત્વપૂર્ણ છે.

વૃષભ - ચંદ્ર આજે, 11 જુલાઈ, 2026, શનિવાર, વૃષભ રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિના પહેલા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ શુભ છે. તમારી સર્જનાત્મક અને કલાત્મક ક્ષમતાઓમાં વધારો થશે. આજે તમે માનસિક સ્થિરતાનો અનુભવ કરશો. પરિણામે, તમે ખંતથી કામ કરી શકશો અને તમારી જવાબદારીઓ સારી રીતે પૂર્ણ કરી શકશો. કામ પર તમારા ઉપરી અધિકારીઓ તમારા કાર્યની પ્રશંસા કરશે. તમે નાણાકીય યોજનાઓ બનાવી શકશો. ઘરેણાં, સૌંદર્ય પ્રસાધનો અને મનોરંજન પર પૈસા ખર્ચ થશે. તમે પરિવારના સભ્યો સાથે ખુશીથી સમય પસાર કરશો. તમારો આત્મવિશ્વાસ વધશે.

મિથુન - ચંદ્ર આજે, શનિવાર, 11 જુલાઈ, 2026 ના રોજ વૃષભ રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી 12મા ભાવમાં રહેશે. સંયમિત વર્તન તમને ઘણી મુશ્કેલીઓથી બચાવશે. વધુ પડતી વાતચીત ગેરસમજણો તરફ દોરી શકે છે. શારીરિક પીડા માનસિક અસ્વસ્થતાનું કારણ બનશે. આ તમને કામ પર પણ વિચલિત રાખશે. તમે પારિવારિક વાતાવરણમાં કોઈ બાબતને લઈને ડરશો. તમારા સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો. ખર્ચ વધશે. તમારી ધાર્મિક વૃત્તિ માનસિક શાંતિ લાવશે. મૌન રહો અને આજે તમારા કામ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરો.

કર્ક - ચંદ્ર આજે, શનિવાર, 11 જુલાઈ, 2026 ના રોજ વૃષભ રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી 11મા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ તમારા માટે ફાયદાકારક સાબિત થશે. તમારા નોકરી અને વ્યવસાયમાં અનુકૂળ પરિસ્થિતિઓ રહેશે. નાણાકીય લાભ થવાની સંભાવના છે. મિત્રો, ખાસ કરીને સ્ત્રી મિત્રો તરફથી તમને લાભ થશે. તમે મુસાફરી કરી શકો છો અથવા મિત્રો સાથે મુસાફરી કરી શકો છો. તમે કોઈ પ્રિય વ્યક્તિ સાથે ગુણવત્તાયુક્ત સમય વિતાવશો. નાણાકીય યોજનાઓ સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ થશે. લગ્ન કરવા માંગતા યુવક-યુવતીઓને યોગ્ય જોડી મળી શકે છે. શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે.

સિંહ - ચંદ્ર આજે, શનિવાર, 11 જુલાઈ, 2026 ના રોજ વૃષભ રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી દસમા ભાવમાં રહેશે. તમારા કાર્યમાં સફળતા પ્રાપ્ત થશે. કામ પર અથવા ઘરે જવાબદારીઓ વધશે. તમે તમારા વ્યવસાયને વિસ્તૃત કરવાની યોજના પર કામ કરશો. નોકરીમાં રહેલા લોકોને પણ નવું લક્ષ્ય મળી શકે છે. આજે તમે જીવનને વધુ ગંભીરતાથી લેશો. નવા સંબંધોમાં ઉતાવળ ન કરો. કામ સંબંધિત મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયો લેવાનું ટાળો. તમારા પિતા સાથે મતભેદ થઈ શકે છે. શુભ પ્રસંગોનું આયોજન કરવા માટે આ સારો સમય નથી. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ, સમય મધ્યમ ફળદાયી છે. કાળજી રાખો.

કન્યા - આજે, શનિવાર, 11 જુલાઈ, 2026 ના રોજ ચંદ્ર વૃષભ રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી નવમા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ તમારા માટે આનંદદાયક રહેશે. નાણાકીય લાભ શક્ય બનશે, અને વિદેશમાં રહેતા સંબંધીઓ સાથે વાતચીત તમને ખૂબ આનંદ આપશે. ધાર્મિક પ્રવૃત્તિઓ અથવા યાત્રાઓમાં પૈસા ખર્ચ થઈ શકે છે. ભાઈ-બહેનો તરફથી લાભ થવાની સંભાવના છે. વિદેશ યાત્રામાં રસ ધરાવતા લોકોને અનુકૂળ તકો મળશે. કામ પર, તમે તમારા કામ સમયસર પૂર્ણ કરવાનો પ્રયાસ કરશો. વ્યવસાયી લોકોનો દિવસ સામાન્ય રહેશે. પ્રેમ જીવન મધુર રહેશે.

તુલા - ચંદ્ર આજે, શનિવાર, 11 જુલાઈ, 2026 ના રોજ વૃષભ રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી આઠમા ભાવમાં રહેશે. આજે તમને કોઈ નવું કાર્ય શરૂ ન કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. તમારી વાણી અને વર્તન પર નિયંત્રણ રાખો. ગેરસમજ નુકસાન પહોંચાડી શકે છે. મિત્રોનો વેશ ધારણ કરતા દુશ્મનોથી સાવધ રહો. તમારા સ્વાસ્થ્યનું સંપૂર્ણ ધ્યાન રાખો. આધ્યાત્મિકતા પ્રત્યે તમારું આકર્ષણ વધશે, અને આજનો દિવસ આધ્યાત્મિક સિદ્ધિ માટે સારો છે. ઘણા પ્રયત્નો પછી, તમે માનસિક શાંતિ પ્રાપ્ત કરશો.

વૃશ્ચિક - ચંદ્ર આજે, શનિવાર, 11 જુલાઈ, 2026 ના રોજ વૃષભ રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી સાતમા ભાવમાં રહેશે. તમે સંપૂર્ણ આનંદનો દિવસ માણશો. તમે તમારા રોજિંદા કામકાજમાંથી પોતાને મુક્ત કરી શકશો અને તમારા માટે થોડો સમય કાઢી શકશો. તમે મિત્રો સાથે બહાર જવાની અથવા પ્રવાસ પર જવાની યોજના બનાવી શકો છો. તમને સ્વાદિષ્ટ ભોજન, નવા કપડાં અને ઘરેણાં મળશે, જે તમને ખૂબ ખુશ કરશે. વ્યવસાય અને ભાગીદારી નફાકારક રહેશે. જાહેર ક્ષેત્રમાં તમારું માન વધશે. તમે તમારા જીવનસાથી સાથે ગુણવત્તાયુક્ત સમય વિતાવશો.

ધન - ચંદ્ર આજે, શનિવાર, 11 જુલાઈ, 2026 ના રોજ વૃષભ રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી છઠ્ઠા ભાવમાં રહેશે. તમારા શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્યનું ખાસ ધ્યાન રાખો. સખત મહેનત છતાં, તમને તમારા કાર્યમાં ઓછી સફળતા મળશે. આનાથી નિરાશાની લાગણી થઈ શકે છે. આજે મુસાફરી મુલતવી રાખવી ફાયદાકારક રહેશે. બપોર તમારા માટે અનુકૂળ રહેશે. તમે તાજગી અનુભવશો. નાણાકીય લાભ શક્ય છે. તમે વ્યવસાય માટે કોઈ મહત્વપૂર્ણ વ્યક્તિને મળી શકશો, જોકે આજે બહાર ખાવાનું ટાળો.

મકર - ચંદ્ર આજે, શનિવાર, 11 જુલાઈ, 2026 ના રોજ વૃષભ રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી પાંચમા ભાવમાં રહેશે. તમે આજે માનસિક રીતે બેચેન અને મૂંઝવણમાં રહેશો. તમે કોઈ નક્કર નિર્ણયો લઈ શકશો નહીં, જેના કારણે તણાવ થશે. આજે નસીબ તમારા પક્ષમાં રહેશે નહીં, જેના કારણે તમને ઘણી નિરાશા થશે. તમે તમારા બાળકો વિશે ચિંતિત રહેશો. ઘરના વૃદ્ધોનું સ્વાસ્થ્ય બગડી શકે છે. તમે શારીરિક રીતે પણ અસ્વસ્થ અનુભવી શકો છો. વિરોધીઓ સાથે દલીલો ટાળવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. તમને પેટમાં દુખાવો થશે.

કુંભ - ચંદ્ર આજે, શનિવાર, 11 જુલાઈ, 2026 ના રોજ વૃષભ રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિના ચોથા ભાવમાં રહેશે. તમારા ભાવનાત્મક સ્વભાવને કારણે માનસિક અસ્વસ્થતા રહેશે. તમે નાણાકીય બાબતોમાં કોઈ બાબતમાં મૂંઝવણમાં હોઈ શકો છો. તમને તમારી માતા તરફથી વધુ પ્રેમનો અનુભવ થશે. સ્ત્રીઓ સૌંદર્ય પ્રસાધનો, કપડાં અથવા ઘરેણાં પર પૈસા ખર્ચ કરશે. વિદ્યાર્થીઓને તેમના અભ્યાસમાં સફળતા મળશે. તમે ગુસ્સે થઈ શકો છો. જાહેરમાં બદનામ ન થાય તેનું ધ્યાન રાખો. સમયસર કાર્યો પૂર્ણ કરવામાં નિષ્ફળતા તમને સમસ્યાઓનું કારણ બની શકે છે.

મીન - ચંદ્ર આજે, શનિવાર, 11 જુલાઈ, 2026 ના રોજ વૃષભ રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિના ત્રીજા ભાવમાં રહેશે. કાર્યમાં સફળતા અને મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયો લેવા માટે આજનો દિવસ ઉત્તમ છે. તમારા વિચારો સ્થિર રહેશે, જેનાથી તમે કોઈપણ કાર્યને અસરકારક રીતે સામનો કરી શકશો. કલાકારોને તેમની કલા દર્શાવવાની તક મળશે, જેની પ્રશંસા કરવામાં આવશે. તમે તમારા જીવનસાથી સાથે વધુ નિકટતાનો અનુભવ કરશો. મિત્રો સાથે ટૂંકી યાત્રા અથવા પર્યટનનું આયોજન કરવામાં આવશે. તમે તમારા વિરોધીઓને હરાવી શકશો.

TAGGED:

SATURDAY 11TH JULY 2026 RASHIFAL
JULY 2026 RASHIFAL
2026 RASHIFAL
RASHIFAL
11TH JULY 2026 RASHIFAL

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.