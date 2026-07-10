10 જુલાઈ, 2026 આજનું રાશિફળ: કર્ક રાશિના લોકોએ શુક્રવારે ગુસ્સો અને વિવાદોથી દૂર રહેવું જોઈએ
આજે, આ રાશિ હેઠળ જન્મેલા લોકો ચિંતા અને ખરાબ સ્વાસ્થ્યનો અનુભવ કરશે. આનાથી તેઓ કામ પર ઓછું ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશે.
Published : July 10, 2026 at 7:18 AM IST
મેષ - આજે, શુક્રવાર, 10 જુલાઈ, 2026 ના રોજ, ચંદ્ર મેષ રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિના પહેલા ભાવમાં રહેશે. તમે આખો દિવસ ઉત્સાહથી ભરપૂર રહેશો. તમારું સ્વાસ્થ્ય પણ સારું રહેશે. પારિવારિક વાતાવરણ સુખદ રહેશે. તમે મિત્રો અને પ્રિયજનો સાથે હળવું-મળશો, પરંતુ બપોર પછી તમારા સ્વાસ્થ્યમાં ફેરફાર થઈ શકે છે. પરિવારના સભ્યો સાથે વિવાદ થઈ શકે છે. વાતચીત દરમિયાન કઠોર ભાષાનો ઉપયોગ ન કરવાનું ધ્યાન રાખો. તમારે કામ પર પણ સંયમ રાખવો જોઈએ. તમારા વ્યવસાયને વિસ્તૃત કરવા માટે કોઈ મોટા નિર્ણયો લેવાનું ટાળો.
વૃષભ - આજે, શુક્રવાર, 10 જુલાઈ, 2026 ના રોજ, ચંદ્ર મેષ રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિના બારમા ભાવમાં રહેશે. તમે પરિવારના સભ્યો સાથે મહત્વપૂર્ણ ચર્ચાઓ કરશો. તમે ઘરના કામકાજમાં વ્યસ્ત રહેશો. તમને તમારી માતા તરફથી ખાસ આશીર્વાદ મળશે. તમે કામ પર તમારા ઉપરી અધિકારીઓ સાથે સૌહાર્દપૂર્ણ સંબંધો વિકસાવશો. આ સમય દરમિયાન તમે તમારા નિર્ધારિત લક્ષ્યો પણ પ્રાપ્ત કરી શકો છો. બપોરે, તમે સામાજિક કાર્યમાં વધુ રસ લેશો. તમને મિત્રો તરફથી લાભ થશે. તમને તમારા બાળકો તરફથી સારા સમાચાર મળશે. નવી મિત્રતાથી તમે ખુશ રહેશો. તમારા જીવનસાથી સાથે પ્રેમભરી વાતચીત થશે. અણધાર્યા નાણાકીય લાભ થવાની શક્યતા છે. ખર્ચ નિયંત્રણમાં રહી શકે છે.
મિથુન - આજે, શુક્રવાર, 10 જુલાઈ, 2026 ના રોજ, ચંદ્ર મેષ રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી અગિયારમા ભાવમાં રહેશે. તમને મિત્રોથી લાભ થશે. તમે નવા મિત્રો બનાવી શકો છો. તમને અપેક્ષા કરતાં વધુ પૈસા મળશે. સરકારી કામ સરળતાથી પૂર્ણ થશે. તમે કામ પર છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી બાકી રહેલા કામ પૂર્ણ કરી શકશો. બપોરે સાવધાનીપૂર્વક તમારો સમય પસાર કરો. તમને ધાર્મિક પ્રવૃત્તિઓમાં રસ ન લાગે. આ સમય દરમિયાન અન્ય લોકોના વિવાદોમાં સામેલ થવાનું ટાળો. નાણાકીય વ્યવહારો ટાળો. તમારે ફક્ત તમારા પોતાના કામ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું જોઈએ. તમે તમારા પરિવાર વિશે ચિંતિત હોઈ શકો છો. તમારા જીવનસાથી સાથેના તમારા સંબંધો સામાન્ય રહેશે.
કર્ક - આજે, શુક્રવાર, 10 જુલાઈ, 2026 ના રોજ, ચંદ્ર મેષ રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી દસમા ભાવમાં રહેશે. આજે તમે ચિંતા અને ખરાબ સ્વાસ્થ્યનો અનુભવ કરશો. પરિણામે, તમે કામ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી શકશો નહીં. તમે મોટાભાગે આરામ કરવાનું વિચારી શકો છો. વધુ પડતા ગુસ્સાને કારણે કોઈની સાથે દલીલો થઈ શકે છે, પરંતુ બપોરે તમારી શારીરિક સ્થિતિમાં સુધારો થશે. પરિવારમાં આનંદનું વાતાવરણ રહેશે. વ્યવસાય અથવા કાર્યમાં ભાગીદારો અથવા ઉપરી અધિકારીઓ સાથે અર્થપૂર્ણ ચર્ચાઓ શક્ય છે. આવક સ્થિર રહેશે.
સિંહ - આજે, શુક્રવાર, 10 જુલાઈ, 2026 ના રોજ, ચંદ્ર મેષ રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી નવમા ભાવમાં રહેશે. સુસ્તીને કારણે, તમારા કામની ગતિ ધીમી પડશે. ઓફિસમાં કામ ભારે લાગશે. વિરોધીઓ તમારા કામમાં અવરોધ લાવવાનો પ્રયાસ કરશે. આજે કામ પર ઉપરી અધિકારીઓથી થોડું અંતર રાખવું વધુ સારું રહેશે. તમારા આક્રમક સ્વભાવને નિયંત્રણમાં રાખવાની જરૂર પડશે. આજે તમે આરામ કરવા માંગશો. બિનજરૂરી ચિંતાઓ ઊભી થઈ શકે છે. પરિવારના સભ્યો સાથે દલીલ થવાની શક્યતા છે. ધર્મ અને આધ્યાત્મિકતા તમને માનસિક શાંતિ મેળવવામાં મદદ કરશે. તમે સ્વાસ્થ્ય લાભ માટે યોગ અપનાવી શકો છો.
કન્યા - આજે, શુક્રવાર, 10 જુલાઈ, 2026 ના રોજ, ચંદ્ર મેષ રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી આઠમા ભાવમાં રહેશે. તમે કોઈ વાત પર ઊંડાણપૂર્વક વિચાર કરશો. જ્યોતિષ કે આધ્યાત્મિકતા તમારું ધ્યાન આ વિષય પર ખેંચશે. આજે, સંઘર્ષ ટાળવા માટે બોલતા પહેલા કાળજીપૂર્વક વિચારો. કામ પર તમારા શબ્દો કોઈને નારાજ કરી શકે છે. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. તમે બપોરે પ્રવાસ પર જઈ શકો છો. ધાર્મિક અને શુભ કાર્યક્રમોમાં હાજરી આપવાનું આયોજન કરવામાં આવશે. તમે તમારા પરિવાર સાથે પણ તમારો સમય માણી શકશો. તમારા સ્વાસ્થ્યનું ખૂબ ધ્યાન રાખો.
તુલા - આજે, શુક્રવાર, 10 જુલાઈ, 2026 ના રોજ, ચંદ્ર મેષ રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી સાતમા ભાવમાં રહેશે. તમારા સામાજિક કાર્ય માટે તમને પ્રશંસા મળશે. કોઈ પ્રિય વ્યક્તિને મળવાથી તમારા લગ્ન જીવનમાં આનંદ અને સંતોષ આવશે. બપોર અને સાંજે તમારી વાણી અને વર્તનમાં સંયમ રાખો. કામ પર વિવાદો શક્ય છે. વ્યવસાયિક લોકો માટે આજનો દિવસ સામાન્ય છે. મુસાફરી મુલતવી રાખવાથી ફાયદો થશે. આજે આધ્યાત્મિક સફળતા પ્રાપ્ત થવાની શક્યતા છે. પૂજા અને પ્રાર્થનામાં રસ વધશે. વિદ્યાર્થીઓએ તેમના અભ્યાસમાં સફળતા મેળવવા માટે સખત મહેનત કરવી પડશે.
વૃશ્ચિક - આજે, શુક્રવાર, 10 જુલાઈ, 2026 ના રોજ, ચંદ્ર મેષ રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી છઠ્ઠા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ ખૂબ આનંદ અને ખુશીનો રહેશે. તમે વ્યવસાયમાં વ્યસ્ત રહેશો અને નાણાકીય લાભનો પણ અનુભવ કરશો. લોકો સાથે મુલાકાત રાજકીય અથવા સામાજિક ચર્ચાઓ તરફ દોરી જશે. આ ચર્ચાઓમાં તમારે બીજાના મંતવ્યોનો આદર કરવાની જરૂર પડશે. તમારું લગ્નજીવન ખુશ રહેશે. સામાજિક ક્ષેત્રમાં તમારા કાર્યની પ્રશંસા થશે. તમારા પ્રિયજન સાથે તમને સુખદ પ્રેમનો અનુભવ થશે. વાહનનો આનંદ માણશો.
ધન - આજે, શુક્રવાર, 10 જુલાઈ, 2026 ના રોજ, ચંદ્ર મેષ રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી પાંચમા ભાવમાં રહેશે. આજે તમને થોડો શારીરિક અને માનસિક થાકનો અનુભવ થશે. કામ માટે ઘણી ઉતાવળ રહેશે. પરિણામ તમારી મહેનત કરતા ઓછું મળશે. વ્યવસાયમાં લોભ ટાળો. નોકરી કરતા લોકોને નવું કામ મળી શકે છે. બપોરે તમને શારીરિક અને માનસિક સુખાકારીનો અનુભવ થશે. તમે આજે ધાર્મિક અથવા સખાવતી કાર્યમાં વ્યસ્ત રહેશો. તમે ક્યાંક રોકાણ પણ કરી શકો છો. તમારે કાગળકામમાં ખૂબ કાળજી રાખવાની જરૂર પડશે.
મકર - આજે, શુક્રવાર, 10 જુલાઈ, 2026 ના રોજ, ચંદ્ર મેષ રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી ચોથા ભાવમાં રહેશે. તમે આજે વધુ સંવેદનશીલ રહેશો. તમારી લાગણીઓને ઠેસ પહોંચી શકે છે. વાહન ચલાવતી વખતે સાવચેત રહો. કોઈપણ હતાશાજનક વિચારો અથવા કાર્યો ટાળો. ઉતાવળા નિર્ણયો લેવાનું ટાળો. પરિવારના સભ્યો સાથે મતભેદ થઈ શકે છે. આ સમય દરમિયાન, તમને તમારી વાણીમાં સંયમ રાખવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. વાતચીતમાં સાવધાની રાખો. આજે તમારા કાર્યમાં સફળતા માટે તમારે વધુ પ્રયત્નો કરવા પડશે. કાર્યસ્થળ પર કામ બોજ જેવું લાગી શકે છે. આજે સ્વાસ્થ્ય સામાન્ય રહેશે.
કુંભ - આજે, શુક્રવાર, 10 જુલાઈ, 2026 ના રોજ ચંદ્ર મેષ રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી ત્રીજા ભાવમાં રહેશે. આજે મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયો ન લેવાનું ધ્યાન રાખો. નવું કાર્ય શરૂ થાય તેની રાહ જોવાનો સમય છે. બપોરે ચિંતા વધશે. નોકરી કરતા લોકોને તેમના લક્ષ્યોને પૂર્ણ કરવામાં નિષ્ફળતાને કારણે તેમના ઉપરી અધિકારીઓના ક્રોધનો સામનો કરવો પડી શકે છે. કાયમી સંપત્તિ મેળવવાના પ્રયાસો આજે સફળ થશે નહીં. વિદ્યાર્થીઓ માટે દિવસ સરેરાશ છે. તમારી માતાના સ્વાસ્થ્ય વિશે ચિંતા હોઈ શકે છે. તમારે તમારા સ્વાસ્થ્ય પ્રત્યે બેદરકાર રહેવાનું પણ ટાળવું જોઈએ.
મીન - આજે, શુક્રવાર, 10 જુલાઈ, 2026 ના રોજ ચંદ્ર મેષ રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી બીજા ભાવમાં રહેશે. વધુ પડતા સ્વાર્થી બનવાનું ટાળો અને અન્યને પ્રાથમિકતા આપો. ઘરે, પરિવારમાં અને કામ પર સારું વર્તન અન્ય લોકો સાથે તમારા સંબંધો જાળવી રાખશે. તમારા જીવનસાથીના મંતવ્યોનો આદર કરો. નાણાકીય બાબતો અનિશ્ચિત રહી શકે છે, છતાં તમે નવા પ્રયાસો કરવા માટે ઉત્સાહિત હશો. નિષ્ણાતની સલાહ લીધા વિના કોઈપણ રોકાણ ટાળો. આવક અને ખર્ચનું સંતુલન રાખવું પડકારજનક હોઈ શકે છે. બપોરે મહત્વપૂર્ણ કારણોસર તમારે મુસાફરી કરવાની જરૂર પડી શકે છે.