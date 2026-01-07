ETV Bharat / spiritual

7 જાન્યુઆરી, 2026નું રાશિફળ: આ રાશિના જાતકોને વિવિધ ક્ષેત્રોમાં થશે લાભ, જાણો અન્ય રાશિઓ માટે કેવો રહેશે દિવસ

આ રાશિના લોકોએ આજે ​​મુસાફરી કરવાનું ટાળવું જોઈએ. ઉપરાંત, તમારા સ્વાસ્થ્યનું પણ ધ્યાન રાખો.

7 જાન્યુઆરી, 2026નું રાશિફળ
7 જાન્યુઆરી, 2026નું રાશિફળ (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 7, 2026 at 7:48 AM IST

4 Min Read
મેષ - આજે, બુધવાર, 7 જાન્યુઆરી, 2026, ચંદ્ર સિંહ રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી પાંચમા ભાવમાં છે. પરિવારના સભ્યો સાથેના વિવાદો તમારા મનને ચિંતાથી ભરી દેશે. છાતીમાં દુખાવો અથવા અન્ય શારીરિક અસ્વસ્થતા થાકનું કારણ બનશે. બિનજરૂરી નાણાકીય ખર્ચ ટાળો. બિઝનેસમાં સાવધાની રાખો. જો તમારી પાસે મુસાફરીની યોજના છે, તો તેને મુલતવી રાખવી સમજદારીભર્યું રહેશે. આજે વિવાદાસ્પદ ચર્ચાઓ ટાળો. બપોર પછી પરિસ્થિતિ બદલાશે. બિનજરૂરી ખર્ચાઓ તકલીફનું કારણ બનશે. તમે તમારા માતાપિતાના સ્વાસ્થ્ય વિશે ચિંતિત રહેશો.

વૃષભ - આજે, 7 જાન્યુઆરી, 2026, ચંદ્ર સિંહ રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી ચોથા ભાવમાં છે. આજે તમને દરેક પ્રયાસમાં સફળતા મળશે. તમે તમારા વિરોધીઓ પર કાબુ મેળવી શકશો. તમને સામાજિક માન-સન્માન મળશે. બપોર પછી કોઈની સાથે વિવાદ શક્ય છે. નકારાત્મક વાતાવરણ તમને દુઃખી કરશે. તમારી ઉર્જા ઓછી થશે. આળસ પ્રબળ રહેશે. વિવાદો બદનામી તરફ દોરી શકે છે, તેથી સાવચેત રહો. મોટાભાગે મૌન રહો.

મિથુન - આજે, બુધવાર, 7 જાન્યુઆરી, 2026, ચંદ્ર સિંહ રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી ત્રીજા ભાવમાં છે. આ એક સારો દિવસ રહેશે, જેનાથી તમે નવા પ્રોજેક્ટ શરૂ કરી શકશો અને સરકારી લાભ મેળવી શકશો. નોકરીમાં રહેલા લોકોને ઉપરી અધિકારીઓની કૃપા મળશે. ભાઈઓ અને પડોશીઓ સાથેના સંબંધો સારા રહેશે. શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. ટૂંકી યાત્રા થવાની શક્યતા છે. તમે તમારા વિરોધીઓ પર કાબુ મેળવી શકશો. તમે તમારા રોજિંદા કામમાં વ્યસ્ત રહેશો. વ્યવસાયિક લોકો માટે દિવસ શુભ છે.

કર્ક - આજે, બુધવાર, 7 જાન્યુઆરી, 2026, ચંદ્ર સિંહ રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી બીજા ભાવમાં છે. તમે શારીરિક અને માનસિક રીતે અસ્વસ્થ અનુભવશો. નકારાત્મક વિચારો માનસિક ચિંતાનું કારણ બનશે. તમારો કોઈ સાથે મતભેદ થઈ શકે છે. પરિવારમાં કોઈ બાબતને લઈને વિવાદ થઈ શકે છે. વિદ્યાર્થીઓ તેમના અભ્યાસ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી શકશે નહીં. ખર્ચ વધુ રહેશે. તમને અનૈતિક વૃત્તિઓથી દૂર રહેવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. વ્યવસાયિક લોકોનો દિવસ સામાન્ય રહેશે.

સિંહ - આજે, બુધવાર, 7 જાન્યુઆરી, 2026, ચંદ્ર સિંહ રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિના પહેલા ભાવમાં છે. આજે તમે આત્મવિશ્વાસથી ભરપૂર રહેશો. કોઈ પણ બાબતમાં ઉતાવળ ન કરો; તેનાથી નુકસાન થઈ શકે છે. આજે કોઈ મોટી વ્યવસાયિક યોજનાઓ ન બનાવો. તમને તમારા પિતા અને વડીલો તરફથી ફાયદો થશે. તમારી સામાજિક સ્થિતિ વધી શકે છે. તમારી વાણીમાં કઠોરતા ટાળો. ગુસ્સો વધી શકે છે. તમારું સ્વાસ્થ્ય બગડી શકે છે. તમારે બહાર ખાવા-પીવાનું ટાળવું જોઈએ.

કન્યા - આજે, બુધવાર, 7 જાન્યુઆરી, 2026, ચંદ્ર સિંહ રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિના બારમા ભાવમાં છે. વાતચીતમાં અહંકાર સંઘર્ષનું કારણ બની શકે છે. શારીરિક થાક અને માનસિક તણાવ વધુ રહેશે. મિત્રો સાથે વિવાદો થઈ શકે છે. તમારા સ્વભાવમાં ગુસ્સો અને ગુસ્સો વધુ રહેશે. તમે ધાર્મિક પ્રવૃત્તિઓમાં પૈસા ખર્ચ કરી શકો છો. તમારા સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો. અણધાર્યા નાણાકીય ખર્ચ શક્ય છે. કામ પર તમને સાથીદારો તરફથી વધુ ટેકો ન મળી શકે. તમારા જીવનસાથી સાથેના મતભેદો પણ દુઃખનું કારણ બની શકે છે.

તુલા - આજે, બુધવાર, 7 જાન્યુઆરી, 2026, ચંદ્ર સિંહ રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી અગિયારમા ભાવમાં છે. આજે તમને વિવિધ ક્ષેત્રોથી લાભ થશે. આ તમને શારીરિક અને માનસિક બંને રીતે સુખ આપશે. તમે મિત્રો સાથે બહાર ફરવાનું આયોજન કરી શકો છો. તમારું લગ્નજીવન સારું રહેશે. નાણાકીય વૃદ્ધિની શક્યતાઓ છે. અપરિણીત યુવક-યુવતીઓ ક્યાંક સગાઈ કરી શકે છે. નવા મિત્રો બનાવવાથી તમને આનંદ મળશે. કાર્યસ્થળમાં સફળતા માટે વધારાના પ્રયત્નોની જરૂર પડશે.

વૃશ્ચિક - આજે, બુધવાર, 7 જાન્યુઆરી, 2026, ચંદ્ર સિંહ રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી દસમા ભાવમાં છે. નસીબ તમારી તરફેણ કરશે. તમારા બધા કાર્યો સરળતાથી પૂર્ણ થશે. લગ્નજીવન આનંદમય રહેશે. તમને સમાજમાં માન મળશે. તમારી નોકરી અને વ્યવસાયમાં પ્રમોશનની શક્યતાઓ છે. તમને વડીલો અને અધિકારીઓ તરફથી લાભ થશે. ઉદ્યોગપતિઓ તેમના ઉધાર આપેલા પૈસા પાછા મેળવી શકશે. તમારા બાળકોની પ્રગતિ તમારા મનમાં આનંદ લાવશે. શારીરિક સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. તમને મિત્રો અને સંબંધીઓ તરફથી લાભ થઈ શકે છે.

ધન - આજે, બુધવાર, 7 જાન્યુઆરી, 2026, ચંદ્ર સિંહ રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી નવમા ભાવમાં છે. તમે શારીરિક અસ્વસ્થતા અને થાકનો અનુભવ કરશો. તમે માનસિક રીતે પણ બેચેની અનુભવશો. મુસાફરીની યોજનાઓ મુલતવી રાખવી ફાયદાકારક રહેશે. તમે તમારા બાળકો વિશે ચિંતિત હોઈ શકો છો. તમારું નસીબ તમારા પક્ષમાં નથી. તમારા ઉપરી અધિકારીઓનો ક્રોધ ન આવે તેનું ધ્યાન રાખો. વિરોધીઓ સાથે દલીલો ટાળો. વધુ પડતી હિંમત ટાળો. આજે ફક્ત તમારા કામ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરો.

મકર - આજે, બુધવાર, 7 જાન્યુઆરી, 2026, ચંદ્ર સિંહ રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી આઠમા ભાવમાં છે. આજે તમારા આહાર પર ધ્યાન આપો, નહીં તો તમારું સ્વાસ્થ્ય બગડી શકે છે. સારવાર, મુસાફરી અથવા સામાજિક કાર્યક્રમોમાં પૈસા ખર્ચ થશે. મુશ્કેલીઓ દૂર કરવા માટે, નકારાત્મક વિચારો અને આક્રમક વિચારો પર નિયંત્રણ રાખો. વ્યવસાયિક ભાગીદારો સાથે મતભેદ થવાની સંભાવના છે. ઓફિસનું વાતાવરણ તમારા માટે અનુકૂળ રહેશે નહીં. નવા સંબંધો બનાવતી વખતે તમારે સાવચેત રહેવું પડશે.

કુંભ - આજે, બુધવાર, 7 જાન્યુઆરી, 2026, ચંદ્ર સિંહ રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી સાતમા ભાવમાં છે. આજે, તમે આત્મવિશ્વાસ અને મજબૂત મનોબળથી ભરપૂર રહેશો, અને તમારો દિવસ પ્રેમ અને રોમાંસથી ભરેલો રહેશે. તમે નવા લોકો સાથે મિત્રતા કરશો. મુસાફરી, મજા, સ્વાદિષ્ટ ભોજન અને નવા કપડાં તમારી ખુશીમાં ઘણો વધારો કરશે. ભાગીદારી તમને લાભ લાવી શકે છે. પરિણીત લોકો સારા લગ્નજીવનનો આનંદ માણશે.

મીન - આજે, બુધવાર, 7 જાન્યુઆરી, 2026, ચંદ્ર સિંહ રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી છઠ્ઠા ભાવમાં છે. તમે કોઈ બાબતને લઈને ચિંતિત રહેશો. અણધાર્યા નાણાકીય ખર્ચાઓ થશે. તમારું શારીરિક સ્વાસ્થ્ય પણ નબળું રહેશે. બપોર પછી, ઘરમાં આનંદ અને શાંતિનું વાતાવરણ રહેશે. તમે કાર્યમાં સફળતા પ્રાપ્ત કરશો. તમે પરિવારના સભ્યો સાથે સમયનો આનંદ માણશો. વ્યવસાયમાં નાણાકીય લાભ થશે. વિદ્યાર્થીઓ માટે આજનો સમય સારો છે. વરિષ્ઠોની મદદથી, તેઓ મુશ્કેલ વિષય સરળતાથી પૂર્ણ કરી શકશે.

