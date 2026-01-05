5 જાન્યુઆરી 2026નું રાશિફળ: આ રાશિઓના જાતકોને મળશે માન-સન્માન, થશે અઢળક લાભ
ચંદ્રએ આજે પોતાની રાશિ બદલી છે. હવે તે બે દિવસ માટે કર્ક રાશિમાં ગોચર કરશે.
Published : January 5, 2026 at 7:21 AM IST
મેષ - આજે 5 જાન્યુઆરી, 2026ના રોજ, કર્ક રાશિનો ચંદ્ર તમારા ચોથા ભાવમાં રહેશે. નવા કાર્ય શરૂ કરવા માટે આ સમય અનુકૂળ છે. આજે સરકારી લાભ થવાની સંભાવના છે. બિઝનેસમાં લાભ થશે. તમારા ઉપરી અધિકારીઓ તમારાથી ખુશ થશે. તમારા વિચારો ટૂંક સમયમાં બદલાશે. બપોર બાદ તમે ખોવાયેલા રહેશો. કોઇ કામમાં મન નહીં લાગે. આ સમય દરમિયાન તમે અસ્વસ્થ અનુભવી શકો છો. જો શક્ય હોય તો, થોડો સમય આરામ કરો. તમે સાંજ તમારા પરિવાર સાથે શાંતિથી વિતાવી શકશો.
વૃષભ - 5 જાન્યુઆરી, 2026ના રોજ, કર્ક રાશિનો ચંદ્ર તમારા ત્રીજા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ મધ્યમ ફળદાયી છે. મિત્રો અને પ્રિયજનોને મળવાથી તમને આનંદ થશે. તમે તમારા રોકાણોની યોજના બનાવવામાં વ્યસ્ત રહેશો. બપોરે તમારી વાણી પર નિયંત્રણ રાખવું ખૂબ જ મહત્ત્વપૂર્ણ છે. તમારા ભાઈ-બહેનો સાથેના સંબંધો સૌહાર્દપૂર્ણ રહેશે. તમે મિત્રો સાથે સાંજે બહાર ફરવાનું આયોજન કરી શકો છો. જોકે, આ સમય દરમિયાન બેદરકારીપૂર્વક ખાવા-પીવાનું ટાળો.
મિથુન - 5 જાન્યુઆરી, 2026ના રોજ, કર્ક રાશિનો ચંદ્ર તમારા બીજા ભાવમાં રહેશે. કેટલાક અવરોધો પછી કાર્ય પૂર્ણ થશે. આર્થિક આયોજન સફળ થશે. ક્યાંક રોકાણની યોજનાઓ બની શકે છે. સ્વાદિષ્ટ ભોજન મળશે. વિદ્યાર્થીઓ માટે અભ્યાસ માટે આ સરેરાશ દિવસ છે. પ્રિયજનો અને મિત્રો સાથે મુલાકાત શક્ય બનશે. બિઝનેસ અનુકૂળ રહેશે. આવક વધશે. તમારા જીવનસાથી સાથે મતભેદો ઉભા થઈ શકે છે. સ્વાસ્થ્ય મધ્યમ રહેશે. બહાર ખાવાનું ટાળો.
કર્ક - સોમવાર, 5 જાન્યુઆરી, 2026ના રોજ, કર્ક રાશિનો ચંદ્ર તમારા પ્રથમ ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ દરેક રીતે આનંદદાયક રહેશે. તમે શારીરિક અને માનસિક રીતે સ્વસ્થ અને ખુશખુશાલ રહેશો. તમને પરિવાર, પ્રિયજનો અને મિત્રો તરફથી ખુશી અને આનંદ મળશે. તમને ભેટો મળશે. તમે સુંદર રજાઓ અને ભોજનનું આયોજન કરશો. તમને સારા સમાચાર મળશે. જીવનસાથી સાથેના તમારા સંબંધો સારા રહેશે. તમે વૈવાહિક આનંદનો અનુભવ કરશો. તમારા પ્રેમ જીવનમાં, તમારા પ્રિયજન સાથે સમય વિતાવવાથી તમારા હૃદયમાં આનંદ આવશે.
સિંહ - 5 જાન્યુઆરી, 2026ના રોજ, કર્ક રાશિનો ચંદ્ર તમારા બારમા ભાવમાં રહેશે. તમને કોર્ટ સંબંધિત બાબતોમાં સાવધાની રાખવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. તમારું મન લાગણીઓથી પરેશાન રહેશે, તેથી કોઈપણ અનૈતિક કાર્યોમાં ન ફસાઈ જાઓ. નવા લોકો સાથે વાતચીત કરતી વખતે ખાસ સાવધાની રાખો. તમારા શબ્દોથી સાવધાની રાખો. તમને વિદેશથી સારા સમાચાર મળી શકે છે. કાનૂની નિર્ણયો કાળજીપૂર્વક લો. તમારા પ્રેમ જીવનમાં, તમારા પ્રિયજનની વાતને વિશેષ મહત્વ આપો.
કન્યા -5 જાન્યુઆરી, 2026ના રોજ, કર્ક રાશિનો ચંદ્ર તમારા અગિયારમા ભાવમાં રહેશે. આ દિવસ તમારા માટે ફાયદાકારક રહેશે. તમને વિવિધ ક્ષેત્રોમાં ખ્યાતિ, માન્યતા અને નફો મળશે. નાણાકીય લાભ માટે શુભ દિવસ છે. મિત્રો તરફથી લાભ થવાના સંકેત છે. પ્રિયજનો સાથે મુલાકાત આનંદદાયક રહેશે. બિઝનેસમાં આવકમાં વધારો થવાની સંભાવના છે. તમને તમારા બાળકો તરફથી સારા સમાચાર મળશે. તમે તમારા લગ્ન જીવનમાં ખુશી અને સંતોષનો અનુભવ કરશો. ઓફિસના કામ માટે મુસાફરીની જરૂર પડી શકે છે. સ્વાસ્થ્ય અનુકૂળ રહેશે. જોકે, બેદરકારી નુકસાન પહોંચાડી શકે છે.
તુલા - 5 જાન્યુઆરી, 2026 ના રોજ, કર્ક રાશિનો ચંદ્ર તમારા દસમા ભાવમાં રહેશે. તમે ચિંતામાં ડૂબેલા રહેશો. શારીરિક થાક અને આળસ રહેશે. તમારા ઉપરી અધિકારીઓ કામ પર તમારાથી નાખુશ રહેશે. તમારા બાળકો સાથે મતભેદો થઈ શકે છે, પરંતુ બપોરે પરિસ્થિતિ સુધરશે. કોઈ વરિષ્ઠ અધિકારીની દયા તમને લાભ કરશે. સામાજિક ઓળખ મેળવવાની તકો ઊભી થશે. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. તમે સાંજ પરિવાર સાથે વિતાવશો.
વૃશ્ચિક - આજના દિવસે કર્ક રાશિનો ચંદ્ર તમારા નવમા ભાવમાં રહેશે. તમે નોંધપાત્ર શારીરિક અને માનસિક થાક અને આળસનો અનુભવ કરશો, જેના કારણે ઉત્સાહનો અભાવ રહેશે. આ તમારા વ્યાવસાયિક જીવનને અસર કરશે. અધૂરા કાર્યો સમસ્યાઓનું કારણ બની શકે છે. તમારા ઉપરી અધિકારીઓ નકારાત્મક રહેશે. તમારા બાળકો સાથે પણ મતભેદ થઈ શકે છે. આજે કોઈપણ મહત્ત્વપૂર્ણ નિર્ણયો મુલતવી રાખવા ફાયદાકારક રહેશે. સંઘર્ષ ટાળવા માટે, મૌન જાળવો.
ધનુ - 5 જાન્યુઆરી, 2026ના રોજ, કર્ક રાશિનો ચંદ્ર તમારા આઠમા ભાવમાં રહેશે. આજે કોઈ નવું કાર્ય શરૂ ન કરવાની અને તમારા સ્વાસ્થ્ય પ્રત્યે સાવધાની રાખવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. ખાંસી અને પેટ સંબંધિત બીમારીઓ તમને પરેશાન કરી શકે છે. શસ્ત્રક્રિયા જેવા મોટા કામોને મુલતવી રાખો. આજે તમે ખૂબ ચિંતિત રહેશો. જૂની બીમારી અચાનક ફરી દેખાઈ શકે છે. ખર્ચમાં વધારો થશે. તમારી વાણી અને વર્તનમાં સંયમ રાખવો મહત્ત્વપૂર્ણ છે.
મકર - 5 જાન્યુઆરી, 2026ના રોજ, કર્ક રાશિનો ચંદ્ર તમારા સાતમા ભાવમાં રહેશે. તમે પરિવાર અને મિત્રો સાથે આનંદમાં દિવસ પસાર કરશો. તમે મિત્રો સાથે ફરવાનો આનંદ માણશો. તમે સુખી લગ્નજીવનનો આનંદ માણશો. તમારા વેપારમાં વૃદ્ધિ થઈ શકે છે, અને તમને નાણાકીય લાભ અને સન્માન મળી શકે છે. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. તમે પ્રિયજનો સાથે પ્રવાસનો આનંદ માણશો. જોકે, તમે કામ અંગે ચિંતિત રહેશો.
કુંભ-5 જાન્યુઆરી, 2026ના રોજ, કર્ક રાશિનો ચંદ્ર તમારા છઠ્ઠા ભાવમાં રહેશે. કાર્યમાં સફળતા માટે આજનો દિવસ સારો છે. તમે ખ્યાતિ અને માન્યતા પ્રાપ્ત કરશો. પારિવારિક વાતાવરણ સુખદ રહેશે. તમે શારીરિક અને માનસિક રીતે તાજગી અને ઉર્જા અનુભવશો. તમને તમારા કામ અને વ્યવસાયમાં સાથીદારો તરફથી સહયોગ મળશે. તમને તમારા માતૃ પરિવાર તરફથી સારા સમાચાર મળશે. ખર્ચમાં વધારો થશે. બીમાર વ્યક્તિનું સ્વાસ્થ્ય સુધરશે. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. તમે ધ્યાન અને કસરત પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશો.
મીન - 5 જાન્યુઆરી, 2026ના રોજ, કર્ક રાશિનો ચંદ્ર તમારા પાંચમા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ સારો રહેશે. કલામાં તમારી રુચિ વધશે. તમે મિત્રોને મળશો, જે તમને આનંદ આપશે. તમને મિત્રો અથવા સંબંધીઓ તરફથી ભેટ મળી શકે છે. ઘરમાં શાંતિ અને ખુશી રહેશે. બપોર પછી નાણાકીય લાભ થવાની સંભાવના છે. આ સમય દરમિયાન ગુસ્સો વધુ પ્રબળ બની શકે છે. તમારા વિચારો અને શબ્દોમાં સંયમ રાખવો મહત્ત્વપૂર્ણ છે. તમે તમારા વિરોધીઓ પર વિજય મેળવશો. અધૂરા કાર્યો પૂર્ણ થશે.
આ પણ વાંચો