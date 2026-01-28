28 જાન્યુઆરી, 2026નું રાશિફળ: આ રાશિના જાતકોનું માન સન્માન વધશે, અન્ય રાશિઓ માટે કેવો રહેશે દિવસ
Published : January 28, 2026 at 6:53 AM IST|
Updated : January 28, 2026 at 7:08 AM IST
મેષ - 28 જાન્યુઆરી, 2026, બુધવારના રોજ ચંદ્ર વૃષભ રાશિમાં ગોચર કરશે. ચંદ્ર તમારા માટે બીજા ભાવમાં રહેશે. આજે તમારા ખર્ચ પર સંયમ રાખો. બિનજરૂરી બાબતોમાં પૈસા ખર્ચ થઈ શકે છે. તમારે બધા નાણાકીય વ્યવહારોમાં સાવધાની રાખવાની જરૂર છે. કામ પર કોઇની સાથે વિવાદ ના થાય તેનું ધ્યાન રાખો. મિત્રો અને પરિવાર સાથે મતભેદ થવાની શક્યતા છે. આજનો દિવસ મધ્યમ ફળદાયી છે. તમારા પ્રેમ જીવનમાં સંતોષનો અભાવ રહેશે. તમારા સ્વાસ્થ્ય પ્રત્યે બેદરકારી ટાળો. તમારા જીવનસાથી સાથે તકરાર ટાળવા માટે, તેમની લાગણીઓનો આદર કરવો મહત્ત્વપૂર્ણ છે.
વૃષભ - 28 જાન્યુઆરી, 2026, બુધવારના રોજ ચંદ્ર વૃષભ રાશિમાં ગોચર કરશે. ચંદ્ર તમારા માટે પ્રથમ ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ શુભ છે. તમારી સર્જનાત્મક અને કલાત્મક ક્ષમતાઓમાં વધારો થશે. માનસિક રીતે, તમે વૈચારિક સ્થિરતાનો અનુભવ કરશો. પરિણામે, તમે ખંતથી કામ કરી શકશો અને તમારી જવાબદારીઓ સારી રીતે પૂર્ણ કરી શકશો. કાર્યસ્થળ પર તમારા ઉપરી અધિકારીઓ તમારા કાર્યની પ્રશંસા કરશે. તમે નાણાકીય યોજનાઓ બનાવી શકશો. ઘરેણાં, સૌંદર્ય પ્રસાધનો અને મનોરંજન પર પૈસા ખર્ચ થશે. તમે પરિવારના સભ્યો સાથે સમયનો આનંદ માણશો. તમારો આત્મવિશ્વાસ વધશે.
મિથુન - ચંદ્ર આજે, બુધવાર, 28 જાન્યુઆરી, 2026ના રોજ પોતાની રાશિ બદલશે અને વૃષભ રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. ચંદ્ર તમારા માટે બારમા ભાવમાં રહેશે. સંયમિત વર્તન આજે તમને ઘણી મુશ્કેલીઓથી બચાવશે. વધુ પડતી વાતચીત ગેરસમજ તરફ દોરી શકે છે. શારીરિક પીડા માનસિક અસ્વસ્થતાનું કારણ બનશે, જે તમને કામ પર વિચલિત રાખશે. તમે પારિવારિક વાતાવરણમાં કોઈ બાબતને લઈને ચિંતિત રહેશો. તમારા સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો. ખર્ચ વધશે. તમારી ધાર્મિક વૃત્તિ માનસિક શાંતિ લાવશે. મૌન રહો અને આજે તમારા કામ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરો.
કર્ક - ચંદ્ર આજે, બુધવાર, 28 જાન્યુઆરી, 2026ના રોજ પોતાની રાશિ બદલશે અને વૃષભ રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. ચંદ્ર તમારા માટે અગિયારમા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ ફાયદાકારક સાબિત થશે. તમારા નોકરી અને વ્યવસાયમાં અનુકૂળ પરિસ્થિતિઓ પ્રબળ રહેશે. નાણાકીય લાભ થવાની સંભાવના છે. તમને મિત્રો, ખાસ કરીને સ્ત્રી મિત્રો તરફથી લાભ થશે. તમે મિત્રો સાથે મુસાફરી અથવા મુસાફરી કરી શકો છો. તમે કોઈ પ્રિય વ્યક્તિ સાથે ગુણવત્તાયુક્ત સમય વિતાવશો. નાણાકીય યોજનાઓ સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ થશે. લગ્ન-મનવાળા યુવક-યુવતીઓને યોગ્ય જોડી મળી શકે છે. શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે.
સિંહ - ચંદ્ર આજે, બુધવાર, 28 જાન્યુઆરી, 2026ના રોજ વૃષભ રાશિમાં પોતાની રાશિ બદલી નાખશે. ચંદ્ર તમારા દસમા ભાવમાં રહેશે. તમારા કાર્યમાં સફળતા, ભલે વિલંબથી મળે, પ્રાપ્ત થશે. કામ પર અથવા ઘરે જવાબદારીઓ વધશે. તમે તમારા વ્યવસાયને વિસ્તૃત કરવાની યોજના પર કામ કરશો. નોકરીમાં રહેલા લોકોને નવું લક્ષ્ય મળી શકે છે. તમે આજે જીવનને વધુ ગંભીરતાથી લેશો. આજે નવા સંબંધોમાં ઉતાવળ ન કરો. મહત્ત્વપૂર્ણ કાર્ય સંબંધિત નિર્ણયો લેવાનું ટાળો. તમારા પિતા સાથે મતભેદો ઉભા થઈ શકે છે. શુભ પ્રસંગોનું આયોજન કરવા માટે આ સારો સમય નથી. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ, સમય મધ્યમ ફળદાયી છે. સાવચેત રહો.
કન્યા - ચંદ્ર આજે, બુધવાર, 28 જાન્યુઆરી, 2026ના રોજ વૃષભ રાશિમાં પોતાની રાશિ બદલી નાખશે. ચંદ્ર તમારા નવમા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ આનંદપ્રદ રહેશે. નાણાકીય લાભ શક્ય બનશે, અને વિદેશમાં રહેતા સંબંધીઓ સાથે વાતચીત તમને ખૂબ આનંદ આપશે. ધાર્મિક પ્રવૃત્તિઓ અથવા તીર્થયાત્રાઓ પર પૈસા ખર્ચ થશે. ભાઈ-બહેનો તરફથી લાભ થવાની સંભાવના છે. વિદેશ યાત્રા કરવા માંગતા લોકોને અનુકૂળ તકો મળશે. તમે કામ પર સમયસર તમારા કામ પૂર્ણ કરવાનો પ્રયાસ કરશો. ઉદ્યોગપતિઓનો દિવસ સામાન્ય રહેશે. પ્રેમ જીવન મધુર રહેશે.
તુલા - ચંદ્ર આજે, બુધવાર, 28 જાન્યુઆરી, 2026ના રોજ તેની રાશિ બદલશે અને વૃષભ રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. ચંદ્ર તમારા માટે આઠમા ભાવમાં રહેશે. આજે કોઈ નવું કાર્ય શરૂ ન કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. તમારી વાણી અને વર્તન પર નિયંત્રણ રાખો. ગેરસમજને કારણે તમને નુકસાન થઈ શકે છે. મિત્રોનો વેશ ધારણ કરતા દુશ્મનોથી સાવધ રહો. તમારા સ્વાસ્થ્યનું સંપૂર્ણ ધ્યાન રાખો. આધ્યાત્મિકતા પ્રત્યે તમારું આકર્ષણ વધશે, અને આજનો દિવસ આધ્યાત્મિક સિદ્ધિ માટે સારો છે. ઘણા પ્રયત્નો પછી, તમે માનસિક શાંતિ પ્રાપ્ત કરશો.
વૃશ્ચિક - ચંદ્ર આજે, બુધવાર, 28 જાન્યુઆરી, 2026 ના રોજ તેની રાશિ બદલશે અને વૃષભ રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. ચંદ્ર તમારા માટે સાતમા ભાવમાં રહેશે. તમે દિવસને સંપૂર્ણપણે આનંદમાં વિતાવવાનું પસંદ કરશો. તમે તમારા રોજિંદા કામકાજમાંથી મુક્ત થઈ શકશો અને તમારા માટે થોડો સમય કાઢી શકશો. મિત્રો સાથે બહાર જવાની યોજના બનાવી શકાય છે. તમે પ્રવાસનું આયોજન કરી શકો છો. તમને સ્વાદિષ્ટ ભોજન, નવા કપડાં અને ઘરેણાં મળશે, જે તમને ખૂબ ખુશ કરશે. વ્યવસાય અને ભાગીદારી નફાકારક રહેશે. જાહેર ક્ષેત્રમાં તમારું માન વધશે. તમે તમારા જીવનસાથી સાથે ગુણવત્તાયુક્ત સમય વિતાવશો.
ધન - ચંદ્ર આજે, બુધવાર, 28 જાન્યુઆરી, 2026 ના રોજ તેની રાશિ બદલશે અને વૃષભ રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. ચંદ્ર તમારા માટે છઠ્ઠા ભાવમાં રહેશે. તમારા શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્યનું ખાસ ધ્યાન રાખો. સખત મહેનત છતાં, તમને તમારા કાર્યમાં મર્યાદિત સફળતા જોવા મળશે. આનાથી નિરાશાની લાગણી થઈ શકે છે. આજે મુસાફરી મુલતવી રાખવી ફાયદાકારક રહેશે. બપોર તમારા માટે અનુકૂળ રહેશે. તમે તાજગી અનુભવશો. નાણાકીય લાભ શક્ય છે. તમે વ્યવસાય માટે મહત્ત્વપૂર્ણ કોઈને મળી શકશો. જોકે, આજે બહાર ખાવાનું ટાળો.
મકર - ચંદ્ર આજે, બુધવાર, 28 જાન્યુઆરી, 2026 ના રોજ તેની રાશિ બદલશે અને વૃષભ રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. ચંદ્ર તમારા માટે પાંચમા ભાવમાં રહેશે. તમે માનસિક રીતે બેચેન અને મૂંઝવણમાં રહેશો. તમે કોઈ નક્કર નિર્ણયો લઈ શકશો નહીં, જેના કારણે તણાવ થશે. આજે નસીબ તમારા પક્ષમાં નહીં હોય, આનાથી તમને ઘણી મુશ્કેલી થશે.
કુંભ - 28 જાન્યુઆરી, 2026, બુધવારના રોજ ચંદ્ર વૃષભ રાશિમાં ગોચર કરશે. ચંદ્ર તમારા ચોથા ભાવમાં રહેશે. તમારા ભાવનાત્મક સ્વભાવથી માનસિક ચિંતા થશે. તમે નાણાકીય બાબતોમાં મૂંઝવણમાં મુકાઈ શકો છો. તમને તમારી માતા તરફથી વધુ પ્રેમનો અનુભવ થશે. સ્ત્રીઓ સૌંદર્ય પ્રસાધનો, કપડાં અથવા ઘરેણાં પર પૈસા ખર્ચ કરશે. વિદ્યાર્થીઓને તેમના અભ્યાસમાં સફળતા મળશે. તમે ગુસ્સે થઈ શકો છો. જાહેરમાં બદનામ ન થાય તેનું ધ્યાન રાખો. સમયસર કાર્યો પૂર્ણ કરવામાં નિષ્ફળતા સમસ્યાઓનું કારણ બની શકે છે.
મીન - 28 જાન્યુઆરી, 2026, બુધવારના રોજ ચંદ્ર વૃષભ રાશિમાં ગોચર કરશે. ચંદ્ર તમારા ત્રીજા ભાવમાં રહેશે. કાર્યમાં સફળતા અને મહત્ત્વપૂર્ણ નિર્ણયો લેવા માટે આજનો દિવસ સારો છે. તમારા વિચારો સ્થિર રહેશે, જેનાથી તમે કોઈપણ કાર્યને અસરકારક રીતે સામનો કરી શકશો. કલાકારોને તેમની કલા દર્શાવવાની તક મળશે, જેની પ્રશંસા કરવામાં આવશે. તમે તમારા જીવનસાથી સાથે વધુ નિકટતાનો અનુભવ કરશો. મિત્રો સાથે ટૂંકી યાત્રા અથવા પ્રવાસનું આયોજન કરવામાં આવશે. તમે તમારા વિરોધીઓને હરાવી શકશો.
