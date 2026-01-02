2 જાન્યુઆરી, 2026નું રાશિફળ: તુલા રાશિ સહિત આ રાશિના જાતકોનું નસીબ શુક્રવારે ચમકશે
આ રાશિ હેઠળ જન્મેલા લોકો આજે આળસનો અનુભવ કરશે. તેઓ પોતાનું કામ પૂર્ણ કરી શકશે નહીં, જે તણાવનું કારણ બની શકે છે.
Published : January 2, 2026 at 6:54 AM IST
મેષ - શુક્રવાર, 2 જાન્યુઆરી, 2026 ના રોજ ચંદ્ર વૃષભ રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી બીજા ભાવમાં રહેશે. આજે તમારી વાણીમાં મધુર સ્વર જાળવી રાખવાથી સંઘર્ષ ટાળવામાં મદદ મળશે. લેખકો અને કલાકારો માટે આ અનુકૂળ સમય છે. ભાઈઓ વચ્ચે પ્રેમ વધશે. બપોર પછી, તમારી ચિંતાઓ વધશે અને તમારો ઉત્સાહ ઘટશે. આ સમય દરમિયાન, તમને ઓફિસના કામમાં ઓછી રુચિ રહેશે. આજે તમે કોઈ બાબતમાં ભાવનાત્મક રહેશો. તમારા સંબંધોની સફળતા માટે તમારે પ્રિયજનોને મનાવવા પડી શકે છે. નાણાકીય બાબતો માટે આજનો દિવસ સારો છે. તમારું સ્વાસ્થ્ય ઉત્તમ રહેશે.
વૃષભ - શુક્રવાર, 2 જાન્યુઆરી, 2026 ના રોજ ચંદ્ર વૃષભ રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી પહેલા ભાવમાં રહેશે. તમારો આજનો દિવસ મધ્યમ ફળદાયી રહેશે. દિવસની શરૂઆતમાં તમે તાજગી અને આનંદનો અનુભવ કરશો. તમારી સર્જનાત્મકતા તમને મુશ્કેલ કાર્યો પણ સરળતાથી પૂર્ણ કરવામાં સક્ષમ બનાવશે. કામ પ્રત્યેનો તમારો ઉત્સાહ જળવાઈ રહેશે. બપોર પછી, તમે કોઈ બાબતમાં મૂંઝવણમાં મુકાઈ જશો, જેના કારણે તમે વિચારમાં ખોવાઈ જશો. જો તમારે કોઈ મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લેવાનો હોય, તો આજે તેને મુલતવી રાખવું ફાયદાકારક રહેશે.
મિથુન - શુક્રવાર, 2 જાન્યુઆરી, 2026 ના રોજ, ચંદ્ર વૃષભ રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી 12મા ભાવમાં રહેશે. આજે બધી બાબતોમાં સાવધાની રાખો. ઘરમાં પરિવારના સભ્યો સાથે વિવાદ થઈ શકે છે. આજે કોઈ નવું કાર્ય શરૂ કરવાનું ટાળો, નહીં તો તે અધૂરું રહેશે. તમે શારીરિક અસ્વસ્થતા અને માનસિક ચિંતાનો અનુભવ કરશો. બપોર પછી, તમે કામ પ્રત્યે ઉત્સાહ અનુભવશો. પારિવારિક વાતાવરણ અનુકૂળ રહેશે. તમારો આત્મવિશ્વાસ વધશે. તમે મનોરંજન પર પૈસા ખર્ચ કરશો. તમારા સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો અને બહાર ખાવાનું ટાળો.
કર્ક - શુક્રવાર, 2 જાન્યુઆરી, 2026 ના રોજ, ચંદ્ર વૃષભ રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી 11મા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ કૌટુંબિક અને વ્યાવસાયિક ક્ષેત્રમાં લાભની તકો લાવે છે. તમે કોઈ પ્રિય વ્યક્તિને મળશો. માનસિક અને શારીરિક સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે, પરંતુ બપોર પછી, તમને વિવિધ ચિંતાઓનો અનુભવ થશે, જે પારિવારિક વાતાવરણને વિક્ષેપિત કરી શકે છે. આ સમય દરમિયાન, તમારે ધીરજ રાખવાની જરૂર પડશે. તમારો મોટાભાગનો સમય મૌનથી વિતાવો. સાંજે શરૂ કરેલું કામ અધૂરું રહેશે. આજે બિનજરૂરી ખર્ચાઓ શક્ય છે. સ્વાસ્થ્ય બાબતોમાં બેદરકારી નુકસાન તરફ દોરી શકે છે.
સિંહ - શુક્રવાર, 2 જાન્યુઆરી, 2026 ના રોજ, ચંદ્ર વૃષભ રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી દસમા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ ખુશ રહેશે. ઉદ્યોગપતિઓને નફાકારક લાગશે. વ્યવસાયમાં વૃદ્ધિ થશે. તમે નવા ગ્રાહકો મેળવવા માટે પણ સખત મહેનત કરશો. નોકરી કરનારાઓનો દિવસ સામાન્ય રહેશે. તમે પરિવાર અને મિત્રો સાથે ગુણવત્તાયુક્ત સમય વિતાવશો. તમને કેટલાક નાણાકીય લાભનો અનુભવ થઈ શકે છે. તમને તમારા બાળકો તરફથી સારા સમાચાર પણ મળશે. પરિણીત યુગલો વચ્ચે રોમાંસ ચાલુ રહેશે. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ આ ખાસ ચિંતાજનક સમય નથી.
કન્યા - શુક્રવાર, 2 જાન્યુઆરી, 2026 ના રોજ, ચંદ્ર વૃષભ રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી નવમા ભાવમાં રહેશે. આજે નવું સાહસ શરૂ કરવા માટે અનુકૂળ દિવસ છે. ધાર્મિક પ્રવૃત્તિઓમાં તમને રસ રહેશે. ઓફિસ કે વ્યવસાયમાં કામનો ભાર ભારે રહેશે. વિદેશ પ્રવાસમાં રસ ધરાવતા લોકો આજે સકારાત્મક પ્રયાસો કરી શકે છે. બપોરે નવા કાર્ય અથવા લક્ષ્યો આવી શકે છે. આજે કોઈપણ અધૂરા કાર્ય પૂર્ણ થઈ શકે છે. વ્યવસાયમાં વૃદ્ધિની પણ શક્યતા છે. તમારા પારિવારિક જીવનમાં મધુરતા પ્રવર્તશે. તમને માન અને સન્માન મળશે. તમને યોગ અથવા કસરત કરવાનું મન થશે.
તુલા - શુક્રવાર, 2 જાન્યુઆરી, 2026 ના રોજ, ચંદ્ર વૃષભ રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી આઠમા ઘરમાં રહેશે. આજે કામ ખોટું થવાને કારણે તમે હતાશ અનુભવશો. તમે થોડી આળસનો અનુભવ કરશો. તમે નિર્ધારિત સમયમાં તમારું કામ પૂર્ણ કરી શકશો નહીં, જેના કારણે તણાવ થઈ શકે છે. આજે તમારે તમારા સ્વાસ્થ્યનું ખાસ ધ્યાન રાખવાની જરૂર પડશે. બહાર ખાવાનું ટાળવું તમારા હિતમાં છે. મુસાફરીમાં વિક્ષેપ પડવાની શક્યતા છે. બપોર પછી તમે કોઈ દૂરના સંબંધીને મળી શકો છો. વ્યવસાયમાં પણ નફો થવાની શક્યતા છે. તમારા જીવનસાથીની લાગણીઓનો આદર કરો.
વૃશ્ચિક - શુક્રવાર, 2 જાન્યુઆરી, 2026 ના રોજ, ચંદ્ર વૃષભ રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી સાતમા ઘરમાં રહેશે. આજે તમે તમારા પરિવારમાં ખુશી અને આનંદનો અનુભવ કરશો. તમને પરિવારના સભ્યો સાથે સામાજિક મેળાવડામાં હાજરી આપવાની તક મળશે. યાત્રા શક્ય છે. બપોર પછી તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું નહીં રહે. તમે કોઈ બાબતને લઈને ચિંતિત રહી શકો છો. ઓફિસ કે વ્યવસાયમાં કોઈ નવું કાર્ય શરૂ કરવાનું ટાળો. યોગ અને ધ્યાન તમને માનસિક શાંતિ મેળવવામાં મદદ કરી શકે છે. તમારા પ્રેમ જીવનમાં અસંતોષ રહી શકે છે.
ધન - શુક્રવાર, 2 જાન્યુઆરી, 2026 ના રોજ, ચંદ્ર વૃષભ રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી છઠ્ઠા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ શુભ રહેશે. શારીરિક અને માનસિક રીતે અસ્વસ્થ હોવા છતાં, તમે તમારા અધૂરા કાર્યને પૂર્ણ કરવાનો પ્રયાસ કરશો. તમે રોકાણની યોજના બનાવી શકો છો. તમને કામ પર સહકાર્યકરો તરફથી સહયોગ મળશે. લોકો તમારી કાર્યશૈલીની પ્રશંસા કરશે. પરિવાર અને મિત્રો સાથે નિકટતા વધશે. પરિણીત યુગલો વચ્ચે રોમાંસ રહેશે. તમે તમારા વ્યવસાયને વિસ્તૃત કરવા માટે પ્રયાસો કરશો.
મકર - શુક્રવાર, 2 જાન્યુઆરી, 2026 ના રોજ, ચંદ્ર વૃષભ રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી પાંચમા ભાવમાં રહેશે. તમને તમારા પ્રયત્નો કરતા ઓછા પરિણામો મળશે. તેમ છતાં, તમે મહેનતુ રહેશો. પરિવાર સાથેના સંબંધો સૌહાર્દપૂર્ણ રહેશે. આજે સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. જોકે, બહાર ખાવાનું ટાળો. બપોર પછી અધૂરા કાર્યો પૂર્ણ થઈ શકે છે. જેઓ અસ્વસ્થ છે તેમને સુધારો થશે. નાણાકીય લાભ થવાની સંભાવના ખૂબ છે. તમને તમારા માતાપિતાના ઘરેથી સારા સમાચાર મળશે. સહકાર્યકરો સહાયક રહેશે.
કુંભ - શુક્રવાર, 2 જાન્યુઆરી, 2026 ના રોજ, ચંદ્ર વૃષભ રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિના ચોથા ભાવમાં રહેશે. આજે, તમે બધા કાર્યો આત્મવિશ્વાસ સાથે પૂર્ણ કરી શકશો. તમને સરકાર સાથે નાણાકીય વ્યવહારમાં પણ સફળતા મળશે. તમને પૂર્વજોની મિલકતનો લાભ મળશે. વાહન અથવા ઘર સંબંધિત કાગળકામ કાળજીપૂર્વક કરો. તમે બૌદ્ધિક રીતે સમૃદ્ધ થશો. તમે કોઈ બાબતમાં ખુશ થશો. તમે દરેક કાર્યમાં સંતોષ અનુભવશો. તમારા સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો. તમે બહાર ફરવા અને બિનજરૂરી ખરીદી ટાળીને પૈસા બચાવી શકશો. તમારે તમારા સ્વાસ્થ્ય વિશે વધુ ચિંતા કરવાની જરૂર રહેશે નહીં.
મીન - શુક્રવાર, 2 જાન્યુઆરી, 2026 ના રોજ, ચંદ્ર વૃષભ રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિના ત્રીજા ભાવમાં રહેશે. આજે, તમારી ચિંતાઓ ઓછી થશે. આનંદ અને ઉત્સાહ પણ વધશે. કામ પર અધૂરા કાર્યો સરળતાથી પૂર્ણ થશે. તમને વ્યવસાયમાં પણ લાભ થશે. પરિવારના સભ્યો સાથેના સંબંધો સારા રહેશે. તમે નાણાકીય બાબતો પર વધુ ધ્યાન આપી શકશો. તમે મજબૂત મનોબળ અને આત્મવિશ્વાસ સાથે કોઈપણ કાર્ય પૂર્ણ કરી શકશો. તમારા પિતા તરફથી લાભ થવાની પણ શક્યતા છે. બાળકો પર પૈસા ખર્ચ થશે. વિદ્યાર્થીઓ તેમના અભ્યાસ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશે.
