ETV Bharat / spiritual

25 ફેબ્રુઆરી, 2026નું રાશિફળ: આ રાશિના જાતકો માટે આજનો દિવસ શુભ રહેશે, કામમાં મળશે સફળતા

આ રાશિના લોકો આજે શારીરિક અસ્વસ્થતાનો અનુભવ કરશે. માનસિક ચિંતાનો પણ અનુભવ કરશે.

25 ફેબ્રુઆરી, 2026નું રાશિફળ
25 ફેબ્રુઆરી, 2026નું રાશિફળ (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 25, 2026 at 6:45 AM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

મેષ - ચંદ્ર આજે, બુધવાર, 25 ફેબ્રુઆરી, 2026ના રોજ વૃષભ રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી બીજા ભાવમાં રહેશે. કૌટુંબિક અને ઓફિસ બાબતોમાં સુમેળ જાળવવાથી સંઘર્ષ ઓછો થશે. તમારી વાણીમાં સંયમ રાખવો ફાયદાકારક રહેશે, નહીં તો, તમારી કોઈ સાથે ઝઘડો થઈ શકે છે. ઓફિસમાં તમારા કામ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરો. તમને મિત્રોથી ફાયદો થશે. તમે માનસિક હતાશા અને નકારાત્મકતાનો ભોગ બની શકો છો. ખર્ચમાં વધારો થશે. તમારે તમારી ખાવાની આદતો પર ખાસ ધ્યાન આપવાની જરૂર પડશે. તમારા જીવનસાથી સાથે મતભેદ થઈ શકે છે.

વૃષભ - ચંદ્ર આજે, બુધવાર, 25 ફેબ્રુઆરી, 2026ના રોજ વૃષભ રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી પહેલા ભાવમાં રહેશે. મજબૂત વિચારો તમને તમારા કાર્યને કાર્યક્ષમ રીતે પૂર્ણ કરવામાં સક્ષમ બનાવશે. તમારી કલ્પનાશક્તિમાં વધારો થશે. તમે સર્જનાત્મક કાર્યોમાં રસ લેશો. વ્યવસાય અને નોકરી કરતા લોકોને કેટલાક અધૂરા કામ પૂર્ણ થવા પર નોંધપાત્ર રાહત મળી શકે છે. તમે નવા કપડાં, ઘરેણાં, સૌંદર્ય પ્રસાધનો અને મનોરંજન પર પૈસા ખર્ચ કરશો. પરિવારમાં શાંતિ અને સુમેળ પ્રવર્તશે. તમારું લગ્નજીવન આનંદપ્રદ રહેશે. નાણાકીય લાભ થવાની સંભાવના છે.

મિથુન - ચંદ્ર આજે, બુધવાર, 25 ફેબ્રુઆરી, 2026ના રોજ વૃષભ રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી બારમા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ શારીરિક અને માનસિક બીમારીનો રહેશે, સાથે ચિંતાનો પણ રહેશે. શારીરિક અસ્વસ્થતા, ખાસ કરીને આંખમાં દુખાવો થવાની સંભાવના છે. આ સમય દરમિયાન, તમારે ચેપી રોગોથી બચવાનો પણ પ્રયાસ કરવો જોઈએ. પરિવાર અને પ્રિયજનો સાથે અકસ્માત થવાની સંભાવના છે, તેથી તેમની સંભાળ રાખો. આજે વિચાર્યા વિના કંઈ ન કરો. તમારા શબ્દો અથવા વર્તનથી કોઈને ગેરમાર્ગે ન દોરો તેનું ધ્યાન રાખો. ખર્ચ આવક કરતાં વધુ થશે. આધ્યાત્મિકતા રાહત આપશે.

કર્ક - ચંદ્ર આજે, બુધવાર, 25 ફેબ્રુઆરી, 2026ના રોજ વૃષભ રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી અગિયારમા ભાવમાં રહેશે. તમારો દિવસ આનંદ અને ખુશીથી ભરેલો રહેશે. વ્યવસાય નફાકારક રહેશે. આવકના સ્ત્રોતમાં વધારો થઈ શકે છે. નોકરીયાત લોકો સંપૂર્ણ ઉર્જા સાથે કામ કરી શકશે. મિત્રોને મળવાથી આનંદ થશે. લગ્ન માટે લાયક લોકો માટે લગ્નની સંભાવના છે. શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. સુંદર પર્યટન સ્થળની યાત્રાનું આયોજન થઈ શકે છે. તમને તમારી પત્ની અને પુત્ર તરફથી સુખ અને શાંતિ મળશે. તમે તમારા નાણાકીય આયોજનને સારી રીતે ગોઠવી શકશો. પરિવારની જરૂરિયાતો પર પૈસા ખર્ચ થશે.

સિંહ - ચંદ્ર આજે, બુધવાર, 25 ફેબ્રુઆરી, 2026ના રોજ વૃષભ રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી દસમા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ કામ અને વ્યવસાય માટે ફાયદાકારક છે. તમે તમારા કાર્યથી બધાને પ્રભાવિત કરશો. બધા કાર્યો દૃઢ નિશ્ચય અને આત્મવિશ્વાસથી પૂર્ણ થશે. તમારા ઉપરી અધિકારીઓ તમારા કાર્યની પ્રશંસા કરશે. પ્રમોશનની પણ શક્યતા છે. તમને તમારા પિતા તરફથી લાભ થઈ શકે છે. જમીન અને વાહનો પર કામ કરવા માટે આ સારો સમય છે. રમતગમત અને કલામાં તમારી પ્રતિભા દર્શાવવા માટે પણ આ સારો સમય છે.

કન્યા - ચંદ્ર આજે, બુધવાર, 25 ફેબ્રુઆરી, 2026 ના રોજ વૃષભ રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી નવમા ભાવમાં રહેશે. તમે ધાર્મિક પ્રવૃત્તિઓમાં વ્યસ્ત દિવસ પસાર કરશો. તમે કોઈ ધાર્મિક સ્થળની મુલાકાત લઈ શકો છો. તમને વિદેશ પ્રવાસ કરવાની તક મળશે. તમને મિત્રો તરફથી લાભ થશે. કામ પર ઉપરી અધિકારીઓ સાથે વાતચીત કરતી વખતે સાવચેત રહો. જો કે, તમે નાણાકીય લાભ પ્રાપ્ત કરી શકશો. તમે શારીરિક અને માનસિક રીતે સ્વસ્થ રહેશો. તમે કોઈ નવા વ્યક્તિ તરફ આકર્ષિત થઈ શકો છો. તમારા પ્રેમ જીવનમાં તમે સકારાત્મક અનુભવ કરશો.

તુલા - ચંદ્ર આજે, બુધવાર, 25 ફેબ્રુઆરી, 2026 ના રોજ વૃષભ રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી આઠમા ભાવમાં રહેશે. આજે નવું કાર્ય શરૂ કરવાનું ટાળો. વ્યવસાયમાં સ્પર્ધકોની સફળતા તમને ઈર્ષ્યા કરી શકે છે. તમારી ભાષા અને વર્તનમાં સંયમ રાખવાથી તમને ફાયદો થશે. છુપાયેલા દુશ્મનો તમને પરેશાન કરી શકે છે. તમારા સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો. જ્યોતિષ અને ધાર્મિક પ્રવૃત્તિઓ તમને આકર્ષિત કરશે. આધ્યાત્મિક સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવા માટે આ સારો સમય છે. ઊંડા ચિંતન અને ધ્યાન માનસિક શાંતિ લાવશે. તમારા જીવનસાથી સાથે તમારો સમય સારો રહેશે.

વૃશ્ચિક - ચંદ્ર આજે, બુધવાર, 25 ફેબ્રુઆરી, 2026 ના રોજ વૃષભ રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી સાતમા ભાવમાં રહેશે. તમારો દિવસ અલગ રહેશે. તમે તમારું કામ વહેલું પૂરું કરશો અને તમારા માટે સમય કાઢશો. મિત્રો સાથે ફરવા, મજા, મનોરંજન, પર્યટન અને ભોજનથી તમે ખૂબ ખુશ રહેશો. તમારું માન વધશે. કોઈ તમારી પ્રશંસા કરી શકે છે. તમે કોઈ વસ્તુ માટે સન્માનિત અનુભવશો. વાહનનો આનંદ માણશો. તમે કોઈ પ્રિયજનને મળશો. તમારું મન ખુશ રહેશે. તમે સંપૂર્ણ વૈવાહિક આનંદનો આનંદ માણશો.

ધન - ચંદ્ર આજે, બુધવાર, 25 ફેબ્રુઆરી, 2026 ના રોજ વૃષભ રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી છઠ્ઠા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ નાણાકીય અને વ્યવસાયિક ઘટનાઓ માટે શુભ છે. કાર્યો સરળતાથી પૂર્ણ થશે. તમારામાં પરોપકારની ભાવના રહેશે. તમારો દિવસ આનંદમાં પસાર થશે. તમને તમારા નોકરી અને વ્યવસાયમાં ઉન્નતિ અને સન્માન મળશે. તમારા પારિવારિક જીવનમાં આનંદ રહેશે. તમારા જીવનસાથી સાથે તમારી નિકટતા વધશે. તમારા સંબંધો વધુ ગાઢ બનશે. આજે તમે કોઈ નવા વ્યક્તિને મળી શકો છો. આવક અને ખર્ચ વચ્ચે સંતુલન રહેશે, જે તમારા મનમાં સંતોષ લાવશે. વિદ્યાર્થીઓ માટે આજનો દિવસ શુભ છે.

મકર - ચંદ્ર આજે, બુધવાર, 25 ફેબ્રુઆરી, 2026 ના રોજ વૃષભ રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી પાંચમા ભાવમાં રહેશે. આળસ અને થાકને કારણે, તમે શારીરિક અસ્વસ્થતાનો અનુભવ કરશો. તમે માનસિક ચિંતાનો પણ અનુભવ કરશો. વ્યાવસાયિક ક્ષેત્રમાં નસીબ તમને સાથ નહીં આપે. તમારા ઉપરી અધિકારીઓ તમારા કામથી સંતુષ્ટ નહીં હોય. અનિર્ણાયકતા નિર્ણય લેવામાં અવરોધ ઉભો કરશે. તમારા બાળકોનું સ્વાસ્થ્ય બગડી શકે છે. વિદ્યાર્થીઓને તેમના વરિષ્ઠ અધિકારીઓની મદદની જરૂર પડશે.

કુંભ - ચંદ્ર આજે, બુધવાર, 25 ફેબ્રુઆરી, 2026 ના રોજ વૃષભ રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિના ચોથા ભાવમાં રહેશે. ખૂબ સંવેદનશીલ હોવાથી, તમે આજે માનસિક બેચેની અને અસ્વસ્થતાનો અનુભવ કરશો. જાહેરમાં ગુસ્સો આવવો એ એક સારો સંકેત છે.

મીન - ચંદ્ર આજે, બુધવાર, 25 ફેબ્રુઆરી, 2026 ના રોજ વૃષભ રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી ત્રીજા ભાવમાં રહેશે. મહત્ત્વપૂર્ણ નિર્ણયો લેવા માટે આજનો દિવસ શુભ છે. તમારા વિચારો દૃઢ રહેશે, અને તમારું કાર્ય સારી રીતે પૂર્ણ થશે. તમારી સર્જનાત્મક અને કલાત્મક ક્ષમતાઓમાં વધારો થશે. તમે મિત્રો અથવા પરિવાર સાથે બહાર જઈ શકો છો. તમને તમારા ભાઈ-બહેનોથી લાભ થશે. કામમાં સફળતા તમારા મનમાં આનંદ લાવશે. તમને જાહેર જીવનમાં માન-સન્માન મળશે. તમે તમારા વિરોધીઓને હરાવી શકશો. કામ પર તમને લાભ મળશે.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

RASHIFAL
HOROSCOPE
ZODIAC SIGN
TODAY RASHIFAL
HOROSCOPE FOR FEBRUARY 25 2026

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.