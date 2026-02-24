24 ફેબ્રુઆરી 2024નું રાશિફળ: આ રાશિના જાતકોને થશે આર્થિક લાભ, અન્ય રાશિઓ માટે કેવો રહેશે દિવસ
આજે આ રાશિ હેઠળ જન્મેલા લોકોનો દિવસ આનંદદાયક રહેશે. પરિવારમાં ખુશીનું વાતાવરણ રહેશે, જે તમને ખુશ રાખશે.
Published : February 24, 2026 at 6:53 AM IST
મેષ - મંગળવાર, 24 ફેબ્રુઆરી, 2026ના રોજ, ચંદ્ર રાશિ બદલીને વૃષભ રાશિમાં જશે. ચંદ્ર બીજા ભાવમાં રહેશે. આજે તમારું શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય મધ્યમ રહેશે. ચિંતા તમને તમારા કામ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં મુશ્કેલી ઉભી કરી શકે છે. ખર્ચની ચિંતા તમને બેચેન બનાવી શકે છે. તમારી વાણી પર નિયંત્રણ રાખવું ખૂબ જ મહત્ત્વપૂર્ણ છે. બહાર ખાવા-પીવાનું ટાળો. કામ પર સાથીદારો તરફથી તમને ફાયદો થશે. નકારાત્મક વિચારો નુકસાન તરફ દોરી શકે છે. નાણાકીય બાબતો માટે દિવસ મધ્યમ ફળદાયી છે. લોભથી કરવામાં આવેલા રોકાણથી નુકસાન થઈ શકે છે. બપોર પછી કૌટુંબિક સહયોગ તમને આનંદની ભાવના લાવશે.
વૃષભ - મંગળવાર, 24 ફેબ્રુઆરી, 2026 ના રોજ, ચંદ્ર વૃષભ રાશિમાં રાશિ બદલશે. ચંદ્ર પ્રથમ ભાવમાં રહેશે. તમારું શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય ઉત્તમ રહેશે. ઉત્સાહ તમને કોઈપણ કાર્યમાં શ્રેષ્ઠ બનવામાં મદદ કરશે. કામ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું સરળ રહેશે. કાર્યસ્થળ પર લક્ષ્યોને પૂર્ણ કરવાથી ખુશી મળશે. તમારા ઉપરી અધિકારીઓ તમારા કાર્યની પ્રશંસા કરશે. નાણાકીય લાભની શક્યતા છે. તમે નાણાકીય બાબતો માટે અલગ યોજનાઓ બનાવી શકશો. પરિવાર સાથેનો સમય ખુશીથી પસાર થશે. તમારા જીવનસાથી સાથેના મતભેદો દૂર થશે. તમારો આત્મવિશ્વાસ વધશે.
મિથુન - મંગળવાર, 24 ફેબ્રુઆરી, 2026ના રોજ, ચંદ્ર વૃષભ રાશિમાં બદલાશે. ચંદ્ર તમારા માટે બારમા ભાવમાં રહેશે. આજે તમારે તમારા શબ્દો અને વર્તનમાં સાવચેત રહેવાની જરૂર છે. તમારી વાતચીત દ્વારા કોઈ ગેરસમજ ન થાય તેનું ધ્યાન રાખો. તમારું સ્વાસ્થ્ય બગડી શકે છે, ખાસ કરીને આંખની સમસ્યાઓ. આજે વધુ પડતો ખર્ચ થઈ શકે છે. માનસિક ચિંતા ચાલુ રહેશે. કોઇ પણ પ્રકારની દુર્ઘટનાથી બચો. ભગવાન પ્રત્યેની ભક્તિ અને આધ્યાત્મિક બાબતોમાં રસ તમારા મનને થોડી શાંતિ લાવશે.
કર્ક - મંગળવાર, 24 ફેબ્રુઆરી, 2026 ના રોજ, ચંદ્ર વૃષભ રાશિમાં બદલાશે. ચંદ્ર તમારા માટે અગિયારમા ભાવમાં રહેશે. તમને અણધાર્યા નાણાકીય લાભનો અનુભવ થશે. આજનો દિવસ ખૂબ જ રોમાંચક અને આનંદપ્રદ રહેશે. આવક વધશે. વેપારીઓને નફાકારક સોદા થશે. તમને કામ પર કોઈ ઇચ્છિત કાર્ય મળી શકે છે. આનાથી કામ પ્રત્યેનો તમારો ઉત્સાહ બમણો થશે. તમને તમારા પુત્ર અને પત્નીથી લાભ થશે. મુસાફરી અને પર્યટન પણ શક્ય છે, અને લગ્નયોગ્ય યુગલોના લગ્ન થવાની સંભાવના છે. તમે સ્વાદિષ્ટ ભોજન અને તમારી પત્નીનુ સુખ મળશે. આજે સ્વાસ્થ્ય પણ સારું રહેશે.
સિંહ - મંગળવાર, 24 ફેબ્રુઆરી, 2026 ના રોજ, ચંદ્ર વૃષભ રાશિમાં બદલાશે. ચંદ્ર તમારા માટે દસમા ભાવમાં રહેશે. તમારી મજબૂત ઇચ્છાશક્તિ અને અપાર આત્મવિશ્વાસ તમારા બધા કાર્યોને સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ કરવાની ખાતરી કરશે. વ્યવસાયિક ક્ષેત્રમાં તમારી પ્રતિભામાં વધારો થઈ શકે છે. નોકરી કરતા લોકોને પ્રમોશનનો લાભ મળી શકે છે. તમને તમારા પિતાની મિલકતમાંથી લાભ મળશે. કલા અને રમતગમતમાં કુશળ લોકોને તેમની પ્રતિભા દર્શાવવાની તક મળશે. સરકાર સાથે પત્રવ્યવહારનો જવાબ મળી શકે છે. રિયલ એસ્ટેટ સંબંધિત બાબતોમાં સાવચેત રહો. આજે તમારા સ્વાસ્થ્ય પ્રત્યે બેદરકાર ન બનો.
કન્યા - મંગળવાર, 24 ફેબ્રુઆરી, 2026 ના રોજ, ચંદ્ર વૃષભ રાશિમાં બદલાશે. ચંદ્ર તમારા માટે નવમા ભાવમાં રહેશે. તમે થાક, આળસ અને ચિંતાનો અનુભવ કરશો. પરિણામે, તમે આજે કોઈ પણ વસ્તુ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી શકશો નહીં. તમારા બાળકો સાથે મતભેદ અથવા મતભેદ થઈ શકે છે. તમે તેમના સ્વાસ્થ્ય વિશે ચિંતિત રહેશો. કામ પર ઉચ્ચ અધિકારીઓ સાથે તમારા વિવાદ થઈ શકે છે. તમે ઓફિસ રાજકારણનો ભોગ બની શકો છો. ધાર્મિક પ્રવૃત્તિઓ અથવા તીર્થયાત્રાઓ પર પૈસા ખર્ચ થશે. તમારા ભાઈ-બહેનો તરફથી લાભ થવાની શક્યતા રહેશે. બપોર પછી તમારો ઉત્સાહ વધશે. આવક સ્થિર રહેશે.
તુલા - મંગળવાર, 24 ફેબ્રુઆરી, 2026 ના રોજ, ચંદ્ર તેની રાશિ બદલીને વૃષભ રાશિમાં જશે. ચંદ્ર તમારા માટે આઠમા ભાવમાં રહેશે. તમારી વાણી પર નિયંત્રણ રાખો. નિયમો વિરુદ્ધ કાર્ય કરવાનું ટાળો. નવા સંબંધો નુકસાન પહોંચાડી શકે છે. કામ પર, ફક્ત તમારા કામ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરો. દિવસ આર્થિક મુશ્કેલીઓમાં પસાર થશે. વધુ પડતા ખર્ચ સમસ્યાઓનું કારણ બની શકે છે. ભગવાનની પૂજા અને આધ્યાત્મિકતા તમારા મનમાં શાંતિ લાવશે. તમે તમારા પરિવાર સાથે દિવસ વિતાવશો. આજે કામ પર તમને નવું લક્ષ્ય પણ મળી શકે છે. તણાવમુક્ત રહેવાનો પ્રયાસ કરો. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ સમય સારો છે.
વૃશ્ચિક - મંગળવાર, 24 ફેબ્રુઆરી, 2026 ના રોજ, ચંદ્ર તેની રાશિ બદલીને વૃષભ રાશિમાં જશે. ચંદ્ર તમારા માટે સાતમા ભાવમાં રહેશે. આજે, તમે રોજિંદા કામકાજ ટાળી શકો છો અને આનંદ અને આનંદમાં વ્યસ્ત રહી શકો છો. તમે મનોરંજન પ્રવૃત્તિઓમાં વ્યસ્ત રહેશો. તમારા વ્યવસાયને વિસ્તૃત કરવા માટે કાર્ય યોગ્ય દિશામાં આગળ વધશે. તમને સમાજમાં માન મળશે. તમે મિત્રો અને પરિવાર સાથે ખરીદી કરવા જઈ શકો છો. તમે પરિવાર સાથે ગુણવત્તાયુક્ત સમય વિતાવશો. જોકે, કેટલીક સ્વાસ્થ્ય ચિંતાઓ હોઈ શકે છે. તમારે આજે બહાર ખાવાનું ટાળવું જોઈએ.
ધન - મંગળવાર, 24 ફેબ્રુઆરી, 2026 ના રોજ, ચંદ્ર તેની રાશિ બદલીને વૃષભ રાશિમાં જશે. ચંદ્ર તમારા છઠ્ઠા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ આનંદદાયક રહેશે. પરિવારમાં ખુશનુમા વાતાવરણ રહેશે, જે તમારા મનને ખુશ રાખશે. તમારું શારીરિક સ્વાસ્થ્ય પણ સારું રહેશે. વ્યવસાય નફાકારક રહેશે. નોકરી કરતા લોકોને સહકાર્યકરો તરફથી સહયોગ અને નાણાકીય લાભ મળશે. બાકી ઓફિસનું કામ પણ સમયસર પૂર્ણ થઈ શકે છે. પારિવારિક જીવન શાંતિપૂર્ણ અને ખુશ રહેશે. તમે જૂના અથવા બાળપણના મિત્રોને મળી શકો છો.
મકર - મંગળવાર, 24 ફેબ્રુઆરી, 2026 ના રોજ, ચંદ્ર રાશિ બદલીને વૃષભ રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. તમારા માટે, ચંદ્ર પાંચમા ભાવમાં રહેશે. આજે કોઈપણ બાબતમાં વધુ પડતા ભાવનાત્મક બનવાનું ટાળો. મિલકતના દસ્તાવેજો ધ્યાનથી વાંચો. જો તમારી પાસે કોર્ટ સંબંધિત કોઈ મામલો હોય, તો આનો વિચાર કરો.
કુંભ - મંગળવાર, 24 ફેબ્રુઆરી, 2026ના રોજ, ચંદ્ર વૃષભ રાશિમાં રાશિ બદલશે. ચંદ્ર તમારા ચોથા ભાવમાં રહેશે. આજે તમને નવું કાર્ય કરવાની પ્રેરણા મળશે, પરંતુ કોઈ મહત્ત્વપૂર્ણ નિર્ણય લેવાનું ટાળો. સાહિત્યિક કાર્ય માટે આજનો દિવસ સારો છે. બપોર પછી પરિસ્થિતિ બદલાશે. તમે કોઈ બાબતમાં મૂંઝવણમાં રહેશો. કોઈના શબ્દો અથવા વર્તનથી તમને નુકસાન થઈ શકે છે. આજે ઘર અથવા જમીનના દસ્તાવેજો સંબંધિત કોઈપણ કાર્ય ટાળો. માનસિક ચિંતા દૂર કરવા માટે તમે આધ્યાત્મિકતાનો પ્રયાસ કરી શકો છો.
મીન - મંગળવાર, 24 ફેબ્રુઆરી, 2026 ના રોજ, ચંદ્ર વૃષભ રાશિમાં રાશિ બદલશે. ચંદ્ર તમારા ત્રીજા ભાવમાં રહેશે. આજે વધુ પડતા ખર્ચને કારણે તમે ચિંતિત રહી શકો છો. કોઈની સાથે મતભેદ અને તણાવ શક્ય છે. આજે તમને તમારી વાણી પર નિયંત્રણ રાખવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. નાણાકીય બાબતોમાં સાવધાની રાખો. વ્યવસાયમાં તમારે કઠિન સ્પર્ધાનો સામનો કરવો પડશે. તમે કોઈ બાબતમાં અનિશ્ચિત રહી શકો છો. કાર્યસ્થળ પર બીજાના કામમાં દખલ કરવાને બદલે, આજે જ તમારું પોતાનું કામ કરો, નહીં તો તમારી બદનામી થઈ શકે છે.
