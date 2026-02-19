19 ફેબ્રુઆરી 2026નું રાશિફળ: આ રાશિના જાતકોને વેપારમાં મળશે સફળતા, કામ પર કાર્યની પ્રશંસા પણ થશે
આજે ભગવાનનું ધ્યાન કરો. આ તમને તમારી એકાગ્રતા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં મદદ કરશે. તમારા ગુસ્સાને નિયંત્રણમાં રાખો.
Published : February 19, 2026 at 6:44 AM IST|
Updated : February 19, 2026 at 6:53 AM IST
મેષ: ગુરૂવાર, 19 ફેબ્રુઆરી, 2026, ચંદ્ર કુંભ રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી અગિયારમા ભાવમાં રહેશે. આર્થિક રીતે, તમે નવા રોકાણની યોજના બનાવી શકો છો. લગ્નયોગ્ય યુવાનોને જીવનસાથી મળવાની શક્યતા છે. તમારું રોમેન્ટિક જીવન પણ સંતોષથી ભરેલું રહેશે. તમે તમારા જીવનસાથી સાથે ખુશ ક્ષણોનો અનુભવ કરશો. તમને સામાજિક માન્યતા અને વ્યવસાયિક નફો મળશે. જો તમારે બહાર મુસાફરી કરવી પડે, તો તમારા સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો. કામ પર માનસિક એકાગ્રતાનો અભાવ રહેશે. સ્વાસ્થ્યમાં ઉતાર-ચઢાવ આવશે. પ્રિયજનો સાથે મતભેદ થઈ શકે છે.
વૃષભ - ગુરુવાર, 19 ફેબ્રુઆરી, 2026, ચંદ્ર કુંભ રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી દસમા ભાવમાં રહેશે. આજે કોઈપણ જૂની ચિંતાઓ દૂર થશે. તમારું શારીરિક સ્વાસ્થ્ય પણ સારું રહેશે. તમે તમારા પારિવારિક જીવનમાં ખુશી અને સંતોષનો અનુભવ કરશો. તમે તમારા જીવનસાથી સાથે ખુશીથી સમય પસાર કરશો. તમે વ્યવસાયમાં સફળતા પ્રાપ્ત કરશો. કામ પર તમારા કાર્યની પ્રશંસા થશે, અને તમારા ઉપરી અધિકારીઓ તમારાથી ખુશ થશે. તમે બપોર પછી નવું કાર્ય શરૂ કરી શકશો. વ્યવસાય નફાકારક રહેશે. સામાજિક ક્ષેત્રમાં તમારી પ્રતિષ્ઠા વધશે. તમારી નાણાકીય સ્થિતિ સારી રહેશે. નાણાકીય લાભ થવાની શક્યતા છે.
મિથુન - આજે, 19 ફેબ્રુઆરી, 2026, ગુરુવાર, ચંદ્ર કુંભ રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી નવમા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ તમારા માટે મિશ્ર રહેશે. તમારા સ્વાસ્થ્યમાં કેટલાક ઉતાર-ચઢાવ આવશે. તમારે બહાર જવાનું કે બહાર ખાવાનું ટાળવું જોઈએ. તમારા વ્યવસાયિક ભાગીદાર સાથે મતભેદ થઈ શકે છે. કામ પર તમને ગૌણ અધિકારીઓ તરફથી સહયોગ મળશે નહીં. પૈસાનો ખર્ચ વધશે. તમે તમારા બાળકો વિશે ચિંતિત હોઈ શકો છો. બપોર પછી, તમને તમારા કાર્યમાં સફળતા મળશે. તમારા લક્ષ્યો પૂર્ણ કરવાથી તમને ખુશી મળશે. તમને પરિવારમાં વડીલોના આશીર્વાદ મળશે. તમને કોઈ પ્રિય વ્યક્તિ સાથે સમય વિતાવવાની તક મળશે.
કર્ક - આજે, 19 ફેબ્રુઆરી, 2026, ગુરુવાર, ચંદ્ર કુંભ રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી આઠમા ભાવમાં રહેશે. તમારા મનને શાંત રાખો અને ભગવાનનું નામ યાદ કરો. આ તમારી એકાગ્રતા ઓછી કરશે. તમારા ક્રોધ પર નિયંત્રણ રાખો. નકારાત્મક વિચારો તમને પરેશાન કરી શકે છે. વધુ પડતો ખર્ચ તમને હતાશ કરી શકે છે. તમારા જીવનસાથી સાથેનો જૂનો વિવાદ ફરી ઉભરી શકે છે. જોકે, બપોર પછી તમે ખુશ રહેશો. દિવસ આનંદ અને મોજમસ્તીમાં પસાર થશે. નોકરી કરતા લોકોએ તેમના ઉપરી અધિકારીઓ સાથે દલીલ કરવાનું ટાળવું જોઈએ. તમને વિદેશમાં સંબંધીઓ તરફથી સમાચાર મળશે. વિદ્યાર્થીઓનો સમય સારો રહેશે.
સિંહ - 19 ફેબ્રુઆરી, 2026, ગુરુવાર, ચંદ્ર કુંભ રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિના સાતમા ભાવમાં રહેશે. આજે તમારી પાસે પુષ્કળ મનોરંજન ઉપલબ્ધ રહેશે. આનાથી તમે મિત્રો અને પ્રિયજનો સાથે ખુશ રહેશો. તમારું પારિવારિક જીવન સુખદ રહેશે. તમે કોઈ પ્રિય વ્યક્તિ સાથે બહાર ફરવાનું આયોજન કરી શકો છો. બપોર પછી, તમે માનસિક રીતે થાક અનુભવશો. ગુસ્સો તમને ચીડિયા બનાવી શકે છે. તમે કામ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી શકશો નહીં. તમને નાણાકીય તંગીનો સામનો કરવો પડી શકે છે. આ સમય દરમિયાન તમને કામ પર વધારાનું કામ પણ મળી શકે છે. તમારા ગૌણ અધિકારીઓ તરફથી સંપૂર્ણ સહયોગના અભાવે તમે હતાશ થઈ શકો છો. સ્વાસ્થ્યની ચિંતા વધુ રહેશે નહીં.
કન્યા - ગુરુવાર, 19 ફેબ્રુઆરી, 2026, ચંદ્ર કુંભ રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી છઠ્ઠા ઘરમાં રહેશે. આજનો દિવસ તમારા માટે શુભ છે. કાર્યક્ષેત્રમાં સફળતા તમને આનંદ આપશે. તમારી કીર્તિ વધશે. કૌટુંબિક વાતાવરણ અનુકૂળ રહેશે, જેનાથી તમે શારીરિક અને માનસિક રીતે ખુશ અને સ્વસ્થ અનુભવશો. વધુ પડતા ભાવનાત્મક થવાનું ટાળો. તમારે તમારા પ્રેમ જીવનમાં ખૂબ જ ધીરજ રાખવાની જરૂર પડશે. બપોર પછી, તમે દિવસ મનોરંજનમાં વિતાવશો. તમને વ્યવસાયિક ભાગીદારો તરફથી લાભ થશે. આજે તમારી નાણાકીય સ્થિતિ મજબૂત રહેશે. આવક ખર્ચ સાથે સુસંગત રહેશે. તમારું સ્વાસ્થ્ય મધ્યમ રહેશે.
તુલા - ગુરુવાર, 19 ફેબ્રુઆરી, 2026, ચંદ્ર કુંભ રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી પાંચમા ઘરમાં રહેશે. તમે તમારી બૌદ્ધિક કુશળતાનો ઉપયોગ કરીને લેખન અને અન્ય સર્જનાત્મક કાર્યોમાં પ્રગતિ કરશો. તમારા વિચારોમાં ઝડપી પરિવર્તનને કારણે, એક જ કાર્ય પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું મુશ્કેલ બનશે. અણધાર્યા ખર્ચાઓની શક્યતા છે. બપોર પછી, તમે કોઈ કાર્યમાં સફળતાથી ખુશ થશો. આજે તમને ખ્યાતિ અને માન્યતા મળશે. કામ પર તમને સાથીદારો તરફથી સહયોગ મળશે. વ્યવસાયમાં પણ લાભની શક્યતા છે. પારિવારિક વાતાવરણ સારું રહેશે. તમારા પ્રેમ જીવનમાં સકારાત્મક ફેરફારો રાહત લાવશે.
વૃશ્ચિક - આજે, 19 ફેબ્રુઆરી, 2026, ગુરુવાર, ચંદ્ર કુંભ રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી ચોથા ભાવમાં રહેશે. વિદ્યાર્થીઓ માટે આજનો દિવસ શુભ છે. જો તમે તમારી જીદ છોડીને કામ પર આગળ વધશો, તો ઘણી સમસ્યાઓ ઉકેલાતી જણાશે. તમને નવા કપડાં અને સૌંદર્ય પ્રસાધનો ખરીદવામાં રસ રહેશે. નાણાકીય આયોજન સરળ રહેશે. બપોર પછી વૈચારિક સ્થિરતા ઓછી રહેશે. નવું કાર્ય શરૂ કરવું હાલમાં તમારા હિતમાં નથી. વ્યવસાયમાં નવા ગ્રાહકો મેળવવા માટે તમારે વધુ મહેનત કરવી પડશે. પ્રેમમાં, તમારે તમારા પ્રેમીની લાગણીઓનો પણ આદર કરવો પડશે.
ધન - આજે, 19 ફેબ્રુઆરી, 2026, ગુરુવાર, ચંદ્ર કુંભ રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી ત્રીજા ભાવમાં રહેશે. આજે તમારું શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. તેથી, તમે કામ પર સમયસર તમારા કામ પૂર્ણ કરી શકશો. તમે પરિવારના સભ્યો સાથે ખરીદી કરવા જઈ શકો છો. તમે મિત્રો અને સંબંધીઓ સાથે સારો સમય માણી શકશો. બપોર પછી તમે શારીરિક અને માનસિક તણાવનો અનુભવ કરશો. સૌંદર્ય પ્રસાધનો, ઘર સજાવટ અને મનોરંજન પર પૈસા ખર્ચ કરો.
કુંભ - ગુરુવાર, 19 ફેબ્રુઆરી, 2026, ચંદ્ર કુંભ રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિના પહેલા ભાવમાં રહેશે. આજે તમે સાંસારિક બાબતો કરતાં આધ્યાત્મિક બાબતો તરફ વધુ ઝુકાવ રાખશો. કોઈપણ નકારાત્મક લાગણીઓને મહત્વ ન આપીને માનસિક રીતે સ્વસ્થ રહેવાનો પ્રયાસ કરો. શારીરિક પ્રસન્નતા અને માનસિક ખુશી પ્રબળ રહેશે. બપોર પછી, તમે ધાર્મિક પ્રવૃત્તિઓ તરફ આકર્ષિત થશો. વિદ્યાર્થીઓને અભ્યાસ અને લેખન માટે અનુકૂળ લાગશે. તમારા ઘરેલું જીવનમાં શાંતિપૂર્ણ સમય રહેશે. નાણાકીય લાભની પણ શક્યતા છે. તમે તમારા વ્યવસાયને વિસ્તૃત કરવા માટે પ્રયાસ કરશો. તમને કામ પર નવી નોકરી મળી શકે છે.
મીન - ગુરુવાર, 19 ફેબ્રુઆરી, 2026, ચંદ્ર કુંભ રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિના બારમા ભાવમાં રહેશે. આજે પૈસાનો વ્યવહાર કરતી વખતે, પૈસા એકઠા કરતી વખતે અથવા રોકાણ કરતી વખતે સાવધાની રાખો. કોઈપણ પ્રયાસમાં ઉતાવળ કરવાથી સમસ્યાઓ થઈ શકે છે. કોર્ટના મામલાઓમાં સાવધાનીપૂર્વક આગળ વધવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. તમારી વાણી અને ગુસ્સા પર સંયમ રાખો. અકસ્માતો શક્ય છે, તેથી કાળજીપૂર્વક વાહન ચલાવો. બપોર પછી તમારું શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય સુધરશે. તમને ધાર્મિક અને આધ્યાત્મિક કાર્યોમાં ખાસ રસ રહેશે. તમને મિત્રો તરફથી ભેટો મળશે. તમને તમારા પારિવારિક વાતાવરણમાં આનંદ મળશે. તમે તમારા પ્રેમ જીવનમાં સંતુષ્ટ અનુભવશો.