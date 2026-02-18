18 ફેબ્રુઆરી 2026નું રાશિફળ: આ રાશિના જાતકોને કામમાં મળશે સફળતા, આવકના નવા સ્ત્રોત ઉભા થશે
આ રાશિના જાતકો માટે આજે સમય અનુકૂળ નથી, અને કામમાં વિલંબ થશે.
Published : February 18, 2026 at 6:46 AM IST
મેષ - બુધવાર, 18 ફેબ્રુઆરી, 2026ના રોજ, ચંદ્ર કુંભ રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી અગિયારમા ભાવમાં રહેશે. સામાજિક મેળાવડામાં સંબંધીઓ અને મિત્રો સાથે તમારો સમય સારો રહેશે. તમે મિત્રો પર પૈસા ખર્ચ કરશો અને તેમનાથી લાભ મેળવશો. તમે પ્રવાસ પર જઈ શકો છો. તમને સરકારી કામમાં સફળતા મળશે. તમારા લગ્ન જીવનમાં સુમેળ રહેશે. આવકના નવા સ્ત્રોત મળશે. અચાનક નાણાકીય લાભ થવાની શક્યતા છે. પ્રેમ સંબંધો માટે આ સારો સમય છે. વિદ્યાર્થીઓને વરિષ્ઠોના માર્ગદર્શનની જરૂર પડી શકે છે.
વૃષભ - બુધવાર, 18 ફેબ્રુઆરી, 2026ના રોજ, ચંદ્ર કુંભ રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી દસમા ભાવમાં રહેશે. તમારો આજનો દિવસ સારો રહેશે. તમે નવા પ્રોજેક્ટ્સનું આયોજન કરી શકશો. કાર્યકારી વ્યાવસાયિકો માટે આ સારો દિવસ છે. નોકરીમાં રહેલા લોકોને તેમના ઉપરી અધિકારીઓની તરફેણ મળશે. બાકી રહેલા કાર્યો પૂર્ણ થવાની સંભાવના છે. પ્રમોશન નાણાકીય લાભ લાવી શકે છે. તમારા ગૃહસ્થ જીવનમાં તમારું વર્ચસ્વ અને મધુરતા વધશે. ભેટ અને સન્માન તમારા હૃદયમાં આનંદ લાવશે.
મિથુન - બુધવાર, 18 ફેબ્રુઆરી, 2026ના રોજ, ચંદ્ર કુંભ રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી નવમા ભાવમાં રહેશે. પ્રતિકૂળ સમયને કારણે, કાર્યો સમયસર પૂર્ણ થશે નહીં. નોકરીમાં રહેલા લોકો કોઈ બાબતમાં ચિંતિત હોઈ શકે છે. કામનું દબાણ તણાવનું કારણ બની શકે છે. ઓફિસમાં ઉપરી અધિકારીઓ તરફથી તમને નકારાત્મક વર્તનનો સામનો કરવો પડી શકે છે. સરકારી કામમાં સમસ્યાઓ ઊભી થઈ શકે છે. આજે મહત્ત્વપૂર્ણ નિર્ણયો લેવાનું ટાળો. તમે થાક અનુભવશો અને કોઈ શારીરિક બીમારીથી પરેશાન થઈ શકો છો. તમારા બાળકો સાથે અણબનાવ થવાની શક્યતા છે. તમારા હરીફોથી સાવધ રહો. તમારું પ્રેમ જીવન સામાન્ય રહેશે. તમારી નાણાકીય સ્થિતિ સામાન્ય રહેશે.
કર્ક - બુધવાર, 18 ફેબ્રુઆરી, 2026ના રોજ, ચંદ્ર કુંભ રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી આઠમા ભાવમાં રહેશે. નકારાત્મક માનસિકતાને કારણે આજે તમે નિરાશાનો અનુભવ કરશો. બહાર ખાવા-પીવાને કારણે સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓનું જોખમ છે. આ સમય દરમિયાન, તમારે કોઈપણ ચેપી રોગથી બચવા માટે બધી સાવચેતીઓનું પાલન કરવું જોઈએ. તમારે આજે તમારા ગુસ્સા પર નિયંત્રણ રાખવાની જરૂર પડશે, અથવા કામ પર કોઈ સાથે તમારો વિવાદ થઈ શકે છે. પરિવારના સભ્યો સાથે પણ તમારા મતભેદ થઈ શકે છે. નવા સંબંધો તમારી મુશ્કેલીઓ વધારી શકે છે. તમને નાણાકીય સમસ્યાઓનો અનુભવ થશે. ઓપરેશન અથવા અકસ્માત થવાની સંભાવના છે. વાહનો અથવા વિદ્યુત ઉપકરણોનો ઉપયોગ કરતી વખતે સાવચેત રહો. ભગવાનનું નામ લેવાથી તમારા મનને શાંતિ મળશે.
સિંહ - બુધવાર, 18 ફેબ્રુઆરી, 2026ના રોજ, ચંદ્ર કુંભ રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી સાતમા ભાવમાં રહેશે. આજે, તમે મનોરંજન અને મુસાફરીમાં સમય પસાર કરશો. તમારું પ્રેમ જીવન સંતોષકારક રહેશે. જોકે, તમે સાંસારિક બાબતોમાં થોડા ઉદાસીન રહેશો. તમારા જીવનસાથીનું સ્વાસ્થ્ય બગડવાની શક્યતા છે. મિત્રો સાથેની મુલાકાતો ખૂબ આનંદપ્રદ રહેશે નહીં. તમારે તેમની જરૂરિયાતો પર પૈસા ખર્ચવા પડી શકે છે. ઉદ્યોગપતિઓને ભાગીદારો સાથે ધીરજ રાખવાની જરૂર પડશે. વધુ પડતા દલીલોથી નુકસાન થઈ શકે છે. તમને જાહેર અને સામાજિક જીવનમાં ઓછી સફળતા મળશે. તમારે વધુ પડતી વાતો કરવાને બદલે લોકોની વાત સાંભળવાની ટેવ પણ વિકસાવવી જોઈએ.
કન્યા - બુધવાર, 18 ફેબ્રુઆરી, 2026 ના રોજ, ચંદ્ર કુંભ રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી છઠ્ઠા ભાવમાં રહેશે. તમારું શરીર અને મન સ્વસ્થ રહેશે. આજે તમે ઘરે અને ઓફિસમાં સંપૂર્ણ ઉર્જા સાથે કામ કરી શકશો. નવા કામમાં તમારી રુચિ વધશે. ઘરમાં શાંતિપૂર્ણ અને ખુશનુમા વાતાવરણ રહેશે. તમે સુખ, નાણાકીય લાભ અને કામમાં સફળતાનો અનુભવ કરશો. તમારા સ્વાસ્થ્યમાં સુધારો થશે. તમને કામ પર સારા લાભ પણ મળશે. તમને તમારા ગૌણ અધિકારીઓનો સહયોગ મળશે. નસીબ તમારા પક્ષમાં છે. તમે તમારા વિરોધીઓને દૂર કરી શકશો. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ, જોકે, બહાર ખાવામાં બેદરકાર રહેવાનું ટાળો.
તુલા - બુધવાર, 18 ફેબ્રુઆરી, 2026 ના રોજ, ચંદ્ર કુંભ રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી પાંચમા ભાવમાં રહેશે. આજે, તમે તમારી સર્જનાત્મકતા અને કલ્પનાશક્તિનો ખૂબ સારી રીતે ઉપયોગ કરી શકશો. તમે તમારા બાળકની પ્રગતિ સાથે ખુશીનો અનુભવ કરશો. ચિંતા તમને હતાશા અનુભવી શકે છે. આજે તમારો કોઈ સાથે ઝઘડો થઈ શકે છે. તમારે બાબતોમાં વધુ પડતું ઊંડાણપૂર્વક ઉતરવાનું ટાળવું જોઈએ. નોકરી કરતા લોકોને સમયસર કાર્યો પૂર્ણ કરવામાં મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડી શકે છે. પારિવારિક જીવન સામાન્ય રહેશે. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ, સમય સારો છે.
વૃશ્ચિક - બુધવાર, 18 ફેબ્રુઆરી, 2026ના રોજ, ચંદ્ર કુંભ રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિના ચોથા ભાવમાં રહેશે. તમને શાંતિથી દિવસ પસાર કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. તમારું શારીરિક સ્વાસ્થ્ય બગડવાની શક્યતા છે, અને તમે માનસિક રીતે પણ અસ્વસ્થ અનુભવશો. પરિણામે, તમે તમારા કામ કે વ્યવસાય પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી શકશો નહીં. આજે તમે આરામ કરવા માંગતા હશો. તમે તમારી માતાના સ્વાસ્થ્ય વિશે ચિંતિત રહેશો. પરિવારના સભ્યો સાથે મતભેદ થશે. સ્થાવર મિલકત અને વાહનો સંબંધિત દસ્તાવેજોમાં સાવધાની રાખવાની જરૂર છે.
ધન - બુધવાર, 18 ફેબ્રુઆરી, 2026ના રોજ, ચંદ્ર કુંભ રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિના ત્રીજા ભાવમાં રહેશે. તમે આધ્યાત્મિક બાબતો અને રહસ્યમય જ્ઞાન તરફ આકર્ષિત થશો. જો તમે કોઈ કાર્ય હાથ ધરવા માંગતા હો, તો સમય અનુકૂળ રહેશે. તમારા ઘરમાં મિત્રો અને સંબંધીઓનું સ્વાગત કરવામાં તમને આનંદ થશે. તમે આજે શરૂ કરેલ કાર્ય પૂર્ણ કરી શકશો. નાણાકીય લાભ પણ શક્ય છે. તમારા માન અને સન્માનમાં વધારો થશે. પ્રિયજનોને મળવાની શક્યતા છે. તમારા પ્રેમ જીવનમાં તમારા જીવનસાથીના સહયોગથી તમે ખુશ થશો. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ આજનો દિવસ સારો છે.
મકર - બુધવાર, 18 ફેબ્રુઆરી, 2026 ના રોજ, ચંદ્ર કુંભ રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિના બીજા ભાવમાં રહેશે. "મૌનમાં નવ ગુણો છે" આ કહેવતનું મહત્વ સમજવાથી તમને સફળતા પ્રાપ્ત કરવામાં મદદ મળી શકે છે.
કુંભ - બુધવાર, 18 ફેબ્રુઆરી, 2026ના રોજ, ચંદ્ર કુંભ રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિના પહેલા ભાવમાં રહેશે. તમારો દિવસ ઉત્સાહથી ભરેલો રહેશે. પરિવાર, મિત્રો અને સંબંધીઓ સાથે તમારા ઘરનું વાતાવરણ સુખદ રહેશે. તમારા જીવનસાથી અથવા પ્રેમી સાથે ચાલી રહેલા કોઈપણ વિવાદો અથવા મતભેદો ઉકેલાઈ જવાથી તમે રાહત અનુભવશો. તમે સ્વાદિષ્ટ ભોજનનો આનંદ માણશો અને મનોરંજન માટે સમય કાઢશો. દિવસ આર્થિક રીતે ફાયદાકારક છે. તમે ભવિષ્ય પર નજર રાખીને મોટા રોકાણનું પણ વિચાર કરશો. આધ્યાત્મિકતા અને ચિંતનમાં તમારી રુચિ વધશે. વિવાદોથી દૂર રહો.
મીન - બુધવાર, 18 ફેબ્રુઆરી, 2026ના રોજ, ચંદ્ર કુંભ રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિના બારમા ભાવમાં રહેશે. તમારે ટૂંકા ગાળાના લાભની લાલચ છોડી દેવાની અને મૂડી રોકાણ કરતી વખતે સાવધાની રાખવાની જરૂર છે. લોભથી નોંધપાત્ર નાણાકીય નુકસાન થઈ શકે છે. આજે તમારી એકાગ્રતા નબળી રહેશે. તમારું શારીરિક સ્વાસ્થ્ય નબળું રહેશે. તમારા બાળકો સંબંધિત સમસ્યાઓ મૂંઝવણનું કારણ બનશે. ધાર્મિક પ્રવૃત્તિઓમાં ખર્ચ થશે. મહત્ત્વપૂર્ણ દસ્તાવેજો અથવા કોર્ટ કેસ સાથે વ્યવહાર કરતી વખતે સાવધાની રાખવાની જરૂર છે. નાણાકીય વ્યવહારો માટે આ સમય અનુકૂળ નથી. પારિવારિક જીવનમાં શાંતિ માટે, બીજાઓની લાગણીઓનો પણ આદર કરવો મહત્ત્વપૂર્ણ છે.
આ પણ વાંચો: