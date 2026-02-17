17 ફેબ્રુઆરી 2026નું રાશિફળ: મંગળવારે આ રાશિના જાતકોને મળશે પ્રમોશન, થશે આર્થિક લાભ
આજનો દિવસ આ રાશિના જાતકો માટે વાતાવરણ અનુકૂળ રહેશે, જીવનસાથી સાથે વિવાદ દૂર થશે.
Published : February 17, 2026 at 6:49 AM IST
મેષ - આજે, મંગળવાર, 17 ફેબ્રુઆરી, 2026ના રોજ, ચંદ્ર મકર રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી દસમા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ તમારા માટે ફાયદાકારક છે. તમને વ્યવસાયમાં ઇચ્છિત સફળતા મળવાની શક્યતા છે. તમારી આવક વધશે. તમે આખો દિવસ મનોરંજનમાં વ્યસ્ત રહી શકો છો. આજે તમે તમારા ઘરની સજાવટમાં થોડી નવીનતા ઉમેરશો. તમે તમારા ઘરને સજાવવા માટે પૈસા ખર્ચ કરશો. તમે વાહનનો આનંદ પણ માણશો. કોઈ સામાજિક કાર્યક્રમમાં ક્યાંક બહાર જવાનું સામેલ હોઈ શકે છે. તમે કોઈ સુંદર સ્થળની મુલાકાત લેવાની યોજના બનાવી શકો છો.
વૃષભ - આજે, મંગળવાર, 17 ફેબ્રુઆરી, 2026ના રોજ, ચંદ્ર મકર રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી નવમા ભાવમાં રહેશે. તમે તમારા વ્યવસાયને વિકસાવવા પર વધુ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશો. નવી યોજનાઓ તમને વ્યવસાયિક લાભ અપાવશે. જોકે, સફળતામાં વિલંબ થઈ શકે છે. બપોર પછી, વ્યવસાય માટે અનુકૂળ વાતાવરણ વિકસિત થશે. નોકરીમાં રહેલા લોકો મીટિંગમાં હાજરી આપી શકે છે. પ્રમોશન શક્ય છે. તમારા ઉપરી અધિકારીઓ તમારા કામથી ખુશ થશે. તમને તમારા પિતા અને વડીલો તરફથી લાભ થશે. તમારા જીવનસાથી સાથેનો જૂનો વિવાદ ઉકેલાશે.
મિથુન - મંગળવાર, 17 ફેબ્રુઆરી, 2026ના રોજ ચંદ્ર મકર રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી આઠમા ભાવમાં રહેશે. આજે તમારી ખાવાની આદતો પર ખાસ ધ્યાન આપો. તમારા મનમાંથી નકારાત્મક વિચારો દૂર કરીને તમે ખુશ થશો. અનૈતિક પ્રવૃત્તિઓ મુશ્કેલીનું કારણ બની શકે છે. શક્ય હોય તો તેમને ટાળો. અચાનક યાત્રા થવાની શક્યતા છે. બપોર પછી તમને કોઈ સારા સમાચાર મળી શકે છે. જૂની ચિંતા દૂર થઈ શકે છે. તમને લેખન અથવા સાહિત્યિક કાર્યોમાં ખાસ રસ હશે. વ્યવસાયિક વૃદ્ધિ માટે નવી યોજનાઓ અમલમાં મૂકવામાં આવશે. નોકરી કરતા લોકોએ તેમના ઉપરી અધિકારીઓ સાથે દલીલો ટાળવી જોઈએ.
કર્ક - મંગળવાર, 17 ફેબ્રુઆરી, 2026ના રોજ ચંદ્ર મકર રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી સાતમા ભાવમાં રહેશે. આજે તમારો કોઈની સાથે ભાવનાત્મક જોડાણ થઈ શકે છે. મનોરંજક અને આનંદપ્રદ પ્રવૃત્તિઓ ખુશી લાવશે. મિત્રોનો સંગત તમારા આનંદને બમણો કરશે. બપોર પછી તમારું સ્વાસ્થ્ય બગડી શકે છે. તમે આ સમય દરમિયાન કામને બોજ માનશો. વાહન ચલાવતી વખતે સાવચેત રહો અને તમારા ગુસ્સા પર નિયંત્રણ રાખો. તમારી વાણીમાં કઠોરતા ન રાખો. નવું કાર્ય શરૂ કરવા માટે આજનો દિવસ સારો નથી. તમારા જીવનસાથી સાથે મતભેદ ન થાય તેનું ધ્યાન રાખો.
સિંહ - આજે મંગળવાર, 17 ફેબ્રુઆરી, 2026ના રોજ ચંદ્ર મકર રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી છઠ્ઠા ભાવમાં રહેશે. તમે તમારા વ્યવસાયને વિસ્તૃત કરવાના પ્રયાસો શરૂ કરી શકો છો. વ્યવસાયમાં ભાગીદારી લાભ લાવશે. નાણાકીય લાભની પ્રબળ સંભાવના છે. વ્યાજ અને દલાલીથી આવકમાં વધારો થવાની સંભાવના છે. આ આવક નાણાકીય મુશ્કેલીઓ દૂર કરશે. સારા કપડાં અને સારા ખોરાકથી તમારા મનમાં ખુશી આવશે. ટૂંકી યાત્રા અથવા મુસાફરીની સંભાવના છે. આજે તમને તમારી નોકરીમાં પણ ફાયદો થઈ શકે છે. વિદ્યાર્થીઓ માટે આ સારો સમય છે.
કન્યા - આજે મંગળવાર, 17 ફેબ્રુઆરી, 2026ના રોજ ચંદ્ર મકર રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી પાંચમા ભાવમાં રહેશે. કપડાં અથવા ઘરેણાંની ખરીદી તમારા માટે રોમાંચક અને આનંદપ્રદ રહેશે. કલામાં તમારી રુચિ વધશે. વ્યવસાયમાં મુશ્કેલ કાર્ય તમારા હૃદયમાં આનંદ લાવશે. નોકરી કરતા લોકો માટે પણ સમય અનુકૂળ રહેશે. તમે તમારા વિરોધીઓ પર કાબુ મેળવશો. તમારા જીવનસાથી સાથેના કોઈપણ લાંબા સમયથી ચાલી રહેલા મતભેદોનો ઉકેલ આવી શકે છે. તમારા પ્રેમ જીવનને સંતોષકારક બનાવશે. આ તમારા માટે લાભદાયી સમય છે. વિદ્યાર્થીઓને તેમના અભ્યાસમાં પણ લાભ થશે.
તુલા - આજે, મંગળવાર, 17 ફેબ્રુઆરી, 2026 ના રોજ, ચંદ્ર મકર રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિના ચોથા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ તમારા માટે મધ્યમ ફળદાયી રહેશે. તમારે સ્થાયી મિલકતના મામલાઓમાં ખૂબ કાળજી રાખવાની જરૂર પડશે. તમે તમારી માતાના સ્વાસ્થ્ય વિશે ચિંતિત હોઈ શકો છો. ખાતરી કરો કે કોઈ કૌટુંબિક વિવાદ ન થાય. બપોર પછી, તમે સ્વસ્થ અનુભવશો. તમારી ઉર્જા ઉચ્ચ રહેશે, જેનાથી તમે તમારા લક્ષ્યો પ્રાપ્ત કરી શકશો. આ સમય વિદ્યાર્થીઓ માટે અનુકૂળ છે. અપરિણીત યુગલો આજે લગ્ન કરે તેવી શક્યતા છે. તમે તમારા પ્રિયજન સાથે ગુણવત્તાયુક્ત સમય વિતાવી શકશો.
વૃશ્ચિક - આજે, મંગળવાર, 17 ફેબ્રુઆરી, 2026 ના રોજ, ચંદ્ર મકર રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિના ત્રીજા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ વ્યવસાય માટે અનુકૂળ છે. તમારા ઘરેલુ જીવનમાં ચાલી રહેલી સમસ્યાઓનું નિરાકરણ આવશે. તમને સ્થાયી મિલકત સંબંધિત કામમાં સફળતા મળી શકે છે. તમારા ભાઈ-બહેનો સાથેના સંબંધોમાં પ્રેમ જળવાઈ રહેશે. બપોર પછી અધૂરા કાર્યોથી તમે પરેશાન થઈ શકો છો. તમે શારીરિક અને માનસિક ચિંતાનો અનુભવ કરશો. તમને સામાજિક બદનામીનો સામનો કરવો પડી શકે છે. પરિવારના સભ્યો સાથે મતભેદ થઈ શકે છે. આર્થિક નુકસાન થઈ શકે છે.
ધન - આજે, મંગળવાર, 17 ફેબ્રુઆરી, 2026 ના રોજ, ચંદ્ર મકર રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી બીજા ભાવમાં રહેશે. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. આધ્યાત્મિક વલણ માટે આ ખૂબ જ સારો દિવસ છે. નાણાકીય લાભ થશે. વિદ્યાર્થીઓએ તેમના અભ્યાસ પર વધુ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાની જરૂર છે. બપોર પછી, પરિસ્થિતિ અનુકૂળ રહેશે. કોઈપણ માનસિક દ્વિધા દૂર થશે. શરીર અને મન બંને સ્વસ્થ રહેશે. છુપાયેલા દુશ્મનો તમને નુકસાન પહોંચાડી શકશે નહીં. નોકરીમાં રહેલા લોકોને તેમના ઉપરી અધિકારીઓ તરફથી પ્રશંસા મળશે. તમારા પ્રેમ જીવનમાં સંતોષની ભાવના રહેશે.
મકર - આજે, મંગળવાર, 17 ફેબ્રુઆરી, 2026 ના રોજ, ચંદ્ર મકર રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી પહેલા ભાવમાં રહેશે. તમને ધાર્મિક પ્રવૃત્તિઓમાં રસ રહેશે. વ્યવસાય માટે વાતાવરણ અનુકૂળ રહેશે. તમારા બધા કાર્યો સરળતાથી પૂર્ણ થશે. તમને કામ પર નવું લક્ષ્ય મળી શકે છે. તમારા જીવનમાં આનંદ વધશે. બપોરે, કોઈ બાબતની ચિંતા કરવાથી નકારાત્મક વિચારો આવી શકે છે, જે હતાશા વધારી શકે છે. તમે શેરબજારમાં રોકાણ કરવાનું વિચારી શકો છો. આ તમારા સ્વાસ્થ્ય માટે સારો સમય છે. જોકે, બહાર ખાવાનું ટાળો.
કુંભ - આજે, મંગળવાર, 17 ફેબ્રુઆરી, 2026 ના રોજ, ચંદ્ર મકર રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી બારમા ભાવમાં રહેશે. ધાર્મિક અને સામાજિક કાર્યમાં પૈસા ખર્ચ થશે. સંબંધીઓ અને મિત્રો સાથે વિવાદ શક્ય છે. તમારે વાહન ચલાવતી વખતે અથવા નવી સારવાર શરૂ કરતી વખતે સાવધાની રાખવાની જરૂર પડશે. બપોર પછી, બધા કાર્યો સરળતાથી પૂર્ણ થશે. કામ પર તમારો પ્રભાવ વધશે. તમારા ઉપરી અધિકારીઓ તમારા કાર્યથી ખુશ થશે. માનસિક શાંતિ પ્રવર્તશે. ચિંતા અને તણાવ દૂર થશે. તમારા જીવનસાથી સાથેનો તમારો પ્રેમ સંબંધ મધુર બનશે.
મીન - આજે, મંગળવાર, 17 ફેબ્રુઆરી, 2026ના રોજ, ચંદ્ર મકર રાશિમાં છે. તે તમારી રાશિથી અગિયારમા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ વ્યવસાય માટે ફાયદાકારક રહેશે. નવો સંબંધ બની શકે છે. લગ્નયોગ્ય યુગલો સંબંધ સુરક્ષિત કરી શકશે. પ્રવાસનું આયોજન થશે. તમને મિત્રો તરફથી ભેટ મળશે. બપોર પછી, તમારે તમારા બધા પ્રયત્નોમાં સાવધાની રાખવાની જરૂર પડશે. સરકારી કામ અટકી શકે છે. સખત મહેનત છતાં, તમને ઓછા પરિણામો મળશે. આ સમય દરમિયાન, તમારે ધીરજ રાખવાની જરૂર પડશે. તમે આધ્યાત્મિકતા તરફ ઝુકાવ રાખશો. થાક તમને અસ્વસ્થતા અનુભવશે.
આ પણ વાંચો: