15 ફેબ્રુઆરી, 2026નું રાશિફળ: રવિવારે આ રાશિના જાતકોને થશે લાભ, જાણો અન્ય રાશિઓ માટે કેવો રહેશે દિવસ
આજના દિવસે તમામ રાશિના જાતકોને થોડા સંભાળીને દિવસ વિતાવવાની સલાહ આપવામાં આવે છે.
Published : February 15, 2026 at 6:50 AM IST
મેષ - રવિવાર, 15 ફેબ્રુઆરી, 2026ના રોજ, મકર રાશિનો ચંદ્ર તમારા દસમા ભાવમાં રહેશે. તમે પરિવારના સભ્યો સાથે મહત્ત્વપૂર્ણ ઘરેલું બાબતોની ચર્ચા કરશો. તમે તમારા ઘરને બદલવા માટે નવી યોજનાઓ બનાવશો. કામ પર વરિષ્ઠ અધિકારીઓ સાથે મહત્ત્વપૂર્ણ મુદ્દાઓ પર ચર્ચા કરવામાં આવશે. ઓફિસના કામ માટે પ્રવાસ થવાની સંભાવના છે. તમારી માતા અને અન્ય મહિલાઓ તરફથી લાભ થવાની સંભાવના છે. તમારા કોઈપણ કામ અથવા પ્રોજેક્ટ માટે તમને સરકારી સહાય મળશે. વધુ પડતા કામના બોજને કારણે તમે અસ્વસ્થ અનુભવી શકો છો.
વૃષભ - રવિવાર, 15 ફેબ્રુઆરી, 2026ના રોજ, મકર રાશિનો ચંદ્ર તમારા નવમા ભાવમાં રહેશે. વિદેશ વેપાર માટે આ સારો સમય છે. ઉદ્યોગપતિઓને નાણાકીય લાભનો અનુભવ થશે. તમે નવું સાહસ શરૂ કરી શકશો. તમારી પાસે લાંબા અંતરની યાત્રા અથવા તીર્થયાત્રા હોઈ શકે છે. તમને આધ્યાત્મિકતામાં રસ રહેશે. તમે તમારા બાળકોની પ્રગતિથી ખુશ રહેશો. તમે આજે બધા કાર્યો સમયસર પૂર્ણ કરી શકશો. તમારા સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો.
મિથુન - રવિવાર, 15 ફેબ્રુઆરી, 2026ના રોજ, મકર રાશિનો ચંદ્ર તમારા આઠમા ભાવમાં રહેશે. તમારા આક્રમક સ્વભાવથી તમને નુકસાન થઈ શકે છે. ભલે તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું ન હોય, તમારે કોઈપણ નવી તબીબી પ્રક્રિયાઓ ટાળવી જોઈએ અથવા શસ્ત્રક્રિયાઓ મુલતવી રાખવી જોઈએ. તમારા આત્મસન્માનને ઠેસ ન પહોંચે તેનું ધ્યાન રાખો. તમારી વાણી પર નિયંત્રણ રાખવાથી સંઘર્ષ અથવા મતભેદ ટાળવામાં મદદ મળશે. ખર્ચ વધારે રહેશે. તમારું સ્વાસ્થ્ય બગડી શકે છે, અને તમે નિરાશા અનુભવી શકો છો. બપોર પછી નકારાત્મકતાથી દૂર રહેવાનો પ્રયાસ કરો. તમારા વ્યવસાયને આગળ વધારવા માટે કોઈ નવી યોજનાઓ શરૂ કરશો નહીં.
કર્ક - રવિવાર, 15 ફેબ્રુઆરી, 2026 ના રોજ, મકર રાશિનો ચંદ્ર તમારા સાતમા ભાવમાં રહેશે. આ દિવસ આનંદ અને મનોરંજનથી ભરેલો રહેશે. મિત્રો સાથે તમારી રસપ્રદ મુલાકાત થશે. તમે કંઈક ખાસ ખરીદી શકો છો. પ્રેમ સંબંધોમાં સફળતા મળી શકે છે. નવા સંબંધની શરૂઆત પણ થઈ શકે છે. સારા ભોજનનો આનંદ માણવાની અને વાહનનો આનંદ માણવાની શક્યતાઓ છે. તમારી પ્રતિષ્ઠા વધશે. આ દિવસ વ્યવસાયમાં પણ નફાકારક રહેશે. નોકરીમાં રહેલા લોકોને તેમનું કાર્ય સરળતાથી પૂર્ણ થતું જોવા મળશે. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. નાણાકીય લાભની શક્યતાઓ છે.
સિંહ - રવિવાર, 15 ફેબ્રુઆરી, 2026 ના રોજ, મકર રાશિનો ચંદ્ર તમારા છઠ્ઠા ભાવમાં રહેશે. ઉદાસીનતા અને શંકા તમને બેચેન બનાવશે. રોજિંદા કાર્યો પૂર્ણ થવામાં થોડો સમય લાગશે. સખત મહેનત પણ ઇચ્છિત પરિણામો નહીં આપે. આજે તમારે કામ પર સાવધાનીપૂર્વક આગળ વધવાની જરૂર પડશે. તમને સાથીદારો તરફથી ઓછો ટેકો મળશે. તમારે વ્યવસાયમાં પણ વધારાની મહેનત કરવાની જરૂર પડશે. આજે નોંધપાત્ર નફાની અપેક્ષા રાખશો નહીં. તમને તમારા માતૃ પરિવાર તરફથી કેટલાક ચિંતાજનક સમાચાર મળશે. તમને તમારા વિરોધીઓ તરફથી વિરોધનો સામનો કરવો પડી શકે છે. તમારા ઉપરી અધિકારીઓ સાથે દલીલો ટાળો. ચિંતાજનક વિચારો તમારા સ્વાસ્થ્ય પર પ્રતિકૂળ અસર કરશે.
કન્યા - રવિવાર, 15 ફેબ્રુઆરી, 2026ના રોજ, મકર રાશિમાં ચંદ્ર તમારા પાંચમા ભાવમાં રહેશે. તમારે કોઈપણ પ્રકારના વિવાદ અથવા ચર્ચાથી બચવું જોઈએ. તમારા આક્રમક સ્વભાવથી સંઘર્ષ થઈ શકે છે. અણધાર્યા નાણાકીય ખર્ચ થવાની સંભાવના છે. વિદ્યાર્થીઓ તેમના અભ્યાસ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી શકશે નહીં. કોઈ પ્રિય વ્યક્તિને મળવાથી આનંદ થશે. પેટ સંબંધિત અસ્વસ્થતા શક્ય છે. વ્યવસાય સરેરાશ દિવસ છે. નોકરીમાં રહેલા લોકોને પણ લક્ષ્યો પ્રાપ્ત કરવામાં મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે. તમારા સ્વાસ્થ્યમાં બેદરકારી તમને નુકસાન પહોંચાડી શકે છે.
તુલા - રવિવાર, 15 ફેબ્રુઆરી, 2026ના રોજ, મકર રાશિમાં ચંદ્ર તમારા ચોથા ભાવમાં રહેશે. આજે તમે માનસિક થાક અનુભવશો. તમે થોડા વધુ ભાવુક રહેશો. વિચારો થોડી તકલીફ આપી શકે છે. ખોટી જગ્યાએ રોકાણ શક્ય છે, તેથી એજન્ટના પ્રભાવથી બચો. તમે તમારી માતા અને પત્નીના સ્વાસ્થ્ય વિશે ચિંતિત રહેશો. તમારા બોયફ્રેન્ડ અથવા ગર્લફ્રેન્ડ સાથે પણ સંઘર્ષ થવાની શક્યતા છે. તમારે કામ પર મૌન રહેવું જોઈએ. આજનો દિવસ મુસાફરી માટે અનુકૂળ નથી. ઊંઘનો અભાવ તમને થાકી જશે. કૌટુંબિક અને મિલકતની બાબતોમાં સાવચેત રહો. દિવસને ધીરજથી પસાર કરો.
વૃશ્ચિક - રવિવાર, 15 ફેબ્રુઆરી, 2026 ના રોજ, મકર રાશિનો ચંદ્ર તમારા ત્રીજા ભાવમાં રહેશે. નવું કાર્ય શરૂ કરવા માટે આજનો દિવસ શુભ છે. તમે આખો દિવસ ખુશ રહેશો. તમારા વ્યવસાયને વિસ્તૃત કરવા માટે તમે કોઈ નવા વ્યક્તિને મળી શકો છો. તમારું પારિવારિક જીવન આનંદથી ભરેલું રહેશે. તમે તમારા ભાઈ-બહેનો સાથે મહત્ત્વપૂર્ણ બાબતો પર ચર્ચા કરશો. નાણાકીય લાભ અને સંપત્તિમાં વધારો થવાની શક્યતા છે. ટૂંકી યાત્રાનું આયોજન થઈ શકે છે. તમને મિત્રો સાથે બહાર જવાનું ગમશે. તમને કામમાં સફળતા મળશે. તમે રોકાણ માટે આયોજન કરી શકશો. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ, દિવસ મધ્યમ છે.
ધન - રવિવાર, 15 ફેબ્રુઆરી, 2026ના રોજ, મકર રાશિનો ચંદ્ર તમારા બીજા ભાવમાં રહેશે. આજે તમારું મન દ્વિધામાં રહેશે. નાણાકીય મોરચે દિવસ સામાન્ય છે. વધારાના ખર્ચ ચિંતાનું કારણ બની શકે છે. પરિવારમાં કોઈ મુદ્દા પર તમારો વિવાદ થઈ શકે છે. તમારા જીવનસાથી સાથે જૂના વિવાદો ફરી ઉભા થઈ શકે છે. નોકરી કરતા લોકો અધૂરા કામને કારણે હતાશ અનુભવશે. આજે તમારા વ્યવસાયને વિસ્તૃત કરવા અથવા કંઈક નવું શરૂ કરવા અંગે કોઈ મહત્ત્વપૂર્ણ નિર્ણય લેવાનું ટાળવું તમારા માટે સારું રહેશે. ઘરે અથવા કાર્યસ્થળ પર કામનો બોજ ઘણો રહેશે. તણાવને કારણે તમે અસ્વસ્થ અનુભવી શકો છો. ધ્યાન અને તમારું મનપસંદ સંગીત સાંભળવાથી તમને વધુ આરામ મળશે.
મકર - રવિવાર, 15 ફેબ્રુઆરી, 2026ના રોજ, મકર રાશિનો ચંદ્ર તમારા પહેલા ભાવમાં રહેશે. તમે દિવસની શરૂઆત ભક્તિ અને ભગવાનના સ્મરણથી કરશો. પારિવારિક વાતાવરણ ખૂબ સારું રહેશે. તમારા જીવનસાથી સાથેના તમારા સંબંધો સામાન્ય રહેશે. કોઈપણ જૂના મતભેદો દૂર થતાં તમે ખુશ થશો. તમે મિત્રો અને પ્રિયજનોને મળી શકો છો, જે આનંદ લાવશે. તમારું કાર્ય સરળતાથી પૂર્ણ થશે. તમને તમારી નોકરી અથવા વ્યવસાયમાં નફો મળી શકે છે. તમારા ઉપરી અધિકારીઓ તમારા કામથી ખુશ થશે. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. જોકે, વાહન ચલાવતી વખતે સાવધાની રાખો.
કુંભ - રવિવાર, 15 ફેબ્રુઆરી, 2026ના રોજ, મકર રાશિનો ચંદ્ર તમારા બારમા ભાવમાં રહેશે. આજે નાણાકીય વ્યવહારોમાં ખૂબ કાળજી રાખો. કોઈને પૈસા ઉધાર આપવાનું ટાળો. તમને કોઈ એવી વસ્તુનો ડર રહેશે, જે તમને ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાથી અટકાવશે. તમે તમારા સ્વાસ્થ્ય વિશે ચિંતિત રહેશો. તમે ખોટી જગ્યાએ રોકાણ કરવાની યોજના બનાવી શકો છો. પરિવારના સભ્યો સાથે દલીલો થઈ શકે છે. અકસ્માતો ટાળવા માટે તમારે સાવચેત રહેવાની જરૂર પડશે. તમારા પ્રેમ જીવનમાં, તમારે તમારા પ્રિયજનની લાગણીઓનો આદર કરવાની જરૂર પડશે. આજનો દિવસ વ્યવસાય માટે સામાન્ય છે. નોકરી કરતા લોકોને સમયસર કામ પૂર્ણ કરવામાં મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડી શકે છે.
મીન - રવિવાર, 15 ફેબ્રુઆરી, 2026ના રોજ, મકર રાશિનો ચંદ્ર તમારા અગિયારમા ભાવમાં રહેશે. તમને સમાજમાં વિશેષ ઓળખ મળશે. તમે સામાજિક કાર્યક્રમોમાં ભાગ લઈ શકશો. તમને મિત્રો અને વડીલો તરફથી નોંધપાત્ર સહયોગ મળશે. એક નવું નેટવર્ક બનશે. તમારી નોકરી અથવા વ્યવસાયમાં તમારી આવક વધશે. તમને તમારી પત્ની અને બાળકો તરફથી પણ લાભ થશે. લગ્ન માટે લાયક લોકો માટે આ સારો સમય છે. સંબંધ ફાઇનલ થવાની સંભાવના છે. તમે આજે પ્રવાસનું પણ આયોજન કરી શકો છો. વિદ્યાર્થીઓ તેમના અભ્યાસ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશે. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ, આ ખૂબ જ સારો સમય છે.
