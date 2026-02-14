14 ફેબ્રુઆરી, 2026 આજનું રાશિફળ: આ રાશિના જાતકો આજે પોતાનું ભાગ્ય ચમકતું જોશે
ચંદ્ર આજે ધન રાશિમાં ગોચર કરી રહ્યો છે, તેથી થોડી સાવધાની રાખવાની જરૂર છે.
Published : February 14, 2026 at 7:05 AM IST
મેષ - 14 ફેબ્રુઆરી, 2026 ના રોજ ચંદ્ર ધન રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી નવમા ભાવમાં રહેશે. આજે તમારે તમારા ગુસ્સા પર નિયંત્રણ રાખવાની જરૂર છે. તમારો ગુસ્સો કોઈપણ કાર્ય અથવા સંબંધને બગાડી શકે છે. તમારામાં ઉત્સાહનો અભાવ રહેશે. માનસિક બીમારી તમને કંઈપણ કરવા માટે પ્રેરણા ન આપે. તમે ધાર્મિક અથવા શુભ કાર્યોમાં ભાગ લેશો. તમારે યાત્રા પર જવું પડી શકે છે. કામ, વ્યવસાય અથવા ઘરે કોઈની સાથે મતભેદ થશે.
વૃષભ - 14 ફેબ્રુઆરી, 2026 ના રોજ ચંદ્ર ધન રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી આઠમા ભાવમાં રહેશે. કામમાં વિલંબ પછી સફળતા પ્રાપ્ત થશે. શારીરિક બીમારીને કારણે તમે હતાશાની લાગણી અનુભવશો. વધુ પડતા કામના ભારણથી થાક અને માનસિક બેચેની થશે. તમારી યાત્રાઓમાં અવરોધ આવવાની શક્યતા રહેશે. તમને સલાહ આપવામાં આવે છે કે તમે નવા પ્રોજેક્ટ શરૂ ન કરો. તમારા આહારનું ધ્યાન રાખો. યોગ અને ધ્યાન માનસિક સ્વાસ્થ્ય જાળવવામાં મદદ કરી શકે છે. તમારા પ્રેમ જીવનમાં, ખાતરી કરો કે તમારા પ્રિયજન સાથે તમારા મતભેદ ન થાય.
મિથુન - આજે, શનિવાર, 14 ફેબ્રુઆરી, 2026 ના રોજ, ચંદ્ર ધન રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી સાતમા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ આનંદ અને ખુશીનો રહેશે. તમે શારીરિક અને માનસિક રીતે ખુશીનો અનુભવ કરશો. તમે મિત્રો અને પરિવાર સાથે મુસાફરી અથવા પર્યટન સ્થળોની મુલાકાત લેવાનો આનંદ માણશો. તમે સ્વાદિષ્ટ ભોજનનો સ્વાદ ચાખી શકશો. તમે નવા કપડાં પણ ખરીદશો. તમે વાહનની વૈભવીતાનો પણ આનંદ માણશો. તમારા માન અને લોકપ્રિયતામાં વધારો થવાના સંકેતો છે.
કર્ક - આજે, શનિવાર, 14 ફેબ્રુઆરી, 2026 ના રોજ, ચંદ્ર ધન રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી છઠ્ઠા ભાવમાં રહેશે. આજે તમે સફળતા અને ખુશીનો અનુભવ કરશો. ઘરનું વાતાવરણ સુખદ અને શાંતિપૂર્ણ રહેશે. તમને તમારા કામમાં નફો મળી શકે છે. તમે તમારા વિરોધીઓને હરાવી શકશો. તમારા કાર્યની પ્રશંસા થશે. તમે મિત્રો સાથેની ક્ષણોનો આનંદ માણશો. તમારા જીવનસાથી તમારા વિચારો શેર કરશે. તમે ઘરની જરૂરિયાતો પર પૈસા ખર્ચ કરી શકો છો. તમારું પ્રેમ જીવન પરિપૂર્ણ થશે. તમે તમારા પ્રિયજન સાથે સમય વિતાવવાનો આનંદ માણશો.
સિંહ - આજે, શનિવાર, 14 ફેબ્રુઆરી, 2026 ના રોજ, ચંદ્ર ધન રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી પાંચમા ભાવમાં રહેશે. સર્જનાત્મક અને કલાત્મક કાર્યો માટે આજનો દિવસ સારો છે. તમે લેખન, ફોટોગ્રાફી, સંગીત અથવા નૃત્યમાં રસ લઈ શકો છો. નોકરી કરનારાઓને નવું કામ મળી શકે છે. વ્યવસાયિક ભાગીદાર સાથે તમારા સંબંધો મજબૂત બનશે. વિદ્યાર્થીઓ તેમના અભ્યાસમાં શ્રેષ્ઠ બનશે. તમે પ્રિયજનો અને મિત્રોને મળશો. શારીરિક સ્વાસ્થ્ય પણ સારું રહેશે. માનસિક એકાગ્રતા માટે તમારા ગુસ્સા પર નિયંત્રણ રાખો.
કન્યા - આજે, શનિવાર, 14 ફેબ્રુઆરી, 2026 ના રોજ, ચંદ્ર ધન રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી ચોથા ભાવમાં રહેશે. તમારે આજે વિરોધનો સામનો કરવા માટે તૈયાર રહેવું પડશે. તમારું શારીરિક સ્વાસ્થ્ય નબળું રહેશે. તમારા મન પર ચિંતાનો ભાર માનસિક અસ્વસ્થતાનું કારણ બનશે. પરિવારના સભ્યો સાથે વિવાદ શક્ય છે. તમારી માતાના સ્વાસ્થ્ય અંગે ચિંતા રહેશે. અભ્યાસ માટે આ સમય અનુકૂળ નથી. મિલકત અને વાહનો સંબંધિત સમસ્યાઓ ઊભી થઈ શકે છે. પૈસા બિનજરૂરી રીતે ખર્ચ થઈ શકે છે.
તુલા - આજે, શનિવાર, 14 ફેબ્રુઆરી, 2026 ના રોજ, ચંદ્ર ધન રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિના ત્રીજા ભાવમાં રહેશે. તમારો દિવસ શુભ અને ફળદાયી રહેશે. પરિવાર અને ભાઈ-બહેનો સાથે તમારા સારા સંબંધો રહેશે. તમે તમારા જીવનસાથી સાથે ઘરગથ્થુ સમસ્યાઓની ચર્ચા કરશો. નાના ધાર્મિક સ્થળની સફળ યાત્રાનું આયોજન થશે. નાણાકીય લાભની શક્યતાઓ છે. તમને વિદેશથી સારા સમાચાર મળશે. પ્રવાસનું આયોજન કરવામાં આવશે. નવા કાર્ય માટે દિવસ શુભ છે. તમે શારીરિક અને માનસિક રીતે સ્વસ્થ રહેશો. મૂડી રોકાણકારો માટે સારો દિવસ છે. આજનો દિવસ ભાગ્યમાં વધારો થવાનો છે. તમે બધા કાર્યો સમયસર પૂર્ણ કરી શકશો.
વૃશ્ચિક - આજે, શનિવાર, 14 ફેબ્રુઆરી, 2026 ના રોજ, ચંદ્ર ધન રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિના બીજા ભાવમાં રહેશે. પરિવારમાં સુખ અને શાંતિ રહેશે. તમે સંબંધીઓ અને મિત્રોને મળશો. તમે સ્વાદિષ્ટ ભોજનનો આનંદ માણશો. ધાર્મિક પ્રવૃત્તિઓમાં પૈસા ખર્ચ થશે. તમે ઘરેણાં અને અત્તર ખરીદશો. તમે તમારી વાણીથી બીજા લોકોને મોહિત કરી શકશો. તમને સંપત્તિ મળશે. પરિવારના સભ્યો સાથે સુખદ ચર્ચા થશે. વિદ્યાર્થીઓને ચોક્કસ સફળતા મળશે. તમે આજે કોઈ નવું સાહસ પણ શરૂ કરી શકો છો.
ધન - 14 ફેબ્રુઆરી, 2026 ના રોજ ચંદ્ર ધન રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિના પહેલા ભાવમાં રહેશે. ઉદ્યોગપતિઓને આજે નોંધપાત્ર ફાયદો થશે. વિદેશ સંબંધિત વ્યવસાયમાં નફો જોવા મળશે. ઘરમાં શુભ ઘટનાઓ બની શકે છે. પ્રિયજનો અને મિત્રો સાથે મુલાકાત આનંદ લાવશે. નાણાકીય લાભ થશે. તમને તમારા જીવનસાથી તરફથી ખુશી અને આનંદ મળશે. તમારી સામાજિક સ્થિતિ વધશે. તમે સ્વાદિષ્ટ ભોજનનો આનંદ માણશો. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. પરિણામે, કાર્યસ્થળ પર તમારું કાર્ય સમયસર પૂર્ણ થશે. વિદ્યાર્થીઓનો સમય સારો રહેશે અને તેઓ તેમના અભ્યાસ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી શકશે.
મકર - 14 ફેબ્રુઆરી, 2026 ના રોજ ચંદ્ર ધન રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિના બારમા ભાવમાં રહેશે. ધાર્મિક અને આધ્યાત્મિક બાબતોમાં રસ આજે તમને વ્યસ્ત રાખશે, અને આનાથી ખર્ચ પણ થશે. કોર્ટ સંબંધિત બાબતો ઊભી થશે. વ્યવસાયિક પ્રવૃત્તિઓમાં અવરોધ આવશે. પરિવારના સભ્યો સાથે વિવાદ શક્ય છે. તમને શારીરિક ઉર્જા અને માનસિક ખુશીમાં ઘટાડો થશે. તમારા પ્રયત્નો અનુસાર પરિણામ ન મળવાને કારણે તમે નિરાશા પણ અનુભવી શકો છો. જોકે, બપોર પછી તમારી માનસિક સ્થિતિમાં ફેરફાર થશે.
કુંભ - આજે, શનિવાર, 14 ફેબ્રુઆરી, 2026 ના રોજ, ચંદ્ર ધન રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી અગિયારમા ભાવમાં રહેશે. તમે નવું કાર્ય શરૂ કરી શકશો અથવા આયોજન કરી શકશો. તમને તમારી નોકરી અથવા વ્યવસાયમાં નફો મળશે. મિત્રો તમારી પ્રગતિમાં મદદરૂપ થશે. નાણાકીય લાભની દ્રષ્ટિએ આજનો દિવસ ખૂબ જ સારો રહેશે. તમને સુંદર સ્થળોની મુલાકાત લેવાની તક મળશે. તમારી સામાજિક પ્રતિષ્ઠા વધશે. તમારા બાળકો પ્રગતિ કરશે. તમને તમારી પત્ની અને પુત્ર તરફથી સારા સમાચાર મળશે. અપરિણીત લોકો લગ્નની ચર્ચા કરી શકે છે.
મીન - આજે, શનિવાર, 14 ફેબ્રુઆરી, 2026 ના રોજ, ચંદ્ર ધન રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી દસમા ભાવમાં રહેશે. આ દિવસ અત્યંત શુભ અને ફળદાયી છે. તમે તમારા બધા પ્રયત્નોમાં સફળતા પ્રાપ્ત કરશો. તમારા ઉપરી અધિકારીઓના આશીર્વાદથી ખુશી મળશે. ઉદ્યોગપતિઓ તેમના વ્યવસાયમાં વૃદ્ધિ અને સફળતાનો અનુભવ કરશે. તેમને તેમના પિતા અને વડીલો તરફથી લાભ થશે. પરિવારમાં આનંદનું વાતાવરણ રહેશે. સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. તમને સરકાર તરફથી લાભ થશે. માન-સન્માન વધશે. પ્રમોશનની શક્યતાઓ છે. સાંસારિક જીવન આનંદપ્રદ રહેશે.
