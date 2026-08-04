4 ઓગસ્ટ 2026નું પંચાંગ: મંગળવારે તબીબી કાર્ય માટે ઘણો શુભ દિવસ
આજે શ્રાવણ મહિનાની કૃષ્ણ પક્ષની ષષ્ઠી તિથિ છે. આ તિથિ પર મંગળનું શાસન છે.
Published : August 4, 2026 at 7:26 AM IST
હૈદરાબાદ: આજે, 4 ઓગસ્ટ, 2026, મંગળવાર, શ્રાવણ મહિનાના કૃષ્ણ પક્ષનો છઠ્ઠો દિવસ છે. આ તિથિ મંગળ ગ્રહ દ્વારા શાસિત છે. આ તિથિ તબીબી કાર્ય અથવા નવી દવાઓ શરૂ કરવા માટે તેમજ રિયલ એસ્ટેટ સંબંધિત કાર્ય માટે શુભ માનવામાં આવે છે.
ઑગસ્ટ 4ઠ્ઠી પંચાંગ:
- વિક્રમ સંવત: 2082
- મહિનો: શ્રાવણ
- પક્ષ: કૃષ્ણ પક્ષ ષષ્ઠી
- દિવસ: મંગળવાર
- તિથિ: કૃષ્ણ પક્ષ ષષ્ઠી
- યોગ: ધ્રુતિ
- નક્ષત્રઃ રેવતી
- કરણ: ગર
- ચંદ્ર રાશિ: મીન
- સૂર્ય રાશિ: કર્ક
- સૂર્યોદય: 05:43:00 AM
- સૂર્યાસ્ત: 07:11:00 PM
- ચંદ્રોદય: 10:22 PM
- ચંદ્રાસ્ત: 10:50 AM
- રાહુકાલ: 15:49 થી 17:30
- યમગંડ: 10:46 થી 12:27
આજનું નક્ષત્ર
આજે ચંદ્ર મીન રાશિમાં અને રેવતી નક્ષત્રમાં રહેશે. આ નક્ષત્ર મીન રાશિમાં 16:40 ડિગ્રીથી 30 ડિગ્રી સુધી વિસ્તરે છે. તેનો શાસક ગ્રહ બુધ છે અને તેના દેવતા પુષા છે. આ નક્ષત્ર સૌમ્ય અને હળવા સ્વભાવનું છે. આ નક્ષત્ર આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ અને વ્યવસાયિક આયોજન માટે યોગ્ય છે.
આજનો નિષેધ સમય
આજે રાહુકાલ 15:49 થી 17:30 સુધી રહેશે. જો તમારી પાસે કોઈ શુભ કાર્ય હોય, તો આ સમયગાળાને ટાળવો શ્રેષ્ઠ છે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દુમુહુર્તા અને વર્જ્યમ ટાળો.
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