21 ઓગસ્ટ 2026નું રાશિફળ: શુક્રવારે આ રાશિના જાતકોની આવકમાં થશે વધારો, સામાજિક ક્ષેત્રે સફળતા અને ખ્યાતિ મળશે
આ રાશિના લોકો આજે સામાજિક પ્રવૃત્તિઓમાં વ્યસ્ત રહી શકે છે. તેઓ મિત્રો સાથે કોઈ પર્યટન સ્થળની મુલાકાતનો આનંદ માણી શકશે.
Published : August 21, 2026 at 6:44 AM IST
મેષ- આજે, શુક્રવાર, 21 ઓગસ્ટ, 2026, ચંદ્ર વૃશ્ચિક રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી આઠમા ભાવમાં સ્થિત છે. આધ્યાત્મિક રીતે, આજનો દિવસ અનુભવથી ભરપૂર સાબિત થશે જે અનોખી સમજ આપશે. તમે રહસ્યમય વિષયો શીખવામાં ખાસ રસ લેશો. ધાર્મિક સ્થળની મુલાકાત પણ શક્ય છે. નવા કાર્યો શરૂ કરવા માટે આ શુભ સમય નથી. મુસાફરી દરમિયાન અણધારી મુશ્કેલીઓ આવી શકે છે; તેથી, તમને કોઈપણ યાત્રા મુલતવી રાખવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. તમારા ગુસ્સા અને વાણી પર સંયમ રાખો. કાર્યસ્થળ પર છુપાયેલા દુશ્મનો તમને નુકસાન પહોંચાડી શકે છે. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ, આ સમયગાળો સરેરાશ છે.
વૃષભ- આજે, શુક્રવાર, 21 ઓગસ્ટ, 2026, ચંદ્ર વૃશ્ચિક રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી સાતમા ભાવમાં સ્થિત છે. તમે પરિવારના સભ્યો સાથે સામાજિક પ્રવૃત્તિઓમાં વ્યસ્ત રહી શકો છો. મિત્રો સાથે પર્યટન સ્થળની મુલાકાત લેવાનો આનંદ માણશો. વ્યવસાયિકો માટે આવકમાં વધારો થવાની સંભાવના છે; આજે વ્યવસાય વિસ્તરણ અંગે ચર્ચાઓ પણ થઈ શકે છે. તમને સામાજિક ક્ષેત્રમાં સફળતા અને ખ્યાતિ મળશે. નોકરી કરતા લોકો સમયસર પોતાના કાર્યો પૂર્ણ કરવાનો પ્રયાસ કરશે. અણધાર્યા નાણાકીય લાભની પણ પ્રબળ શક્યતા છે. ઘરેલું સુખ મધ્યમ રહેશે.
મિથુન - આજે, શુક્રવાર, 21 ઓગસ્ટ, 2026, ચંદ્ર વૃશ્ચિક રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી છઠ્ઠા ભાવમાં સ્થિત છે. આજનો દિવસ ફળદાયી છે. ઘરમાં શાંતિ અને આનંદનું વાતાવરણ રહેશે. તમારા બાકી રહેલા કાર્યો પૂર્ણ થશે, જેનાથી તમને પ્રશંસા મળશે. તમને આર્થિક લાભ પણ થશે. ખર્ચ વધી શકે છે, પરંતુ તે વ્યર્થ નહીં હોય. શારીરિક સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. ગુસ્સો ભડકી શકે છે; તમારી વાણી પર સંયમ રાખો. કાર્યસ્થળ પર, આજે ફક્ત તમારા પોતાના કામ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરો.
કર્ક - આજે, શુક્રવાર, 21 ઓગસ્ટ, 2026, ચંદ્ર વૃશ્ચિક રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી પાંચમા ભાવમાં સ્થિત છે. આજનો દિવસ ચિંતા અને ભયથી ભરેલો રહેશે. તમે શારીરિક અને માનસિક તકલીફનો અનુભવ કરી શકો છો. નવા કાર્યો શરૂ કરવા માટે દિવસ અનુકૂળ નથી. કાર્યસ્થળ પર તમારે ભારે કાર્યભાર સંભાળવો પડી શકે છે. તમે કોઈની સાથે અણબનાવ અનુભવી શકો છો. અણધાર્યા ખર્ચાઓ થઈ શકે છે. કોઈ પ્રિય વ્યક્તિ સાથે મતભેદ કે વિવાદ થઈ શકે છે. તમારા નખરાંના સ્વભાવને કારણે પ્રતિષ્ઠા ગુમાવી શકાય છે. આજે મુસાફરી દરમિયાન તમને મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે.
સિંહ - આજે, શુક્રવાર, 21 ઓગસ્ટ, 2026, ચંદ્ર વૃશ્ચિક રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિમાંથી ચોથા ભાવમાં સ્થિત છે. નકારાત્મક વિચારો નિરાશાની લાગણી પેદા કરી શકે છે. તમે શારીરિક અને માનસિક અસ્વસ્થતા અનુભવી શકો છો. ઘરમાં કોઈની સાથે વિવાદ શક્ય છે, અને તમારા માતાપિતા સાથે મતભેદ થઈ શકે છે. તમારા સ્વાસ્થ્યને નુકસાન થઈ શકે છે. જમીન, મિલકત અથવા વાહનો માટેના દસ્તાવેજો અંગે સાવધાની રાખો. લાગણીઓમાં ડૂબી ન જાઓ. તમારા પ્રેમ જીવનમાં ઉતાવળ ટાળો. કાર્યસ્થળ પર, ફક્ત તમારા પોતાના કાર્યો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરો.
કન્યા - આજે, શુક્રવાર, 21 ઓગસ્ટ, 2026, ચંદ્ર વૃશ્ચિક રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિમાંથી ત્રીજા ભાવમાં સ્થિત છે. તમે જે પણ કાર્ય કરો છો તેમાં વિચારપૂર્વક આગળ વધો. ભાઈ-બહેનો સાથેના સંબંધો સ્નેહપૂર્ણ રહેશે. તમે મિત્રો અને સંબંધીઓ સાથે મુલાકાત કરશો. બધા પ્રયત્નોમાં સફળતાની સંભાવના છે. નાણાકીય લાભ પણ શક્ય છે. તમને સમાજમાં માન મળશે. તમને કામ પર કોઈ નવું કાર્ય સોંપવામાં આવી શકે છે. વ્યવસાયિકોને તેમની મહેનત રંગ લાવશે. સ્વાસ્થ્યમાં સુધારો થશે. વિદ્યાર્થીઓ માટે સમય સરેરાશ છે.
તુલા - આજે, શુક્રવાર, 21 ઓગસ્ટ, 2026, ચંદ્ર વૃશ્ચિક રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી બીજા ભાવમાં સ્થિત છે. આજે તમારે કોઈ મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય ન લેવા જોઈએ. કોઈપણ નવું કાર્ય શરૂ કરવાનું ટાળો. જો તમે પરિવારના સભ્યો સાથે વિવાદ ટાળવા માંગતા હો, તો તમારી વાણીમાં સંયમ રાખો. તમારે તમારી જીદ છોડી દેવાની જરૂર પડશે. નાણાકીય લાભ શક્ય છે. તમારા સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો. બપોર પછી તમારી પરિસ્થિતિ બદલાશે; આ સમય દરમિયાન, તમે ખુશખુશાલ અનુભવશો. તમને પરિવારના નાના સભ્યો તરફથી માન મળશે અને સ્વાદિષ્ટ ભોજનનો આનંદ માણશો.
વૃશ્ચિક - આજે, શુક્રવાર, 21 ઓગસ્ટ, 2026, ચંદ્ર વૃશ્ચિક રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી પહેલા ભાવમાં સ્થિત છે. આજે, તમે તમારા પરિવારના સભ્યો સાથે આનંદમાં દિવસ પસાર કરશો. તમે શારીરિક અને માનસિક રીતે ખુશ અનુભવશો અને પ્રિયજનોની સંગતમાં આનંદનો અનુભવ કરશો. સારા સમાચાર મળવાની સંભાવના છે. મિત્રો અથવા પ્રિયજનો તરફથી ભેટો મળવાથી તમને આનંદ થશે. કોઈપણ યાત્રા સુખદ રહેશે. લગ્નજીવન આનંદમય રહેશે, અને તમારો દિવસ આનંદથી પસાર થશે.
ધન- આજે, શુક્રવાર, 21 ઓગસ્ટ, 2026, ચંદ્ર વૃશ્ચિક રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી બારમા ભાવમાં સ્થિત છે. આજે તમારા પરિવારના સભ્યો સાથે મતભેદ થઈ શકે છે; તેથી, તમારી વાણી પર સંયમ રાખો. ઉતાવળમાં કંઈપણ કરવાનું ટાળો, કારણ કે અકસ્માતનું જોખમ છે. ખરાબ સ્વાસ્થ્યને કારણે દવા પર ખર્ચ થઈ શકે છે. કાનૂની બાબતોમાં સાવધાનીપૂર્વક આગળ વધો. તમારા પ્રયત્નો ખોટા દિશામાં જઈ શકે છે, કાર્યસ્થળ પર કાર્યો અધૂરા રહી શકે છે; નિષ્ણાતોના માર્ગદર્શન હેઠળ કામ કરવાથી સફળતા મળશે. વિદ્યાર્થીઓ માટે દિવસ સરેરાશ છે.
મકર- આજે, શુક્રવાર, 21 ઓગસ્ટ, 2026, ચંદ્ર વૃશ્ચિક રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી અગિયારમા ભાવમાં સ્થિત છે. લાભદાયક દિવસ છે, અને ઘરમાં કોઈ શુભ ઘટનાનું આયોજન થવાની સંભાવના છે. ખરીદી કરવા માટે આજનો દિવસ અનુકૂળ છે. શેરબજારમાં રોકાણ નાણાકીય લાભ આપશે. મિત્રો અને સંબંધીઓને મળવાથી ખુશી મળશે. સામાજિક વર્તુળોમાં તમને માન-સન્માન મળશે અને નોકરી કે વ્યવસાયમાં લાભ થશે. તમારા જીવનસાથી સાથેના હાલના મતભેદો દૂર થઈ શકે છે. વિદ્યાર્થીઓ માટે દિવસ સારો છે.
કુંભ- આજે, શુક્રવાર, 21 ઓગસ્ટ, 2026, ચંદ્ર વૃશ્ચિક રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી દસમા ભાવમાં સ્થિત છે. આજે તમને ઉપરી અધિકારીઓ અને વડીલોની કૃપા મળશે. બધા કાર્યો સરળતાથી પૂર્ણ થશે. તમારી નોકરી અને વ્યવસાય બંનેમાં પરિસ્થિતિઓ અનુકૂળ રહેશે. તમે માનસિક રીતે રાહત અનુભવશો, અને તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. તમારું માન અને પ્રતિષ્ઠા વધશે, અને તમે તમારા ઘરેલું જીવનમાં ખુશીનો અનુભવ કરશો. આ દિવસ લાભ માટે આશાસ્પદ છે, અને વ્યવસાયિકો દ્વારા બનાવેલી નવી યોજનાઓ ફળીભૂત થશે. તમારા પ્રેમ જીવન માટે આ દિવસ સકારાત્મક છે.
મીન- આજે, શુક્રવાર, 21 ઓગસ્ટ, 2026, ચંદ્ર વૃશ્ચિક રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી નવમા ભાવમાં સ્થિત છે. આજે તમે શારીરિક અને માનસિક થાક તેમજ બેચેનીનો અનુભવ કરશો. તમારા બાળકો અંગેની ચિંતાઓ તમને ચિંતા કરી શકે છે. તમારી નોકરીમાં, ઉચ્ચ કક્ષાના અધિકારીઓ સાથેના વિવાદને કારણે તમને નારાજગીનો સામનો કરવો પડી શકે છે. વિરોધીઓ સક્રિય થઈ શકે છે, અને તમારા મનમાં નકારાત્મક વિચારો છવાયેલા હોઈ શકે છે. સરકાર સાથે સંકળાયેલી મુશ્કેલીઓ ઊભી થઈ શકે છે, અને તમારા પુત્ર સાથે મતભેદ થઈ શકે છે. જો શક્ય હોય તો, દિવસનો મોટાભાગનો સમય મૌન રહેવાનો પ્રયાસ કરો અને ઘરે આરામ કરો.
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