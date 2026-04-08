8 એપ્રિલ 2026નું રાશિફળ: આ રાશિના જાતકોએ બુધવારે રોકાણની યોજના ના બનાવવી જોઇએ, મુસાફરી પણ ટાળો
આજના દિવસે આ રાશિના જાતકોનું કામ સમય પહેલા પૂર્ણ નહીં થઇ શકે, સંયમ રાખો.
Published : April 8, 2026 at 6:47 AM IST
મેષ - આજે, બુધવાર, 8 એપ્રિલ, 2026, ચંદ્ર વૃશ્ચિક રાશિમાં છે. તમારી રાશિથી, ચંદ્ર આઠમા ભાવમાં સ્થિત છે. આજે તમે સુસ્તી અનુભવી શકો છો; શારીરિક જીવનશક્તિનો અભાવ રહેશે. ચીડિયાપણું વધવાથી તમારા કામમાં વિક્ષેપ પડી શકે છે, તેથી તમારા ગુસ્સાને કાબૂમાં રાખવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. ઉપરી અધિકારીઓ અથવા પ્રભાવશાળી વ્યક્તિઓ સાથે દલીલો અને ચર્ચાઓ ટાળો. ધાર્મિક પ્રવૃત્તિઓ સંબંધિત બહાર ફરવાની યોજના બની શકે છે. તમે તમારા વ્યવસાયના વિસ્તરણ અંગે કોઈને મળી શકો છો.
વૃષભ - આજે, બુધવાર, 8 એપ્રિલ, 2026, ચંદ્ર વૃશ્ચિક રાશિમાં છે. તમારી રાશિથી, ચંદ્ર સાતમા ભાવમાં સ્થિત છે. વધુ પડતા કામના ભારણ અને તમારા આહાર પ્રત્યે બેદરકારીને કારણે તમારું સ્વાસ્થ્ય અસ્થિર રહી શકે છે. પૂરતી ઊંઘ અને યોગ્ય પોષણનો અભાવ તમારા મનને બેચેન બનાવી શકે છે. આજે મુસાફરી કરવાનું ટાળવું તમારા હિતમાં છે, કારણ કે મુસાફરી દરમિયાન અવરોધો આવી શકે છે. જો તમે તમારા કાર્યો સમયસર પૂર્ણ કરવામાં અસમર્થ છો તો તમે નિરાશ થઈ શકો છો. આધ્યાત્મિક અભ્યાસ અને ધ્યાનમાં વ્યસ્ત રહેવાથી તમને માનસિક રાહત મળશે. આ સમયે કોઈપણ રોકાણ યોજના બનાવવાનું ટાળો. નવા પરિચિત સાથે સંબંધ શરૂ કરવામાં ઉતાવળ ન કરો.
મિથુન - આજે, બુધવાર, 8 એપ્રિલ, 2026, ચંદ્ર વૃશ્ચિક રાશિમાં છે. તમારી રાશિથી, ચંદ્ર છઠ્ઠા ભાવમાં સ્થિત છે. તમારો દિવસ આનંદ, મનોરંજન અને વૈભવમાં પસાર થશે. તમને મિત્રો સાથે મળવાની તક મળી શકે છે. તમે વાહનોની સુવિધાનો આનંદ માણશો. નવા કપડાં ખરીદવા અને પહેરવાની તકો ઉભી થશે. આજનો દિવસ રોમાંસ માટે ઉત્તમ છે. તમને તમારા મનપસંદ ખોરાકનો આનંદ માણવાની તક મળી શકે છે. તમને સામાજિક માન અને ખ્યાતિ મળશે. તમે ઉત્તમ વૈવાહિક આનંદનો અનુભવ કરશો. તમારા પ્રેમ જીવનમાં લાંબા ગાળાની પ્રતિબદ્ધતા સુરક્ષિત કરવી આજે તમારી પ્રાથમિકતા રહેશે. આજે તમે તમારી જાતને અન્ય લોકોને સ્વાસ્થ્ય સંબંધિત સલાહ આપતા જોઈ શકો છો. નાણાકીય બાબતોમાં, તમે દેખાડો કરવાના મૂડમાં હોઈ શકો છો. વ્યાવસાયિક મોરચે, તમારે અન્ય લોકો પાસેથી વધુ પડતી અપેક્ષાઓ રાખવી જોઈએ નહીં, કારણ કે તમને ઘણી વખત નિરાશાનો સામનો કરવો પડી શકે છે.
કર્ક - આજે, બુધવાર, 8 એપ્રિલ, 2026, ચંદ્ર વૃશ્ચિક રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિના સંબંધમાં પાંચમા ભાવમાં સ્થિત છે. આજનો દિવસ વ્યવસાયમાં નફાકારક રહેવાનું વચન આપે છે. કાર્યસ્થળ પર તમને સાથીદારો તરફથી સહયોગ મળશે; જોકે, ઇચ્છિત વળતર મેળવવા માટે તમારે વધારાના પ્રયત્નો કરવાની જરૂર પડશે. આ તમારા ધૈર્યની કસોટી તરીકે કામ કરે છે. આજે તમે પરિવારના સભ્યો સાથે આનંદદાયક સમય વિતાવશો. જોકે, જો તમારા સંબંધો હાલમાં કોઈની સાથે તણાવપૂર્ણ છે, તો તમારે હિંમત ન હારવી જોઈએ; તમે આજે આ સંબંધોને સુધારવાનો પ્રયાસ કરી શકો છો. માનસિક રીતે, તમે સંપૂર્ણ સુખાકારીનો અનુભવ કરશો. તેમ છતાં, તમારે સતર્ક રહેવું જોઈએ અને ચેપી રોગોથી પોતાને બચાવવા માટે સતત પગલાં લેવા જોઈએ, કારણ કે શરદી કે ખાંસી થવાની સંભાવના છે. વ્યાવસાયિક મોરચે, તમે તમારા હરીફોને પાછળ છોડી શકશો અને તમારા કાર્ય માટે માન્યતા પ્રાપ્ત કરી શકશો. ખર્ચ વધુ થવાની સંભાવના છે.
સિંહ - આજે, બુધવાર, 8 એપ્રિલ, 2026, ચંદ્ર વૃશ્ચિક રાશિમાં સ્થિત છે. તમારી રાશિના સંદર્ભમાં, ચંદ્ર ચોથા ભાવમાં સ્થિત છે. દિવસ આનંદથી પસાર થશે. આજે તમે ખાસ કરીને કલ્પનાશીલ અનુભવ કરશો. સર્જનાત્મક લેખન અને સાહિત્યના ક્ષેત્રમાં, તમે મૌલિક કવિતા લખવા માટે પ્રેરણા અનુભવશો. કોઈ પ્રિય મિત્ર સાથેની મુલાકાત ફળદાયી અને શુભ સાબિત થશે. પરિણામે, તમારો ઉત્સાહ દિવસભર ઉચ્ચ રહેશે. આજે તમે "પ્રેમ ગુરુ" ની ભૂમિકા ભજવતા પણ જોઈ શકો છો, જે અન્ય લોકોને સંબંધોની સલાહ આપશે. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ, આ એક ઉત્તમ સમય છે. તમને તમારા બાળકોની પ્રગતિ અને સિદ્ધિઓ વિશે સમાચાર પ્રાપ્ત થશે. વિદ્યાર્થીઓ માટે પણ આ ખૂબ જ અનુકૂળ સમયગાળો છે. આજે, તમે પરોપકારી પ્રવૃત્તિઓમાં સક્રિયપણે વ્યસ્ત રહેશો. નાણાકીય મોરચે, દિવસ ખૂબ આશાસ્પદ રહેવાની અપેક્ષા છે. વ્યાવસાયિક રીતે, આજે ગ્રહોની ગોઠવણી તમારા પક્ષમાં છે.
કન્યા- આજે, બુધવાર, 8 એપ્રિલ, 2026, ચંદ્ર વૃશ્ચિક રાશિમાં સ્થિત છે. તમારી રાશિના સંદર્ભમાં, ચંદ્ર ત્રીજા ભાવમાં સ્થિત છે. આજે તમારે ચોક્કસ પ્રતિકૂળતાઓનો સામનો કરવા માટે તૈયાર રહેવું જોઈએ. તમારા સ્વાસ્થ્યને લઈને તમને ચિંતા થઈ શકે છે; આજે ઘરે આરામ કરવાની સલાહ આપવામાં આવશે. પરિવારના સભ્યો સાથે ઘર્ષણ અથવા ગેરસમજ થવાની શક્યતા છે. તમારા જીવનસાથી સાથે પણ મતભેદો થઈ શકે છે. જોકે, બપોર પછી પરિસ્થિતિમાં સુધારો થવાની ધારણા છે. તમારું પ્રેમ જીવન સુખદ અને સુમેળભર્યું રહેશે. તમારી માતાના સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો. વર્તમાન સમય વિદ્યાર્થીઓ માટે ખાસ અનુકૂળ નથી. તમને વાહનો અથવા સ્થાવર મિલકત સંબંધિત મુશ્કેલીઓ અથવા ગૂંચવણોનો સામનો કરવો પડી શકે છે. નાણાકીય ખર્ચમાં વધારો થવાની પણ શક્યતા છે. વ્યાવસાયિક મોરચે, તમને કેટલીક નાની મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે. ઘરના કામકાજમાં વ્યસ્ત રહેવાને કારણે, તમે તમારા ઓફિસના કામ અથવા વ્યવસાય પર પૂરતું ધ્યાન આપી શકતા નથી.
તુલા- આજે, બુધવાર, 8 એપ્રિલ, 2026, ચંદ્ર વૃશ્ચિક રાશિમાં સ્થિત છે. તમારી રાશિથી, ચંદ્ર બીજા ભાવમાં સ્થિત છે. દિવસ આનંદદાયક વાતાવરણમાં પસાર થશે. તમે તમારા વિરોધીઓ પર વિજય મેળવી શકશો, અને તમારા દરેક પ્રયાસમાં સફળતાનો સંકેત છે. સંબંધીઓ અને પ્રિયજનો સાથેની વાતચીત પણ સુખદ રહેશે. આજે તમારા પ્રેમ જીવનમાં, તમારે તમારા જીવનસાથીની લાગણીઓનો આદર કરવાનો પ્રયાસ કરવો જોઈએ. આજે તમે કોઈ મુલાકાતમાં વ્યસ્ત રહી શકો છો. ખાસ કરીને બપોરના સમયે માનસિક પ્રસન્નતા પ્રબળ રહેશે. આધ્યાત્મિક અથવા ધાર્મિક યાત્રા તમને આંતરિક શાંતિ અને ખુશી લાવશે. તમે તમારા સંબંધો અંગે થોડા ભાવનાત્મક અનુભવી શકો છો; કોઈપણ વિવાદ ટાળવા માટે, મૌન રહેવું એ સમજદારીભર્યું રહેશે. નાણાકીય મોરચે, આ દિવસ સરેરાશ રહેશે; જોકે, તમે તમારા વ્યવસાયમાં તમારી આવક વધારવાના પ્રયાસો કરી શકો છો. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ, સમય અનુકૂળ લાગે છે.
વૃશ્ચિક- આજે, બુધવાર, 8 એપ્રિલ, 2026, ચંદ્ર વૃશ્ચિક રાશિમાં સ્થિત છે. તમારી રાશિથી, ચંદ્ર પ્રથમ ભાવમાં સ્થિત છે. આજનો દિવસ તમારા માટે મધ્યમ પરિણામો આપશે. તમારે બિનજરૂરી ખર્ચાઓ પર કડક નિયંત્રણ રાખવું જોઈએ. તેમ છતાં, તમારા વ્યવસાયિક પ્રયાસોમાં પ્રગતિનો સંકેત છે. તમે તમારા નાણાકીય બાબતોના યોગ્ય રેકોર્ડ અને હિસાબ જાળવી શકશો. તમારી વાણી પર સંયમ રાખીને, તમે ખાતરી કરશો કે તમારા પરિવારમાં શાંતિ અને સુમેળ પ્રવર્તે. તમે તમારી મીઠી અને સૌહાર્દપૂર્ણ વાતચીત દ્વારા લોકોના દિલ જીતવાનો પ્રયાસ કરશો. વ્યાવસાયિક મોરચે, તમે થાકનો અનુભવ કરી શકો છો. નકારાત્મક વિચારો તમારા મનને ઘેરી શકે છે; તેમને દૂર કરવા માટે સભાન પ્રયાસ કરો. ધાર્મિક અથવા આધ્યાત્મિક પ્રવૃત્તિઓ પર ખર્ચ થઈ શકે છે. વિદ્યાર્થીઓ માટે વર્તમાન સમય ખાસ અનુકૂળ નથી; મુસાફરી કરવાનું ટાળવું સલાહભર્યું છે. ઘરે રહીને આરામ કરવો તમારા માટે વધુ ફાયદાકારક રહેશે.
ધન- આજે, બુધવાર, 8 એપ્રિલ, 2026, ચંદ્ર વૃશ્ચિક રાશિમાં સ્થિત છે. તમારી રાશિથી, ચંદ્ર બારમા ઘરમાં સ્થિત છે. આજે, તમે તમારા કાર્યમાં સફળતાનો અનુભવ કરશો અને નાણાકીય લાભ મેળવશો.
મકર - આજે, બુધવાર, 8 એપ્રિલ, 2026, ચંદ્ર વૃશ્ચિક રાશિમાં સ્થિત છે. તમારી રાશિથી, ચંદ્ર અગિયારમા ભાવમાં સ્થિત છે. આજે, તમે મોટાભાગે ધાર્મિક અને આધ્યાત્મિક કાર્યોમાં વ્યસ્ત રહેશો. પૂજા, ધાર્મિક વિધિઓ અથવા ધાર્મિક પ્રવૃત્તિઓમાં પૈસા ખર્ચ થઈ શકે છે. સંબંધીઓ અને પરિવારના સભ્યો સાથે વાતચીત કરતી વખતે સાવધાની રાખો, કારણ કે તમારા શબ્દો અજાણતાં કોઈની લાગણીઓને ઠેસ પહોંચાડી શકે છે. નોંધપાત્ર પ્રયાસો કરવા છતાં, મર્યાદિત સફળતા મળવાથી હતાશાની લાગણી થઈ શકે છે. તમારા સ્વાસ્થ્ય પર ધ્યાન આપો. તમારા વૈવાહિક જીવનમાં વિવાદો ઉભા થઈ શકે છે. વિદ્યાર્થીઓ માટે પણ દિવસ મધ્યમ રહેવાની શક્યતા છે; તેમની મહેનત માટે યોગ્ય પુરસ્કારનો અભાવ નિરાશા તરફ દોરી શકે છે.
કુંભ - આજે, બુધવાર, 8 એપ્રિલ, 2026, ચંદ્ર વૃશ્ચિક રાશિમાં સ્થિત છે. તમારી રાશિથી, ચંદ્ર દસમા ભાવમાં સ્થિત છે. નવા સાહસો શરૂ કરવા માટે આજનો દિવસ શુભ છે. તમારી નોકરી અને વ્યવસાય બંનેમાં નફો મેળવવાની સંભાવના છે. તમને તમારા મિત્રો દ્વારા પણ લાભ મળી શકે છે. ભાગ્ય તમારા પર સ્મિત કરશે. સામાજિક ક્ષેત્રમાં તમારી પ્રતિષ્ઠા વધવાની તૈયારી છે. તમારા બાળકો સાથેનો તમારો સંબંધ ઉત્તમ રહેશે. તમને તમારી પત્ની અને પુત્ર તરફથી આનંદદાયક સમાચાર મળશે. લગ્ન કરવા માંગતા લોકો માટે આજે કોઈ લગ્ન નક્કી થઈ શકે છે. તમે કોઈ પ્રવાસ અથવા બહાર ફરવાનું આયોજન પણ કરી શકો છો.
મીન - આજે, બુધવાર, 8 એપ્રિલ, 2026, ચંદ્ર વૃશ્ચિક રાશિમાં સ્થિત છે. તમારી રાશિથી, ચંદ્ર નવમા ભાવમાં સ્થિત છે. તમે તમારી નોકરી અથવા વ્યવસાયમાં સફળતા તેમજ તમારા ઉપરી અધિકારીઓના સહાયક વલણથી ઉદ્ભવતા આનંદ અને સંતોષની ભાવનાનો અનુભવ કરશો. વ્યવસાય માલિકો તેમના વેપારમાં વૃદ્ધિ જોશે, અને તમે જે પણ પૈસા ઉધાર આપ્યા છે તે પાછા મળવાની શક્યતા છે. તમને તમારા પિતા અને વડીલો તરફથી લાભ અને માર્ગદર્શન મળશે. તમારી આવકમાં વધારો થવાની તૈયારી છે. પારિવારિક વાતાવરણ આનંદદાયક અને સુમેળભર્યું રહેશે. તમને વધુ સન્માન, આદર અથવા ઉચ્ચ પદ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. પગારદાર વ્યાવસાયિકો માટે દિવસ ખાસ કરીને અનુકૂળ છે. દિવસના ઉત્તરાર્ધમાં પરિવારના સભ્યો સાથે વિતાવેલો સમય સુખદ અને આનંદપ્રદ રહેશે.
આ પણ વાંચો: