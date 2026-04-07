7 એપ્રિલ 2026નું રાશિફળ: મંગળવારે આ રાશિના જાતકો નવા કામની શરૂઆત ના કરો, વાંચો અન્ય રાશી માટે કેવો રહેશે દિવસ
આજના દિવસે આ રાશિના જાતકોએ વિરોધીઓથી બચીને રહેવું પડશે. સ્વાસ્થ્ય સારૂ રહેશે.
Published : April 7, 2026 at 6:41 AM IST
મેષ - આજે, મંગળવાર, 7 એપ્રિલ, 2026, ચંદ્ર વૃશ્ચિક રાશિમાં સ્થિત છે. તમારી રાશિથી, ચંદ્ર આઠમા ભાવમાં સ્થિત છે. આજે, તમે અનોખી આધ્યાત્મિક સમજનો અનુભવ કરશો. તમને રહસ્યો અને ગૂઢ વિજ્ઞાન વિશે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવામાં રસ થશે. તમે આધ્યાત્મિકતાના ક્ષેત્રમાં આધ્યાત્મિક સિદ્ધિઓ પ્રાપ્ત કરી શકો છો. કોઈ પણ નવા સાહસ શરૂ કરવા માટે આ શુભ સમય નથી. મુસાફરી કરતી વખતે તમને અચાનક મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે. તમારે તમારા ગુસ્સા અને વાણી પર સંયમ રાખવો જોઈએ. વિરોધીઓ તમને નુકસાન પહોંચાડવાનો પ્રયાસ કરી શકે છે; સતર્ક રહો. તમારા જીવનસાથીના વિચારોનો આદર કરો. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ, આ એક અનુકૂળ સમયગાળો છે.
વૃષભ - આજે, મંગળવાર, 7 એપ્રિલ, 2026, ચંદ્ર વૃશ્ચિક રાશિમાં સ્થિત છે. તમારી રાશિથી, ચંદ્ર સાતમા ભાવમાં સ્થિત છે. આજે, તમે તમારા જીવનસાથીના નજીકના સાથનો આનંદ માણશો. તમારા પરિવાર સાથે સામાજિક મેળાવડા અથવા બહાર ફરવા જવાની યોજના બનાવી શકો છો. દિવસ આનંદ અને આનંદમાં પસાર થશે. તમે આંતરિક ખુશીની ઊંડી ભાવનાનો અનુભવ કરશો. તમને તમારા જાહેર જીવનમાં ખ્યાતિ અને પ્રતિષ્ઠા મળશે. ઉદ્યોગપતિઓ તેમના વેપારને વિસ્તૃત કરવા માટે કામ કરી શકશે. ભાગીદારી સાથે સંકળાયેલા સાહસો નફાકારક સાબિત થશે. પગારદાર વ્યાવસાયિકો પોતાને બેઠકોમાં વ્યસ્ત રાખી શકે છે. તમને અચાનક નાણાકીય લાભ થવાની અને વિદેશથી સમાચાર મળવાની શક્યતા છે. તમારું સ્વાસ્થ્ય ઉત્તમ રહેશે.
મિથુન - આજે, મંગળવાર, 7 એપ્રિલ, 2026, ચંદ્ર વૃશ્ચિક રાશિમાં સ્થિત છે. તમારી રાશિથી, ચંદ્ર છઠ્ઠા ભાવમાં સ્થિત છે. તમારા બાકી રહેલા કાર્યો પૂર્ણ થશે, અને તમને સફળતા મળશે. સુખ-શાંતિ અને આનંદ માનસિક રીતે પ્રફુલ્લિત રાખશે. તમારું શારીરિક સ્વાસ્થ્ય મજબૂત રહેશે. તમને નાણાકીય લાભનો અનુભવ થશે. જોકે, બપોર પછી, તમને કાર્યસ્થળ પર સાથીદારો સાથે તકરાર અથવા ગેરસમજનો સામનો કરવો પડી શકે છે. સાવધાની રાખવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. આ સમય દરમિયાન, ફક્ત તમારા પોતાના કામ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરો. તમને કોઈ મહત્ત્વપૂર્ણ સ્વાસ્થ્ય સંબંધિત સમસ્યાઓનો સામનો કરવો પડે તેવી શક્યતા નથી.
કર્ક - આજે, મંગળવાર, 7 એપ્રિલ, 2026, ચંદ્ર વૃશ્ચિક રાશિમાં સ્થિત છે. તમારી રાશિથી, ચંદ્ર પાંચમા ભાવમાં સ્થિત છે. આજે તમારે દિવસ શાંતિથી પસાર કરવાનો પ્રયાસ કરવો જોઈએ. તમે અમુક ચિંતાઓ અથવા ચિંતાઓમાં ડૂબેલા રહી શકો છો. તમને પેટ સંબંધિત નાની બીમારીઓનો અનુભવ થઈ શકે છે. અચાનક, અણધાર્યા નાણાકીય ખર્ચની શક્યતા છે. પ્રેમીઓ વચ્ચે મતભેદો થઈ શકે છે. કોઈપણ સંબંધમાં આગળનું પગલું ભરતા પહેલા તમારે ખૂબ કાળજી રાખવી જોઈએ. આજે, તમે નવા પ્રોજેક્ટ શરૂ કરી શકશો. તમને કોઈપણ મુસાફરીની યોજનાઓ મુલતવી રાખવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. પગારદાર નોકરી કરનારાઓ માટે આ અનુકૂળ સમય છે.
સિંહ - આજે, મંગળવાર, 7 એપ્રિલ, 2026, ચંદ્ર વૃશ્ચિક રાશિમાં સ્થિત છે. તમારી રાશિથી, ચંદ્ર ચોથા ભાવમાં સ્થિત છે. આજે તમે થોડી ચિંતા અનુભવી શકો છો. પરિવારના સભ્યો સાથે મતભેદ તરફ દોરી જતી પરિસ્થિતિઓ ઊભી થઈ શકે છે. તમને તમારી માતા સાથે મતભેદનો સામનો કરવો પડી શકે છે, અથવા તેમનું સ્વાસ્થ્ય બગડી શકે છે. જમીન, ઘર અથવા વાહન ખરીદવા માટે આ શુભ સમય નથી, ન તો સંબંધિત દસ્તાવેજો પૂર્ણ કરવા માટે યોગ્ય છે. નકારાત્મક વિચારો હતાશાની લાગણીઓ તરફ દોરી શકે છે. આજે તમારા જીવનસાથી સાથે મતભેદો પણ શક્ય છે. જોકે, બપોર દરમિયાન આધ્યાત્મિક સાધનામાં વ્યસ્ત રહેવાથી તમારા મનને શાંત રાખવામાં મદદ મળશે. આ સમય દરમિયાન, તમે તમારા પરિવાર પાસેથી તમારી કોઈપણ ભૂલો માટે માફી માંગી શકો છો.
કન્યા - આજે, મંગળવાર, 7 એપ્રિલ, 2026, ચંદ્ર વૃશ્ચિક રાશિમાં સ્થિત છે. તમારી રાશિથી, ચંદ્ર ત્રીજા ભાવમાં સ્થિત છે. આજે, તમે કોઈપણ નવા પ્રયાસનો પ્રારંભ કરી શકો છો. તમે તમારા કાર્યમાં સફળતા પ્રાપ્ત કરશો અને તમારા વિરોધીઓને દૂર કરી શકશો. તમે તમારા ભાઈ-બહેનો અને પડોશીઓ સાથે ઉત્તમ સંબંધો જાળવી શકશો. તમે તમારા નાના ભાઈ-બહેનોને ભેટ પણ આપી શકો છો. નાણાકીય લાભ પણ સૂચવી શકાય છે. તમારું પ્રેમ જીવન સકારાત્મકતાથી ભરેલું રહેશે, અને તમને તમારા જીવનસાથીનો સંપૂર્ણ સહયોગ મળશે. તમે તમારા જાહેર જીવનમાં આદર અને સન્માન મેળવશો. તમારું મન ખુશ અને ખુશ રહેશે. આજે, મિત્રો અથવા સંબંધીઓ સાથે બહાર જવાની યોજનાઓ પણ સાકાર થઈ શકે છે.
તુલા - આજે, મંગળવાર, 7 એપ્રિલ, 2026, ચંદ્ર વૃશ્ચિક રાશિમાં સ્થિત છે. તમારી રાશિથી, ચંદ્ર બીજા ભાવમાં સ્થિત છે. આજે તમારે તમારી જીદ છોડીને અન્ય લોકો સાથે સૌજન્યથી વર્તવું જોઈએ. જો તમે તમારી વાણી પર સંયમ નહીં રાખો, તો તે ગેરસમજ અથવા મતભેદ તરફ દોરી શકે છે. માનસિક મૂંઝવણ તમારા માટે નિર્ણયો લેવામાં મુશ્કેલી ઉભી કરી શકે છે. તમે આજે તમારા વ્યવસાયને વિસ્તૃત કરવાની કોઈપણ યોજના પર કામ કરવામાં અસમર્થ હોઈ શકો છો. તમારા સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખવું પણ જરૂરી છે. આજે તમારા જીવનસાથી સાથે કોઈ પણ મતભેદને વધવા ન દો. આજે તમે તમારા પ્રેમ જીવનમાં અસંતોષની ભાવના અનુભવી શકો છો.
વૃશ્ચિક - આજે, મંગળવાર, 7 એપ્રિલ, 2026, ચંદ્ર વૃશ્ચિક રાશિમાં સ્થિત છે. તમારી રાશિથી, ચંદ્ર પ્રથમ ભાવમાં સ્થિત છે. આજનો દિવસ તમારા માટે ઉત્તમ રહેવાનું વચન આપે છે. તમારું શરીર અને મન બંને ખુશ અને ઉન્નત રહેશે. તમે તમારા પરિવારના સભ્યો સાથે આનંદદાયક ક્ષણો વિતાવી શકશો. તમને મિત્રો અથવા પ્રિયજનો તરફથી કોઈ પ્રકારની ભેટ મળી શકે છે. તમે તમારા પ્રિય લોકો સાથે બહાર ફરવાનું આયોજન કરી શકશો. તમારા ઘર અથવા પરિવારમાં કોઈ શુભ ઘટના બની શકે છે. ઘરે મહેમાનોનું આગમન તમને ખુશીઓ લાવશે. નાણાકીય લાભની શક્યતા છે. તમે તમારા લગ્નજીવનમાં પણ આનંદ અને સંતોષનો અનુભવ કરશો. જે લોકો અપરિણીત છે તેમના માટે સંભવિત જોડાણ અથવા સંબંધ અંગે ચર્ચા શરૂ થઈ શકે છે.
ધન - આજે, મંગળવાર, 7 એપ્રિલ, 2026, ચંદ્ર વૃશ્ચિક રાશિમાં સ્થિત છે. તમારી રાશિથી, ચંદ્ર બારમા ભાવમાં સ્થિત છે. આજે, તમારી વાણી પર સંયમ રાખો. તમને કોઈ ચોક્કસ બાબતને લઈને ગુસ્સો આવી શકે છે, જે સંભવિત રીતે કોઈની સાથે દલીલ અથવા વિવાદ તરફ દોરી શકે છે. કાર્યસ્થળ પર, તમારે તમારા વર્તન પર નિયંત્રણ રાખવું જોઈએ. માનસિક રીતે, તમે ચિંતા અથવા ચિંતાથી પીડાઈ શકો છો. અકસ્માતો ટાળવા માટે સાવચેત રહો. તમારા ખર્ચ તમારી આવક કરતાં વધી જવાની શક્યતા છે. પરિવારના સભ્યો સાથે ઘર્ષણ અથવા મતભેદ થઈ શકે છે. તમારું સ્વાસ્થ્ય પણ બગડી શકે છે; તેથી, તમારી જાતનું ધ્યાન રાખો. ભગવાનની પૂજા અને આધ્યાત્મિક વ્યવહારમાં જોડાવાથી તમારા મનમાં શાંતિ આવશે. તમારા પ્રેમ જીવનમાં સંતોષ મેળવવા માટે, તમારે તમારા પ્રિયજનના વિચારો અને લાગણીઓને યોગ્ય મહત્વ આપવું જોઈએ.
મકર - આજે, મંગળવાર, 7 એપ્રિલ, 2026, ચંદ્ર વૃશ્ચિક રાશિમાં સ્થિત છે. તમારી રાશિથી, ચંદ્ર અગિયારમા ભાવમાં સ્થિત છે. આજનો દિવસ નોકરી અને વ્યવસાય બંને ક્ષેત્રોમાં લાભદાયી સાબિત થશે. કાર્યસ્થળ પર, તમે બાકી રહેલા કાર્યો પૂર્ણ કરવામાં રસ દાખવશો. તમે મિત્રો અને સંબંધીઓ સાથે પર્યટન અથવા બહાર ફરવા જશો. તમને કોઈ શુભ અથવા ઉત્સવપૂર્ણ સમારોહમાં ભાગ લેવાની તક મળશે. તમને તમારા મિત્રો અને તમારા બાળકો તરફથી લાભ મળશે. લગ્નયોગ્ય ઉંમરના યુવાનો અને સ્ત્રીઓ માટે, સંભવિત જોડાણ અંગે ચર્ચા શરૂ થઈ શકે છે. યાત્રા અથવા પ્રવાસની યોજનાઓ આકાર લેશે. તમે સ્વાદિષ્ટ ભોજનનો આનંદ પણ માણી શકશો. તમારે તમારા સ્વાસ્થ્ય પર ખાસ ધ્યાન આપવું જોઈએ.
