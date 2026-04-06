6 એપ્રિલ 2026નું રાશિફળ: આ રાશિના જાતકો વિવાદથી બચો, ધીરજ રાખો
આજના દિવસે આ રાશિના જાતકો બેચેની અનુભવશે. સંતાન પક્ષની ચિંતા થઇ શકે છે.
Published : April 6, 2026 at 6:50 AM IST
મેષ - આજે, સોમવાર, 6 એપ્રિલ, 2026ના રોજ રાશિ બદલતી વખતે, ચંદ્ર વૃશ્ચિક રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. તમારા માટે, ચંદ્ર આઠમા ભાવમાં સ્થિત રહેશે. આજે, તમે સાંસારિક બાબતોને બાજુ પર રાખશો અને આધ્યાત્મિકતામાં વધુ રસ લેશો. ધ્યાન અને ચિંતન તમારા મનને શાંતિ આપશે. આધ્યાત્મિક ક્ષેત્રમાં પ્રગતિ કરવા માટે આ એક ઉત્તમ સમય છે. તમારે તમારી વાણી પર સંયમ રાખવો જોઈએ. તમારા વિરોધીઓ તમને કોઈ નુકસાન પહોંચાડી શકશે નહીં. કોઈ નવું સાહસ શરૂ કરવા માટે આ યોગ્ય સમય નથી. તમને તમારા પ્રેમ જીવનમાં સફળતા મળશે. વિદ્યાર્થીઓ પણ તેમના અભ્યાસમાં ઊંડો રસ લેશે.
વૃષભ - આજે, સોમવાર, 6 એપ્રિલ, 2026ના રોજ, ચંદ્ર વૃશ્ચિક રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. તમારા માટે, ચંદ્ર સાતમા ભાવમાં સ્થિત થશે. તમે તમારા લગ્નજીવનનો સંપૂર્ણ આનંદ માણી શકશો. કોઈ સામાજિક કાર્યક્રમમાં ભાગ લેવાથી અથવા તમારા પરિવાર સાથે ટૂંકી યાત્રા પર જવાથી તમને ખૂબ આનંદ મળશે. તમે મિત્રો અને સંબંધીઓની સંગતમાં સ્વાદિષ્ટ ભોજનનો આનંદ માણશો. વિદેશમાં રહેતા પ્રિયજનો તરફથી તમને સમાચાર મળી શકે છે. અચાનક નાણાકીય લાભ થવાની શક્યતા છે. વ્યવસાયમાં જોડાયેલા લોકો માટે આ લાભદાયક સમય છે. સમાજમાં તમને માન અને સન્માન મળશે.
મિથુન - આજે, સોમવાર, 6 એપ્રિલ, 2026ના રોજ, ચંદ્ર વૃશ્ચિક રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. તમારા માટે, ચંદ્ર છઠ્ઠા ભાવમાં સ્થિત થશે. કોઈપણ બાકી રહેલા કાર્યો પૂર્ણ કરવા માટે આ એક અનુકૂળ સમય છે. તમારા પરિવારમાં આનંદ અને ઉત્સાહનું વાતાવરણ રહેશે. તમે તમારા વ્યાવસાયિક પ્રયાસોમાં સફળતા અને પ્રતિષ્ઠા પ્રાપ્ત કરશો. અન્ય લોકો સાથે વાતચીત કરતી વખતે શાંત વર્તન જાળવવું જરૂરી છે. તમારી વાણી પર સંયમ રાખો; નહીં તો, વિવાદોની શક્યતા રહે છે. તમે નાણાકીય લાભ મેળવી શકશો. તમે તમારા વિરોધીઓ પર વિજયી બનશો. પગારદાર નોકરી ધરાવતા લોકોને લાભ થશે.
કર્ક - આજે, સોમવાર, 6 એપ્રિલ, 2026ના રોજ, ચંદ્ર વૃશ્ચિક રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. તમારા માટે, ચંદ્ર પાંચમા ભાવમાં સ્થિત રહેશે. તમારે શાંત અને સંયમિત મન સાથે દિવસ પસાર કરવાનો પ્રયાસ કરવો જોઈએ. શારીરિક અને માનસિક અસ્વસ્થતા ચિંતા અથવા આશંકાની લાગણીઓને જન્મ આપી શકે છે. અચાનક, અણધાર્યા ખર્ચાઓ થવાની સંભાવના છે. પ્રેમીઓ વચ્ચે વિવાદો અથવા ગેરસમજ ઊભી થઈ શકે છે. તમે કોઈ નવા પરિચય તરફ આકર્ષિત થઈ શકો છો. પરિણામે, તમારા હાલના સંબંધોમાં મુશ્કેલીઓ ઊભી થઈ શકે છે. આ દિવસ કોઈ નવા સાહસ શરૂ કરવા અથવા મુસાફરી કરવા માટે અનુકૂળ નથી. તમને પેટ સંબંધિત બીમારીઓનો અનુભવ થઈ શકે છે.
સિંહ - ચંદ્ર આજે, સોમવાર, 6 એપ્રિલ, 2026ના રોજ રાશિ બદલીને વૃશ્ચિક રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. તમારા માટે, ચંદ્ર ચોથા ભાવમાં સ્થિત થશે. આજે, તમારા પરિવારમાં શાંતિ અને સુમેળનું વાતાવરણ રહેશે. તમે તમારી માતાના સ્વાસ્થ્ય અંગે ચિંતિત અનુભવી શકો છો; વધુમાં, નકારાત્મક વિચારો તમારા મનને પરેશાન કરી શકે છે અને આજે બેચેનીનું કારણ બની શકે છે. મિલકત (ઘર અથવા જમીન) અથવા વાહનો સંબંધિત દસ્તાવેજો સંભાળવા માટે આ યોગ્ય દિવસ નથી. પગારદાર નોકરી કરનારાઓ કોઈ ચોક્કસ બાબતને લઈને ચિંતા અનુભવી શકે છે. તમને તમારા વ્યવસાયમાં થોડું નાણાકીય નુકસાન પણ થઈ શકે છે. તમારા પ્રેમ જીવન માટે દિવસ સરેરાશ છે.
કન્યા – ચંદ્ર આજે, સોમવાર, 6 એપ્રિલ, 2026ના રોજ રાશિ બદલીને વૃશ્ચિક રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. તમારા માટે, ચંદ્ર ત્રીજા ભાવમાં રહેશે. કાળજીપૂર્વક વિચાર કર્યા વિના કોઈપણ પ્રવૃત્તિમાં પોતાને સામેલ કરશો નહીં. તમે કોઈની સાથે ભાવનાત્મક બંધન બનાવી શકો છો. ભાઈ-બહેનો સાથેના તમારા સંબંધો સૌહાર્દપૂર્ણ રહેશે. તમને મિત્રો અને પ્રિયજનો સાથે સામાજિકતા જાળવવાની તકો મળશે. ગુપ્ત અથવા રહસ્યમય વિજ્ઞાનમાં તમારી રુચિ વધશે. તમે તમારા આધ્યાત્મિક માર્ગ પર પ્રગતિ કરી શકો છો. તમે તમારા વિરોધીઓનો અસરકારક રીતે સામનો કરી શકશો. તમે ઓફિસમાં સોંપાયેલા કાર્યો સરળતાથી પૂર્ણ કરી શકશો. વિદ્યાર્થીઓ માટે દિવસ અનુકૂળ છે; વરિષ્ઠોની મદદથી, તેઓ તેમનો અભ્યાસ પૂર્ણ કરી શકશે.
તુલા– ચંદ્ર આજે, સોમવાર, 6 એપ્રિલ, 2026ના રોજ રાશિ બદલીને વૃશ્ચિક રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. ચંદ્ર બીજા ભાવમાં રહેશે. આજે, તમારા મનમાં નકારાત્મક વિચારો છવાયેલા રહેશે. ગુસ્સો તમારી વાણીમાં કઠોરતા લાવી શકે છે. પરિણામે, પરિવારના સભ્યો સાથે મંતવ્યોમાં મતભેદો આવી શકે છે. તમારા પર બિનજરૂરી કે નકામા ખર્ચાઓ થઈ શકે છે. તમારું સ્વાસ્થ્ય બગડી શકે છે. તમારા મનમાં કોઈ પ્રકારની ચિંતા રહેશે. અનૈતિક કે ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓથી દૂર રહો. વિદ્યાર્થીઓને તેમના અભ્યાસમાં અવરોધોનો સામનો કરવો પડી શકે છે.
વૃશ્ચિક– આજે, સોમવાર, 6 એપ્રિલ, 2026ના રોજ ચંદ્ર રાશિ બદલીને વૃશ્ચિક રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. તમારા માટે, ચંદ્ર પ્રથમ ભાવમાં સ્થિત થશે. આજે, તમે શારીરિક અને માનસિક સુખાકારીનો અનુભવ કરશો. કાર્યસ્થળ પર, તમને કોઈ સરળ કાર્ય અથવા લક્ષ્ય મળી શકે છે, જે તમને ઉત્સાહથી ભરી શકે છે. નાણાકીય લાભના સંકેતો છે; જોકે, કોઈપણ મોટા રોકાણ પર આગળ વધતા પહેલા તમારે ખૂબ કાળજી રાખવી જોઈએ. પરિવારમાં ખુશી અને શાંતિનું વાતાવરણ રહેશે. મિત્રો અને પ્રિયજનો સાથે મુલાકાત તમને આનંદ આપશે. કોઈ મનોહર સ્થળ પર પ્રવાસ અથવા વેકેશનની ઉચ્ચ સંભાવના છે.
ધન– આજે, સોમવાર, 6 એપ્રિલ, 2026ના રોજ, ચંદ્ર વૃશ્ચિક રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. તમારા માટે, ચંદ્ર બારમા ભાવમાં સ્થિત થશે. આજે, તમે તમારા નિર્ધારિત કાર્યોમાં સફળતા મેળવશો. નાણાકીય લાભ થવાની સંભાવના છે. તમને કોઈ શુભ કૌટુંબિક કાર્યક્રમમાં હાજરી આપવાની તક મળશે. યાત્રા પર જવાની શક્યતા છે, ખાસ કરીને તીર્થયાત્રા પર જવાની. સંબંધીઓનો સાથ તમને આનંદ આપશે. તમે તમારા લગ્ન જીવનમાં નિકટતા અને સુમેળનો અનુભવ કરશો. તમારા પ્રેમ જીવનમાં ઉત્સાહ પ્રબળ રહેશે. સમાજમાં તમારી પ્રતિષ્ઠા અને પ્રતિષ્ઠા વધશે.
મકર- આજે બદલાતા રાશિઓ, સોમવાર, 6 એપ્રિલ, 2026, ચંદ્ર વૃશ્ચિક રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. તમારા માટે, ચંદ્ર અગિયારમા ઘરમાં સ્થિત થશે. તમારા ઘરમાં કોઈ શુભ ઘટના બનવાની સંભાવના છે. ખરીદી કરવા માટે આજનો દિવસ અનુકૂળ છે. આજે શેરબજારમાં સંભવિત લાભના સંકેતો પણ છે. મિત્રો અને પ્રિયજનો સાથે મુલાકાત કરીને તમે આનંદનો અનુભવ કરશો. તમને સામાજિક પ્રવૃત્તિઓ, તમારી નોકરી અથવા તમારા વ્યવસાયમાં લાભ મળશે. તમને સન્માન અને આદર મળશે, તેમજ તમારા જીવનસાથી અને બાળકો તરફથી ટેકો મળશે. જીવનસાથી શોધનારાઓ માટે લગ્નના પ્રસ્તાવો અથવા જોડાણ અંગે ચર્ચાઓ થઈ શકે છે.
કુંભ - આજે, સોમવાર, 6 એપ્રિલ, 2026ના રોજ પોતાની રાશિ બદલતા ચંદ્ર વૃશ્ચિક રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. તમારા માટે, ચંદ્ર દસમા ભાવમાં સ્થિત રહેશે. આજે, તમારા ઉપરી અધિકારીઓ અને વડીલો તમારાથી ખુશ થશે. તમે તમારા બધા પ્રયત્નોમાં સફળતા પ્રાપ્ત કરશો. તમારી નોકરી અને વ્યવસાય બંનેમાં તમારી સ્થિતિ મજબૂત રહેશે. કોઈપણ બાકી રહેલા કાર્ય પૂર્ણ થવાથી તમારી ચિંતાઓ દૂર થશે. તમારું સ્વાસ્થ્ય સુધરશે, અને તમારી પ્રતિષ્ઠા અને સન્માન વધશે. તમારા લગ્ન જીવનમાં આનંદ થશે, અને તમારા જીવનસાથી સાથે પ્રેમનું બંધન વધુ મજબૂત બનશે. વિદ્યાર્થીઓને ઇચ્છિત સફળતા પ્રાપ્ત કરવા માટે વધારાના પ્રયત્નો કરવાની જરૂર પડશે.
મીન - આજે, સોમવાર, 6 એપ્રિલ, 2026ના રોજ પોતાની રાશિ બદલતા ચંદ્ર વૃશ્ચિક રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. તમારા માટે, ચંદ્ર નવમા ભાવમાં સ્થિત થશે. આજે, તમે શારીરિક અને માનસિક બેચેની અનુભવી શકો છો. તમારા બાળકો અંગે ચિંતાઓ ઊભી થઈ શકે છે. ઓફિસમાં ઉપરી અધિકારીઓ સાથે વિવાદ શક્ય છે, અને એવી શક્યતા છે કે તેઓ તમારાથી નારાજ થઈ શકે છે. તમારા વિરોધીઓ તમારા માટે મુશ્કેલીઓ ઊભી કરી શકે છે. તમારું મન નકારાત્મકતાથી પ્રભાવિત થઈ શકે છે. સરકારી કામકાજ અંગે તમને ચિંતા થઈ શકે છે. તમારા બાળકો સાથે મતભેદ થવાની પણ શક્યતા છે. તમારે ધીરજ રાખીને દિવસ પસાર કરવો જોઈએ.
