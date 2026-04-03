3 એપ્રિલ, 2026 આજનું રાશિફળ: શુક્રવારે ધન રાશિને સારા સમાચાર મળશે, તેમનું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે
આ રાશિ હેઠળ જન્મેલા લોકો આજે તેમની કાર્ય યોજનાઓ સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ થતી જોશે. વ્યવસાયિક સફળતા પણ કાર્ડ પર છે.
Published : April 3, 2026 at 2:50 PM IST
મેષ - 3 એપ્રિલ, 2026 ના રોજ ચંદ્ર કન્યા રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિના છઠ્ઠા ભાવમાં રહેશે. તમે શારીરિક અને માનસિક રીતે તાજગી અનુભવશો. ઘરનું વાતાવરણ સુખદ રહેશે. નાણાકીય લાભની સાથે, તમે વ્યવસાય અને રોજગારમાં સંતોષનો અનુભવ કરશો. તમારી સામાજિક સ્થિતિ વધશે. તમે મિત્રો અને પ્રિયજનોનો સાથ માણશો. તમે કપડાં અને ઘરેણાં ખરીદવા જઈ શકો છો. તમે આજે સામાજિક કાર્યમાં વ્યસ્ત રહી શકો છો. તણાવ દૂર કરવાથી તમારા મનમાં આનંદ આવશે.
વૃષભ - 3 એપ્રિલ, 2026 ના રોજ ચંદ્ર કન્યા રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિના પાંચમા ભાવમાં રહેશે. આજે અણધાર્યા ખર્ચાઓ થવાની સંભાવના છે. વિદ્યાર્થીઓ તેમના અભ્યાસ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશે. બપોર પછી, તમે પરિવાર અને મિત્રો સાથે આનંદદાયક સમય પસાર કરશો. તમે ક્યાંક બહાર જવાનું આયોજન કરી શકો છો. તમારા સ્વાસ્થ્યમાં સુધારો થશે. કાર્યસ્થળમાં સફળતા તમને ખ્યાતિ અપાવશે. તમને તમારા વ્યવસાયિક ભાગીદાર તરફથી સહયોગ મળશે. તમે તમારા વિરોધીઓને દૂર કરી શકશો. આજે અધૂરા કાર્યને પૂર્ણ કરવાથી આનંદ થશે. તમે ફોન પર બાળપણના મિત્રોને મળી શકો છો અથવા તેમની સાથે વાત કરી શકો છો.
મિથુન - આજે, શુક્રવાર, 3 એપ્રિલ, 2026 ના રોજ, ચંદ્ર કન્યા રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિના ચોથા ભાવમાં રહેશે. તમને તાજગીનો અભાવ અનુભવાશે. કામ પર તમારા કામની ગતિ ધીમી રહેશે. તમે વ્યવસાયમાં સખત મહેનત કરશો, પરંતુ વધુ લાભની અપેક્ષા રાખશો નહીં. પરિવારના સભ્યો સાથે વિવાદ થવાની પણ શક્યતા છે. તમારા જીવનસાથી સાથે મતભેદ તમારા મનમાં અસ્વસ્થતા પેદા કરશે. સ્થાયી સંપત્તિ અંગેના તમારા પ્રયાસો આજે યોગ્ય દિશામાં આગળ વધશે નહીં. અણધાર્યા નાણાકીય લાભની શક્યતા છે. આજે કોઈપણ રાજકીય કે બૌદ્ધિક ચર્ચા ટાળો.
કર્ક - આજે, શુક્રવાર, 3 એપ્રિલ, 2026 ના રોજ, ચંદ્ર કન્યા રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિના ત્રીજા ભાવમાં રહેશે. આધ્યાત્મિક સફળતા પ્રાપ્ત કરવા માટે આજનો દિવસ સારો છે. શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. આજે તમે સંવેદનશીલતામાં વધારો અનુભવશો. બપોર પછી તમે કોઈ બાબતને લઈને ચિંતા કરી શકો છો. તમને ઉર્જાનો અભાવ અનુભવાશે. પરિવારના સભ્યો સાથે મતભેદ થશે. પૈસા ખર્ચ થશે. વ્યવસાયમાં નફાકારક સમય છે. નોકરી કરનારાઓને તેમના ઉપરી અધિકારીઓ તરફથી પ્રશંસા મળી શકે છે.
સિંહ - આજે, શુક્રવાર, 3 એપ્રિલ, 2026 ના રોજ, ચંદ્ર કન્યા રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિના બીજા ભાવમાં રહેશે. તમારી બૌદ્ધિક ક્ષમતાઓ તમને ખાસ ચર્ચામાં ધ્યાનનું કેન્દ્ર બનાવશે, પરંતુ દલીલો ટાળો. તમને કામ પર નવું કામ મળી શકે છે. તમે સાથીદારો પાસેથી સહયોગની અપેક્ષા રાખી શકો છો. તમે પરિવારના સભ્યો સાથે સારો સમય વિતાવશો. નાણાકીય લાભ પણ શક્ય છે. બપોર પછી તમને ખાસ સાવધ રહેવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. તમને તમારા ભાઈઓ તરફથી લાભ થશે. તમને આધ્યાત્મિક ક્ષેત્રમાં સફળતા મળશે. સ્વાસ્થ્ય લાભની અપેક્ષા છે.
કન્યા - આજે, શુક્રવાર, 3 એપ્રિલ, 2026 ના રોજ, ચંદ્ર કન્યા રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિના પહેલા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ તમારા માટે શુભ અને ફળદાયી છે. તમારા શબ્દો તમને ફાયદાકારક અને પ્રેમાળ સંબંધો સ્થાપિત કરવામાં મદદ કરશે. તમારી બૌદ્ધિક સમૃદ્ધિ અન્ય લોકોને પ્રભાવિત કરશે. આજનો દિવસ વ્યવસાય માટે નફાકારક રહેશે. નોકરી કરનારાઓને પણ સાથીદારોનો સહયોગ મળશે. તમારું મન ખુશ રહેશે. નાણાકીય લાભ થવાની સંભાવના છે. પરિવારમાં ખુશનુમા વાતાવરણ રહેશે. આજે દલીલો ટાળો. સ્વાસ્થ્ય માટે સારો સમય છે.
તુલા - આજે, શુક્રવાર, 3 એપ્રિલ, 2026 ના રોજ, ચંદ્ર કન્યા રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી બારમા ભાવમાં રહેશે. તમારા ગુસ્સા પર નિયંત્રણ રાખો અને સૌમ્ય વર્તન રાખો. તમારી વાણી પર નિયંત્રણ રાખવાથી શાંત વાતાવરણ જાળવવામાં મદદ મળી શકે છે. નિયમોથી સંબંધિત નિર્ણયો અને નિર્ણયો કાળજીપૂર્વક લો. નિયમોથી ભટકવાથી તમને તકલીફ થઈ શકે છે. જો તમને કોઈ મૂંઝવણ હોય, તો આજે તેને ઉકેલવાનો પ્રયાસ કરો. ખર્ચ વધારે રહેશે. આજે તમારું શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય બગડી શકે છે. બપોર પછી તમને ખુશીનો અનુભવ થશે. નાણાકીય લાભ શક્ય બનશે.
વૃશ્ચિક - આજે, શુક્રવાર, 3 એપ્રિલ, 2026 ના રોજ, ચંદ્ર કન્યા રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી અગિયારમા ભાવમાં રહેશે. જીવનસાથી શોધવા માટે આજનો દિવસ શુભ છે. આવક અને વ્યવસાયમાં વૃદ્ધિની શક્યતા છે. તમે મિત્રો સાથે પ્રવાસ પર જઈ શકો છો, જ્યાં તમે ખૂબ જ આનંદદાયક સમય પસાર કરશો. બપોર પછી, તમારો ગુસ્સો અને આક્રમકતા વધશે. કોઈની સાથે ગુસ્સે થવાનું ટાળો. પરિવારના સભ્યો સાથે મતભેદ તમને માનસિક ચિંતાનું કારણ બની શકે છે. આ તમારા કામ પર અસર કરી શકે છે. આજે માથાનો દુખાવો કે સાંધાનો દુખાવો થવાનું જોખમ છે.
ધનુ - શુક્રવાર, 3 એપ્રિલ, 2026 ના રોજ ચંદ્ર કન્યા રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી દસમા ભાવમાં રહેશે. તમારી કાર્ય યોજનાઓ સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ થશે. તમને વ્યવસાયમાં પણ સફળતા મળશે. ઓફિસનું વાતાવરણ અનુકૂળ રહેશે. તમારી મહેનત પણ પ્રગતિ તરફ દોરી જશે. આ તમને ખુશ રાખશે. કામ પર તમારા કાર્યની પ્રશંસા થઈ શકે છે. પરિવારમાં આનંદ અને ખુશી રહેશે. મિત્રો સાથે મુલાકાત ખુશી લાવશે. મુસાફરી અને પર્યટન શક્ય છે. આજનો દિવસ નાણાકીય લાભ માટે શુભ છે. તમને તમારા બાળકો વિશે સારા સમાચાર મળશે. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે.
મકર - શુક્રવાર, 3 એપ્રિલ, 2026 ના રોજ ચંદ્ર કન્યા રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી નવમા ભાવમાં રહેશે. વિદેશ યાત્રા કરવા માંગતા લોકો તેમના પ્રયત્નોમાં સફળ થઈ શકે છે. આજે વિદેશ સંબંધિત વ્યવસાયમાં લાભની શક્યતા છે. તમે ધાર્મિક યાત્રા પણ કરી શકો છો. પરિવારના સભ્યોમાં આનંદ અને ખુશીનું વાતાવરણ રહેશે. પ્રમોશન શક્ય છે. તમારા ઉપરી અધિકારીઓ તમારા કાર્યથી ખુશ થશે. તમારા માન-સન્માનમાં વધારો થશે, સાથે જ તમારી સંપત્તિમાં પણ વધારો થશે. તમને તમારા પિતા તરફથી લાભ મળશે. તમારા ગૃહસ્થ જીવનમાં મતભેદ થઈ શકે છે. તમારા પ્રેમ જીવનમાં પણ અસંતોષ રહેશે. વિદ્યાર્થીઓને સખત મહેનત છતાં ઓછી સફળતા મળશે.
કુંભ - આજે, શુક્રવાર, 3 એપ્રિલ, 2026 ના રોજ, ચંદ્ર કન્યા રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી આઠમા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ નવું કાર્ય શરૂ કરવા માટે સારો છે. તમે તમારા વ્યવસાયને વિસ્તૃત કરવાની યોજનાઓ બનાવી શકો છો. આજે તમારે બહાર ખાવા-પીવાનું ટાળવું જોઈએ. તમારી વાણી પર નિયંત્રણ રાખીને, તમે અન્ય લોકો સાથે ગરમાગરમ ચર્ચાઓ અથવા મતભેદ ટાળી શકશો. બપોર પછી, તમે કોઈ બાબતમાં ખુશ થશો. તમારા સ્વાસ્થ્યમાં પણ સુધારો થશે. ધાર્મિક પ્રવૃત્તિઓ અને તીર્થયાત્રાઓનું આયોજન થઈ શકે છે. તમારા ભાઈ-બહેનો તરફથી પણ લાભ થવાની શક્યતા છે. નાણાકીય લાભ થશે.
મીન - આજે, શુક્રવાર, 3 એપ્રિલ, 2026 ના રોજ, ચંદ્ર કન્યા રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી સાતમા ભાવમાં રહેશે. તમને વ્યવસાયિક ભાગીદારીથી લાભ થશે. કામ પર ટીમવર્ક તમારા કાર્યો પૂર્ણ કરવાનું સરળ બનાવશે. તમે કોઈ મનોરંજન સ્થળની મુલાકાત લેવાની યોજના બનાવી શકો છો. બપોર પછી તમે સંજોગોમાં પરિવર્તનનો અનુભવ કરશો. આજે કંઈપણ નવું શરૂ કરવાનું ટાળો. મુસાફરી મુલતવી રાખો. તમારા ગુસ્સા પર નિયંત્રણ રાખો. તમારા જીવનસાથી સાથે મતભેદ થઈ શકે છે. તમારા બાળકોની જરૂરિયાતો પર પૈસા ખર્ચ થશે. સ્વાસ્થ્ય મધ્યમ રહેશે.