29 એપ્રિલ 2026નું રાશિફળ: બુધવારે આ રાશિના જાતકોની ચિંતા થશે દૂર, અન્ય રાશિ માટે કેવો રહેશે દિવસ

આજના દિવસે આ રાશિના જાતકોને સાવચેત રહેવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. પરિવારજનો સાથે સંબંધ સારા રહેશે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 29, 2026 at 6:39 AM IST

મેષ - આજે, 29 એપ્રિલ, 2026, બુધવાર, ચંદ્ર કન્યા રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી છઠ્ઠા ભાવમાં છે. તમે શારીરિક અને માનસિક રીતે તાજગી અનુભવશો. ઘરનું વાતાવરણ સુખદ રહેશે. નાણાકીય લાભની સાથે, તમે વ્યવસાય અને નોકરીમાં સંતોષનો અનુભવ કરશો. તમે તમારા કાર્ય સમયસર પૂર્ણ કરી શકશો. તમારી સામાજિક સ્થિતિ વધશે. તમે મિત્રો અને પ્રિયજનો સાથે સમય વિતાવવાનો આનંદ માણશો. તમે નવા કપડાં અને ઘરેણાંની ખરીદી કરશો. તમારા ચહેરા પર ઉત્સવનું વાતાવરણ દેખાશે. દિવસ પરિવાર સાથે પસાર થશે.

વૃષભ - આજે, 29 એપ્રિલ, 2026, બુધવાર, ચંદ્ર કન્યા રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી પાંચમા ભાવમાં છે. અણધાર્યા ખર્ચની અપેક્ષા છે. વિદ્યાર્થીઓ તેમના અભ્યાસ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશે. બપોર પછી, તમે પરિવાર અને મિત્રો સાથે આનંદદાયક સમય પસાર કરશો. બહાર ફરવાનું આયોજન થઈ શકે છે. તમારા સ્વાસ્થ્યમાં સુધારો થશે. કાર્યમાં સફળતા તમને ખ્યાતિ લાવશે. તમને વ્યવસાયિક ભાગીદાર તરફથી ટેકો મળશે. તમે નાણાકીય લાભ પ્રાપ્ત કરી શકશો. તમે ઘરના આંતરિક ભાગમાં ઘણા પૈસા ખર્ચ કરી શકો છો. તમે તમારા વિરોધીઓને હરાવી શકશો.

મિથુન - બુધવાર, 29 એપ્રિલ, 2026, ચંદ્ર કન્યા રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી ચોથા ભાવમાં છે. તમારું મન અનિર્ણાયક રહેશે. તમે કોઈ બાબતમાં અનિશ્ચિત રહેશો. વધુ પડતી ભાવનાત્મકતા પણ તમને અસ્વસ્થ બનાવશે. તમે તમારી માતા પ્રત્યે વધુ ભાવનાત્મક રહેશો. બૌદ્ધિક ચર્ચા માટે તકો ઉભી થશે, પરંતુ દલીલો ટાળો. કૌટુંબિક અને કાયમી સંપત્તિની ચર્ચા કરવાનું ટાળવું ફાયદાકારક રહેશે. સંબંધીઓ અથવા પ્રિયજનો સાથે તણાવ પેદા થઈ શકે છે. આજે ફરવા જવાનું ટાળો. તમારા સ્વાસ્થ્યનું ખાસ ધ્યાન રાખો.

કર્ક - બુધવાર, 29 એપ્રિલ, 2026, ચંદ્ર કન્યા રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી ત્રીજા ભાવમાં છે. કામમાં સફળતા તમારા આનંદ અને ઉત્સાહમાં ઘણો વધારો કરશે. તમે તાજગી અને ઉર્જા અનુભવશો. આજે તમે મિત્રો અને સંબંધીઓને મળી શકો છો. તમે પ્રવાસ પર પણ જઈ શકો છો. નસીબ તમારા પક્ષમાં છે. કામ પર તમારા વિરોધીઓ તમને નુકસાન પહોંચાડવાનો પ્રયાસ કરી શકે છે. વધુ પડતું બોલવું નુકસાન પહોંચાડી શકે છે. તમારા સ્વાસ્થ્યનું ખાસ ધ્યાન રાખો.

સિંહ - બુધવાર, 29 એપ્રિલ, 2026, ચંદ્ર કન્યા રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી બીજા ભાવમાં છે. તમારો દિવસ મિશ્ર પરિણામો લાવશે. લાંબા ગાળાની યોજનાઓ બનાવતી વખતે તમે મૂંઝવણમાં પડી શકો છો. મહત્ત્વપૂર્ણ કાર્યમાં તમને ઇચ્છિત સફળતા મળશે નહીં. પારિવારિક વાતાવરણ સારું રહેશે. દૂરના મિત્રો અને સંબંધીઓ સાથે વાતચીત આનંદ લાવશે. તમારા ખર્ચ તમારી આવક કરતા વધારે રહેશે. ગુસ્સો તમારા સ્વાસ્થ્યને બગાડી શકે છે. આ દિવસ ધીરજથી પસાર કરો અને કોઈપણ મોટી યોજનાઓ બનાવવાનું ટાળો.

કન્યા - બુધવાર, 29 એપ્રિલ, 2026, ચંદ્ર કન્યા રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી પહેલા ભાવમાં છે. તમારો દિવસ ફાયદાકારક રહેશે. તમારી બૌદ્ધિક સમૃદ્ધિમાં વધારો થશે. તમે તમારા વર્તનથી લાભ મેળવી શકશો. તમે મિત્રો સાથે સારા સંબંધો જાળવી શકશો. આજનો દિવસ વ્યવસાય માટે ફાયદાકારક છે. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. તમારું મન ખુશ રહેશે. તમને નાણાકીય લાભનો અનુભવ થઈ શકે છે. તમને ખુશી અને આનંદનો અનુભવ થશે. તમને સારા સમાચાર મળશે. તમારી યાત્રા સુખદ રહેશે. તમે ઉત્તમ વૈવાહિક આનંદનો અનુભવ કરશો.

તુલા - બુધવાર, 29 એપ્રિલ, 2026, ચંદ્ર કન્યા રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી બારમા ભાવમાં છે. અણધાર્યા ખર્ચાઓ શક્ય છે, તેથી સાવધાની રાખવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. શારીરિક અને માનસિક બીમારી મિત્રો સાથે વિવાદ તરફ દોરી શકે છે. બપોર પછી પરિસ્થિતિમાં સુધારો થશે. કોઈપણ ચિંતા દૂર થશે. પરિવાર સાથેના સંબંધો સારા રહેશે. તમે તમારા બાળકોની ખુશી માટે કંઈક ખાસ ખરીદી શકો છો. સાંજે, તમે પરિવાર સાથે સ્વાદિષ્ટ ભોજનનો આનંદ માણશો.

વૃશ્ચિક - બુધવાર, 29 એપ્રિલ, 2026, ચંદ્ર કન્યા રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી અગિયારમા ભાવમાં છે. તમે તમારા ગૃહસ્થ જીવનમાં ખુશી અને સંતોષનો અનુભવ કરશો. તમને તમારી પત્ની અને પુત્ર તરફથી સારા સમાચાર મળશે. શુભ ઘટનાઓ બનશે. લગ્નની તકો ઉભી થશે. તમારી નોકરી અને વ્યવસાયમાં સારી તકોને કારણે આવક વધશે. મિત્રો સાથે પિકનિકનું આયોજન થશે. મિત્રો તરફથી લાભ થવાની સંભાવના છે. વડીલોના સહયોગથી પ્રગતિ થશે. વ્યવસાયી લોકો માટે પણ સમય સારો છે. તમારા પ્રેમ જીવનમાં સકારાત્મક તકો આવશે.

ધન - બુધવાર, 29 એપ્રિલ, 2026, ચંદ્ર કન્યા રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી દસમા ભાવમાં છે. તમે આજે ધાર્મિક રહેશો. તમને કોઈ ધાર્મિક કે શુભ પ્રસંગમાં હાજરી આપવાની તક મળી શકે છે. આજે તમારું વર્તન પણ સારું રહેશે. તમે ખોટા કામથી દૂર રહેશો. તમારા ગુસ્સા પર કાબુ રાખો. બપોર પછી, તમારો દિવસ ખૂબ જ સારો અને સફળ રહેશે. તમારા કાર્યો સરળતાથી પૂર્ણ થશે. તમારા ઉપરી અધિકારીઓ કામ પર તમારી પ્રશંસા કરશે. તમારા પારિવારિક જીવનમાં મધુરતા રહેશે. આજે અપરિણીત લોકોના લગ્ન થવાની શક્યતા છે.

મકર - બુધવાર, 29 એપ્રિલ, 2026, ચંદ્ર કન્યા રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી નવમા ભાવમાં છે. આજનો દિવસ મધ્યમ ફળદાયી છે. બૌદ્ધિક અને લેખન કાર્યમાં રોકાયેલા લોકો આજે વધુ સક્રિય રહેશે. તેઓ સાહિત્યમાં કંઈક નવું બનાવી શકશે. સ્વાસ્થ્યના દૃષ્ટિકોણથી, બપોર પછી તમને થોડો થાક અથવા આળસનો અનુભવ થઈ શકે છે. તમારા બાળકોના શિક્ષણ અને સ્વાસ્થ્ય વિશે પણ ચિંતા રહેશે. આજે બિનજરૂરી ખર્ચ ટાળો. આવક અને ખર્ચને સંતુલિત કરવામાં સમસ્યાઓ આવી શકે છે.

કુંભ - આજે, બુધવાર, 29 એપ્રિલ, 2026, ચંદ્ર કન્યા રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી આઠમા ભાવમાં છે. તમારા મનમાં નકારાત્મક વિચારો આવી શકે છે. આનાથી તમારા કામમાં રસ ઓછો થઈ શકે છે. વ્યવસાયિક લોકોએ પણ હાલમાં કોઈ નવી યોજનાઓ બનાવવાનું ટાળવું જોઈએ. તમને ગુસ્સો અને ઉદાસીનો અનુભવ થઈ શકે છે. તમારું સ્વાસ્થ્ય નબળું પડી શકે છે. તમને અકસ્માતનો ડર હોઈ શકે છે. સાવચેત રહો. પરિવારના સભ્યો સાથે વિવાદ શક્ય છે. ભગવાનનું સ્મરણ અને આધ્યાત્મિક સાધનામાં વ્યસ્ત રહેવાથી તમારા મનમાં શાંતિ આવશે.

મીન - આજે, 29 એપ્રિલ, 2026, બુધવાર, ચંદ્ર કન્યા રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી સાતમા ભાવમાં છે. આજનો દિવસ વ્યવસાયિકો માટે ખૂબ જ સારો છે. વ્યવસાયમાં ભાગ લેવા માટે શુભ સમય છે. સાહિત્યિક કલાકારો, કલાકારો અને કારીગરો તેમની સર્જનાત્મકતાને નિખારી શકશે. તમને જાહેર જીવનમાં માન મળશે. પાર્ટીઓ અને પિકનિકમાં તમને મનોરંજન મળશે. તમે તમારા લગ્નજીવનનો સંપૂર્ણ આનંદ માણશો. તમે નવા કપડાં, ઘરેણાં અથવા વાહન ખરીદી શકો છો.

