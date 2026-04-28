28 એપ્રિલ 2026નું રાશિફળ: આ રાશિના જાતકો માટે દરેક કાર્ય સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ થશે, પ્રમોશનની શક્યતા
આજના દિવસે તમામ રાશિઓના જાતકોને થોડુ સંભાળીને દિવસ વિતાવવાની સલાહ આપવામાં આવે છે.
Published : April 28, 2026 at 6:39 AM IST
મેષ - મંગળવાર, 28 એપ્રિલ, 2026ના રોજ ચંદ્ર કન્યા રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. ચંદ્ર છઠ્ઠા ભાવમાં રહેશે. લાંબા ગાળાના નાણાકીય આયોજન માટે આ અનુકૂળ છે. તે નાણાકીય અને વ્યાવસાયિક રીતે ફાયદાકારક રહેશે. તમે શારીરિક અને માનસિક ઉત્સાહ અને તાજગીનો અનુભવ કરશો. તમને મિત્રો અને સંબંધીઓ તરફથી ભેટ મળશે. તમે તેમની સાથે સમય વિતાવવાનો આનંદ માણશો. તેમની સાથે કોઈ કાર્યક્રમ અથવા યાત્રામાં હાજરી આપવાની શક્યતા છે. ધર્માદા પ્રવૃત્તિઓ તમને આંતરિક ખુશી લાવશે.
વૃષભ - મંગળવાર, 28 એપ્રિલ, 2026ના રોજ ચંદ્ર કન્યા રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. ચંદ્ર તમારા માટે પાંચમા ભાવમાં રહેશે. તમારી વાણીનો જાદુ તમને મોહિત કરશે અને તમને લાભ લાવશે. તમારી સૌમ્યતા નવા સંબંધો સ્થાપિત કરવામાં મદદ કરશે. તમને નવા પ્રયાસો કરવા માટે પ્રેરણા મળશે. વાંચન અને લેખન જેવા સાહિત્યિક કાર્યોમાં રસ વધશે. જો તમારી મહેનત અપેક્ષિત પરિણામો નહીં આપે તો તમે થોડા નિરાશ થઈ શકો છો. વિદ્યાર્થીઓ તેમના અભ્યાસમાં સારું પ્રદર્શન કરશે. તમે કોઈ પ્રિય વ્યક્તિને મળશો. પેટની સમસ્યાઓ અસ્વસ્થતાનું કારણ બની શકે છે.
મિથુન - મંગળવાર, 28 એપ્રિલ, 2026ના રોજ ચંદ્ર કન્યા રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. ચંદ્ર તમારા ચોથા ભાવમાં રહેશે. આજે વધુ પડતા ભાવનાત્મક બનવાનું કે નવા સંબંધો બનાવવાનું ટાળો. કોઈ બીમારીને કારણે તમારા મનમાં ચિંતા રહેશે. વધુ પડતું વિચાર માનસિક થાક લાવી શકે છે, જે તમારા સ્વાસ્થ્ય પર નકારાત્મક અસર કરી શકે છે. તમારું કાર્ય થોડું ધીમું રહેશે. વ્યવસાયમાં સામાન્ય દિવસ રહેશે. પ્રેમ સંબંધોમાં સફળતા માટે, તમારા પ્રિયજનની ચિંતાઓને સમજો. પરિવારના સભ્યો સાથે નાણાકીય વિવાદ થઈ શકે છે. આજે મુસાફરી કરવાનું ટાળો.
કર્ક - ચંદ્ર મંગળવાર, 28 એપ્રિલ, 2026ના રોજ કન્યા રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. ચંદ્ર તમારા ત્રીજા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ શુભ રહેશે. તમને નવા પ્રોજેક્ટ શરૂ ન કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. આજે અધૂરા કાર્યો પૂર્ણ કરો. તમે મિત્રો અને પરિવારને મળશો. તમે તેમના તરફથી ખુશી અને આનંદનો અનુભવ કરશો. તમે મિત્રો અને પરિવાર સાથે પ્રવાસનું આયોજન કરી શકો છો. તમારા મનમાં ખુશી પ્રબળ રહેશે. આજે હાથ ધરાયેલા કાર્યમાં સફળતા મળવાની શક્યતા છે. તમે તમારા નોકરી અથવા વ્યવસાયમાં તમારા વિરોધીઓને દૂર કરી શકશો. તમને નાણાકીય લાભનો અનુભવ થશે. તમારી સામાજિક પ્રતિષ્ઠામાં વધારો થશે.
સિંહ - ચંદ્ર આજે, 28 એપ્રિલ, 2026ના રોજ કન્યા રાશિમાં પોતાની રાશિ બદલશે. ચંદ્ર બીજા ભાવમાં રહેશે. દૂરના પ્રિયજનો અને મિત્રો સાથે વાતચીતથી તમને ફાયદો થશે. પરિવારમાં સુખ અને શાંતિ રહેશે. તમે સ્વાદિષ્ટ ભોજનનો આનંદ માણશો. તમે તમારી વાણીથી કોઈનું દિલ જીતી શકો છો. તમે તમારા સોંપાયેલા કાર્યોમાં સફળતા મેળવશો. નવા પ્રોજેક્ટનું આયોજન કરવાથી અને વધુ પડતું વિચારવાથી મૂંઝવણ ઊભી થશે. મિત્રોનો સહયોગ આનંદ લાવશે. તમારા જીવનસાથી સાથેના તમારા સંબંધો વધુ મજબૂત બનશે. તમે તમારા કામમાં પ્રગતિ કરશો.
કન્યા - ચંદ્ર આજે, 28 એપ્રિલ, 2026ના રોજ કન્યા રાશિમાં પોતાની રાશિ બદલશે. ચંદ્ર પ્રથમ ભાવમાં રહેશે. તમે આજે નવા સંબંધો બનાવશો, જે ભવિષ્યમાં ફાયદાકારક સાબિત થશે. તમે બૌદ્ધિક રીતે સમૃદ્ધ રહેશો. તમારું શરીર સ્વસ્થ રહેશે અને તમારું મન ખુશ રહેશે. આજે, તમે કામ પર સમયસર તમારા કામ પૂર્ણ કરી શકશો. નોકરીયાત લોકોને તેમના કાર્ય માટે પ્રશંસા મળશે. આજનો દિવસ વ્યવસાયમાં સફળતા માટે પણ ફાયદાકારક છે. પારિવારિક જીવન આનંદમય રહેશે. તમને સારા સમાચાર મળશે. મુસાફરી ખુશી લાવશે.
તુલા - આજે, 28 એપ્રિલ, 2026ના રોજ, ચંદ્ર કન્યા રાશિમાં પોતાની રાશિ બદલશે. ચંદ્ર તમારા માટે 12મા ભાવમાં રહેશે. તમારા ગુસ્સા પર નિયંત્રણ રાખો. શક્ય હોય તો, દલીલો ટાળો. પરિવારના સભ્યો સાથે વિવાદ થવાની શક્યતા છે. તમારું સ્વાસ્થ્ય બગડી શકે છે. તમારી આંખોનું ખાસ ધ્યાન રાખો. અકસ્માત થવાનું જોખમ છે. કોર્ટના મામલાઓમાં સાવધાની રાખો. બદનામ ન થવાનું ધ્યાન રાખો. આધ્યાત્મિકતા અને ભગવાન પ્રત્યેની ભક્તિ માનસિક શાંતિ લાવશે. નોકરી કરનારાઓને નવું લક્ષ્ય મળી શકે છે.
વૃશ્ચિક - આજે, 28 એપ્રિલ, 2026ના રોજ, કન્યા રાશિમાં ચંદ્ર પોતાની રાશિ બદલશે. ચંદ્ર તમારા માટે 11મા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ તમારા માટે ફાયદાકારક રહેશે. તમને તમારી નોકરી અને વ્યવસાયમાં નફો મળશે. તમે મિત્રોને મળી શકો છો અને કુદરતી સ્થળની યાત્રાનું આયોજન કરી શકો છો. લગ્નયોગ્ય યુવક-યુવતીઓ તેમના લગ્ન નક્કી કરી શકે છે. તમને તમારા પુત્ર અથવા પત્ની તરફથી લાભ થશે. તમને સંબંધીઓ અથવા મિત્રો તરફથી ભેટો મળી શકે છે. તમારા ઉપરી અધિકારીઓ ખુશ થશે. કામ પર તમારી પ્રશંસા થઈ શકે છે. તમે તમારા સાંસારિક જીવનમાં આનંદનો અનુભવ કરશો.
ધન - ચંદ્ર આજે, 28 એપ્રિલ, 2026ના રોજ કન્યા રાશિમાં પોતાની રાશિ બદલશે. ચંદ્ર તમારા માટે દસમા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ શુભ છે. તમે યોગ્ય નાણાકીય યોજનાઓ બનાવી શકશો. તમે બીજાઓને મદદ કરવાનો પ્રયાસ કરશો. દરેક કાર્ય સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ થશે. તમે તમારા વ્યવસાયને વિસ્તૃત કરવાની યોજના બનાવશો. દિવસ આનંદમાં પસાર થશે. તમે વ્યવસાય અથવા કાર્યમાં મીટિંગ માટે બહાર જવાનું આયોજન કરશો. તમને તમારા ઉપરી અધિકારીઓ તરફથી લાભ થશે. પ્રમોશન અને સન્માનની શક્યતા છે. તમને તમારા પિતા અને વડીલો તરફથી લાભ થશે. તમારા પ્રેમ જીવનમાં સકારાત્મક ફેરફારો તમારા ઉત્સાહને વધારશે.
મકર - ચંદ્ર આજે, 28 એપ્રિલ, 2026ના રોજ કન્યા રાશિમાં પોતાની રાશિ બદલશે. ચંદ્ર તમારા માટે નવમા ભાવમાં રહેશે. તમે બૌદ્ધિક કાર્ય અને વ્યવસાય માટે નવો અભિગમ અપનાવશો. નોકરીમાં રહેલા લોકોને તેમનું કાર્ય સરળ લાગશે. સાહિત્યિક અને લેખન રસને ગતિ મળશે. શારીરિક અસ્વસ્થતા અને થાક અનુભવાઈ શકે છે. બાળકો સંબંધિત સમસ્યાઓ ચિંતાનું કારણ બનશે. લાંબી મુસાફરી થવાની સંભાવના છે.
કુંભ - મંગળવાર, 28 એપ્રિલ, 2026ના રોજ ચંદ્ર પોતાની રાશિ બદલીને કન્યા રાશિમાં જશે. તમારા માટે, ચંદ્ર આઠમા ભાવમાં રહેશે. વધુ પડતા વિચારો માનસિક થાકનું કારણ બનશે. ગુસ્સો તમારા મનમાં રહેશે; તેને દૂર કરવાનો પ્રયાસ કરવાથી તમને કોઈપણ દુર્ભાગ્ય ટાળવામાં મદદ મળશે. કામ પર અથવા વ્યવસાયમાં હરીફો સાથે દલીલો ટાળો. નિયમો વિરુદ્ધ કંઈ કરવાનું ટાળો. નકારાત્મક વિચારોથી દૂર રહો. તમારી વાણી પર નિયંત્રણ રાખો. કૌટુંબિક લગ્નની ખાતરી થઈ શકે છે. ખર્ચમાં વધારો થવાને કારણે તમે ચિંતિત થઈ શકો છો. ભગવાનનું નામ અને આધ્યાત્મિક વિચારોનું પાઠ કરવાથી તમારું મન શાંત રહેશે.
મીન - મંગળવાર, 28 એપ્રિલ, 2026ના રોજ ચંદ્ર પોતાની રાશિ બદલીને કન્યા રાશિમાં આવશે. ચંદ્ર સાતમા ભાવમાં રહેશે. આજે, તમારામાં રહેલા લેખક અથવા કલાકારને તેમની પ્રતિભા દર્શાવવાની તક મળશે. વ્યવસાયિક ભાગીદારી માટે આ શુભ સમય છે. તમે તમારા રોજિંદા દિનચર્યાથી દૂર રહીને આનંદમાં સમય પસાર કરી શકશો. પરિવાર અને મિત્રો સાથે પાર્ટી અથવા પિકનિકનું આયોજન કરવામાં આવશે. થિયેટર, સિનેમા અથવા મનોરંજન સ્થળની મુલાકાત લેવાની યોજના બનાવો. ખ્યાતિ વધશે. આ તમારા માટે લાભનો સમય છે, જોકે, ઉતાવળથી નુકસાન થઈ શકે છે.
