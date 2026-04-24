24 એપ્રિલ 2026નું રાશિફળ: આ રાશિના જાતકોની આવકમાં થશે વધારો, સ્વાસ્થ્ય પણ સારૂ રહેશે
આજે, આ રાશિ હેઠળ જન્મેલા લોકોને તેમના સોંપાયેલા કાર્યો પૂર્ણ કરવામાં વિલંબ થશે. નાણાકીય યોજનાઓ સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ થશે.
Published : April 24, 2026 at 6:35 AM IST
મેષ - શુક્રવાર, 24 એપ્રિલ, 2026ના રોજ, ચંદ્ર કર્ક રાશિમાં રાશિ બદલશે. તમારા માટે, ચંદ્ર ચોથા ભાવમાં રહેશે. તમારી સંવેદનશીલતાને કારણે, કોઈના શબ્દો તમારી લાગણીઓને ઠેસ પહોંચાડી શકે છે. તમે તમારી માતાના સ્વાસ્થ્ય વિશે ચિંતિત રહેશો. કાયમી મિલકત અંગે કોઈ નિર્ણય ન લેવો શ્રેષ્ઠ રહેશે. આજે મિલકતના દસ્તાવેજો તૈયાર કરતી વખતે સાવચેત રહો. તમે કોઈ બાબતમાં ચિંતિત રહેશો. નવું કાર્ય શરૂ કરવાનું ટાળો. આ સમય વિદ્યાર્થીઓ માટે મિશ્ર પરિણામો લાવશે. તમારા આત્મસન્માનને ઠેસ પહોંચવાની શક્યતા છે. તમારા પ્રેમ જીવનમાં તમારા પ્રિયજન સાથે ગેરસમજ શક્ય છે.
વૃષભ - શુક્રવાર, 24 એપ્રિલ, 2026ના રોજ, ચંદ્ર કર્ક રાશિ બદલશે. ચંદ્ર ત્રીજા ભાવમાં રહેશે. તમે સારી શારીરિક અને માનસિક સુખાકારીનો અનુભવ કરશો. તમે સંબંધીઓ સાથે સમય વિતાવશો. કૌટુંબિક બાબતો ફાયદાકારક રહેશે. તમે મિત્રો સાથે બહાર જશો. તમારે નાણાકીય બાબતો પર ધ્યાન આપવાની જરૂર પડી શકે છે. તમે તમારા બધા પ્રયત્નોમાં સફળ થશો. ભાગ્ય વધવાની શક્યતા છે. તમને પ્રિયજનો સાથે નિકટતા અને સામાજિક જીવનમાં માન મળશે. ધંધામાં વૃદ્ધિ થશે. વિરોધીઓને હારનો સામનો કરવો પડશે. સ્વાસ્થ્ય લાભદાયી રહેશે.
મિથુન - શુક્રવાર, 24 એપ્રિલ, 2026ના રોજ, ચંદ્ર રાશિ બદલીને કર્ક રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. ચંદ્ર બીજા ભાવમાં રહેશે. તમારા નિર્ધારિત કાર્યો પૂર્ણ કરવામાં વિલંબ થશે. તમે નાણાકીય યોજનાઓ સારી રીતે અમલમાં મૂકી શકશો. તમે સ્વાદિષ્ટ ભોજનનો આનંદ માણશો. વિદ્યાર્થીઓનો અભ્યાસ માટે મધ્યમ દિવસ રહેશે. મિત્રો અને પ્રિયજનોને મળીને તમને આનંદ થશે. વ્યવસાય અનુકૂળ રહેશે. આવક વધશે. તમારા જીવનસાથી સાથેના કોઈપણ જૂના મતભેદો દૂર થશે. તમે તમારા પ્રેમ જીવનમાં સકારાત્મકતા લાવવાના પ્રયાસો કરશો. સ્વાસ્થ્ય મધ્યમ ફળદાયી રહેશે.
કર્ક - શુક્રવાર, 24 એપ્રિલ, 2026ના રોજ, ચંદ્ર રાશિ બદલીને કર્ક રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. ચંદ્ર પ્રથમ ભાવમાં રહેશે. તમે શારીરિક અને માનસિક રીતે સ્વસ્થ રહેશો. કામ પર તમારું મનોબળ ઊંચું રહેશે. તમે સકારાત્મક રહીને બધા કાર્યો સરળતાથી પૂર્ણ કરી શકશો. આજનો દિવસ મિત્રો અને પ્રિયજનો સાથે આનંદનો દિવસ રહેશે. તમે ખૂબ જ ભાવનાત્મક રહેશો. લગ્નજીવન ખુશ રહેશે, અને તમે તમારા જીવનસાથી સાથે ગુણવત્તાયુક્ત સમય વિતાવશો. તમે ટૂંકી યાત્રા પર જઈ શકો છો. આર્થિક લાભની પણ શક્યતા છે.
સિંહ - શુક્રવાર, 24 એપ્રિલ, 2026ના રોજ, ચંદ્ર કર્ક રાશિમાં બદલાશે. ચંદ્ર તમારા બારમા ભાવમાં રહેશે. તમે કોઈ બાબતને લઈને ચિંતિત રહેશો, જે તમારા સ્વાસ્થ્યને અસર કરી શકે છે. ખરાબ સ્વાસ્થ્ય તમને કોઈપણ કામ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાથી રોકશે. તમારા સ્વભાવથી દલીલો થઈ શકે છે. કાનૂની બાબતોમાં તમારે સાવધાની રાખવાની જરૂર પડશે. વધુ પડતા ભાવનાત્મક ન બનવાનું અને ઉતાવળમાં બિનજરૂરી પગલાં ન લેવાનું ધ્યાન રાખો. તમારી વાણી અને વર્તનમાં સંયમ રાખો.
કન્યા - શુક્રવાર, 24 એપ્રિલ, 2026ના રોજ, ચંદ્ર કર્ક રાશિમાં બદલાશે. ચંદ્ર તમારા અગિયારમા ભાવમાં રહેશે. તમને સારા શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્યનો લાભ મળશે. વ્યવસાય અને રોજગારમાં પણ લાભ થશે. તમારા ઉપરી અધિકારીઓ તમારાથી ખુશ થશે, જેનાથી પ્રમોશન મળી શકે છે. અપરિણીત લોકો માટે સમય અનુકૂળ છે. મિત્રો નાણાકીય લાભ માટે નવા દરવાજા ખોલશે. તમે સુંદર જગ્યાએ મુસાફરી કરી શકશો. તમે વિવાહિત જીવનનો સંપૂર્ણ આનંદ માણશો. પ્રેમ જીવન સકારાત્મક રહેશે.
તુલા - શુક્રવાર, 24 એપ્રિલ, 2026ના રોજ, ચંદ્ર કર્ક રાશિમાં બદલાશે. ચંદ્ર દસમા ભાવમાં રહેશે. ભાગ્ય તમારા પક્ષમાં હોવાથી, તમારા બધા કાર્યો સરળતાથી પૂર્ણ થશે. તમારું માન વધશે. તમને તમારા ઉપરી અધિકારીઓ તરફથી પ્રોત્સાહન મળશે. તમારો આત્મવિશ્વાસ વધશે. વ્યવસાયી લોકો તેમના નફામાં વધારો કરી શકશે. તમારું લગ્નજીવન આનંદથી ભરેલું રહેશે. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. તમે વૈવાહિક આનંદનો અનુભવ કરશો. તમને તમારા પ્રેમ જીવનમાં પણ સફળતા મળશે.
વૃશ્ચિક - શુક્રવાર, 24 એપ્રિલ, 2026ના રોજ, ચંદ્ર કર્ક રાશિમાં બદલાશે. ચંદ્ર નવમા ભાવમાં રહેશે. તમે શારીરિક રીતે થાક અને સુસ્તી અનુભવશો, જેના કારણે કામ પ્રત્યે ઉત્સાહનો અભાવ રહેશે. કામ પર તમારા ઉપરી અધિકારીઓના નકારાત્મક વર્તનને કારણે તમે નિરાશા અનુભવશો. તમારા વિરોધીઓ તમને ઘણી મુશ્કેલીમાં મૂકી શકે છે. તમારા વ્યવસાયમાં સમસ્યાઓ ઊભી થવાની સંભાવના છે. તમારે પરિવારના સભ્યો સાથે દલીલો ટાળવી જોઈએ. તમારે તેમના મંતવ્યો પર પણ ધ્યાન આપવું જોઈએ. વિદ્યાર્થીઓ માટે આ સમય મધ્યમ ફળદાયી છે.
ધન - શુક્રવાર, 24 એપ્રિલ, 2026ના રોજ, ચંદ્ર રાશિ બદલીને કર્ક રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. ચંદ્ર તમારા આઠમા ભાવમાં રહેશે. જો તમે તમારી વાણી પર નિયંત્રણ નહીં રાખો, તો તમારો કોઈ સાથે વિવાદ થઈ શકે છે. તમારું સ્વાસ્થ્ય બગડી શકે છે. આજે તમે ચિંતામાં ડૂબેલા રહેશો. તમને એવું લાગશે નહીં કે તમે કામ પર છો. કામ બોજ જેવું લાગશે. ખર્ચ થવાની શક્યતા છે. જો તમે અયોગ્ય રીતે અથવા નિયમો વિરુદ્ધ કાર્ય કરશો તો તમે મુશ્કેલીમાં મુકાઈ શકો છો. સરકારનો વિરોધ કરવાથી તમને નુકસાન થઈ શકે છે. તમારા જીવનસાથી સાથે મતભેદ થઈ શકે છે. આજે, સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ સમય મધ્યમ છે.
મકર - શુક્રવાર, 24 એપ્રિલ, 2026ના રોજ, ચંદ્ર રાશિ બદલીને કર્ક રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. ચંદ્ર તમારા સાતમા ભાવમાં રહેશે. તમે તમારા વિચારો અને વર્તનમાં ખૂબ જ ભાવનાશીલ રહેશો. તમે મિત્રો અને પરિવાર સાથે ખુશીથી સમય પસાર કરી શકશો. તમે શારીરિક અને માનસિક તાજગીનો અનુભવ કરશો. વ્યવસાયમાં વૃદ્ધિ થશે. આવક વધશે, જે તમારા આત્મવિશ્વાસમાં વધારો કરશે. કાર્યસ્થળ પર તમારું કાર્ય આજે સરળતાથી પૂર્ણ થશે. ભાગીદારીનું કાર્ય તમને લાભ લાવશે. સમાજમાં તમારી સારી ઓળખ થશે.
કુંભ - શુક્રવાર, 24 એપ્રિલ, 2026ના રોજ, ચંદ્ર કર્ક રાશિમાં બદલાશે. ચંદ્ર છઠ્ઠા ભાવમાં રહેશે. આજે તમને તમારા કાર્યમાં સફળતા મળશે. લોકો તમારા કાર્યની પ્રશંસા કરશે. પરિવારના સભ્યો સાથેના તમારા સંબંધો વધુ મજબૂત બનશે. તમે શારીરિક અને માનસિક રીતે તાજગી અનુભવશો. કામ પર તમારા સાથીદારો તમને ટેકો આપશે. તમારા પરિવારમાં ખુશનુમા વાતાવરણ રહેશે. તમારું પ્રેમ જીવન પૂર્ણ રહેશે. વિદ્યાર્થીઓ માટે આ સમય લાભદાયી છે. આજે તમે ઘણા દિવસોથી અટકેલા કામ પૂર્ણ કરી શકશો.
મીન - શુક્રવાર, 24 એપ્રિલ, 2026ના રોજ, ચંદ્ર કર્ક રાશિમાં બદલાશે. ચંદ્ર તમારા માટે પાંચમા ભાવમાં રહેશે. આજે તમે કાલ્પનિક દુનિયામાં રહેવાનો આનંદ માણશો. તમે લેખન અને સાહિત્યના ક્ષેત્રોમાં તમારી સર્જનાત્મકતા દર્શાવી શકશો. વિદ્યાર્થીઓ માટે આ સારો સમય છે. તમે તમારા જીવનસાથી સાથે નિકટતાનો અનુભવ કરશો. આજે તમારું પ્રેમ જીવન પણ સકારાત્મક રહેશે. તમને શેરબજારથી ફાયદો થઈ શકે છે. વિદ્યાર્થીઓને તેમના અભ્યાસમાં સફળતા મળશે. તમે આજે મુસાફરીનું આયોજન કરી શકો છો. ઉદ્યોગપતિઓ પણ નફાની અપેક્ષા રાખી શકે છે.
