22 એપ્રિલ 2026નું રાશિફળ: આ રાશિના જાતકોને નોકરીમાં મળશે પ્રમોશન, નાણાકીય લાભ પણ થઇ શકે છે
આજના દિવસે આ રાશિના જાતકોએ વિવાદોથી બચવું જોઇએ, વિસ્તારથી વાંચો ભવિષ્યફળ.
Published : April 22, 2026 at 6:46 AM IST
મેષ - બુધવાર, 22 એપ્રિલ, 2026ના રોજ, ચંદ્ર રાશિ બદલીને મિથુન રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. તમારા માટે, ચંદ્ર ત્રીજા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ તમારા માટે ફળદાયી રહેવાનું વચન આપે છે. જો કે, તમારા વિચારોમાં ઝડપી પરિવર્તનને કારણે મહત્ત્વપૂર્ણ નિર્ણયો લેવામાં થોડી મુશ્કેલી પડી શકે છે. તમે તમારા વ્યવસાય અથવા નોકરી સંબંધિત મીટિંગમાં હાજરી આપી શકો છો. તેમ છતાં, કાર્યસ્થળ પર તમારા કાર્યની પ્રશંસા થશે. લેખન સંબંધિત કાર્યો માટે આજનો દિવસ ઉત્તમ છે. કોઈની સાથે વિવાદમાં પડવાનું ટાળો. સાંજ પરિવારના સભ્યો સાથે સુખદ રીતે પસાર થવાની સંભાવના છે. તમારા જીવનસાથી સાથેના તમારા સંબંધો સુમેળભર્યા રહેશે. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ, આ સમયગાળો ફાયદાકારક છે.
વૃષભ - બુધવાર, 22 એપ્રિલ, 2026ના રોજ, ચંદ્ર રાશિ બદલીને મિથુન રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. તમારા માટે, ચંદ્ર બીજા ભાવમાં સ્થિત થશે. મનની નાજુક સ્થિતિ મહત્ત્વપૂર્ણ તકો ગુમાવવા માટેનું કારણ બની શકે છે. આજે કોઈ નવું સાહસ શરૂ કરવું યોગ્ય નથી. વાતચીત દરમિયાન બેદરકારીભર્યું વલણ કોઈની સાથે વિવાદ પેદા કરી શકે છે. નાણાકીય લાભનો સંકેત છે. વિદ્યાર્થીઓ માટે આ અનુકૂળ સમય છે. તમારા જીવનસાથી સાથેનો તમારો સંબંધ મજબૂત બનશે. કાર્યસ્થળ પર, તમે સરળતાથી તમારા લક્ષ્યો પ્રાપ્ત કરી શકશો. જોકે, તમારા સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો.
મિથુન - બુધવાર, 22 એપ્રિલ, 2026ના રોજ, ચંદ્ર રાશિ બદલીને મિથુન રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. તમારા માટે, ચંદ્ર પ્રથમ ભાવમાં સ્થિત થશે. આજે તમે લાભની અપેક્ષા રાખી શકો છો. દિવસની શરૂઆત સાથે, તમે ઉર્જા અને તાજગીનો ઉછાળો અનુભવશો. તમને મિત્રો અને સંબંધીઓ સાથે સ્વાદિષ્ટ ભોજનનો આનંદ માણવાની તક મળશે. નાણાકીય લાભની સાથે, આજે તમને ભેટ પણ મળી શકે છે. તમારું લગ્નજીવન આનંદમય રહેશે. આજે તમે ખુશીનો અનુભવ કરશો કારણ કે કોઈ જૂની ચિંતા આખરે દૂર થશે. કાર્યસ્થળ પર, તમારા કાર્યો સરળતાથી પૂર્ણ થશે.
કર્ક - બુધવાર, 22 એપ્રિલ, 2026ના રોજ, ચંદ્ર રાશિ બદલીને મિથુન રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. તમારા માટે, ચંદ્ર બારમા ભાવમાં સ્થિત થશે. પરિવારના સભ્યો સાથે મતભેદો ઉભા થઈ શકે છે. મૂંઝવણ અથવા અનિશ્ચિતતાની સ્થિતિને કારણે, આજે કોઈપણ મહત્ત્વપૂર્ણ નિર્ણયો લેવાનું ટાળવું સલાહભર્યું છે. અન્ય લોકો સાથે સંઘર્ષ અથવા વિવાદ થવાની સંભાવના છે. તમારા સ્વાસ્થ્ય પ્રત્યે બેદરકારી રાખવાથી મુશ્કેલીઓ થઈ શકે છે. કોઈપણ કાનૂની બાબતોમાં સાવધાની અને સતર્કતા સાથે આગળ વધો. તમારી પ્રતિષ્ઠા ખરડાઈ શકે છે અથવા નાણાકીય નુકસાન થવાની શક્યતા છે; તેથી, ધીરજ રાખો અને વધુ પડતા બેદરકારીભર્યા કાર્યો કરવાથી દૂર રહો. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ, આ સમયગાળો મધ્યમ છે.
સિંહ - બુધવાર, 22 એપ્રિલ, 2026ના રોજ, ચંદ્ર આજે રાશિ બદલીને મિથુન રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. તમારા માટે, ચંદ્ર અગિયારમા ભાવમાં સ્થિત થશે. આજે તમને લાભનો અનુભવ થઈ શકે છે. જોકે, અસ્થિર માનસિકતાને કારણે, તમે ચોક્કસ લાભો ગુમાવી શકો છો. તમને મિત્રો અને વડીલો તરફથી ટેકો અને લાભ મળશે. તમારી નોકરી અથવા વ્યવસાયમાં પ્રમોશનની શક્યતા છે, તેમજ આવકમાં વધારો થવાની પણ શક્યતા છે. તમે તમારા જીવનસાથી સાથે નિકટતાની ભાવના અનુભવશો, અને તમને પરિવારના સભ્યો તરફથી પણ લાભ મળી શકે છે.
કન્યા- બુધવાર, 22 એપ્રિલ, 2026ના રોજ, ચંદ્ર આજે રાશિ બદલીને મિથુન રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. તમારા માટે, ચંદ્ર દસમા ભાવમાં સ્થિત થશે. નવું સાહસ શરૂ કરવા માટે તમે બનાવેલી કોઈપણ યોજનાઓને અમલમાં મૂકવા માટે આ ખૂબ જ અનુકૂળ સમય છે. વ્યવસાયમાં પણ નફાકારકતાના મજબૂત સંકેતો છે. નોકરી કરતા લોકોને પ્રમોશનનો લાભ મળી શકે છે. તમને તમારા પિતા તરફથી ટેકો અને લાભ મળશે. પરિવારમાં આનંદદાયક વાતાવરણ રહેશે. તમારું લગ્નજીવન પણ સુમેળભર્યું રહેશે. સરકારી કાર્યો સરળતાથી પૂર્ણ થશે. દિવસ ખૂબ જ આનંદદાયક રીતે પસાર થવાનો છે.
તુલા - બુધવાર, 22 એપ્રિલ, 2026ના રોજ, ચંદ્ર રાશિ બદલીને આજે મિથુન રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. તમારા માટે, ચંદ્ર નવમા ભાવમાં સ્થિત થશે. તમારા વ્યાવસાયિક ક્ષેત્રમાં નાણાકીય લાભની સંભાવના છે. તમને તમારા નોકરી અને વ્યવસાય બંનેમાં સાથીદારો તરફથી સંપૂર્ણ સહયોગ મળશે. લાંબા અંતરની યાત્રા અથવા ધાર્મિક સ્થળની યાત્રા માટેની યોજનાઓ આકાર લઈ શકે છે. તમે લેખન અને બૌદ્ધિક કાર્યોના ક્ષેત્રમાં ખૂબ સક્રિય રહેશો. વિદેશમાં રહેતા મિત્રો અને પ્રિયજનો તરફથી સમાચાર મળવાથી તમને ખૂબ આનંદ થશે. જોકે, બપોરના સમયે તમે અસ્વસ્થતા અનુભવવાનું શરૂ કરી શકો છો; આ સંભવિત રીતે તમારા કાર્યની ગતિ ધીમી કરી શકે છે. તમારે તમારા જીવનસાથી સાથે સુમેળ અને સમજણ જાળવવાની જરૂર પડશે. તમે તમારા પ્રેમ જીવનમાં અસંતોષની લાગણી અનુભવી શકો છો.
વૃશ્ચિક- બુધવાર, 22 એપ્રિલ, 2026ના રોજ, ચંદ્ર રાશિ બદલીને આજે મિથુન રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. તમારા માટે, ચંદ્ર આઠમા ભાવમાં સ્થિત થશે. આજે સાવધાની સાથે આગળ વધવું અને આ સમયે કોઈપણ મહત્ત્વપૂર્ણ કાર્યો કરવાનું ટાળવું સમજદારીભર્યું રહેશે. આક્રમક સ્વભાવ અને ખરાબ વર્તનને કારણે તમને મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે. એવી શક્યતા છે કે તમને સમયસર ભોજન ન મળે. આજે તમારે કોઈપણ ખોટી અથવા ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓમાં ભાગ લેવાનું સખતપણે ટાળવું જોઈએ. અકસ્માતનું જોખમ પણ છે; જો તમને કોઈ બાબતમાં શંકા હોય, તો તમારા મનને શાંત રાખવા માટે ધ્યાનનો અભ્યાસ કરો. સકારાત્મક વિચારો તમારી માનસિક શાંતિ જાળવવામાં મદદ કરશે.
ધન- બુધવાર, 22 એપ્રિલ, 2026 ના રોજ, ચંદ્ર તેની રાશિ બદલીને મિથુન રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. તમારા માટે, ચંદ્ર સાતમા ભાવમાં સ્થિત થશે. આજે, તમે સ્વાદિષ્ટ ખોરાક, સુંદર પોશાક, મુસાફરી અને પાર્ટીઓનો આનંદ માણી શકશો. તમે મનોરંજનનો ભરપૂર અનુભવ કરશો. તમે તમારા મિત્રો પ્રત્યે ખાસ આકર્ષણ અનુભવશો. કોઈ પ્રિયજનને મળવાથી તમને ઉત્સાહ મળશે. તમારું લગ્નજીવન ખૂબ જ આનંદમય રહેશે. આજે એક નવો સંબંધ પણ શરૂ થઈ શકે છે. તમને સમાજમાં સન્માન અને આદર મળશે. તમે તાર્કિક અને બૌદ્ધિક વિચારોના આદાન-પ્રદાનમાં જોડાઈ શકશો. વ્યવસાયમાં ભાગીદારીથી નફો થશે. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ, આ એક ઉત્તમ સમય છે.
મકર- બુધવાર, 22 એપ્રિલ, 2026 ના રોજ, ચંદ્ર તેની રાશિ બદલશે અને મિથુન રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. તમારા માટે, ચંદ્ર છઠ્ઠા ઘરમાં સ્થિત થશે. આજનો દિવસ વ્યવસાય વિસ્તરણ અને નાણાકીય યોજનાઓ બનાવવા માટે શુભ છે. તમને તમારી નોકરીમાં પ્રમોશન મળશે. તમને તમારા કાર્યસ્થળ પર નવું કાર્ય સોંપવામાં આવી શકે છે. તમે નાણાકીય વ્યવહારો કાર્યક્ષમ રીતે સંભાળી શકશો. આયાત-નિકાસ વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલા લોકો નફો મેળવશે. પરિવારમાં શાંતિ અને ખુશીનું વાતાવરણ રહેશે. તમને નાણાકીય લાભનો અનુભવ થશે. કાનૂની બાબતોમાં સાવધાની રાખો. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. તમારા વિરોધીઓ તમારી સામે ટકી શકશે નહીં. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે, પણ બેદરકારી ટાળો...
કુંભ – બુધવાર, 22 એપ્રિલ, 2026ના રોજ, ચંદ્ર રાશિ બદલીને આજે મિથુન રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. તમારા માટે, ચંદ્ર પાંચમા ભાવમાં રહેશે. આજે તમને ભય અથવા આશંકાની લાગણી રહી શકે છે. ઝડપથી બદલાતા વિચારોને કારણે, તમે અનિર્ણાયક સ્થિતિમાં રહેશો અને કોઈ નિશ્ચિત નિષ્કર્ષ પર પહોંચી શકશો નહીં. તમારા બાળકો અંગેની ચિંતાઓ તમને પરેશાન કરી શકે છે. પેટ સંબંધિત બીમારીઓનો અનુભવ થવાની સંભાવના છે. તમારા વ્યાવસાયિક પ્રયાસોમાં નિષ્ફળતા નિરાશાની લાગણી તરફ દોરી શકે છે. અચાનક, અણધાર્યા ખર્ચાઓ થઈ શકે છે. સાહિત્યિક પ્રવૃત્તિઓમાં જોડાવા માટે આજનો દિવસ અનુકૂળ છે. તમારે તમારા લક્ષ્યોને પ્રાપ્ત કરવા માટે વધારાના પ્રયત્નો કરવાની જરૂર પડશે. તમારા પ્રેમ જીવનમાં પરિપૂર્ણતાની ભાવનાનો અભાવ હોઈ શકે છે.
મીન – બુધવાર, 22 એપ્રિલ, 2026ના રોજ, ચંદ્ર રાશિ બદલીને આજે મિથુન રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. તમારા માટે, ચંદ્ર ચોથા ભાવમાં રહેશે. આજે તમારે સાવધાની રાખવી જોઈએ. પરિવારમાં મતભેદો ઉભા થઈ શકે છે, અને તમે તમારી માતાના સ્વાસ્થ્ય વિશે ચિંતિત હોઈ શકો છો. તમે કેટલીક બાબતો અંગે માનસિક રીતે મૂંઝવણ અનુભવી શકો છો. આ માનસિક સ્થિતિના પરિણામે, તમે તમારા કાર્યો સમયસર પૂર્ણ કરી શકતા નથી. નાણાકીય નુકસાન થવાનું જોખમ છે, અને તમારી પ્રતિષ્ઠાને નુકસાન થઈ શકે છે. તમારે તમારા કામ અથવા વ્યવસાયમાં મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે. મિલકત સંબંધિત દસ્તાવેજો સંભાળતી વખતે ખૂબ કાળજી રાખો. તમારે તમારા જીવનસાથી સાથેની વાતચીત અથવા વ્યવહારમાં કોઈપણ પ્રકારની બેદરકારી ટાળવી જોઈએ.
