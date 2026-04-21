21 એપ્રિલ 2026નું રાશિફળ: આ રાશિના જાતકો માટે નવા પ્રોજેક્ટ શરૂ કરવા આજનો દિવસ શુભ, આવક વધવાના સંકેત
આજના દિવસે તમામ રાશિના જાતકોને સ્વાસ્થ્યને લઇને ગંભીર રહેવું પડશે. વિસ્તારથી વાંચો ભવિષ્યફળ.
Published : April 21, 2026 at 6:46 AM IST
મેષ - આજે, મંગળવાર, 21 એપ્રિલ, 2026, ચંદ્ર વૃષભ રાશિમાં છે. તમારી રાશિમાંથી, ચંદ્ર બીજા ભાવમાં સ્થિત છે. દિવસની શરૂઆતમાં તમે થોડી મૂંઝવણ અનુભવી શકો છો. આજે, તમારે તમારા હઠીલા વર્તનને બાજુ પર રાખવું જોઈએ. અન્ય લોકો સાથે સુમેળ જાળવી રાખવો જોઈએ. તમારી વાણી સૌમ્ય અને મધુર રાખો; આનાથી તમે કોઈપણ કાર્ય સરળતાથી પૂર્ણ કરી શકશો, જોકે તમારે આજે કોઈપણ નવું સાહસ શરૂ કરવાનું ટાળવું જોઈએ. બપોર પછી તમારા ઉત્સાહમાં વધારો થવાની સંભાવના છે, જે તમારા ઉત્સાહને ઉચ્ચ રાખશે. પરિવારના સભ્યો સાથે વિવાદ થઈ શકે છે. મુસાફરીની શક્યતા છે. તમે રોકાણ કરવામાં રસ લઈ શકો છો.
વૃષભ - આજે, મંગળવાર, 21 એપ્રિલ, 2026, ચંદ્ર વૃષભ રાશિમાં છે. તમારી રાશિમાંથી, ચંદ્ર પ્રથમ ભાવમાં સ્થિત છે. તમે આજે મહત્ત્વપૂર્ણ કાર્યો સમયસર પૂર્ણ કરી શકશો. ઓફિસમાં તમારા કાર્યની પ્રશંસા થશે. નાણાકીય લાભની શક્યતા છે. આજે, તમે શારીરિક અને માનસિક રીતે ઉર્જાવાન અનુભવશો. પરિવારના સભ્યો સાથે વિતાવેલો સમય આનંદપ્રદ રહેશે. બપોર પછી, તમે કોઈ ચોક્કસ બાબતમાં મૂંઝવણ અનુભવી શકો છો. ઉતાવળને કારણે તમે કોઈ તક તમારી આંગળીઓમાંથી સરકી શકો છો. આ સમયગાળા દરમિયાન તમારા વાહનને ધીમે અને સાવધાનીથી ચલાવો. ભાઈ-બહેનો સાથેના તમારા સંબંધોમાં સ્નેહની ભાવના પ્રબળ રહેશે. તમે મિત્રો સાથે મુલાકાત કરી શકો છો.
મિથુન - આજે, મંગળવાર, 21 એપ્રિલ, 2026, ચંદ્ર વૃષભ રાશિમાં છે. તમારી રાશિથી, ચંદ્ર બારમા ભાવમાં સ્થિત છે. આજનો દિવસ તમારા માટે મિશ્ર પરિણામો આપશે. આજે તમે ચિંતાઓથી ઘેરાયેલા રહી શકો છો, અને તમારું શારીરિક સ્વાસ્થ્ય શ્રેષ્ઠ ન પણ હોય. વ્યવસાયિકો માટે દિવસ સરેરાશ રહેશે; મોટા નફા પાછળ પડવાની લાલચમાં ન બનો. પરિવારમાં કોઈની સાથે મતભેદો થઈ શકે છે; જોકે, બપોર પછી, તમે તમારા બધા પ્રયત્નોમાં અનુકૂળ પરિસ્થિતિઓનો અનુભવ કરશો. તમે તમારા કાર્યો પૂર્ણ કરવા માટે ઉત્સાહિત અનુભવશો. તમારા કાર્યસ્થળ પર વાતાવરણમાં પણ સકારાત્મક પરિવર્તન આવવાની શક્યતા છે. નાણાકીય લાભની પણ શક્યતા છે.
કર્ક - આજે, મંગળવાર, 21 એપ્રિલ, 2026, ચંદ્ર વૃષભ રાશિમાં છે. તમારી રાશિથી, ચંદ્ર અગિયારમા ભાવમાં સ્થિત છે. આજે, વ્યવસાયમાં નફાના મજબૂત સંકેતો છે. તમને આયાત-નિકાસ સંબંધિત પ્રવૃત્તિઓથી પણ લાભ મળી શકે છે. પર્યટન સ્થળની મુલાકાત લેવાની યોજનાઓ આકાર લઈ શકે છે. બપોર દરમિયાન તમે થોડી સુસ્તી અનુભવી શકો છો. તમને તમારા કામ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં મુશ્કેલી પડી શકે છે. આંખ સંબંધિત બીમારીઓ અસ્વસ્થતા વધારી શકે છે. તમારા પરિવારના સભ્યો પર પૈસા ખર્ચવામાં તમને આનંદ મળશે. વાહનો અને ઇલેક્ટ્રોનિક ઉપકરણોનો ઉપયોગ કરતી વખતે સાવધાની રાખો. વિદ્યાર્થીઓ માટે દિવસ સરેરાશ છે; તમે માનસિક વિક્ષેપના ક્ષણોનો અનુભવ કરી શકો છો.
સિંહ- આજે, મંગળવાર, 21 એપ્રિલ, 2026, ચંદ્ર વૃષભ રાશિમાં સ્થિત છે. તમારી રાશિથી, ચંદ્ર દસમા ભાવમાં સ્થિત છે. નવા પ્રોજેક્ટ્સ શરૂ કરવા માટે આજનો દિવસ શુભ છે. બાકી રહેલા કાર્યો પૂર્ણ થશે. કાર્યસ્થળ પર તમારા કાર્યની પ્રશંસા થશે. તમને મિત્રો અને પરિવારના સભ્યો તરફથી ભેટો મળી શકે છે. આજે સ્થાપિત નવા વ્યવસાયિક સંપર્કો ભવિષ્યમાં નફો મેળવવાની સંભાવના છે. તમે પરિવાર અને મિત્રો સાથે આનંદદાયક ક્ષણો વિતાવી શકશો. આવકમાં વધારો થવાના સંકેતો છે. સુખદ યાત્રાની પણ આગાહી કરવામાં આવી રહી છે. વિદ્યાર્થીઓ માટે દિવસ અનુકૂળ છે. આજે, નવા ઓનલાઈન કોર્સમાં તમારી રુચિ વધી શકે છે.
કન્યા- આજે, મંગળવાર, 21 એપ્રિલ, 2026, ચંદ્ર વૃષભ રાશિમાં સ્થિત છે. તમારી રાશિથી, ચંદ્ર નવમા ભાવમાં સ્થિત છે. અન્ય લોકો પણ તમારા વ્યવસાયિક પ્રયાસોથી નાણાકીય લાભ મેળવી શકશે. તમારી સકારાત્મક ઉર્જા તમારી આસપાસના લોકો માટે પ્રેરણારૂપ બનશે. આજે લાંબા અંતરની યાત્રા કરવાની શક્યતા છે. તમારા સ્વાસ્થ્ય અંગે સાવધાની રાખો. તમને દૂરના સંબંધીઓ સાથે મળવાની તક મળી શકે છે. બપોરે, ઉપરી અધિકારીઓ અથવા અધિકારીઓ તમારા કાર્યમાં તમારો સહયોગ આપશે. પરિણીત યુગલો વચ્ચે સુમેળ અને શાંતિ રહેશે. તમારી નોકરીમાં પ્રમોશનના સંકેતો છે. તમે તમારા સામાજિક વર્તુળમાં માન મેળવશો.
તુલા- આજે, મંગળવાર, 21 એપ્રિલ, 2026, ચંદ્ર વૃષભ રાશિમાં સ્થિત છે. તમારી રાશિથી, ચંદ્ર આઠમા ભાવમાં સ્થિત છે. આજે તમારા આહાર અને ખાવાની આદતો પર ખાસ ધ્યાન આપો. કોઈપણ નવા પ્રોજેક્ટ શરૂ કરવા માટે સમય અનુકૂળ નથી. વધુ પડતા કામના ભારણને કારણે સુસ્તી અને માનસિક ચિંતા થઈ શકે છે. આજે મુસાફરી ફળદાયી થવાની શક્યતા નથી; જોકે, બપોર પછી, તમે કંઈક નવું કરવા માટે પ્રેરણા અનુભવશો. ધાર્મિક પ્રવૃત્તિઓ થઈ શકે છે. કોઈ પ્રિય મિત્ર અથવા સંબંધી સાથે વાતચીત કરવાથી તમારા મનમાં આનંદ આવશે. તમે તમારા વ્યવસાયમાં નાણાકીય લાભનો અનુભવ કરશો. નવા સાહસો શરૂ કરવા માટે અનુકૂળ પરિસ્થિતિઓ ઉભરી આવશે. તમારા જીવનસાથી સાથે કોઈપણ મતભેદો દૂર થશે.
વૃશ્ચિક - આજે, મંગળવાર, 21 એપ્રિલ, 2026, ચંદ્ર વૃષભ રાશિમાં છે. તમારી રાશિથી, ચંદ્ર સાતમા ભાવમાં સ્થિત છે. સવારના સમયે, તમે શારીરિક રીતે સ્વસ્થ અને માનસિક રીતે ખુશી અનુભવશો. પરિવારના સભ્યો અને મિત્રો સાથે બહાર જવાની યોજનાઓ આકાર લઈ શકે છે. જો કે, બપોર પછી, તમે કોઈ ચોક્કસ બાબતને લઈને થોડી ચિંતા અનુભવી શકો છો. તમારા કાર્યાલયમાં અથવા તમારા વ્યવસાયમાં અધૂરા કાર્યોને કારણે તમે નિરાશ થઈ શકો છો. આ સમયગાળા દરમિયાન, તમારે તમારા ઉપરી અધિકારીઓ સાથે ચર્ચા કે વિવાદમાં ભાગ લેવાનું ટાળવું જોઈએ. મુસાફરી દરમિયાન અવરોધો આવી શકે છે. આધ્યાત્મિકતા અને ભગવાન પ્રત્યેની ભક્તિ દ્વારા તમારા મનને શાંતિ અને ખુશી મળશે. તમારા ગૃહસ્થ જીવન સંબંધિત ચિંતાઓ દૂર થશે.
ધન - આજે, મંગળવાર, 21 એપ્રિલ, 2026, ચંદ્ર વૃષભ રાશિમાં છે. તમારી રાશિથી, ચંદ્ર છઠ્ઠા ભાવમાં સ્થિત છે. આજે, તમારું મન ખુશ રહેશે, જોકે તમારા શરીરમાં સુસ્તીની ભાવના રહી શકે છે. પરિણામે, તમારા કાર્યો યોજના મુજબ પૂર્ણ ન થઈ શકે. ઘણા કાર્યો અધૂરા રહી શકે છે. જોકે, બપોર પછી પરિસ્થિતિ ઝડપથી સુધરશે. આ સમયગાળા દરમિયાન, નાણાકીય લાભની શક્યતા છે. તમારા ગૃહસ્થ જીવનમાં સુમેળ અને મધુરતા પ્રવર્તશે. તમે તમારા વ્યવસાય અથવા નોકરીમાં પ્રગતિને સરળ બનાવવા માટે ટૂંકી યાત્રાનું આયોજન કરી શકશો. વિદેશમાં રહેતા સંબંધીઓ તરફથી તમને સારા સમાચાર મળશે. સાંજ સુધીમાં, કોઈપણ સ્વાસ્થ્ય સંબંધિત ચિંતાઓનું નિરાકરણ આવશે.
મકર - આજે, મંગળવાર, 21 એપ્રિલ, 2026, ચંદ્ર વૃષભ રાશિમાં છે. તમારી રાશિથી, ચંદ્ર પાંચમા ભાવમાં સ્થિત છે. આજે, તમે તમારા સુખદ વર્તન દ્વારા કોઈનું દિલ જીતી શકો છો. તમારું સામાજિક અને વ્યાવસાયિક નેટવર્ક વિસ્તરશે. તમે કોઈ આશાસ્પદ સાહસમાં ભંડોળનું રોકાણ કરી શકશો. આખો દિવસ આનંદ અને સુખદ રીતે પસાર થશે. તમને કામ પર તમારા સાથીદારો તરફથી ટેકો મળશે. બપોર પછી, કોઈપણ બીમાર વ્યક્તિના સ્વાસ્થ્યમાં સુધારો જોવા મળશે, અને બાકી રહેલા કાર્યો પૂર્ણ થશે. પરિવારમાં પણ ખુશ અને ખુશ વાતાવરણ રહેશે. આજે, તમે તમારા પરિવારની જરૂરિયાતો પૂરી કરવા માટે પૈસા ખર્ચ કરીને ખુશી મેળવશો. વિદ્યાર્થીઓ માટે આ અનુકૂળ સમય છે.
કુંભ - આજે, મંગળવાર, 21 એપ્રિલ, 2026, ચંદ્ર વૃષભ રાશિમાં સ્થિત છે. તમારી રાશિથી, ચંદ્ર ચોથા ભાવમાં રહે છે. આ દિવસ વિદ્યાર્થીઓ, કલાકારો અને રમતવીરો માટે શુભ છે. તમને તમારા પિતા અને સરકાર તરફથી લાભ મળશે. આજે તમારું મનોબળ પણ મજબૂત રહેશે. કોઈ પણ અવરોધ તમારા કાર્યની સફળતામાં અવરોધ નહીં આવે. જો તમે આજે લાંબા અંતરની યાત્રાનું આયોજન કરવાની યોજના બનાવી રહ્યા છો, તો તેને મુલતવી રાખવું તમારા હિતમાં રહેશે. શૈક્ષણિક કાર્યો અને વાંચનમાં તમારી રુચિ વધશે. તમે રોકાણ અંગે એક મુખ્ય યોજના બનાવી શકશો.
મીન - આજે, મંગળવાર, 21 એપ્રિલ, 2026, ચંદ્ર વૃષભ રાશિમાં સ્થિત છે. તમારી રાશિથી, ચંદ્ર ત્રીજા ભાવમાં રહે છે. આજે, તમે દિવસનો નોંધપાત્ર ભાગ કલ્પનાની દુનિયામાં ડૂબીને વિતાવશો. આ તમારા કાર્ય માટે યોગ્ય દિશા પ્રદાન કરવામાં મદદ કરશે. પરિવારના સભ્યો અને મિત્રો સાથે બહાર જવાની યોજનાઓ સાકાર થવાની સંભાવના છે. તમે તમારા દૈનિક કાર્યોને પણ આત્મવિશ્વાસ સાથે પૂર્ણ કરશો. વિદ્યાર્થીઓ માટે આજનો દિવસ અનુકૂળ છે. તમારા બાળકોની પ્રગતિને કારણે તમારું મન આનંદથી ભરાઈ જશે. તમને તમારા પિતા તરફથી લાભ મળશે. તમે તમારા પ્રેમ જીવન પ્રત્યે સકારાત્મક દૃષ્ટિકોણ જાળવી રાખશો. તમારા જીવનસાથી સાથેના તમારા સંબંધો સુમેળભર્યા રહેશે.
