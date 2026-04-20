20 એપ્રિલ 2026નું રાશિફળ: આજનો દિવસ આ રાશિના જાતકો માટે શુભ, જાણો અન્ય રાશિઓની સ્થિતિ
આજે આ રાશિના વ્યક્તિઓની સર્જનાત્મક અને કલાત્મક શક્તિઓમાં વધારો થશે.
Published : April 20, 2026 at 6:43 AM IST
મેષ - સોમવાર, 20 એપ્રિલ, 2026ના રોજ, ચંદ્ર વૃષભ રાશિમાં સ્થિત થશે. તમારા માટે, ચંદ્ર બીજા ભાવમાં સ્થિત રહેશે. તમારું શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય સ્થિર રહેશે. પરિવારના સભ્યો સાથે સ્વાદિષ્ટ ભોજનનો આનંદ માણવાની અને સાથે આનંદદાયક સમય વિતાવવાની પ્રબળ સંભાવના છે. તમે ભવિષ્ય માટે વધુ સારી નાણાકીય યોજનાઓ બનાવી શકશો. તમારી આવકમાં વધારો થવાની સંભાવના છે. કલાકારો અને કારીગરોને તેમની પ્રતિભા દર્શાવવાની તકો મળશે અને તેમને યોગ્ય સન્માન આપવામાં આવશે. નકારાત્મક વિચારોથી દૂર રહો. તમને તમારા કાર્યો સમયસર પૂર્ણ કરવાની પ્રેરણા મળશે.
વૃષભ - સોમવાર, 20 એપ્રિલ, 2026ના રોજ, ચંદ્ર વૃષભ રાશિમાં સ્થિત થશે. તમારા માટે, ચંદ્ર પ્રથમ ભાવમાં સ્થિત હશે. તમે તમારા કાર્યને ખૂબ કાળજી અને માનસિક સ્પષ્ટતા સાથે કરશો. તમે તમારા નાણાકીય બાબતોને વ્યવસ્થિત રીતે ગોઠવી શકશો. તમારી પાસે તમારી સર્જનાત્મક કુશળતાને સુધારવાની તક મળશે. કપડાં, ઘરેણાં, સૌંદર્ય પ્રસાધનો અને મનોરંજન પર ખર્ચ થઈ શકે છે. ઘરેલું શાંતિ અને સુમેળ પ્રવર્તશે. તમે સુખી લગ્નજીવનનો અનુભવ કરશો. તમે નાણાકીય લાભની અપેક્ષા રાખી શકો છો. પગારદાર નોકરી કરનારાઓ માટે, કાર્ય કાર્યો સમયસર પૂર્ણ થશે.
મિથુન - સોમવાર, 20 એપ્રિલ, 2026ના રોજ, ચંદ્ર વૃષભ રાશિમાં સ્થિત હશે. તમારા માટે, ચંદ્ર બારમા ભાવમાં સ્થિત હશે. તમારી વાણી અથવા વર્તનને કારણે અન્ય લોકો સાથે ગેરસમજ ઊભી થવાની સંભાવના છે. તમારે પરિવારના સભ્યો સાથે વાતચીતમાં સાવધાની રાખવી જોઈએ. અકસ્માતનું જોખમ છે; તેથી, તમારે વાહનો અને વિદ્યુત ઉપકરણોનો ખૂબ કાળજી રાખીને ઉપયોગ કરવો જોઈએ. તમારી પ્રતિષ્ઠાને સંભવિત નુકસાન થઈ શકે છે. મનોરંજન પ્રવૃત્તિઓમાં ખર્ચ થઈ શકે છે. તમારે તમારા માનસિક સંયમ જાળવવો જરૂરી છે.
કર્ક - સોમવાર, 20 એપ્રિલ, 2026ના રોજ, ચંદ્ર વૃષભ રાશિમાં સ્થિત હશે. તમારા માટે, ચંદ્ર અગિયારમા ભાવમાં સ્થિત હશે. આજે, તમારું મન ચિંતાઓથી મુક્ત રહેશે. તમને મિત્રો સાથે મળવાની તક મળશે. તમે તમારા મિત્રો પાસેથી ખાસ લાભ મેળવવાની અપેક્ષા રાખી શકો છો. તમારી નિયમિત આવકમાં વધારો થવા ઉપરાંત, તમને અન્ય માર્ગો દ્વારા નાણાકીય લાભનો અનુભવ થશે. લગ્ન કરવા માંગતા લોકો માટે, વૈવાહિક જોડાણ પૂર્ણ થઈ શકે છે. આનંદ અને ખુશી તમારા લગ્ન જીવનમાં છવાયેલી રહેશે. તમે શરીર અને મન બંનેમાં સ્વસ્થ રહેશો. મનોહર પર્યટન સ્થળની યાત્રા તમારા આનંદની ભાવનામાં વધારો કરશે. તમને તમારા જીવનસાથી અને બાળકો તરફથી લાભ મળશે.
સિંહ- આજે, સોમવાર, 20 એપ્રિલ, 2026, ચંદ્ર વૃષભ રાશિમાં સ્થિત થશે. તમારા માટે, ચંદ્રનું સ્થાન દસમા ભાવમાં રહેશે. આજે તમારા બધા કાર્યો સરળતાથી પૂર્ણ થશે. તમે તમારા વ્યવસાયિક પ્રયાસોમાં સફળતા પ્રાપ્ત કરશો. લાંબા સમયથી અટકેલા, અધૂરા કાર્યો આખરે પૂર્ણ થતાં તમને ખુશીની લાગણી થશે. તમારી સત્તા અને પ્રભાવ વધશે. સરકાર સંબંધિત કાર્ય દ્વારા અને તમારા પિતા તરફથી લાભ મેળવવાના સંકેતો છે. સારું માનસિક સ્વાસ્થ્ય તમારા આત્માને ઉંચો રાખશે. તમે તમારા ઘરેલું જીવનમાં આનંદનો અનુભવ કરશો. તમારા પરિવારની જરૂરિયાતો પૂરી કરવા માટે પૈસા ખર્ચવાથી તમને ખુશી મળશે. તમે તમારા ઘર માટે કોઈ મહત્ત્વપૂર્ણ વસ્તુ ખરીદવાનું વલણ અનુભવી શકો છો.
કન્યા– આજે, સોમવાર, 20 એપ્રિલ, 2026, ચંદ્ર વૃષભ રાશિમાં સ્થિત થશે. તમારા માટે, ચંદ્રનું સ્થાન નવમા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ તમારા માટે શુભ છે. મિત્રો અને પ્રિયજનો સાથેની તમારી યાત્રા આનંદદાયક રહેશે. તમારે ધાર્મિક હેતુ માટે શહેરની બહાર મુસાફરી કરવી પડી શકે છે. તમે સામાજિક કાર્યો અથવા પ્રવૃત્તિઓમાં પણ પૈસા ખર્ચ કરી શકો છો. તમને તમારા મિત્રો તરફથી લાભ મળશે. વિદેશમાં રહેતા મિત્ર અથવા પ્રિયજન તરફથી સમાચાર મળવાથી તમને ખુશી મળશે. તમને તમારા ભાઈ-બહેનો તરફથી લાભ મળશે. તમારી પાસે પુષ્કળ નાણાકીય સંસાધનો હશે. પગારદાર નોકરી કરનારાઓ માટે દિવસ અનુકૂળ રહેશે.
તુલા– આજે, સોમવાર, 20 એપ્રિલ, 2026, ચંદ્ર વૃષભ રાશિમાં સ્થિત થશે. તમારા માટે, ચંદ્રનું સ્થાન આઠમા ભાવમાં રહેશે. અણધાર્યા નાણાકીય લાભ માટેનો દિવસ છે. આધ્યાત્મિક સિદ્ધિઓ પ્રાપ્ત કરવા માટે આજનો દિવસ ઉત્તમ છે. જો કે, કોઈપણ નવા પ્રોજેક્ટ અથવા સાહસ શરૂ કરવાનું ટાળો. તમારે તમારા સ્વાસ્થ્ય પર ખૂબ ધ્યાન આપવું જોઈએ. ગુપ્ત દુશ્મનો તમને નુકસાન પહોંચાડવાનો પ્રયાસ કરી શકે છે. તમારા આંતરિક વિચારો તમારા મિત્રોને પણ ન કહો. ભગવાન પ્રત્યેની ભક્તિ અને ધ્યાન તમારા મનને શાંતિ આપશે. આજે ફક્ત તમારા પોતાના કામ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરો. ઉતાવળ કે આવેગને કારણે નુકસાન થવાની શક્યતા રહે છે.
વૃશ્ચિક- આજે, સોમવાર, 20 એપ્રિલ, 2026, ચંદ્ર વૃષભ રાશિમાં સ્થિત હશે. તમારા માટે, ચંદ્રનું સ્થાન સાતમા ભાવમાં હશે. આજે તમારી દિનચર્યા અને ઘટનાઓમાં પરિવર્તન આવશે. આજે, તમે આનંદ અને મનોરંજનની દુનિયામાં ડૂબી જશો. તમે મિત્રો અથવા પરિવારના સભ્યોનો સાથ માણશો. જાહેર જીવનમાં તમારું માન અને પ્રતિષ્ઠા વધશે. તમે નવા કપડાં ખરીદી શકો છો અથવા નવા વાહનનો આરામ માણી શકો છો. ભાગીદારી નફાકારક સાબિત થશે. તમે તમારા લગ્ન જીવનમાં અદ્ભુત ક્ષણોનો અનુભવ કરશો. તમે કોઈ પ્રિય વ્યક્તિને મળવાની અને આર્થિક લાભ મેળવવાની શક્યતા છે.
ધન- આજે, સોમવાર, 20 એપ્રિલ, 2026, ચંદ્ર વૃષભ રાશિમાં સ્થિત હશે. તમારા માટે, ચંદ્ર છઠ્ઠા ભાવમાં સ્થિત રહેશે. આજે તમને નાણાકીય લાભ થવાની સંભાવના છે. તમને તમારી નોકરીમાં લાભ અને આવકમાં વધારો જોવા મળશે. તમને તમારા સાથીદારો તરફથી સહાય મળતી રહેશે. તમારા ઉપરી અધિકારીઓ તમારા કામથી ખુશ રહેશે. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. તમારા ઘર અને પરિવારમાં શાંતિ અને ખુશી પ્રવર્તશે. તમારા વિરોધીઓ દ્વારા કરવામાં આવેલ કોઈપણ દાવપેચ તમારા વિરુદ્ધ સફળ થશે નહીં. તમારા કાર્યની પ્રશંસા થશે. મિત્રો દ્વારા લાભ મેળવવાની સંભાવના છે. જોકે, બપોરે તમારું મન થોડું અશાંત થઈ શકે છે. આ સમય દરમિયાન પણ સકારાત્મક માનસિકતા જાળવી રાખો.
મકર- આજે, સોમવાર, 20 એપ્રિલ, 2026, ચંદ્ર વૃષભ રાશિમાં સ્થિત હશે. તમારા માટે, ચંદ્ર પાંચમા ભાવમાં સ્થિત હશે. જો તમને કલા અને સાહિત્યમાં રસ છે, તો તમારી પ્રતિભા અસરકારક રીતે પ્રદર્શિત થશે. તમે તમારી સર્જનાત્મક ઉર્જા અને કલાત્મક ક્ષમતાઓને ખૂબ જ સારી રીતે વ્યક્ત કરી શકશો. વ્યવસાયમાં નફાની તકો ઉભરી રહી છે. તમે કોઈ પ્રિય વ્યક્તિ સાથે રોમેન્ટિક ક્ષણો શેર કરશો. આજે, તમે તમારી અંદર નવી ઉર્જાનો અનુભવ કરશો. શેરબજારમાંથી તમને નફો મળી શકે છે. તમારા બાળકો સંબંધિત સમસ્યાનો ઉકેલ શોધવાથી તમને આનંદ મળશે. મિત્રો દ્વારા તમને લાભ મળશે. તમે તમારા પરિવારના સભ્યો સાથે આનંદદાયક સમય વિતાવશો. તમારું સ્વાસ્થ્ય ઉત્તમ રહેશે.
કુંભ - સોમવાર, 20 એપ્રિલ, 2026ના રોજ, ચંદ્ર વૃષભ રાશિમાં સ્થિત હશે. તમારા માટે, ચંદ્ર ચોથા ભાવમાં સ્થિત હશે. નકારાત્મક વિચારો તમારા મનમાં હતાશાની લાગણીઓને જન્મ આપી શકે છે. આ સમય દરમિયાન તમે કોઈ ચોક્કસ બાબતને લઈને ચિંતા અનુભવી શકો છો. આજે ગુસ્સાની લાગણી વધવાની શક્યતા છે. ખર્ચ વધશે. તમારી વાણી પર સંયમ ન રાખવાથી પરિવારમાં ગેરસમજ અને વિવાદ થઈ શકે છે. તમારું સ્વાસ્થ્ય બગડી શકે છે. આજે તમારે બહાર જમવાનું કે મુસાફરી કરવાનું ટાળવું જોઈએ. ભગવાનનું સ્મરણ અને આધ્યાત્મિક સાધનામાં વ્યસ્ત રહેવાથી તમને માનસિક શાંતિ મળશે.
મીન - સોમવાર, 20 એપ્રિલ, 2026ના રોજ, ચંદ્ર વૃષભ રાશિમાં સ્થિત હશે. તમારા માટે, ચંદ્ર ત્રીજા ભાવમાં સ્થિત હશે. આજનો દિવસ તમારા માટે ખૂબ જ શુભ અને ફળદાયી રહેવાનું વચન આપે છે. તમારી સર્જનાત્મક અને કલાત્મક ક્ષમતાઓ ખીલશે. તમારી માનસિક સ્થિરતાને કારણે, તમે આજે તમારા કાર્યોને કાર્યક્ષમ રીતે પૂર્ણ કરી શકશો. મહત્ત્વપૂર્ણ નિર્ણયો લેવા માટે આ શુભ દિવસ છે. તમે તમારા જીવનસાથી સાથે ગુણવત્તાયુક્ત સમય પસાર કરવાનો આનંદ માણશો. મિત્રો સાથે આયોજિત પ્રવાસ અથવા બહાર ફરવા જવાની યોજના સફળ થવાની શક્યતા છે. તમને તમારા ભાઈ-બહેનોથી ફાયદો થશે, તમારા વ્યાવસાયિક પ્રયાસોમાં સફળતા મળશે, અને માન-સન્માન પ્રાપ્ત થશે. તમે તમારા વિરોધીઓ પર પણ વિજય મેળવી શકશો.
