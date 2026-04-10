10 એપ્રિલ, 2026 આજનું રાશિફળ: શુક્રવારે મિથુન રાશિના લોકો ખર્ચમાં વધારો કરશે, દિવસ સાવધાનીપૂર્વક વિતાવો
Published : April 10, 2026 at 7:15 AM IST
મેષ - આજે, શુક્રવાર, 10 એપ્રિલ, 2026 ના રોજ, ચંદ્ર ધન રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિના નવમા ભાવમાં રહેશે. તમારું મન બેચેન રહેશે અને તમારું શરીર સુસ્ત રહેશે. તમારા સ્વાસ્થ્યમાં ઉતાર-ચઢાવ આવી શકે છે. કામમાં સફળતામાં વિલંબ થશે. વિરોધીઓ સાથે દલીલો ટાળો. બપોર પછી પરિસ્થિતિમાં સુધારો થશે. તમે નાણાકીય યોજનાઓ યોગ્ય રીતે પૂર્ણ કરી શકશો. તમારે વ્યવસાય અથવા કામ માટે બહાર જવું પડી શકે છે. તમારા પ્રેમ જીવનમાં અસંતોષ પ્રવર્તશે. તમે બપોર પછી ક્યાંક જવાનું આયોજન કરી શકો છો.
વૃષભ - આજે, શુક્રવાર, 10 એપ્રિલ, 2026 ના રોજ, ચંદ્ર ધન રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિના આઠમા ભાવમાં રહેશે. તમને સરકાર વિરોધી પ્રવૃત્તિઓ અને પ્રવૃત્તિઓથી દૂર રહેવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. નવું કાર્ય શરૂ કરવાનું ટાળો. તમારું સ્વાસ્થ્ય બગડી શકે છે. તમે કોઈ બાબતમાં ચિંતિત હોઈ શકો છો. અન્ય લોકો સાથે વાતચીત કરતી વખતે ખાસ કાળજી રાખો. વ્યવસાયમાં તમને કેટલીક મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે. નસીબ તમારા પક્ષમાં ઓછું રહેશે. તમારા ઉપરી અધિકારીઓ સાથે દલીલો ટાળો. નોકરીમાં રહેલા લોકોને તેમના લક્ષ્યો પ્રાપ્ત કરવામાં મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે. તમે તમારા બાળકો વિશે ચિંતિત રહેશો.
મિથુન - ચંદ્ર આજે, શુક્રવાર, 10 એપ્રિલ, 2026 ના રોજ ધનુ રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિના સાતમા ભાવમાં રહેશે. તમે મોજ-મસ્તી અને મનોરંજક પ્રવૃત્તિઓમાં વ્યસ્ત રહેશો. તમે મિત્રો સાથે બહાર ફરવાનું આયોજન કરશો. તમને સારું ખાવાનું અને સારા કપડાં પહેરવામાં રસ હશે. આજે તમારું પ્રેમ જીવન આનંદથી ભરેલું રહેશે. તમે તમારા પ્રિયજન સાથે સમય વિતાવવા માટે દરેક પ્રયાસ કરશો. બપોર પછી તમે વધુ ભાવનાશીલ રહેશો, જે તમારી માનસિક વેદનામાં વધારો કરી શકે છે. ખર્ચ વધશે, પરંતુ આવક અને ખર્ચ વચ્ચે સંતુલન રહેશે. આજે અનૈતિક અને નકારાત્મક પ્રવૃત્તિઓ ટાળો. ભગવાન પ્રત્યેની ભક્તિ અને ધ્યાન તમારા મનને શાંતિ લાવશે. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ, સમય થોડો નબળો છે.
કર્ક - આજે, શુક્રવાર, 10 એપ્રિલ, 2026 ના રોજ, ચંદ્ર ધન રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી છઠ્ઠા ભાવમાં રહેશે. કાર્યસ્થળ પર વાતાવરણ અનુકૂળ રહેશે. પારિવારિક વાતાવરણ પણ અનુકૂળ રહેશે. વિરોધીઓ લાભ મેળવી શકશે નહીં. તમે શારીરિક અને માનસિક રીતે સ્વસ્થ રહેશો. નોકરી કરતા લોકોને નવું કામ મળી શકે છે. તેઓ બૌદ્ધિક ચર્ચામાં પોતાની પ્રતિભા દર્શાવી શકશે. તમને સામાજિક સન્માન મળશે. ભાગીદારી પણ ફાયદાકારક રહેશે. તમારા જીવનસાથી સાથેના સંબંધો મજબૂત બનશે. વિદ્યાર્થીઓ માટે દિવસ સામાન્ય છે.
સિંહ - આજે, શુક્રવાર, 10 એપ્રિલ, 2026 ના રોજ, ચંદ્ર ધન રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી પાંચમા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ રોમેન્ટિક સંબંધો માટે અનુકૂળ છે. જોકે, તમારા ગુસ્સા પર કાબુ રાખો. પેટ સંબંધિત બીમારીઓથી તમને થોડી અસ્વસ્થતાનો અનુભવ થઈ શકે છે. બપોર પછી, પરિવારમાં આનંદ અને ખુશીનું વાતાવરણ રહેશે. તમે માનસિક રીતે ખુશ અને તાજગી અનુભવશો. વ્યવસાયમાં નફો થવાની સંભાવના છે. સાથીદારો તરફથી સહયોગ તમારા આનંદને બમણો કરશે. વિરોધીઓ હારશે. તમારા પ્રેમ જીવનમાં સકારાત્મક પરિવર્તન આવશે.
કન્યા - શુક્રવાર, 10 એપ્રિલ, 2026 ના રોજ ચંદ્ર ધન રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી ચોથા ભાવમાં રહેશે. આજે તમે શારીરિક રીતે તાજગી અનુભવશો. કોઈ બાબતની ચિંતા તમને તમારા કામ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં રોકશે. નાણાકીય નુકસાન થવાની શક્યતા છે. તમારા ગુસ્સા પર કાબુ રાખો. કામમાં સફળતાનો અભાવ નિરાશા તરફ દોરી શકે છે. તમે તમારા બાળકો વિશે ચિંતિત રહેશો. મુસાફરી મુલતવી રાખો. બપોર પછી પરિસ્થિતિ એવી જ રહેશે. ધીરજથી દિવસ પસાર કરો. જો શક્ય હોય તો, મૌન રહો અને મોટાભાગનો સમય આરામ કરો.
તુલા - શુક્રવાર, 10 એપ્રિલ, 2026 ના રોજ ચંદ્ર ધન રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી ત્રીજા ભાવમાં રહેશે. નવું કાર્ય શરૂ કરવા માટે આ સારો દિવસ છે. કોઈ પ્રિય વ્યક્તિને મળવાનું આનંદદાયક રહેશે. તમને સંપત્તિમાં વધારો થવાની તકો મળશે. તમને સામાજિક માન-સન્માન મળશે. બપોર પછી, તમે ઉદાસ થશો. તમે કોઈ બાબતને લઈને ચિંતિત રહેશો. પારિવારિક વાતાવરણ તણાવપૂર્ણ રહેશે. સ્થાવર મિલકત સંબંધિત કામમાં સાવધાની રાખો. તમે તમારી માતાના સ્વાસ્થ્ય વિશે ચિંતિત હોઈ શકો છો.
વૃશ્ચિક - આજે, શુક્રવાર, 10 એપ્રિલ, 2026 ના રોજ, ચંદ્ર ધન રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી બીજા ભાવમાં રહેશે. પરિવારના સભ્યો સાથે મતભેદ શક્ય છે. તમારે તમારી વાણીમાં સંયમ રાખવાની જરૂર પડશે. કામમાં તમને ઇચ્છિત સફળતા નહીં મળે. તમે કોઈ બાબતમાં અનિશ્ચિત રહેશો, અને તમારા કામનો ભાર ભારે રહેશે. બપોરે તમને થોડો આનંદ મળી શકે છે. મિત્રો અને પ્રિયજનો સાથે તમારી વાતચીત વધશે. તમે તમારા વિરોધીઓને હરાવી શકશો. તમારી પાસે નસીબમાં વધારો થવાની તક મળશે. વ્યવસાયિકો માટે દિવસ ફાયદાકારક છે, અને તમે તમારા વ્યવસાયને વિસ્તૃત કરવાની યોજનાઓ પર કામ કરી શકશો.
ધનુ - આજે, શુક્રવાર, 10 એપ્રિલ, 2026 ના રોજ, ચંદ્ર ધન રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી પહેલા ભાવમાં રહેશે. નાણાકીય લાભના સંકેતો છે. તમારે કોઈ પ્રિય વ્યક્તિના ઘરે કોઈ શુભ કાર્યક્રમમાં હાજરી આપવાની જરૂર પડશે. તમે મંદિર અથવા ધાર્મિક સ્થળની મુલાકાત લઈ શકો છો. તમને તમારા લગ્ન જીવનમાં ખુશી અને આનંદ મળશે. બપોર પછી, તમારો પરિવારના સભ્યો સાથે વિવાદ થઈ શકે છે. તમારી મહેનતનું યોગ્ય પરિણામ ન મળવાને કારણે તમે નિરાશ થશો. તમે કોઈ પણ મક્કમ નિર્ણય લઈ શકશો નહીં.
મકર - આજે, શુક્રવાર, 10 એપ્રિલ, 2026 ના રોજ, ચંદ્ર ધન રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી બારમા ભાવમાં રહેશે. તમારી વાણી પર સંયમ રાખો. ગુસ્સો વધવાથી કોઈની સાથે ગરમાગરમ ચર્ચાઓ અથવા દલીલો થઈ શકે છે. ચિંતા ટકી રહેશે. આધ્યાત્મિકતામાં રસ લેવાથી તમારું મન શાંત થશે. બપોર પછી, તમે નવી ઉર્જા અને આનંદનો અનુભવ કરશો. કોઈ તમારા તરફ આકર્ષિત થઈ શકે છે. પારિવારિક વાતાવરણ સુખદ અને શાંતિપૂર્ણ રહેશે. તમને કોઈ ખાસ પ્રસંગે હાજરી આપવાની તક મળશે. લગ્નજીવન આનંદમય રહેશે. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ સમય સારો છે, પરંતુ વધુ પડતું મસાલેદાર ખોરાક ખાવાનું ટાળો. આજે તમે ઉધાર આપેલા પૈસા પાછા મળવાની અપેક્ષા છે. તમે નાણાકીય મોરચે વધુ તણાવમાં રહેશો. નોકરી કરતા લોકોએ ટીમ સાથે કામ કરવું જોઈએ.
કુંભ - આજે, શુક્રવાર, 10 એપ્રિલ, 2026 ના રોજ, ચંદ્ર ધન રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી અગિયારમા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ ફાયદાકારક છે. તમે સામાજિક ક્ષેત્રોમાં વધુ સક્રિય રહેશો. પરિણામે, તમારી પ્રતિષ્ઠામાં પણ વધારો થશે. યોગ્ય યુવાનોને યોગ્ય જીવનસાથી મળવાની શક્યતા છે. તમારા પ્રેમ જીવનમાં, તમે તમારા પ્રિયજનને મળ્યા પછી નોંધપાત્ર રીતે વધુ સક્રિય અનુભવશો. બપોર પછી ઘરમાં કોઈ સાથે વિવાદ થઈ શકે છે. તમારું સ્વાસ્થ્ય નબળું રહેશે. થાક તમને કોઈપણ વસ્તુ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાથી રોકશે. તમે બિનજરૂરી કાર્યોમાં પૈસા ખર્ચ કરી શકો છો. જો કે, તમે તમારી આવક વધારવાનું પણ વિચારી શકો છો. વ્યાવસાયિક મોરચે તમે તમારા કાર્યને ઝડપથી પૂર્ણ કરવા માટે દરેક પ્રયાસ કરશો.
મીન - આજે, શુક્રવાર, 10 એપ્રિલ, 2026 ના રોજ ચંદ્ર ધન રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી દસમા ઘરમાં રહેશે. તમારા વિચારોમાં દૃઢતાનો અભાવ રહેશે. વ્યવસાયમાં ભાગીદારીનું કાર્ય નફાકારક રહેશે. નોકરીમાં રહેલા લોકો સમયસર પોતાનું કાર્ય પૂર્ણ કરી શકશે. જો કે, તમારી પાસે વધારાનો કાર્યભાર રહેશે. તમે તમારા વ્યવસાયને વિસ્તૃત કરવાનો પ્રયાસ કરશો. પરિવારમાં શાંતિ અને ખુશી રહેશે. તમને તમારા પિતા તરફથી નાણાકીય લાભ મળી શકે છે. જો કે, આજે તમે નાણાકીય મોરચે કોઈ પણ વસ્તુથી સંતુષ્ટ નહીં થાઓ. સામાજિક જીવનમાં પણ તમારી પ્રતિષ્ઠામાં વધારો થશે. મિત્રો સાથે બહાર ફરવા જવાનું મુલતવી રાખવું વધુ સારું રહેશે. સકારાત્મક વિચારસરણી તમારા સ્વાસ્થ્ય અને કારકિર્દી બંનેમાં સુધારો કરશે.