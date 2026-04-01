1 એપ્રિલ 2026નું રાશિફળ: આ રાશિના જાતકોને નોકરી-ધંધામાં થશે લાભ,ચોક્કસ ક્ષેત્રમાં રોકાણની યોજના પણ બનાવી શકો છો

કન્યા રાશિના જાતકોના આત્મવિશ્વાસમાં વધારો થશે, સમાજમાં તમારું માન અને પ્રતિષ્ઠા વધશે.

1 એપ્રિલ 2026નું રાશિફળ
1 એપ્રિલ 2026નું રાશિફળ (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 1, 2026 at 6:55 AM IST

મેષ - આજે, બુધવાર, 1 એપ્રિલ, 2026, ચંદ્ર કન્યા રાશિમાં સ્થિત છે. ચંદ્ર તમારી રાશિના સંબંધમાં છઠ્ઠા ભાવમાં સ્થિત હશે. તમારો દિવસ નાણાકીય અને વ્યાવસાયિક બંને દ્રષ્ટિકોણથી ફાયદાકારક રહેવાનું વચન આપે છે. તમે નાણાકીય લાભ મેળવવા માટે લાંબા ગાળાના રોકાણ કરવાની યોજના બનાવશો. જો તમે વ્યવસાયમાં રોકાયેલા છો, તો તમે તેના વિસ્તરણ માટે યોજનાઓ બનાવી શકશો. તમે શરીર અને મન બંનેમાં તાજગી અનુભવશો. તમારો દિવસ મિત્રો અને સંબંધીઓ સાથે આનંદ અને મનોરંજનમાં પસાર થશે. ટૂંકી મુસાફરી અથવા પર્યટન પણ શક્ય છે. આજે, તમે કોઈ ધાર્મિક અથવા પુણ્યપૂર્ણ પ્રવૃત્તિ કરી શકો છો. આ તમારા માટે શુભ દિવસ છે.

વૃષભ - આજે, બુધવાર, 1 એપ્રિલ, 2026, ચંદ્ર કન્યા રાશિમાં સ્થિત છે. ચંદ્ર તમારી રાશિના સંબંધમાં પાંચમા ભાવમાં સ્થિત હશે. તમે તમારી વાણીની શક્તિથી કોઈને પણ મંત્રમુગ્ધ કરી શકશો. તમારી સામાજિક ક્રિયા પ્રતિક્રિયા અને અન્ય લોકો સાથેના જોડાણોમાં વધારો થશે. તમારી બૌદ્ધિક સમૃદ્ધિ અને વિચારની ઊંડાઈ વધશે. તમારું મન ખુશ રહેશે. તમે શુભ પ્રવૃત્તિઓ કરવા માટે પ્રેરણા અનુભવશો. આજે, જો તમારી મહેનતનું પરિણામ તમારી અપેક્ષાઓ મુજબ ન આવે, તો પણ તમે નિરાશ થશો નહીં. આ દિવસ વ્યવસ્થિત નાણાકીય યોજના બનાવવા માટે અનુકૂળ છે. ચોક્કસ માર્ગોમાં રોકાણ કરવું પણ તમારા માટે ફાયદાકારક સાબિત થશે.

મિથુન - આજે, બુધવાર, 1 એપ્રિલ, 2026, ચંદ્ર કન્યા રાશિમાં સ્થિત છે. ચંદ્ર તમારી રાશિના સંબંધમાં ચોથા ભાવમાં સ્થિત રહેશે. ચોક્કસ કાર્યમાં મળેલી સફળતાને કારણે તમારું મન ખુશ રહેશે. તમારા વિરોધીઓ પણ તમારાથી પરાજિત થશે. જોકે, બપોર પછી, ઘરમાં મતભેદ અથવા વિવાદનું વાતાવરણ પ્રવર્તી શકે છે. તમારી માતાના સ્વાસ્થ્ય પર ધ્યાન આપો. નકારાત્મક વિચારો તમને નિરાશા તરફ ધકેલી શકે છે. આજે ભાગ્ય તમારા પક્ષમાં રહેશે. તમને તમારા નોકરી અને વ્યવસાય બંનેમાં લાભનો અનુભવ થશે. નાણાકીય પ્રગતિનો સંકેત છે. તમે ચોક્કસ ક્ષેત્રોમાં રોકાણ કરવાની યોજના બનાવી શકો છો. વિદ્યાર્થીઓ માટે, દિવસ સરેરાશ રહેશે.

કર્ક - આજે, બુધવાર, 1 એપ્રિલ, 2026, ચંદ્ર કન્યા રાશિમાં સ્થિત છે. ચંદ્ર તમારી રાશિના સંબંધમાં ત્રીજા ભાવમાં સ્થિત હશે. આજે, તમારું મન મૂંઝવણ અથવા અનિર્ણાયક સ્થિતિમાં રહી શકે છે, જેના કારણે ચોક્કસ કાર્યો પૂર્ણ થવા અંગે હતાશા થઈ શકે છે. પરિવારના સભ્યો સાથેની તમારી વાતચીતમાં તણાવપૂર્ણ પરિસ્થિતિઓ ઊભી થઈ શકે છે. નિર્ધારિત કાર્યો પૂર્ણ કરવામાં તમને મર્યાદિત સફળતાનો અનુભવ થઈ શકે છે. જોકે, બપોર પછી તમારો સમય સારો રહેશે. તમારું શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. તમને તમારા ભાઈ-બહેનોથી લાભ મળશે. કોઈની સાથે ભાવનાત્મક બંધન બંધાશે. માનસિક ચિંતાઓ દૂર થશે.

સિંહ– આજે, બુધવાર, 1 એપ્રિલ, 2026, ચંદ્ર કન્યા રાશિમાં સ્થિત છે. ચંદ્ર તમારી રાશિના બીજા ભાવમાં સ્થિત રહેશે. આજનો દિવસ તમારા માટે મિશ્ર પરિણામોનું વચન આપે છે. તમે તમારા પરિવારના સભ્યો સાથે ગુણવત્તાયુક્ત સમય વિતાવશો. તમને મિત્રો તરફથી સારો સહયોગ અને સાથ મળી શકે છે. નાણાકીય ક્ષેત્રમાં, ખર્ચ આવક કરતાં વધુ થવાની સંભાવના છે. આજે, તમે તમારી મીઠી અને સૌમ્ય વાણીથી બધાના દિલ જીતી શકશો. તમારા બધા કાર્યો વ્યવસ્થિત રીતે પૂર્ણ થશે.

કન્યા– આજે, બુધવાર, 1 એપ્રિલ, 2026, ચંદ્ર કન્યા રાશિમાં સ્થિત છે. ચંદ્ર તમારી રાશિના સંબંધમાં પ્રથમ ભાવમાં સ્થિત હશે. આજે, તમારું મન સામાન્ય કરતાં થોડું વધારે ભાવનાત્મક લાગશે. આ ભાવનાઓના પ્રભાવ હેઠળ કોઈ ખોટા નિર્ણયો ન લેવાનું ધ્યાન રાખો. આજે દલીલો અને વિવાદોથી દૂર રહો. કોઈની સાથે આક્રમક વર્તન કરવાનું ટાળો. બપોર સુધીમાં, તમે તમારા આત્મવિશ્વાસમાં વધારો જોશો. સમાજમાં તમારું માન અને પ્રતિષ્ઠા વધશે; તેમ છતાં, તમારા ગુસ્સા પર નિયંત્રણ રાખો. આજે, તમે મિત્રો સાથે ખરીદી કરવાનું નક્કી કરી શકો છો.

તુલા– આજે, બુધવાર, 1 એપ્રિલ, 2026, ચંદ્ર કન્યા રાશિમાં સ્થિત છે. ચંદ્ર તમારી રાશિના સંબંધમાં બારમા ભાવમાં સ્થિત હશે. આજે, તમારે તમારા સ્વાસ્થ્ય પર ખૂબ ધ્યાન આપવું જોઈએ. તમારી માનસિક સુખાકારી પણ થોડી ઓછી થઈ શકે છે. વિચિત્ર અથવા મનસ્વી વર્તન કરવાથી તમે મુશ્કેલીમાં મુકાઈ શકો છો. તમારી વાણી પર સંયમ રાખો; નહિંતર, અન્ય લોકો સાથે દલીલો કે ઝઘડા થવાનું જોખમ રહેલું છે. મનોરંજન, શોખ અને મનોરંજન પાછળ પૈસા ખર્ચ થશે. ધ્યાન દ્વારા તમે તમારી માનસિક શાંતિ જાળવી શકશો.

વૃશ્ચિક – આજે, બુધવાર, 1 એપ્રિલ, 2026, ચંદ્ર કન્યા રાશિમાં સ્થિત છે. ચંદ્ર તમારી રાશિના સંબંધમાં અગિયારમા ભાવમાં સ્થિત હશે. આજનો દિવસ તમારા માટે લાભદાયી અને શુભ છે. તમે સાંસારિક સુખ-સુવિધાઓ અને આનંદનો અનુભવ કરશો. લગ્ન કરવા માંગતા લોકો માટે, તારાઓ લગ્નજીવન માટે અનુકૂળ સંભાવનાઓ દર્શાવે છે. તમને તમારા વ્યાવસાયિક પ્રયાસોમાં પણ ખાસ લાભ મળશે. તમારા ઉપરી અધિકારીઓ અને અધિકારીઓ તમારા કાર્યથી ખુશ થશે. તમને મિત્રો સાથે મળવાની તક મળશે. કોઈ આનંદદાયક અથવા મનોહર સ્થળની મુસાફરી કરવાની પણ શક્યતા છે.

ધન - આજે, બુધવાર, 1 એપ્રિલ, 2026, ચંદ્ર કન્યા રાશિમાં સ્થિત છે. ચંદ્ર તમારી રાશિના સંબંધમાં દસમા ભાવમાં સ્થિત હશે. આજનો દિવસ તમારા માટે લાભદાયી રહેવાનું વચન આપે છે. તમારા વ્યક્તિગત (પરિવારિક) અને વ્યાવસાયિક બંને ક્ષેત્રોમાં તમારી પ્રતિષ્ઠા વધશે. આનંદી વાતાવરણ તમને ઉત્સાહિત રાખશે. તમારું શારીરિક સ્વાસ્થ્ય પણ સારું રહેશે. તમે વ્યવસાયિક સાહસોમાં નફો મેળવવાની અપેક્ષા રાખી શકો છો. તમને સરકારી કાર્યોમાં સફળતા મળશે. તમે વિવિધ ક્ષેત્રોમાં ખ્યાતિ અને પ્રતિષ્ઠા મેળવશો. પર્યટન સ્થળની મુલાકાત લેવાની યોજનાઓ આકાર લઈ શકે છે. બપોરે કેટલાક અણધાર્યા ખર્ચાઓ આવી શકે છે. તમે તમારા જીવનસાથી સાથે ગુણવત્તાયુક્ત સમય પસાર કરવાનો આનંદ માણશો.

મકર - આજે, બુધવાર, 1 એપ્રિલ, 2026, ચંદ્ર કન્યા રાશિમાં સ્થિત છે. ચંદ્ર તમારી રાશિના સંબંધમાં નવમા ભાવમાં સ્થિત રહેશે. આજનો દિવસ તમારા માટે મિશ્ર પરિણામો લાવશે. તમે બૌદ્ધિક કાર્યો અને તમારા વ્યાવસાયિક ક્ષેત્ર બંનેમાં નવા વિચારોથી પ્રેરિત થશો. તમને તમારી સર્જનાત્મક પ્રતિભા દર્શાવવાની તક પણ મળશે. આમ છતાં, તમારી માનસિક સુખાકારી શ્રેષ્ઠ ન હોઈ શકે. તમારા બાળકો સંબંધિત સમસ્યાઓ તમને થોડી તકલીફ આપી શકે છે. બિનજરૂરી ખર્ચાઓ ઊભી થઈ શકે છે. ટૂંકી યાત્રા તમારા માટે ફાયદાકારક સાબિત થવાની સંભાવના છે. તમને સરકાર સંબંધિત બાબતોને લગતી કેટલીક ગૂંચવણો અથવા પડકારોનો સામનો કરવો પડી શકે છે. જો શક્ય હોય તો, તમારા વિરોધીઓ સાથે દલીલો કે વિવાદોમાં પડવાનું ટાળો.

કુંભ - આજે, બુધવાર, 1 એપ્રિલ, 2026, ચંદ્ર કન્યા રાશિમાં સ્થિત છે. ચંદ્ર તમારી રાશિના સંબંધમાં આઠમા ભાવમાં સ્થિત હશે. આજે, તમને નકારાત્મક વિચારોથી દૂર રહેવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. કોઈની સાથે વિવાદ કરવાનું ટાળો. તમારા ગુસ્સા અને વાણી પર સંયમ રાખો. પરિવારના કોઈ સભ્ય સાથે દલીલો થઈ શકે છે. તમને નાણાકીય તણાવનો અનુભવ થઈ શકે છે. વધુ પડતું વિચારવાથી માનસિક થાક લાગી શકે છે. ભગવાનનું નામ જપવાથી અને આધ્યાત્મિક સાધનામાં વ્યસ્ત રહેવાથી તમને માનસિક શાંતિ મળશે.

મીન - આજે, બુધવાર, 1 એપ્રિલ, 2026, ચંદ્ર કન્યા રાશિમાં સ્થિત છે. ચંદ્ર તમારી રાશિના સંબંધમાં સાતમા ભાવમાં સ્થિત હશે. આજે, તમે બહાર જવા અને અન્વેષણ કરવા માટે તમારા રોજિંદા જીવનથી દૂર જઈ શકો છો.

