8 જૂન 2026નું રાશિફળ: સોમવારનો દિવસ મકર રાશી માટે લાભદાયક રહેશે, અન્ય રાશી માટે કેવો રહેશે દિવસ
આજે, આ રાશિના વ્યક્તિઓ શારીરિક અને માનસિક રીતે પ્રસન્ન રહેશે.
Published : June 8, 2026 at 6:39 AM IST
મેષ- આજે, સોમવાર, 8 જૂન, 2026 ૨૦૨૬, ચંદ્ર કુંભ રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી અગિયારમા ભાવમાં સ્થિત છે. તમે મિત્રો અને સામાજિક પ્રવૃત્તિઓમાં વ્યસ્ત દિવસ પસાર કરશો. તમારા કેટલાક ખર્ચાઓ પણ થઈ શકે છે. તમે નવા મિત્રો બનાવી શકો છો જે ભવિષ્યમાં તમારા માટે ફાયદાકારક સાબિત થશે. તમને સરકારી કાર્યોમાં સફળતા મળશે. તમને વડીલો તરફથી સહયોગ મળશે, અને તેમની સાથે મુલાકાત તમને આનંદ આપશે. દૂર અથવા વિદેશમાં રહેતા બાળકો અથવા સંબંધીઓ વિશે તમને શુભ સમાચાર મળશે. અણધાર્યા નાણાકીય લાભની શક્યતા છે. ટૂંકી યાત્રાનું આયોજન થઈ શકે છે.
વૃષભ- આજે, સોમવાર, 8 જૂન, 2026, ચંદ્ર કુંભ રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી દસમા ભાવમાં સ્થિત છે. તમે આજે નવું કાર્ય શરૂ કરી શકશો. નસીબ તમારા પક્ષમાં છે. નોકરી કરતા લોકો માટે આ સારો દિવસ છે; તેમની આવકમાં વધારો થઈ શકે છે, અને પ્રમોશનની શક્યતા છે. તમને સરકાર તરફથી લાભ મળી શકે છે. તમારા લગ્ન જીવનમાં સુમેળ પ્રવર્તશે. ઉચ્ચ અધિકારીઓ તમારી પ્રશંસા કરીને તમારું મનોબળ વધારશે. તમે લાંબા સમયથી અટકેલા કાર્યો પૂર્ણ કરી શકશો. પતિ-પત્ની વચ્ચે પ્રેમ પ્રસરી જશે.
મિથુન- આજે, સોમવાર, 8 જૂન, 2026, ચંદ્ર કુંભ રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી નવમા ભાવમાં સ્થિત છે. આજે તમને કેટલીક મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે. તમે થાક અને સુસ્તીનો અનુભવ કરશો. વસ્તુઓ યોજના મુજબ ન ચાલે અને તમે ચિંતા અનુભવી શકો. ઓફિસમાં સાથીદારો તમને નિરાશ કરી શકે છે. આજે ઉપરી અધિકારીઓ સાથેના કોઈપણ વિવાદ ટાળો, કારણ કે તેનાથી નુકસાન થઈ શકે છે. વિરોધીઓથી પણ સાવધ રહો. વ્યવસાયમાં, નુકસાન ટાળવા માટે વધુ પડતો લોભ ટાળો. તમારું પ્રેમ જીવન સામાન્ય રહેશે. તમારા જીવનસાથી સાથેનો જૂનો વિવાદ ઉકેલાઈ શકે છે. આજે તમે તમારા બાળકો વિશે ચિંતા કરી શકો છો. અણધાર્યા ખર્ચ તમને ચિંતા કરાવી શકે છે. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ, દિવસ અનુકૂળ રહેશે.
કર્ક- આજે, સોમવાર, 8 જૂન, 2026, ચંદ્ર કુંભ રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી આઠમા ભાવમાં સ્થિત છે. નકારાત્મક વિચારો તમારા મન પર પ્રભુત્વ મેળવી શકે છે. તમે આખો દિવસ શારીરિક અને માનસિક રીતે અસ્વસ્થ અનુભવી શકો છો, જેના કારણે તમારા કામ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું મુશ્કેલ બનશે. નકારાત્મકતાથી દૂર રહેવું અને ગુસ્સા પર કાબુ રાખવો સલાહભર્યું છે. ખર્ચાઓ વધુ થવાની શક્યતા છે. પરિવારના સભ્યો સાથે વિવાદ ટાળવા માટે સાવચેત રહો. આજે કોઈ નવું કાર્ય શરૂ ન કરો, અને ધ્યાનમાં રાખો કે નવા પરિચિતો ખાસ ફાયદાકારક સાબિત ન થઈ શકે. સરકાર અથવા અધિકારીઓ વિરુદ્ધ જતી પ્રવૃત્તિઓથી દૂર રહેવું સમજદારીભર્યું રહેશે.
સિંહ - આજે, સોમવાર, 8 જૂન, 2026, ચંદ્ર કુંભ રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી સાતમા ભાવમાં સ્થિત છે. તમારા જીવનસાથી સાથેના મતભેદોને કારણે તમે દુઃખી થઈ શકો છો. તમારા જીવનસાથી બીમાર પડવાની શક્યતા છે, જેના કારણે તમે સાંસારિક બાબતોથી દૂર રહી શકો છો. તમારા પ્રેમ જીવનમાં પણ મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે; તમારા જીવનસાથી દ્વારા કહેવામાં આવેલી કોઈ વાત તમારી લાગણીઓને ઠેસ પહોંચાડી શકે છે. વ્યવસાયિક ભાગીદારીમાં ખૂબ સાવધાની રાખો. નોકરી કરતા લોકોએ દિવસ ધીરજપૂર્વક વિતાવવો જોઈએ. સમાજમાં તમારી પ્રતિષ્ઠાનું ધ્યાન રાખો. મિત્રોને મળવાથી તમને ખુશી મળશે. નાણાકીય મોરચે, કોઈપણ નવી રોકાણ તક તરફ આકર્ષાતા પહેલા તેની સંપૂર્ણ તપાસ કરો.
કન્યા - આજે, સોમવાર, 8 જૂન, 2026, ચંદ્ર કુંભ રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી છઠ્ઠા ભાવમાં સ્થિત છે. પરિવારમાં આનંદ અને ઉત્સાહનું વાતાવરણ તમારા ઉત્સાહને ઉંચો રાખશે. તમારા જીવનસાથી સાથેનો હાલનો તણાવ દૂર થશે, અને તમે તમારા પ્રિયજન સાથે ગુણવત્તાયુક્ત સમય વિતાવી શકશો. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે, અને બીમાર વ્યક્તિની સ્વસ્થતા રાહત લાવશે. તમે તમારા કાર્યમાં સફળતા અને પ્રશંસા પ્રાપ્ત કરશો. સહકાર્યકરો તમને ઓફિસમાં મદદ કરશે, અને ઉપરી અધિકારીઓ તમારા પ્રયત્નોની પ્રશંસા કરશે. વ્યવસાયમાં વિરોધીઓ દ્વારા નુકસાન થવાનું જોખમ છે; જોકે, ધીરજ રાખો અને ફક્ત તમારા કામ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરો. વ્યવસાયિક બાબતોમાં ઉતાવળમાં નિર્ણયો લેવાનું ટાળો.
તુલા - આજે, સોમવાર, 8 જૂન, 2026, ચંદ્ર કુંભ રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી પાંચમા ભાવમાં સ્થિત છે. આજે, તમે તમારી કલ્પનાશક્તિ અને સર્જનાત્મક ક્ષમતાઓનો અસરકારક રીતે ઉપયોગ કરી શકશો, જેનાથી કાર્યસ્થળ પર તમારી પ્રશંસા થશે. તમને બૌદ્ધિક કાર્યો અથવા ચર્ચાઓમાં ભાગ લેવાનો આનંદ મળશે, અને મીટિંગ દરમિયાન તમારા વિચારો અન્ય લોકો તરફથી આદર મેળવશે. તમને તમારા બાળકો વિશે શુભ સમાચાર મળશે, જે પ્રગતિ કરશે. તમને મિત્રો તરફથી સમર્થન મળશે, અને કોઈ પ્રિય વ્યક્તિ સાથેની મુલાકાત આનંદદાયક રહેશે. પરિવારના સભ્યો સાથે પણ તમારો દિવસ સુખદ રહેશે. જોકે, વિચારોના વધુ પડતા ભારણને કારણે તમારું મન અસ્વસ્થ થઈ શકે છે; માનસિક તાજગી સાથે બધા કાર્યો કરવાનો પ્રયાસ કરો. આ સમયે રોકાણ સંબંધિત કોઈપણ યોજના બનાવવાનું ટાળો.
વૃશ્ચિક - આજે, 8 જૂન, 2026, ચંદ્ર કુંભ રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી ચોથા ભાવમાં સ્થિત છે. આજે તમારા મનમાં ભય અથવા ચિંતા રહી શકે છે. કાર્યસ્થળ પર સાથીદારો તરફથી સહયોગનો અભાવ નિરાશાની લાગણી તરફ દોરી શકે છે. સંબંધીઓ સાથેના સંઘર્ષ તમને અસ્વસ્થ કરી શકે છે. તમારી માતાનું સ્વાસ્થ્ય બગડવાની શક્યતા છે. તમને નાણાકીય નુકસાન અથવા સમાજમાં પ્રતિષ્ઠા કલંકિત થઈ શકે છે. આજે જમીન, મિલકત અથવા વાહનો સંબંધિત સોદામાં પ્રવેશ કરશો નહીં. પાણીના સ્ત્રોતોથી દૂર રહો અને કાળજીપૂર્વક વાહન ચલાવો. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ, સમય અનુકૂળ નથી; મોસમી બીમારીઓનો ભોગ બનવાનું જોખમ છે. તમારા પ્રેમ જીવનમાં પરિસ્થિતિઓને સામાન્ય બનાવવા માટે વધારાના પ્રયત્નોની જરૂર પડશે.
ધન - આજે, 8 જૂન, 2026, ચંદ્ર કુંભ રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી ત્રીજા ભાવમાં સ્થિત છે. આજે તમે રહસ્યવાદ અને આધ્યાત્મિકતા તરફ આકર્ષિત થશો અને આ વિષયોનું ઊંડાણપૂર્વક અન્વેષણ કરવાનો પ્રયાસ કરશો. તમે નવા કાર્યો હાથ ધરવા માટે પ્રેરણા અનુભવશો અને કામ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશો. તમે નવા પ્રોજેક્ટ્સ શરૂ કરવા માટે ઉત્સાહી હશો અને તમારા વ્યવસાયને વિસ્તૃત કરવાની યોજનાઓ બનાવી શકો છો. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે, અને તમે ખુશખુશાલ મનમાં રહેશો.
મકર- આજે, સોમવાર, 8 જૂન, 2026, ચંદ્ર કુંભ રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિમાંથી બીજા ભાવમાં સ્થિત છે. તમારી વાણી પર સંયમ રાખવાથી તમને ઘણી મુશ્કેલીઓ ટાળવામાં મદદ મળશે; આજે તમારે બીજાઓ સાથે ખૂબ સાવધાની રાખવી જોઈએ. કાર્યસ્થળ પર જૂનો વિવાદ ફરી ઉભરી શકે છે. પરિવારના સભ્યો સાથે નાના મતભેદ તમને માનસિક તકલીફ આપી શકે છે. તમારે તમારા સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખવાની જરૂર છે અને બહાર ખાવા-પીવાનું ટાળવાની જરૂર છે. તમે શેરબજાર અથવા સટ્ટાકીય સાહસોમાં મૂડી રોકાણ કરી શકો છો. તમે માનસિક ચિંતા અને અસંતોષ અનુભવી શકો છો. વિદ્યાર્થીઓને તેમના અભ્યાસ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં મુશ્કેલી પડી શકે છે, અને કોઈ બાબતમાં બિનજરૂરી ચિંતા થઈ શકે છે. જો કે, બપોર પછી પરિસ્થિતિ સુધરશે; સકારાત્મક વલણ તમને નુકસાનથી બચાવી શકે છે.
કુંભ- આજે, સોમવાર, 8 જૂન, 2026, ચંદ્ર કુંભ રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિમાંથી પહેલા ભાવમાં સ્થિત છે. આજે તમે શારીરિક અને માનસિક રીતે ખુશખુશાલ અનુભવશો. સંબંધીઓ, મિત્રો અને પરિવારના સભ્યો સાથે ઘરમાં ઉત્સવનું વાતાવરણ રહેશે. તમે સ્વાદિષ્ટ ભોજનનો આનંદ માણશો, અને બહાર ફરવાની યોજના બનાવી શકો છો. તમારા પ્રેમ જીવનમાં ઉત્સાહ રહેશે; તમારા પ્રિયજન સમક્ષ તમારી લાગણીઓ વ્યક્ત કરવાથી તમને ખુશી મળી શકે છે. આજે બહાર જતી વખતે સાવધાની રાખો, કારણ કે મોસમી બીમારીઓનું જોખમ છે. આર્થિક રીતે નફાકારક દિવસ છે. તમે આધ્યાત્મિકતા અને ચિંતનમાં ઊંડો રસ લેશો. કાર્યસ્થળ પર તમારા કામ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાથી તમને મુખ્ય લક્ષ્યો પ્રાપ્ત કરવામાં મદદ મળશે. વ્યવસાયમાં વધારાની મહેનત કરવાથી વધુ નફો મળશે.
મીન - આજે, સોમવાર, 8 જૂન, 2026, ચંદ્ર કુંભ રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી બારમા ભાવમાં સ્થિત છે. આજે તમને ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં મુશ્કેલી પડી શકે છે, જેના કારણે માનસિક ચિંતા થઈ શકે છે. કાર્યસ્થળ પર કાર્યો પૂર્ણ કરવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં તમને મુશ્કેલી પડી શકે છે, અને કામનો ભાર વધવાથી તમને ચિંતા થઈ શકે છે. ધાર્મિક પ્રવૃત્તિઓ સંબંધિત ખર્ચ આજે થવાની સંભાવના છે. તમારે નજીકના પરિવારના સભ્યોથી દૂર મુસાફરી કરવી પડી શકે છે. કાનૂની બાબતો અથવા કોર્ટ સંબંધિત મુદ્દાઓ અંગે ખૂબ કાળજી રાખો. અન્ય લોકો સાથે દલીલો શક્ય છે, તેથી તમારી વાણીમાં સંયમ રાખો. કોઈપણ નવા રોકાણની તકોથી લલચાશો નહીં. આજનો દિવસ મિશ્ર પરિણામો લાવે છે. વિદ્યાર્થીઓ માટે પણ સામાન્ય દિવસ છે. તમારા ઘરેલુ જીવનમાં, તમારે તમારા જીવનસાથીની લાગણીઓનો આદર કરવો જ જોઇએ.
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