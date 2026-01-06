6 જાન્યુઆરી 2026નું રાશિફળ: આ રાશિઓના જાતકોનું ભાગ્ય ખુલશે, દિવસ સાવધાનીપૂર્વક વિતાવો
આજે ચંદ્ર કર્ક રાશિમાં છે, જે ઘણા લોકોને લાભ કરાવશે.
Published : January 6, 2026 at 7:00 AM IST
મેષ - આજે, મંગળવારના રોજ ચંદ્ર કર્ક રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિના ચોથા ભાવમાં રહેશે. આજે તમારે સાવધાનીપૂર્વક આગળ વધવાની જરૂર છે. તમારી આસપાસના લોકો સાથે વિવાદ શક્ય છે. તમે શારીરિક અને માનસિક ચિંતાનો અનુભવ કરશો. અનિદ્રા તમારા સ્વાસ્થ્યને બગાડી શકે છે. બૌદ્ધિક ચર્ચાઓ આનંદદાયક હોઈ શકે છે, પરંતુ આજે આવી ચર્ચાઓ ટાળો. આજે મુસાફરી ટાળો. કામ પર તમારા બધા કાર્યો પૂર્ણ કરવામાં તમને મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડશે. ફક્ત એવા કાર્યો પર જ કામ કરો જે તમે આજે પૂર્ણ કરી શકો. તમારા જીવનસાથી સાથે મતભેદ થઈ શકે છે.
વૃષભ - આજે, મંગળવારના રોજ, ચંદ્ર કર્ક રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિના ત્રીજા ભાવમાં રહેશે. તમે ભાવનાત્મક બંધનનો અનુભવ કરશો. તમારું કાર્ય પૂર્ણ થશે. તમને તમારા ભાઈ-બહેનોથી લાભ થશે. તમને શારીરિક અને માનસિક સુખનો અનુભવ થશે. નાણાકીય લાભ પણ શક્ય છે. બપોર પછી પરિસ્થિતિ થોડી પ્રતિકૂળ બની શકે છે. પૈસા ખર્ચ થશે. કોઈ કાર્ય પૂર્ણ કરવામાં નિષ્ફળતા બદનામી તરફ દોરી જશે. તમારે આ દિવસ ધીરજથી પસાર કરવો જોઈએ.
મિથુન - આજે, મંગળવાર, 6 જાન્યુઆરી, 2026ના રોજ, ચંદ્ર કર્ક રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી બીજા ભાવમાં રહેશે. આજે સવારે તમે ગુસ્સે થશો. તમે શારીરિક રીતે અસ્વસ્થ અને માનસિક રીતે ચિંતા અનુભવશો. આનાથી તમે કોઈપણ કામ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી શકશો નહીં. પૈસાનો બગાડ થશે. વિદ્યાર્થીઓ ઇચ્છિત પરિણામો પ્રાપ્ત કરી શકશે નહીં. બપોરે તમે કોઈ પ્રિય વ્યક્તિને મળી શકો છો. નાણાકીય લાભ પણ શક્ય બનશે. તમારા ભાઈ-બહેનો સાથે પ્રેમ વધશે. ભાગ્યની તકો ઉભી થશે. કાર્યમાં સફળતા તમારા ઉત્સાહને વધારશે. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે.
કર્ક - આજે, મંગળવારના રોજ, ચંદ્ર કર્ક રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિના પહેલા ભાવમાં રહેશે. તમારો દિવસ આનંદ અને ખુશીથી ભરેલો રહેશે. તમે વધુ સંવેદનશીલ રહેશો. તમારી કેટલીક ચિંતાઓ દૂર થઈ શકે છે. પ્રિયજનો અને મિત્રો સાથેની મુલાકાત સુખદ રહેશે. તમારું પ્રેમ જીવન સંતોષકારક રહેશે. જોકે, તમારી વાણીમાં સંયમ રાખો. સાંજે નકારાત્મક વિચારો તમને પરેશાન કરી શકે છે. આ સમય દરમિયાન, તમે ધ્યાન અથવા તમારા મનપસંદ સંગીતથી પોતાને શાંત કરવાનો પ્રયાસ કરી શકો છો. તમારા ગુસ્સા પર નિયંત્રણ રાખો. તમારું સ્વાસ્થ્ય ઉત્તમ રહેશે.
સિંહ - આજે, મંગળવાર, 6 જાન્યુઆરી, 2026ના રોજ, ચંદ્ર કર્ક રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી બારમા ભાવમાં રહેશે. તમારી વાણી પર સંયમ રાખો. પ્રિયજનો સાથે વિવાદ શક્ય છે. આવક કરતાં ખર્ચ વધુ રહેશે. દિવસ થોડી મૂંઝવણમાં પસાર થશે. તમારા સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો. બપોર તમારા માટે અનુકૂળ રહેશે. તમે નવું કાર્ય શરૂ કરી શકશો. કામ પર તમારા કાર્યની પ્રશંસા થશે. તમે તમારા વ્યવસાયને વિસ્તૃત કરવાની યોજના પર કામ કરી શકો છો. તમે પ્રિયજનો સાથે મુલાકાત કરશો. કેટલાક નાણાકીય લાભ પણ શક્ય છે.
કન્યા - આજે, મંગળવાર, 6 જાન્યુઆરી, 2026ના રોજ, ચંદ્ર કર્ક રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી અગિયારમા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ મધ્યમ ફળદાયી છે. તમે શારીરિક અને માનસિક સુખ અને શાંતિનો અનુભવ કરશો. વ્યાવસાયિક ક્ષેત્રમાં વાતાવરણ પણ અનુકૂળ રહેશે. બપોર પછી તમારી માનસિક સ્થિતિ અનિર્ણાયક રહેશે. આ કોઈપણ મહત્ત્વપૂર્ણ નિર્ણયોમાં અવરોધ ઉભો કરશે. આજે તમારી વાણીમાં સંયમ રાખો. કોર્ટના મામલાઓમાં નિર્ણય લેતી વખતે સાવચેત રહો. પૈસા અને પ્રતિષ્ઠાનું નુકસાન શક્ય છે.
તુલા - આજે, મંગળવારના રોજ, ચંદ્ર કર્ક રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી દસમા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ તમારા માટે શુભ છે. તમે ધાર્મિક કાર્યોમાં ડૂબી જશો અને કોઈ દેવતાના દર્શનનો લાભ મેળવશો. વિવિધ ક્ષેત્રોમાંથી લાભ થઈ શકે છે. નોકરી કરતા વ્યક્તિઓને તેમના ઉપરી અધિકારીઓ તરફથી પ્રોત્સાહન મળશે. પ્રમોશન શક્ય છે, અને લાંબા સમયથી ચાલતી ઇચ્છા પૂર્ણ થઈ શકે છે. પ્રિયજનો અને મિત્રો સાથે મુલાકાત શક્ય છે. પ્રવાસનું આયોજન થઈ શકે છે. લગ્નયોગ્ય યુવક-યુવતીઓ સંબંધ સુરક્ષિત કરી શકશે. સ્વાસ્થ્યના દૃષ્ટિકોણથી પણ આ સમય ફાયદાકારક છે.
વૃશ્ચિક - આજે, મંગળવારના રોજ, ચંદ્ર કર્ક રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી નવમા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ તમારા માટે સારો છે. નોકરી કરતા લોકો તેમના લક્ષ્યો પ્રાપ્ત કરી શકશે. વ્યવસાયમાં નફો મળી શકે છે. ભાગીદારીનું કાર્ય સફળ થશે. તમારા પિતા તરફથી નાણાકીય લાભ પણ શક્ય છે. આજે, તમે કોઈ પ્રિયજન અથવા મિત્રો સાથે બહાર ફરવાનું આયોજન કરશો. તમારું શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. તમારા પ્રેમ જીવનમાં સકારાત્મક ફેરફારો ઉત્સાહ લાવશે. સ્વાસ્થ્યના દૃષ્ટિકોણથી સમય સારો છે, પરંતુ તમારે બહાર ખાવા-પીવાનું ટાળવું જોઈએ.
ધન - આજે, મંગળવાર, 6 જાન્યુઆરી, 2026ના રોજ, ચંદ્ર કર્ક રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી આઠમા ભાવમાં રહેશે. આજે કોઈ નવું કાર્ય શરૂ કરવાનું ટાળો. તમે કોઈ બાબતમાં દોષિત અનુભવી શકો છો. તમારા ગુસ્સા પર નિયંત્રણ રાખો. પરિવારના સભ્યો સાથે દલીલો ટાળો. બપોર પછી તમારા શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્યમાં સુધારો થવાની શક્યતા છે. કૌટુંબિક મુશ્કેલીઓ પણ ઓછી થશે. ધાર્મિક સ્થળની યાત્રા શક્ય છે. ભગવાનનું નામ અને આધ્યાત્મિકતાનું સ્મરણ કરવાથી તમારા મનમાં શાંતિ આવશે. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ આ સમય ફાયદાકારક છે.
મકર - આજે, મંગળવારના રોજ, ચંદ્ર કર્ક રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી સાતમા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ મિત્રો સાથે આનંદનો રહેશે. તમે મનોરંજન પ્રવૃત્તિઓનો આનંદ માણશો. ભાગીદારી ફાયદાકારક રહેશે. સુખદ યાત્રા શક્ય છે. વ્યવસાયમાં પણ ફાયદો થશે, પરંતુ બપોર પછી, તમે કોઈપણ મહત્વપૂર્ણ કાર્ય પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી શકશો નહીં. તમે શારીરિક અને માનસિક રીતે અસ્વસ્થ થશો. પરિવારમાં તકરાર થઈ શકે છે. તમારા પ્રેમ જીવનમાં સંતોષનો અભાવ રહેશે. વિદ્યાર્થીઓ પણ તેમના અભ્યાસ અંગે ચિંતિત હોઈ શકે છે. સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે.
કુંભ - આજે, મંગળવારના રોજ, ચંદ્ર કર્ક રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી છઠ્ઠા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ સંપૂર્ણપણે શુભ રહેશે. ઉદ્યોગપતિઓને અનુકૂળ રહેશે. તમે કામ પર સમયસર તમારા કામ પૂર્ણ કરવા માટે દરેક પ્રયાસ કરશો. તમે શારીરિક અને માનસિક રીતે સ્વસ્થ રહેશો. તમે મિત્રો સાથે બહાર ફરવાની યોજના બનાવી શકો છો. તમને તમારા માતાપિતાના આશીર્વાદ મળશે. ઘરમાં ખુશ વાતાવરણ રહેશે. અપરિણીત લોકો લગ્નની ચર્ચા કરી શકે છે. વિદ્યાર્થીઓ મનોરંજનમાં વ્યસ્ત રહેશે. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ દિવસ સકારાત્મક છે.
મીન - આજે, મંગળવાર, 6 જાન્યુઆરી, 2026ના રોજ, ચંદ્ર કર્ક રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી પાંચમા ભાવમાં રહેશે. તમે કોઈ બાબતમાં અસ્વસ્થતા અનુભવશો. અણધાર્યા નાણાકીય ખર્ચ થશે. તમારું શારીરિક સ્વાસ્થ્ય પણ નબળું રહેશે. પરિણામે, આજે સવારે તમે કામ પર કોઈ પણ વસ્તુ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી શકશો નહીં. દલીલ થવાની પણ શક્યતા છે. બપોર પછી, ઘરમાં આનંદ અને શાંતિનું વાતાવરણ રહેશે. તમે કામમાં સફળતા પ્રાપ્ત કરશો. તમે તમારા પરિવાર સાથે સમયનો આનંદ માણશો. વ્યવસાયમાં નાણાકીય લાભ થશે. તમારું સ્વાસ્થ્ય ઉત્તમ રહેશે.
