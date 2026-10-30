30 ઓક્ટોબર 2026નું રાશિફળ: આજે આ રાશિના જાતકોને થશે લાભ, લગ્ન જીવન ખુશ રહેશે; જૂની ચિંતાઓ દૂર થશે
આજે તમને લાભ થવાની અપેક્ષા છે. દિવસની શરૂઆત સાથે તમે ઉર્જાવાન અને તાજગી અનુભવશો. તમે મિત્રો અને સંબંધીઓ સાથે સ્વાદિષ્ટ ભોજનનો આનંદ માણશો.
Published : October 30, 2026 at 7:00 AM IST
મેષ- શુક્રવાર, 30 ઓક્ટોબર, 2026ના રોજ ચંદ્ર મિથુન રાશિમાં બદલાશે. ચંદ્ર ત્રીજા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ તમારા માટે શુભ રહેશે. વિચારોમાં ઝડપી પરિવર્તનને કારણે નિર્ણયો લેવામાં મુશ્કેલી પડી શકે છે. તમે વ્યવસાય અથવા કાર્ય સંબંધિત બેઠકોમાં હાજરી આપી શકો છો, પરંતુ કામ પર તમારા કાર્યની પ્રશંસા થશે. આજનો દિવસ લેખન માટે સારો છે. કોઈની સાથે દલીલો ટાળો. તમે પરિવારના સભ્યો સાથે સુખદ સાંજ વિતાવી શકો છો. તમારા જીવનસાથી સાથે તમારા સંબંધો સારા રહેશે. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ, સમય ફાયદાકારક છે.
વૃષભ - શુક્રવાર, 30 ઓક્ટોબર, 2026ના રોજ, ચંદ્ર મિથુન રાશિમાં બદલાશે. ચંદ્ર તમારા માટે બીજા ભાવમાં રહેશે. મનની નબળી સ્થિતિ તમને તકોથી રોકી શકે છે. આજે નવું કાર્ય શરૂ કરવું યોગ્ય નથી. વાતચીતમાં તમારું બેદરકાર વર્તન સંઘર્ષ તરફ દોરી શકે છે. નાણાકીય લાભ આવનાર છે. વિદ્યાર્થીઓ માટે સમય સારો છે. તમારા જીવનસાથી સાથેના તમારા સંબંધો મજબૂત બનશે. કાર્યસ્થળ પર તમારા લક્ષ્યો સરળતાથી પ્રાપ્ત થશે. જોકે, તમારા સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો.
મિથુન- શુક્રવાર, 30 ઓક્ટોબર, 2026ના રોજ, ચંદ્ર રાશિ બદલીને મિથુન રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. ચંદ્ર પ્રથમ ભાવમાં રહેશે. આજે તમને લાભ થવાની અપેક્ષા છે. દિવસની શરૂઆત સાથે તમે ઉર્જાવાન અને તાજગી અનુભવશો. તમે મિત્રો અને સંબંધીઓ સાથે સ્વાદિષ્ટ ભોજનનો આનંદ માણશો. તમને નાણાકીય લાભની સાથે ભેટ પણ મળી શકે છે. લગ્નજીવન ખુશ રહેશે. કેટલીક જૂની ચિંતાઓ દૂર થવાથી તમે ખુશ થશો. કામ પર તમારા કામ સરળતાથી પૂર્ણ થશે.
કર્ક - શુક્રવાર, 30 ઓક્ટોબર, 2026ના રોજ, ચંદ્ર રાશિ બદલીને મિથુન રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. ચંદ્ર બારમા ભાવમાં રહેશે. પરિવારના સભ્યો સાથે મતભેદ થઈ શકે છે. કેટલીક મૂંઝવણને કારણે મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયો ન લેવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. કોઈની સાથે સંઘર્ષ અથવા વિવાદ થવાની સંભાવના છે. તમારા સ્વાસ્થ્યની અવગણના કરવાથી સમસ્યાઓ વધી શકે છે. કાનૂની બાબતોમાં સાવધાની રાખો. તમારી પ્રતિષ્ઠા કલંકિત થવાની અથવા નાણાકીય નુકસાન થવાની સંભાવના છે, તેથી ધીરજ રાખો અને કોઈપણ અવિચારી પગલાં ટાળો. સ્વાસ્થ્યના દૃષ્ટિકોણથી, સમય મધ્યમ છે.
સિંહ - શુક્રવાર, 30 ઓક્ટોબર, 2026ના રોજ, ચંદ્ર મિથુન રાશિમાં રાશિ બદલશે. ચંદ્ર તમારા અગિયારમા ભાવમાં રહેશે. આજે તમને વિવિધ લાભ મળી શકે છે. તમારી અનિર્ણાયક માનસિકતા તમને કંઈક પ્રાપ્ત કરવામાં રોકી શકે છે. તમને મિત્રો અને વડીલો તરફથી લાભ થશે. તમારી નોકરી અથવા વ્યવસાયમાં પ્રમોશન અને આવકમાં વધારો શક્ય છે. તમે તમારા જીવનસાથી સાથે નિકટતાનો અનુભવ કરશો. તમને પરિવારના સભ્યો તરફથી પણ લાભ થઈ શકે છે.
કન્યા - શુક્રવાર, 30 ઓક્ટોબર, 2026ના રોજ, ચંદ્ર મિથુન રાશિમાં રાશિ બદલશે. ચંદ્ર તમારા દસમા ભાવમાં રહેશે. નવા પ્રોજેક્ટ શરૂ કરવા માટે આ અનુકૂળ સમય છે. વ્યવસાયમાં પણ લાભની શક્યતા છે. નોકરી કરતા લોકોને પ્રમોશનનો લાભ મળી શકે છે. તમને તમારા પિતા તરફથી લાભ થશે. પરિવારમાં ખુશ વાતાવરણ રહેશે. લગ્નજીવન પણ સારું રહેશે. સરકારી કામ સારી રીતે પૂર્ણ થશે. આજનો દિવસ સારો રહેશે.
તુલા - શુક્રવાર, 30 ઓક્ટોબર, 2026ના રોજ, ચંદ્ર મિથુન રાશિ બદલશે. ચંદ્ર તમારા નવમા ભાવમાં રહેશે. વ્યાવસાયિક ક્ષેત્રમાં નફો થવાની સંભાવના છે. નોકરી અને વ્યવસાયમાં તમને સાથીદારો તરફથી સંપૂર્ણ સહયોગ મળશે. તમે લાંબી યાત્રાની યોજના બનાવી શકો છો અથવા કોઈ ધાર્મિક સ્થળની મુલાકાત લઈ શકો છો. તમે લેખન અને બૌદ્ધિક કાર્યોમાં સક્રિય રહેશો. વિદેશથી મિત્રો અને પ્રિયજનો તરફથી સમાચાર મળવાથી તમને આનંદ થશે. બપોરે તમને શારીરિક અસ્વસ્થતાનો અનુભવ થઈ શકે છે, જે તમારા કાર્યમાં ધીમી પડી શકે છે. તમારે તમારા જીવનસાથી સાથે સંકલન જાળવવાની જરૂર પડશે. તમારા પ્રેમ જીવનમાં અસંતોષ રહેશે.
વૃશ્ચિક - શુક્રવાર, 30 ઓક્ટોબર, 2026ના રોજ, ચંદ્ર મિથુન રાશિમાં બદલાશે. ચંદ્ર તમારા માટે આઠમા ભાવમાં રહેશે. આજે સાવધાની સાથે આગળ વધો અને મહત્વપૂર્ણ કાર્યો કરવાનું ટાળવું શ્રેષ્ઠ રહેશે. તમારા આક્રમક સ્વભાવ અને ખરાબ વર્તનથી તમને મુશ્કેલી પડી શકે છે. તમને સમયસર ખોરાક ન મળવાનો ડર હોઈ શકે છે. તમારે આજે ખોટા કામ અને ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓ ટાળવી જોઈએ. અકસ્માત થવાની પણ શક્યતા છે. જો તમને કોઈ પણ બાબતનો ડર હોય, તો તમારા મનને શાંત કરવા માટે ધ્યાન કરો. સકારાત્મક વિચારો તમને શાંતિ જાળવવામાં મદદ કરશે.
ધન - શુક્રવાર, 30 ઓક્ટોબર, 2026ના રોજ, ચંદ્ર મિથુન રાશિમાં બદલાશે. ચંદ્ર તમારા માટે સાતમા ભાવમાં રહેશે. આજે તમે સ્વાદિષ્ટ ભોજન, મુસાફરી અને પાર્ટીઓનો આનંદ માણશો. તમે પુષ્કળ મનોરંજનનો આનંદ માણશો. મિત્રો પ્રત્યે તમને ખાસ આકર્ષણ થશે, અને કોઈ પ્રિયજનને મળવા પર તમે ઉત્સાહનો અનુભવ કરશો. લગ્નજીવન ખૂબ જ ખુશ રહેશે. આજે એક નવો સંબંધ પણ શરૂ થઈ શકે છે. તમને સમાજમાં માન મળશે. તમે તાર્કિક અને બૌદ્ધિક વિચારોનું આદાન-પ્રદાન કરી શકશો. વ્યવસાયિક ભાગીદારી લાભ લાવશે. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ, સમય સારો છે.
મકર - શુક્રવાર, 30 ઓક્ટોબર, 2026ના રોજ, ચંદ્ર તેની રાશિ બદલીને મિથુન રાશિમાં આવશે. ચંદ્ર તમારા છઠ્ઠા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ વ્યવસાય અને નાણાકીય આયોજન માટે સારો છે. તમે તમારી નોકરીમાં પ્રગતિ કરશો. તમને કામ પર નવું કામ મળી શકે છે. તમે નાણાકીય વ્યવહારોનું અસરકારક રીતે સંચાલન કરી શકશો. આયાત-નિકાસ સાથે સંકળાયેલા લોકોને લાભ થશે. પરિવારમાં શાંતિ અને ખુશીનું વાતાવરણ રહેશે. નાણાકીય લાભ થશે. કાનૂની બાબતોથી દૂર રહો. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. તમારા વિરોધીઓ તમારી સામે ટકી શકશે નહીં. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે, પરંતુ તમારે બેદરકારી ટાળવી જોઈએ.
કુંભ - શુક્રવાર, 30 ઓક્ટોબર, 2026ના રોજ, ચંદ્ર મિથુન રાશિમાં રાશિ બદલી નાખશે. ચંદ્ર તમારા પાંચમા ભાવમાં રહેશે. આજે તમે ભયભીત રહેશો. ઝડપથી બદલાતા વિચારો તમને મૂંઝવણમાં મૂકશે અને નિર્ણય લેવામાં અસમર્થ બનાવશે. તમારા બાળકોની ચિંતા તમને પરેશાન કરશે. તમને પેટની સમસ્યાઓનો અનુભવ થવાની સંભાવના છે. કામમાં નિષ્ફળતા નિરાશા તરફ દોરી જશે. અણધાર્યા નાણાકીય ખર્ચ શક્ય છે. સાહિત્યિક કાર્યો માટે આજનો દિવસ સારો છે. લક્ષ્યોને પૂર્ણ કરવા માટે વધારાના પ્રયત્નોની જરૂર પડશે. તમારા પ્રેમ જીવનમાં સંતોષનો અભાવ રહેશે.
મીન - શુક્રવાર, 30 ઓક્ટોબર, 2026ના રોજ, ચંદ્ર મિથુન રાશિમાં રાશિ બદલી નાખશે. ચંદ્ર તમારા ચોથા ભાવમાં રહેશે. આજે તમારે સાવધ રહેવાની જરૂર પડશે. પરિવારમાં મતભેદ થઈ શકે છે. તમે તમારી માતાના સ્વાસ્થ્ય વિશે ચિંતિત રહેશો. તમે કોઈ બાબતમાં મૂંઝવણમાં હોઈ શકો છો. તમે સમયસર કાર્યો પૂર્ણ કરી શકશો નહીં. તમને નાણાકીય નુકસાન થઈ શકે છે અને તમારી પ્રતિષ્ઠા કલંકિત થઈ શકે છે. તમને તમારી નોકરી અથવા વ્યવસાયમાં મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડશે. મિલકતના દસ્તાવેજો તૈયાર કરતી વખતે વધુ કાળજી રાખો. તમારે તમારા જીવનસાથી સાથે કોઈપણ બાબતમાં બેદરકારી ટાળવી પડશે.
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