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3 સપ્ટેમ્બર 2026નું રાશિફળઃ એક જ ક્લિકમાં જાણો મેષથી લઈ મીન સુધી તમામ રાશિઓનું ભવિષ્યફળ

આજે મિથુન રાશિના જાતકોનો દિવસ સારો રહેશે. જરૂરી ચર્ચાઓમાં વ્યસ્ત રહેશો. કોઈ નવું કામ મળવાથી તમારો ઉત્સાહ પણ રહેશે.

રાશિફળ
રાશિફળ (etv bharat gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 3, 2026 at 7:30 AM IST

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મેષઃ દિવસના આરંભમાં નવા કામની શરુઆતને લઈને તમે ઉત્સાહિત રહેશો. શરીર અને મનની સ્વસ્થતા પણ તમારો ઉત્સાહ બેગણો કરી દેશે. સ્નેહી મિત્રો સાથે પ્રસંગમાં જવાનું થઈ શકે છે. પ્રેમ જીવનમાં સંતુષ્ટિ બની રહેશે. બપોર બાદ તમારુ સ્વાસ્થ્ય નરમ રહેશે. બહાર ખાન-પાન કરવું નહીં. આ દરમિયાન તમારે આરામ પર પણ ધ્યાન આપવું પડશે. ધન સંબંધી વિષયો પર લેવડ-દેવડમાં ધ્યાન રાખો. મનને ખુશ રાખવાનો પ્રયાસ કરો. નકારાત્મક વિચારોથી દૂર રહો.

વૃષભઃ આજે તમે કોઈ વાતની દુવિધામાં રહી શકો છો. કામ પુરુ ન થવાથી અસંતુષ્ટ રહેશો. શરદી-ખાસી, કફ કે તાવની સમસ્યા થઈ શકે છે. આજે લોકોને મળવાનું ટાળો. કાર્યસ્થળ પર કામનું ભારણ લાગી શકે છે. ધાર્મિક કામોમાં ધન ખર્ચ થઈ શકે છે. બપોર બાદ કામમાં અનુકૂળતા મળી શકે છે. કામ કરવાથી ઉત્સાહમાં વૃદ્ધિ થઈ શકે છે. આર્થિક લાભ થશે, રોકાણ સંબધી કોઈ મહત્ત્વપૂર્ણ કામ આજે ન કરો. મિત્રો તથા સંબંધીઓને મળવાનું થઈ શકે છે.

મિથુનઃ તમારો દિવસ ખૂબ સારી રીતે પસાર થશે. જરૂરી ચર્ચાઓમાં વ્યસ્ત રહેશો. કોઈ નવું કામ મળવાથી તમારો ઉત્સાહ પણ રહેશે. કામનું ભારણ વધવાથી સ્વાસ્થ્ય નબળુ લાગી શકે છે, પરંતુ બપોર બાદ ટારગેટ પુરો થવાથી મન પ્રસન્ન રહેશે. મિત્રો સાથે આનંદદાયક મુલાકાત થશે. ક્યાક બહાર જવાના યોગ બની શકે છે. સામાજિક કામોમાં તમે યોગદાન આપશો. રોકાણની યોજના બનાવી શકો છો.

કર્કઃ આજે તમારો વ્યવહાર લોકો સાથે સારો રહેશે. નવા કામથી પ્રેરણા મળશે. શરૂઆતમાં તમને એવું લાગશે, જેમ તમારા પ્રયાસો ખોટી દિશામાં આગળ વધી રહ્યા છે. કોઈ કામમાં વરિષ્ઠોના માર્ગદર્શનની જરૂર પડે તો જરૂર લેવું. સ્વાસ્થ્ય નબળુ રહેશે. તમારે બહાર જવાથી બચવું જોઈએ. સ્વાભાવમાં ક્રોધની માત્રા પણ વધારે રહેશે, પરંતુ બપોર બાદ શારીરિક તાજગીથી મન ખુશ રહેશે. વેપારીઓ અને નોકરિયાત લોકો કોઈ ખાસ મીટિંગમાં વ્યસ્ત રહેશે.

સિંહઃ આજે તમે અસ્વસ્થ અને ચિંતામાં રહેશો. મિત્રો સાથે બહાર જવાથી આજે બચવું જોઈએ. કોઈ વાતને લઈને ગુસ્સામાં રહી શકો છો. બપોર બાદ સ્થિતિમાં સુધાર થશે. પરિવારમાં પણ આનંદનું વાતાવરણ રહેશે. નોકરિયાત લોકની ઉચ્ચઅધિકારીઓ સાથે જરૂરી ચર્ચા થશે. જો કે કાર્યસ્થળ પર કોઈ સાથે વિવાદ કરવાથી બચો. વેપારમાં કોઈ મોટો પ્લાન કરશો. પરિવારજનો સાથે મહત્ત્વપૂર્ણ વિષયો પર વિચાર કરશો. જીવનસાથીનો સહયોગ મળશે.

કન્યાઃ આજે નવું કામ અને પ્રવાસ ન કરો. આધ્યાત્મિક ક્ષેત્રમાં આજે સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થવાના યોગ છે. ધાર્મિક કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત રહી શકશો. ધ્યાન અને યોગથી તમે તમારા ગુસ્સાને કાબૂમાં રાખી શકશો. સ્વાસ્થ્યમાં શિથિલતાનો અનુભવ થશે. ક્રોધની માત્રા વધારે રહેશે. તમારુ કામ સમય પર પુરુ થવાની સ્થિતિમાં નહીં હોય. વેપારમાં પાર્ટનર સાથે ચર્ચાઓ કરવાથી બચો. પ્રેમ જીવનની સફળતા માટે સાથીની વાતોને પણ મહત્ત્વ આપો. વિદ્યાર્થિઓ માટે સમય મધ્યમ ફળદાયી છે.

તુલાઃ આજે દિવસની શરુઆત આનંદથી થશે. તમે કોઈ નવું કામ શરુ કરવા માટે સ્વપ્રેરિત થઈ શકો છો, જો કે મનમાં કોઈ વાતને લઈને ચિંતા રહેશે. આર્થિક લાભ માટે કોઈ મીટિંગમાં સામેલ થઈ શકો છો. બિઝનેસ વધારવા માટે કોઈ યાત્રાની શક્યતા છે. બપોર બાદ તમે વાણી પર નિયંત્રણ રાખજો. ગુપ્ત શત્રુઓથી સાવધાન રહો. કોઈ પણ પ્રકારનું રોકાણ કરતા પહેલા તમારે સંપૂર્ણ સમજી વિચારીને આગળ વધવું જોઈએ.

વૃશ્વિકઃ કોઈ ખાસ બૌદ્ધિક કામમાં આજે તમે વ્યસ્ત રહેવાના છો. લોકો સાથે આજે તમારો વ્યવહાર સારો બની રહેશે. ધન સાથે જોડાયેલા કામ માટે સમય શુભ છે. વેપારમાં આર્થિક લાભ થવાથી મન પ્રસન્ન રહેશે. બપોર બાદ મિત્રો તથા સંબંધિઓ સાથે ક્યાક બહાર જવાનો કાર્યક્રમ બની શકે છે, જો કે બહાર ખાન-પાનથી બચવું જોઈએ. સ્વાસ્થ્યને લઈને બેદરકારી આગળ નુકસાન આપી શકે છે. આજે તમારા ગુસ્સાને નિયંત્રણમાં રાખો. પરિવાર સાથે દિવસ સારો વિતાવશો.

ધનઃ શારીરિક તથા માનસિક સ્વાસ્થ્યનું આજે વિશેષ ધ્યાન રાખો. વધારે મહેનત બાદ પણ કામમાં ઓછી સફળતા મળશે. જેનાથી નિરાશાના ભાવ ઉત્પન્ન થઈ શકે છે. આજે યાત્રાને ટાળવી તમારા માટે હિતકાર રહેશે. બપોર બાદનો સમય તમારા માટે અનુકૂળ હશે. શરીરમાં તાજગીનો સંચાર થશે. આર્થિક લાભ થઈ શકે છે. ઘરના ઈન્ટીરિરયર પર પણ પૈસા ખર્ચ કરી શકો છો. વેપાર માટે કોઈ પણ સાથે મીટિંગ થઈ શકે છે. પરિજનો સાથે પણ સંબંધ સારો રહેશે.

મકરઃ આજે કોઈ વાતને લઈને વધારે ઈમોશનલ ના થશો. જમીન-જાયદાદના દસ્તાવેજ ધ્યાનથી વાંચો. બની શકે તો આજે સરકારી કે કોર્ટ સાથે સંબંધિત કોઈ કામ ના કરો. કોઈ વાતને લઈ માનસિક ચિંતા રહેશે. આજે કોઈપણ પ્રકારનો વ્યવહાર ટાળી દેવો. સંતાનની ચિંતા રહેશે. સરકાર તથા ઉપરી અધિકારી સાથે વાતચીતમાં સફળતા મળશે. યાત્રાની કોઈ યોજના હોય તો તેને પણ ટાળો. સ્વાસ્થ્ય સંબંધી કોઈ જૂની પરેશાની ફરીથી સામે આવી શકે છે, ધ્યાન રાખો.

કુંભઃ આજે તમને નવા કામ કરવાની પ્રેરણા મળશે, પણ કોઈ મહત્ત્વપૂર્ણ નિર્ણય લેવાથી બચો. કાર્યાલયમાં પેન્ડિગ કામોને કરવામાં આજે વધારે સમય લગાવશો. સાહિત્ય સાથે જોડાયેલા કામ માટે દિવસ સારો રહેશે. બપોર બાદ પરિસ્થિતિમાં ફેરફાર થશે, જો કે દિવસભર કોઈ વાતને લઈને કન્ફ્યૂજન બની રહેશે. કોઈની વાણી અને વ્યવહારથી તમને ઠેસ લાગી શકે છે. માનસિક ચિંતા દૂર કરવા માટે તમે આધ્યાત્મિકતાની શરણ લઈ શકો છો. સ્વાસ્થ્ય મધ્યમ રહેશે.

મીનઃ ધનનો ખર્ચ વધારે થઈ જવાથી તમે ચિંતામાં રહી શકો છો. આવક માટે નવા સ્ત્રોત શોધશો. કોઈ સાથે મતભેદ અને તણાવ થઈ શકે છે. આજે તમને વાણી પર નિયંત્રણ રાખવાની સલાહ આપવામા આવે છે. વેપારના ક્ષેત્રમાં હરીફાઈનો સામનો કરવો પડશે. વિરોધી તમને નુકસાન પહોંચાડવાનો પ્રયાસ કરી શકે છે. મનમાં કોઈ વાતને લઈને દુવિધા રહી શકે છે. સ્વાસ્થ્યના મામલે તમને લાપરવાહી નુકસાન પહોંચા઼ડી શકે છે. પરિજનોની સલાહનો આદર રાખવો.

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